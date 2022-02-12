Разборки в олимпийском Пекине
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Исторический шанс лыжников в эстафете (без побед с 1980-го), наши наконец фавориты в коньках, Цветков против кармы: жаркое воскресенье в Пекине-2022

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Опять будет золото?

Даже если Месси и Роналду приедут в Пекин-2022, чтобы выступить в коньках, лыжах или санях-двойках, генератором новостей останется Камила Валиева – ее кейс до сих пор остается открытым.

В воскресенье выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по вопросу дальнейшего выступления фигуристки на Олимпиаде-2022, но решение объявят только 14 февраля – и то только заинтересованным лицам. Ближайший понедельник уже объявлен в России Днем инсайдера. 

Но в ожидании вердикта не позволим остальным видам остаться в забвении, тем более в воскресенье Пекине (а значит и нас) ждут огненные события.

Где ждать медали

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 10:00  📺 Первый канал

Хедлайнерами воскресенья станут лыжники – российско-норвежские баталии в мужской эстафете обещают сверхэмоции даже похлеще женских. Здесь последняя отечественная победа осталась в 1980-м, и у нового поколения мощный шанс войти в историю.

«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!

Правда, гонки в Пхенчхане-2018 и на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе остались за скандинавами – Йоханнес Клэбо доезжал до финиша в одиночестве, оставляя наших парней за спиной в десятках секунд. Самое время для реванша – Россия выкатывает на эстафету идеальный состав.

На первом этапе растягивать группу Алексею Червоткину - после пятого места в классической пятнашке и 36-го в скиатлоне от него зависит жизненно многое. На втором – великий и могучий Александр Большунов, обладатель двух медалей Пекина, который уже озвучил тактику: не тянуть до финиша, не перекладывать ответственность, а укатывать соперников на каждом метре дистанции. От него нужен личный пример и просвет от соперников.

Третий отрезок гонки достался дерзкому призеру скиатлона Денису Спицову, а четвертый доверили легендарному Сергею Устюгову – на отвесном краю сложной карьеры ему предстоит финальная схватка против розовощекого северного дьявола Клэбо.

Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. 12:00 📺 Первый канал. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км 13:45 📺 Россия 1

Максим Цветков после спринта снова обидно четвертый в 1,7 секунды от медали. Чистая стрельба не помогла, но впереди гонка преследования – где она особенно актуальна. Максим будет только злее, а четыре огневых рубежа – шанс проявить снайперские навыки и добраться до близкой олимпийской награды.

Эдуарду Латыпову после трех выстрелов в молоко в спринте будет сложнее, но мощный ход позволяет прорваться с 11-й позиции, а 35,5 секунды до третьего места оставляют калитку для оптимизма открытой. Даниил Серохвостов начнет 19-м, а Александр Логинов вообще из хвоста четвертой десятки в двух с лишним минутах от лидера – это больше похоже на тренировку перед эстафетой, которую бежать уже через два дня.

У женщин все ближе к личной медали Кристина Резцова - в спринте она стала лучшей из тех, кто промахнулся. Последим за ее контактной борьбой против Марте Ульсбю-Ройселанн, Эльвиры Оберг и Доротеи Вирер – у Кристины она получается особенно зажигательной. 

Пора бы включаться в элитные разборки и Ульяне Нигматуллиной, которая никак не наладит в Пекине стрельбу. Старт с 13-й позиции – неплохой плацдарм для прорыва. Ирина Казакевич убежит на трассу 20-й, Светлана Миронова – 47-й.

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. 16:56 📺 Матч! ТВ

Женский спринт – главная надежда конькобежной сборной, которая по-прежнему живет в Пекине без медалей. У России здесь суперзвездный состав – загибаем пальцы: 1) Ольга Фаткулина – знаменосец команды, бронзовый призер ЧМ и обладательница серебра Сочи-2014; 2) действующая чемпионка мира Ангелина Голикова; 3) чемпионка Европы Дарья Качанова.

Конечно, русский пьедестал маловероятен – амбиции американки Эрин Джексон, японки Нао Кодайры и голландки Фемке Кок предельно высоки. Но, кажется, с мертвой безмедальной точки в коньках дело должно сдвинуться.

Смотрим в оба

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы. 16:00 📺 Матч! ТВ

Год назад российская тройка взяла бронзу на чемпионате мира – из того состава выпал Данила Семериков, которого заменил Александр Румянцев. Вместе с ним побегут Сергей Трофимов и Руслан Захаров - в четвертьфинале борьба с хозяевами катка, но решающие гонки пройдут в другой день.

Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация. 14:00 📺 Матч! Игра

В акробатике российские перспективы столь же ярки, как трюки лыжниц: Любовь Никитина брала личные серебро и бронзу на чемпионатах мира, а еще становилась чемпионкой планеты в командном миксте. Правда в Пекине-2022 с командником ничего не вышло – только 5-е место.

Россия провалилась и в акробатике. Почему наш экстрим так плох на Олимпиаде?

Нашего лидера поддержат Анастасия Прыткова и 16-летняя Есения Пантюхова.

Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 5:00, 6:00                             

Чемпионка мира Анастасия Таталина не смогла показать мастерство в биг-эйре (лишь 10-е место), но может исправиться в слоупстайле (серии трюков на различных сооружениях по ходу трассы) в Пхенчхане-2018 она была 12-й. До финала еще далеко, но пока следим за  квалификацией – в ней стартует еще и Ксения Орлова.

Керлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6. Италия – Россия. 4:05 📺 Матч! ТВ

Российскую команду под шкиперством Сергея Глухова в Пекине штормит – победы сменяются поражениями. После неудачи против США (5:6), победы над Китаем (7:4) и проигрыша Швейцарии (3:6) парни не оставили камня на камне от датчан – 10:2!

Чтобы претендовать на плей-офф, нужно обыгрывать еще одного аутсайдера турнира Италию. Встаем в 4 утра под крики «давай, давай!».

Шорт-трек. Мужчины, 500 м. Четвертьфиналы. Женщины, 3000 м. Эстафета. Финалы. 14:00 📺 Матч! Арена

Действующий чемпион Европы на дистанции 500 м Константин Ивлиев показал второе время в квалификации и уверенно шагнул в четвертьфинал. Понятно, что там все будут на ножах, но чувствуется, что 21-летний москвич готов приготовить вкусные старты. В эту стадию выбился и Павел Ситников – болеем за российский шорт-трек!

В женской эстафете золото сразу вешаем команде из Нидерландов. Без споров, просто отдаем, там нет шансов. Разве что китаянки что-то подшаманят со своим льдом. Сборная России в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анны Востриковой не пробилась в главный забег и выступит лишь в финале Б. Хотя бывали случаи, что медали забирали и оттуда.

Что еще?

Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-2 заезды. 4:30, 6:00 📺 Матч! Арена (12:15 – в записи)

Дарт Вейдер, летящий на крылатом звездолете из гжели – это Надежда Сергеева. Спортсменка, которую четыре года назад забанили за тот самый злосчастный триметазидин. Вообще, антидопинговые службы придирчивы к нашей бобслеистке: в 2016-м ее отстраняли за мельдоний – хотя позже ВАДА отказалось от претензий.

Монобоб впервые в олимпийской программе – виражи на скорости 120 км/ч, превращение в стремительную пулю, сердце в пятках – все как в обычном бобслее, но разгонять приходиться в одиночку.

Хочется верить, что в Пекине у Надежды все пройдет чинно и гладко, но тренды здесь задают канадки: бывшая – Келли Хамфрис (сейчас выступает за США) и действующая – Алиссия Рисслинг.

Хоккей. Швеция – Финляндия. 11:35. США – Германия. 17:45 📺 Матч! ТВ

Дерби шведских «Тре Крунур» и финских «львов» – после голевой перестрелки от сборных России и Чехии хочется продолжения зрелища – и именно в таких матчах прячется настоящий олимпийский хоккей?

У россиян выходной, поэтому вечером можно глянуть и американцев с немцами.

Горнолыжный спорт. 5:15 Мужчины. Гигантский слалом. 6:00, 8:45 📺 Матч! ТВ

Без особых шансов для россиян Александра Андриенко и Ивана Кузнецова любуемся высотами Яньцина и спусками горнолыжников в кислотных комбезах со снежных склонов.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Patrick Smith, Lars Baron, Dean Mouhtaropoulos; REUTERS/Evelyn Hockstein, Evgenia Novozhenina; РИА Новости/Владимир Астапкович

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