Готовы к мемам от олимпийской чемпионки? Степанова вспоминает женщину с кандибобером, шутит про Йохауг и обожает самоиронию

Звезда соцсетей.

Наши лыжницы – красавицы. Еще раз перечислим олимпийских чемпионок в эстафете: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Вероника выделилась особенно: сверкнула на решающем этапе и справилась с немкой Софи Крель – сначала догнала ее, потом уверенно оторвалась. Спринтерское ускорение – сильное качество Вероники, так что это мало кого удивит.

Степанова преуспевает не только на снегу – ее уже можно считать самым успешным инстаблогером в истории лыжной сборной России.

Кем-кем?

Все дело в том, что Степанова (помимо основного аккаунта) ведет еще и юмористический инстаграм. На «Брат Камчат» подписаны почти три тысячи человек – среди них есть даже профессиональные лыжницы. С названием все понятно – Степанова родилась в Камчатском крае.

Конечно, почти все ролики на аккаунте связаны с лыжами.

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View this post on Instagram A post shared by Брат Камчат (@brat_kamchat41)

Не забывает и про отсылки. Вот так «Брат Камчат» реагирует на вечную Терезу Йохауг.

View this post on Instagram A post shared by Брат Камчат (@brat_kamchat41)

Есть мем и про этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. В 2021-м Вероника выиграла там золото – именно в эстафете. И ведь тогда тоже сыграла важную роль, в решающий момент оторвавшись от преследователей.

View this post on Instagram A post shared by Брат Камчат (@brat_kamchat41)

Самоирония тоже на уровне. Андрей Романов – сотрудник «Матча». Звук и видеоряд – из клипа на песню Gangsta’s Paradise.

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Первый пост «Брата Камчата» выпущен еще в августе 2020-го – Вероника ведет этот аккаунт почти полтора года.

Степанова ответственно подходит к соцсетям. Считает, что так можно сделать лыжи популярнее

В декабре Вероника дала интервью Sports.ru. Тогда 21-летняя лыжница говорила о том, как в наше время для спортсменов важно правильное ведение социальных сетей:

«Работа атлета не прекращается после финиша. Наоборот, в чем-то только начинается. Мир кардинально поменялся.

Соревнуются не спортсмен А против спортсмена В, соревнуются персоналии . Мы, точнее продюсеры спортивных шоу, во многом перехватили инициативу у Голливуда – наши «красные дорожки» становятся все важнее.

Петтер Нортуг доказал, что можно остаться одним из самых популярных лыжников в мире долгое время после собственно побед в гонках. Потому что он интересен как личность – да, со всеми его грехами и грешками.

Есть весьма слабые в спортивном отношении, но очень продвинутые в смысле владения соцсетями лыжницы. У них аудитория, сравнимая с некоторыми чемпионами мира.

Телевидение по-прежнему оплачивает почти все счета за проведение крупных соревнований, это факт, который надо принять – и телевидение живет по своим законам и покажет то и столько, сколько решил режиссер трансляции и редактор в студии. Но соцсети дают возможность общаться с фанатами без посредников. Я этим активно пользуюсь.

Любое привлечение внимания публики, если оно в рамках закона, ведет к увеличению внимания спонсоров. Любому профессиональному спорту это на пользу – достаточно взглянуть на MMA. У них вообще есть чему поучиться.

Инстаграм – мой канал общения с людьми, которые мне интересны.

У нас своеобразная жизнь: с одной стороны, бурная – новые места, новые встречи, впечатления – я лишь в этом году побывала в десятке стран Европы, в паре мест как турист, даже фото есть. С другой, тренировки по 5-6 часов в день на пределе физических возможностей утомляют.

Мысли есть – сил воплощать их порой нет. Черновую работу и редактуру берет на себя моя команда. Она растет либо уменьшается в зависимости от ситуации, все построено очень гибко. Разумеется, мысли мои и контроль за контентом тоже за мной. Комментарии я практически не читаю – ни под своими постами, ни под чужими статьями. Если будет что-то примечательное – мне просто покажут выборку.

Разумеется, большинство пришло и приходит, посмотрев мои выступления, ведь моя профессия – атлет. Надеюсь, остаются, чтобы услышать мое мнение. Либо просто посмотреть фото или видео с тренировки. Почти две трети моих подписчиков в инстаграме – мужчины.

Это не та пропорция, что мне нравится: моя целевая аудитория – девушки моего возраста или несколько младше меня, для которых я хотела бы быть примером».

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson