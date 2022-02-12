Разборки в олимпийском Пекине
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Главное арт-пространство Олимпиады – шлемы в скелетоне. Там «Джокер», Железный человек, третий глаз и даже сказочный лось

Мирела Рахнева
Янин Флок
Джеклин Нарракотт
Елена Никитина Елена Никитина
Кэти Юлендер
Юлия Канакина Юлия Канакина
Инь Чжэн
Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Кристофер Гротер
Прочие Прочие

Ооочень впечатляет.

Шлемы людей из скелетона – отдельный вид искусства.

Натан Крамптон из Американского Самоа изобразил на шлеме детализированный череп. Да, это тот самый парень в масле с открытия Олимпиады.

Новый парень в масле на Олимпиаде – скелетонист из Американского Самоа. У него вторые Игры за год

Австралиец Николас Тиммингс разгоняется и смотрит на трассу – но еще немного и на нас.

Лось в туманном лесу – у канадки Мирелы Рахневой.

А у россиянки Елены Никитиной расписана нижняя часть шлема. Там зубы! Жаль, что покусаться в Пекине ей помешали неведомые пока обстоятельства.

Розовая спираль – у еще одной российской спортсменки Юлии Канакиной.

Посмотрите, как устроена олимпийская деревня, и задайте вопросы нашим спортсменам

Можно смотреть бесконечно!

Розовые лазерные лучи на шлеме у испанского знаменосца Андера Мирамбеля.

Еще и с комбинезоном перекликается.

 

Джокер притаился на шлеме итальянца Амедео Баньиса.

– Кто ты без своего костюма?

– Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018.

Но на этой Олимпиаде южнокореец Юн Сон Бин занял всего 12-е место. 

Китаец Инь Чжэн вдохновился воинами династией Хань и демонстрирует на шлеме дракона, доспехи и оружейные мотивы.

Друзья Владислава Гераскевича из Украины разрисовали шлем мотивами уличной культуры.

Если приглядеться, на шлеме американца Эндрю Блэйзера очертания змей. 

У Келли Делка из Пуэрто-Рико тоже есть змея. А еще луна, цветы, крылья.

И третий глаз. Ух.

 

У итальянца Маттиа Гаспари рисунок проще. Ощущаются скорость и движение вперед. 

Герб Германии на ярчайшем оранжевом фоне у олимпийского чемпиона Кристофера Гротера.

Патриотичный шлем от американки Кэти Юлендер. На нем полосы, звезды и белоголовый орлан.

У бразильянки Николь Силвейры тоже флаг и птица на шлеме. Сине-желтый ара.

Австралийка Джеклин Нарракотт и желтые звезды на зеленом фоне. 

Кленовый лист – у канадки Джейн Ченнел.

А у ее соотечественника Блейка Энзи более оригинальная затея – колоски по бокам шлема. 

«Знание, интуиция, доверие, открытый разум...» Ким Мейлманс из Бельгии нанесла на шлем нечто мотивирующее.  

А у австрийки Янин Флок шлем зеркальный!

Вау?

Вау!

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Фото: REUTERS/Edgar Su, Thomas Peter; globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/AP Photo/Dmitri Lovetsky, JEFF PACHOUD / AFP

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