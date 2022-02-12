Ооочень впечатляет.
Шлемы людей из скелетона – отдельный вид искусства.
Натан Крамптон из Американского Самоа изобразил на шлеме детализированный череп. Да, это тот самый парень в масле с открытия Олимпиады.
Новый парень в масле на Олимпиаде – скелетонист из Американского Самоа. У него вторые Игры за год
Австралиец Николас Тиммингс разгоняется и смотрит на трассу – но еще немного и на нас.
Лось в туманном лесу – у канадки Мирелы Рахневой.
А у россиянки Елены Никитиной расписана нижняя часть шлема. Там зубы! Жаль, что покусаться в Пекине ей помешали неведомые пока обстоятельства.
Розовая спираль – у еще одной российской спортсменки Юлии Канакиной.
Посмотрите, как устроена олимпийская деревня, и задайте вопросы нашим спортсменам
Можно смотреть бесконечно!
Розовые лазерные лучи на шлеме у испанского знаменосца Андера Мирамбеля.
Еще и с комбинезоном перекликается.
Джокер притаился на шлеме итальянца Амедео Баньиса.
– Кто ты без своего костюма?
– Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018.
Но на этой Олимпиаде южнокореец Юн Сон Бин занял всего 12-е место.
Китаец Инь Чжэн вдохновился воинами династией Хань и демонстрирует на шлеме дракона, доспехи и оружейные мотивы.
Друзья Владислава Гераскевича из Украины разрисовали шлем мотивами уличной культуры.
Если приглядеться, на шлеме американца Эндрю Блэйзера очертания змей.
У Келли Делка из Пуэрто-Рико тоже есть змея. А еще луна, цветы, крылья.
И третий глаз. Ух.
У итальянца Маттиа Гаспари рисунок проще. Ощущаются скорость и движение вперед.
Герб Германии на ярчайшем оранжевом фоне у олимпийского чемпиона Кристофера Гротера.
Патриотичный шлем от американки Кэти Юлендер. На нем полосы, звезды и белоголовый орлан.
У бразильянки Николь Силвейры тоже флаг и птица на шлеме. Сине-желтый ара.
Австралийка Джеклин Нарракотт и желтые звезды на зеленом фоне.
Кленовый лист – у канадки Джейн Ченнел.
А у ее соотечественника Блейка Энзи более оригинальная затея – колоски по бокам шлема.
«Знание, интуиция, доверие, открытый разум...» Ким Мейлманс из Бельгии нанесла на шлем нечто мотивирующее.
А у австрийки Янин Флок шлем зеркальный!
Вау?
Вау!
Мы постоянно видим термин Round Robin на Олимпиаде, он подходит РПЛ и АПЛ. А что это вообще значит?
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Фото: REUTERS/Edgar Su, Thomas Peter; globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/AP Photo/Dmitri Lovetsky, JEFF PACHOUD / AFP
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