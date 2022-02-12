Ооочень впечатляет.

Шлемы людей из скелетона – отдельный вид искусства.

Натан Крамптон из Американского Самоа изобразил на шлеме детализированный череп. Да, это тот самый парень в масле с открытия Олимпиады.

Австралиец Николас Тиммингс разгоняется и смотрит на трассу – но еще немного и на нас.

Лось в туманном лесу – у канадки Мирелы Рахневой.

А у россиянки Елены Никитиной расписана нижняя часть шлема. Там зубы! Жаль, что покусаться в Пекине ей помешали неведомые пока обстоятельства.

Розовая спираль – у еще одной российской спортсменки Юлии Канакиной.

Можно смотреть бесконечно!

Розовые лазерные лучи на шлеме у испанского знаменосца Андера Мирамбеля.

Еще и с комбинезоном перекликается.

Джокер притаился на шлеме итальянца Амедео Баньиса.

– Кто ты без своего костюма?

– Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018.

Но на этой Олимпиаде южнокореец Юн Сон Бин занял всего 12-е место.

Китаец Инь Чжэн вдохновился воинами династией Хань и демонстрирует на шлеме дракона, доспехи и оружейные мотивы.

Друзья Владислава Гераскевича из Украины разрисовали шлем мотивами уличной культуры.

Если приглядеться, на шлеме американца Эндрю Блэйзера очертания змей.

У Келли Делка из Пуэрто-Рико тоже есть змея. А еще луна, цветы, крылья.

И третий глаз. Ух.

У итальянца Маттиа Гаспари рисунок проще. Ощущаются скорость и движение вперед.

Герб Германии на ярчайшем оранжевом фоне у олимпийского чемпиона Кристофера Гротера.

Патриотичный шлем от американки Кэти Юлендер. На нем полосы, звезды и белоголовый орлан.

У бразильянки Николь Силвейры тоже флаг и птица на шлеме. Сине-желтый ара.

Австралийка Джеклин Нарракотт и желтые звезды на зеленом фоне.

Кленовый лист – у канадки Джейн Ченнел.

А у ее соотечественника Блейка Энзи более оригинальная затея – колоски по бокам шлема.

«Знание, интуиция, доверие, открытый разум...» Ким Мейлманс из Бельгии нанесла на шлем нечто мотивирующее.

А у австрийки Янин Флок шлем зеркальный!

Вау?

Вау!

Фото: REUTERS/Edgar Su, Thomas Peter; globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/AP Photo/Dmitri Lovetsky, JEFF PACHOUD / AFP