«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой

От редакции Sports: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее жизни, о фигурном катании и не только. Во время конгресса ISU Лиза рассказывает об изменениях в правилах, которые она застала.

Всем привет!

В течение моей карьеры правила менялись много раз. Хорошо помню, как убрали спираль, хотя она еще была в произвольной, когда я выступала на чемпионате России.

Само собой, запомнился и переход на новую систему. В Глазове я еще выступала по системе 6.0. И мы не сразу перешли на новую систему оценок, так что я застала обе. Когда только произошло изменение, я не сразу понимала, как ставят оценки. Думаю, многие фигуристы с этим столкнулись – было очень непривычно.

А теперь о тех изменениях, которые происходили в последние несколько лет.

Плюсы и минусы прыжков во второй половине программы

На меня никак не повлияло правило о сокращении прыжков в бонусной зоне, которое приняли после сезона-2017/18. В моих программах почти всегда так и было: в произвольной – четыре прыжковых элемента в первой половине и три – во второй.

Мне кажется, это правило ведет к балансу. И мне это нравится – прыжки в начале программы сразу же цепляют зрителя, приковывают внимание.

С другой стороны, было бы интересно посмотреть на девушек, которые не так стабильно прыгают 7 прыжков во второй половине, как это делала Алина Загитова. Это ведь серьезный риск. Мне сейчас сложно назвать хотя бы одну спортсменку, которая смогла бы сделать все элементы во второй половине. Так что любопытно было бы узнать, кто настолько хорошо натренирован, чтобы справиться с этим максимально чисто и без потерь.

С точки зрения гармоничности программы зритель ждет в начале самый сложный прыжок или каскад. Сразу появляется интрига: сделает или не сделает, как справится с нервами? А ждать 2 минуты, пока начнутся прыжки, наверное, зрителю не всегда интересно. Зато потом думаешь: что же сейчас – сможет или нет?

Учитывая, что девушки хорошо освоили ультра-си, перенос всех прыжков в концовку кажется почти нереальным. Хотя у тех, кто не овладел четверными или тройным акселем, была бы возможность отыгрывать баллы, ставя все прыжки во вторую половину.

Возможно, если бы надбавки за вторую половину были выше, то это бы обострило конкуренцию. Тогда с таким прокатом, как у Алины в Пхенчхане-2018, можно было бы соперничать с фигуристками с квадами.

Зачем понижать стоимость ультра-си?

Когда я восстановила тройной аксель, мне было не до того, что его стоимость в 2018-м упала. Потому что я была очень рада, что вернула прыжок.

Снижение базовой стоимости прыжковых элементов сказалось больше на четверных. Но ISU начал этот сдвиг еще в 2010-м, когда Эван Лайсачек обыграл Евгения Плющенко в Ванкувере. По-моему, это не совсем правильно.

Я знаю, насколько тяжелым может быть тройной аксель. Его освоение не сравнится ни с одним другим тройным прыжком, это намного сложнее. Даже сейчас, когда я восстанавливаю прыжки, лутц и флип даются легко, а вот тройной аксель – это серьезное испытание. И понижать стоимость таких сложных прыжков, которые исполняют далеко не все, будто бы нелогично.

Ведь чем больше риска, тем больше мы видим сложных элементов, тем интереснее соревнования. И именно это ведет к повышению популярности: стремление к рекордам, сложным программам. Наоборот, спортсменов, которые изучают что-то новое, нужно поощрять.

Что не так с новыми изменениями – снятием запрета на сальто и отказом от одного каскада?

Некоторые спортсмены делают сальто после произвольных программ, так что физически, видимо, это не очень затратный элемент.

Но было много прецедентов, когда фигурист учил сальто и ломал что-то: руку, плечо. Это все-таки положение вниз головой, один момент, что-то не так сделал, испугался, потерял концентрацию, – и ты можешь получить травму.

Когда учишь четверные, процесс идет постепенно, под присмотром тренера. Конечно, и сальто никто сразу не идет прыгать, но были случаи, когда люди получали действительно серьезные травмы. Сальто поэтому и считается опасным – концентрация должна быть на пределе. Наверное, когда фигурист постоянно прыгает его, все происходит на автомате, но весь риск приходится на процесс обучения.

Всегда зрелищно, когда фигуристы выполняют подобные трюки. Но в то же время, если убрать запрет, то многие пойдут на сальто – и никого им будет уже не удивить, уникальность пропадет.

И если понижать стоимость сложных прыжков, то мотивации их делать у фигуристов не будет, и тут уже никаким сальто внимание зрителей не удержать. Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала.

Поэтому я точно против того, чтобы убирать один из каскадов в произвольной программе, как сейчас планируют. Мне всегда интересно смотреть выступление, когда я не знаю точно – справится спортсмен или нет. Поэтому я так и люблю мужское катание – там никогда не предсказать, что будет.

Хотя не скрою, иногда упрощение правил бывает удобным. Например, когда комбинацию прыжков приравняли к каскаду – это было для меня только в плюс, я обожаю каскады с двойным акселем.

Я пока не совсем понимаю, зачем убирать каскад. Все справлялись, прыгали. Чтобы повысить художественность? Но ведь когда каталась, например, Каролина Костнер, было все – и выразительность, и прыжки. При желании компонентность и музыкальность можно отлично сочетать с семью прыжковыми элементами. А если кто-то не справляется с этим, то не думаю, что резко получится при шести прыжках.

Конечно, я всегда делала ставку на прыжки. В детстве я боролась с соперницами именно благодаря этому – никогда не была фигуристкой, которая выигрывала только за счет компонентов.

Возможно, я не права – и действительно качество программ возрастет. Чтобы оценить это изменение, понадобится время.

Компоненты у мужчин и женщин должны быть равными

А вот чего я не понимаю, так это почему компоненты у мужчин и женщин оцениваются по-разному. Я никогда этого не понимала и, наверное, не пойму. Я всегда придерживалась мнения, что должно быть равноправие. Почему же тогда коэффициент за компоненты у мужчин выше?

Да, раньше у них были более длинные программы, они делали больше элементов. Но сейчас мужчины катают такие же по продолжительности программы, прыгают столько же прыжков. Программы идентичны. Так почему же тогда не уравнять и компоненты? Давайте не будем снижать коэффициент у парней, просто поднимем его у девушек. Это ведь никак не влияет на результаты. И это очень легко сделать – просто умножать на другой коэффициент, систему менять не надо.

Наши девочки показали, что и у нас бывает сложность на уровне мужчин, но компонентность остается прежней. Это неправильно и нелогично. У одиночников должны быть единые правила, мы все делаем одно и то же.

Нет смысла часто менять правила, а вот технологичность судейства пошла бы на пользу

Больше я бы ничего в правилах не меняла. Но добавила бы технологии, которые отмечали бы точно – где ребро, где докрут, а где нет. Хотелось бы, чтобы качество скольжения оценивалось всегда точно и непредвзято, как и связующие шаги. Чтобы статус фигуриста не влиял на оценку.

Если говорить про развитие и улучшение фигурного катания, то только со строгим судейством мы можем достичь этого. А пока мы будем смотреть только на прыжки, но забывать обо всем остальном, с этим будет сложно. Или, например, вращения – некоторые из них, за которые ставят четвертый уровень, бывают не очень эстетичными или медленными.

Но главное, чтобы всех судили одинаково – как новичков, так и титулованных. Чтобы каждый прокат оценивали беспристрастно. Конечно, лидеры всегда получают больше, но это должно быть оправдано и не должно вызывать дополнительных дискуссий.

Вообще, в фигурном катании нет необходимости так часто обновлять правила. Буквально каждый год появляются запреты, уточнения, ограничения. Это хорошо заметно у парников: из-за рамок в выполнении поддержек все начинают делать одно и то же.

То же самое с вращениями – например, я не самая гибкая фигуристка, и в прошлом сезоне мне было сложно делать вращение на четвертый уровень. Я не умею делать бедуинский, а без него невозможно сделать три вращения на высший уровень. Так что нововведение с хореографическим вращением мне нравится – там можно проявить креативность. И это понравится зрителям. Чем больше рамок, тем меньше возможности придумать что-то уникальное. Я бы дала фигуристам больше свободы.

В повышении возрастного ценза есть смысл, но есть и противоречия

У меня нет четкой позиции насчет повышения возрастного ценза. Я очень много над этим думала и так и не пришла к какому-то выводу. Я сама начала взрослую карьеру очень рано. И когда спортсмен чувствует атмосферу взрослых стартов, ему легче выходить на международные соревнования.

В то же время не совсем честно сравнивать женский организм и детский. Думаю, этим во многом руководствовались, когда повышали ценз. Действительно есть огромная разница в программах, физике, выносливости.

С другой стороны, если идет движение в сторону упрощения правил, то и возрастной ценз можно возвращать – все будут находиться в плюс-минус одинаковом положении.

Надеюсь, ISU глубоко изучил вопрос. Если действительно есть тенденция к тому, что из-за раннего выхода во взрослые спортсмены больше подвержены травмам, раннему завершению карьеры и психологическому давлению, то это правильно. Я только за то, чтобы спортсмены не жертвовали стольким ради карьеры.

Хотя четверные все равно будут учить с детства – так что я надеюсь, у ISU были весомые аргументы, чтобы повышать ценз. Если мы посмотрим на юниорок, то на международном уровне не так много прыгают четверные. Зато в России многие девочки идут на квады.

Видимо, ценз изменили с прицелом на то, чтобы более взрослые фигуристы дольше оставались в спорте. Когда возвращаешься после пубертата, можешь кататься намного дольше. Если есть фигурист, который долго выступает, который становится лицом спорта, это нравится зрителям. Возможно, именно это сыграло роль. Это действительно сложная тема, тут нужен невероятно тонкий баланс.

И пока невозможно оценить это решение. Во-первых, нельзя считать достоверными данные без наших спортсменов. Мы не можем точно понять, что это правило значит для фигурного катания. Во-вторых, нужно время – хотя бы один олимпийский цикл с участием всех ведущих сборных. Тогда и поймем, пошло ли это изменение на пользу нашему спорту.

Фото: David G. Mcintyre, Igor Russak/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф; Gettyimages /Minas Panagiotakis