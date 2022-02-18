Давайте честно: победа Щербаковой – это победа спорта над билбордами и инстаграмом Бузовой

Реплика Ивана Кузнецова о том, почему спорт иногда мстит.

Мораль здесь только одна: спорт не прощает, когда его пытаются сломать об колено гребаным пиаром.

Это пятая Олимпиада на моей памяти, которая каким-то фантастическим образом говорит людям, повесившим себе золотые медали задолго до (их федерациям, тренерам, судьям, рейтингу ISU, их журналистам, всем этим борисам корчевниковым-андреям малаховым-владимирам соловьевым): пошли к черту!

Так было со Слуцкой в 2006-м, с Плющенко в 2010-м, с Липницкой в 2014-м, так же было с Медведевой в 2018-м.

Пятый раз – это уже не совпадение, а сама жизнь (а спорт – это конечно не что иное, как метафора жизни) просто кричит, буквально орет, какая это дикость, какое варварское кощунство – забывать, что впереди еще один матч, еще один тайм, еще одна программа, еще одна минута, забывать, что есть «сейчас» – незапрограмированное, непрогнозируемое, неизмеримое «сейчас», великий смысл которого – дать шанс каждому (даже тем, кого не сватают в знаменосцы). И оспаривая это непреклонное величие жизни в непредсказуемости момента, мы делаем что-то в корне неправильное, что-то оскорбительное для нее, и она бунтует вот этими сенсациями, кажущимися случайностями, и снова и снова выводит на обложки людей, под которых не готовили следующий номер.

В начале марта 2020 года я брал интервью у Ани Щербаковой на совместном проекте Nike и журнала Elle. Тогда ей было «всего 15», она была «всего лишь двукратной чемпионкой России» и только что получила свой первый большой контракт от крупного спортивного бренда. Через две недели должен был начаться чемпионат мира, где она была главной претенденткой на победу.

Но уже на следующей неделе Всемирная Организация Здравоохранения объявила COVID пандемией, которая не закончилась до сих пор. Тот чемпионат мира отменили.

Кто бы знал, что через 2 года Аня станет олимпийской чемпионкой в ситуации, когда одна ее соперница была суперфаворитом, весь сезон бившая абсолютно все рекорды в фигурке, и в честь которой завесили билбордами добрую половину Москвы и инстаграм Ольги Бузовой; а другая выдала прокат жизни с 5 квадами в одной программе, чего не было вообще никогда в истории Олимпиад.

Да, она весь сезон валяла программы и едва не пролетела мимо топ-3 на последнем чемпионате России, но кому теперь это нужно?

Жизнь все-таки причудливая фигня: иногда она возвращает долги. И на самом деле, каким бы абсурдным не казался конкретный момент, она возвращает их тем, кому действительно задолжала.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How; REUTERS/Phil Noble