Пицца с ананасами: кто до этого додумался и почему о ее вкусе так спорят. Даже на государственном уровне

Кошмар итальянцев?

Гавайская пицца – предмет вечных споров. Кулинарный ужас для одних и любимая пицца у другой половины.

И миру известно, кто все это начал.

Создатель гавайской пиццы – грек-канадец, а на идею повлияли китайцы и солдаты

Повар Сэм Панопулос в 1954 году по пути в Канаду остановился в Неаполе, где впервые попробовал пиццу. Тогда блюдо еще не было настолько обыденным – американские газеты писали об итальянской находке, «которая может заменить гамбургер», но пицца была скорее любимой едой итальянских эмигрантов, а не всей Америки. «В Торонто вообще никто не слышал о пицце», – подтверждает Панопулос, который быстро освоился в Канаде и открыл ресторан.

Пицца все же появилась в канадских городах, но Панопулоса расстраивала скучная и однообразная начинка: колбаса, консервированные грибы и соус – никаких экспериментов. Тогда он взялся за них сам и придумал «испанскую пиццу»: рис и венские сосиски на бисквитном тесте. Но она не стала популярной. Панопулос продолжил опыты – например, добавлять в пиццу соленые огурцы и анчоусы – так уже делали другие повара.

Тот самый рецепт сложился на фоне популярности в Канаде ананасов: их любили вернувшиеся с Гавайев солдаты – но в Онтарио или Квебеке свежих ананасов почти не было, поэтому повсюду продавалась консервированная альтернатива.

Панопулос пришел к идее всей жизни, когда понял, что людям нравится китайская кухня с ее сочетанием сладкого и пикантного. И к соленой ветчине можно добавить ананасы.

«Ты сумасшедший!» – Панопулос вспоминает первую реакцию на эксперимент. Но пицца прижилась – и сразу получила название «Гавайская». Панопулос иногда давал интервью о пицце и даже в 2017-м незадолго до смерти говорил, что хотел бы получить на нее патент, но не сложилось.

Споры о пицце с ананасами – почему их столько именно вокруг нее

Казалось бы, все дело во вкусе, а о вкусах не спорят. Но феномен гавайской пиццы именно в этом – люди поняли, что по одному блюду имеют абсолютно непримиримые мнения. И это удивляет обе стороны.

Последний горячий спор вспыхнул в 2017-м – с сотней тысяч ретвитов и ответом премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который поддержал сторонников гавайской пиццы. Среди знаменитостей также много ее фанатов: от Джастина Бибера и актера Тома Холланда до Пэрис Хилтон и Дуэйна Скалы Джонсона, который назвал пиццу с ананасами любимой.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон вступил в ряд хейтеров и сказал, что рад бы ее запретить. Про эту шутку его так долго спрашивали, что пришлось объясниться серьезно: «У меня нет власти принимать законы, запрещающие людям класть в пиццу ананасы. И я рад, что не обладаю такой властью. Я уважаю право на свободу выбора начинки».

Главный аргумент противников – ананасы не сочетаются с мясом или ветчиной. Но есть и еще доводы против: холодный ананас не подходит горячей начинке и смягчает влагой хрустящую корочку.

Считается, что главные борцы с гавайской пиццей живут в Италии – много мемов о том, как легко ранить итальянца, если положить в пиццу ананас. Но нет – в большинстве пиццерий вы найдете такое сочетание, и сами итальянцы опровергают стереотипы: да, гавайская не самая популярная пицца, но никакого болезненного хейта.

Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /bckfwd, Fernando Andrade; instagram.com/therock ; cbc.ca/news /Panopoulos family