7 комментариев

Дейтинг-приложение для избранных.

Джуд Беллингем ищет девушку в приложении Raya. Оно работает примерно как тиндер, но с оговоркой – вашу заявку на регистрацию профиля наверняка отклонят. Потому что в Raya сидят знаменитости. И попасть туда обычному человеку как минимум без десятка тысяч подписчиков практически нереально.

Как устроено Raya: закрытый клуб с кучей платных услуг, где звезды мило общаются

Главный вопрос к Raya – как модерация решает, чью заявку на вступление одобрить или отклонить. Ведь заявка принимается только через приглашение от другого пользователя. Иногда даже несколько инвайтов не помогут, чтобы получить одобрение.

В 2016-м (год после запуска) достаточно было работать в творческой профессии. Даже если вы офисный сотрудник с 500 подписчиками в инстаграме (профиль в нем обязателен для регистрации), но работаете на выходных диджеем, то добро пожаловать. Правда, уже тогда принятые заявки не превышали восьми процентов.

Зачем делать продукт, который не станет массовым? Создатель Raya Дэниел Гендельман объяснял: артисты и музыканты стесняются обычных дейтинг-приложений, где большинство людей не профессионалы в творчестве. Поэтому Гендельман придумал концепцию «званого ужина», куда кто попало не приходит.

Журналисты сравнивают Raya с коктейльной вечеринкой, где можно встретить и 3D-дизайнера, и голливудскую звезду. Селебрити нравится Raya, ведь другие пользователи не думают, что вы мошенник, который притворяется известным человеком. И никакой токсичности – все общаются мило и деликатно.

Это сразу отмечали пользователи – в Raya люди гораздо вежливее и приятнее, чем в тиндере. Гендельман признается, что это и было целью – уютное место для ограниченного круга людей. Зарабатывает Raya за счет подписки (ее оплачивают все), а штат сотрудников гораздо меньше, чем у тиндера: около 20 против 750 работников.

Возвращаемся к ключевому вопросу – как попасть в Raya. А конкретного ответа нет. Приложение зовет к себе «всех людей с интересным опытом, которые имеют новый взгляд на искусство и науку». Но сейчас там только 15 тысяч активных пользователей. Еще 100 тысяч ждут одобрения заявки. Есть разные версии, сколько нужно подписчиков в инстаграме для принятой заявки, но в Raya утверждают, что таких конкретных критериев нет. Тем не менее всемирные звезды почти сразу получают одобрение.

Другие особенности Raya:

- Доступ только через устройства Apple.

- Приложение не учитывает местоположение и показывает вам ограниченное количество анкет со всего мира. При этом написать кому-то поблизости можно – Raya показывает таких людей на карте. Но это платная услуга.

- Минимальная цена за пользование приложением – почти 10 долларов в месяц. Самая дорогая премиум-версия стоит 350 долларов в год.

- Анкета в Raya – это слайд-шоу. Вы выбираете шесть фото и песню, под которую они будут меняться. И, кстати, заполнять подробную биографию необязательно. Достаточно имени и сферы деятельности.

- Нельзя записывать экран или делать скриншоты. За это Raya банит. Например, в 2021 году девушка залила в тикток видео разговора с актером Мэттью Перри. Там все было безобидно и мило, но Raya все равно удалила профиль девушки за нарушение конфиденциальности.

Актриса Стасси Шрейдер также рассказывала, что ее забанили за публичное обсуждение свидания с пловцом Райаном Лохте.

Посмотреть, как работает Raya можно разве что через запись с другого устройства.

- Популярность у профессионалов. Raya – это душевная замена LinkedIn. Приложение позволяет искать людей по их профессии или по конкретному месту работу. Многие люди ищут в Raya не пару или друга, а коллегу или работодателя.

Кто еще из звезд зарегистрирован в Raya: от комиков и топ-актеров до олимпийских чемпионов и рэперов

Вот кого вы можете (или могли) встретить в Raya, будь у вас одобренный профиль.

Симона Байлс. Четырехкратная чемпионка Олимпиады в гимнастике нашла в приложении парня – звезду НФЛ Джонатана Оуэнса.

Дрю Бэрримор. Актриса признавалась, что Raya ее расстроил: она договорилась на свидание с ресторатором, но он не пришел.

Ченнинг Татум. В его профиле написано «Да, я раньше был стриптизером».

Эми Шумер. Стендап-комедиантка, которая посвятила главу биографии сюжетам о том, как искала мужчину в приложениях. Но в итоге нашла его не в интернете.

Кара Делевинь. Супермодель и актриса активна в Raya последние несколько лет.

Бен Аффлек. Писательница Нивайн Джейн не поверила, что это на самом деле он – и заблокировала. Аффлек доказал реальность профиля через верифицированный инстаграм, а Джейн ответила, что ее смутила излишняя болтливость актера.

Lil Nas X. Экстравагантный рэпер признавался, что потратил на Raya много часов, но потом понял – со знаменитостями завязываются унылые знакомства.

Шэрон Стоун. Увидела в пользователях Raya много притворства – и удалила аккаунт.

Кирнан Шипка. Исполнительница ведьмы Сабрины обожает приложение и однажды даже сказала: «Да хранит Raya бог».

Фото: Oscar J. Barroso, Kyusung Gong/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt Winkelmeyer; Instagram/simonebiles