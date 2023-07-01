12 комментариев

Too Old to Die Young
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Почему Южная Корея меняет подсчет возраста? Сон Хын Мин теперь моложе на год – но есть нюанс

Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
Виктор Ан Виктор Ан
Футбол Футбол

Вы уже видели новость, что жители Южной Кореи помолодеют в документах на 1-2 года. Например, Сон Хын Мин официально станет моложе на год. Но погодите: для нас ничего не изменится, ведь мы знаем дату рождения Сона и считаем возраст по стандартам всего мира. Это Корея сейчас тоже перейдет к общим правилам.

Как в Южной Корее считали возраст и почему отказываются от этой системы

Возраст в Корее считается с момента начала беременности. Но и это еще не все: как только наступает первое января, то к вашему возрасту добавляется год. И из-за этого возникали странные ситуации: например, если ребенок родился 31 декабря, то на следующий день ему формально уже два года.

Сон родился в июле 1992 года. По отмененным правилам ему 32, но с реформой ему скоро исполнится 31. А защитнику «Наполи» Ким Мин Чжэ стукнуло два года, когда для остального мира ему на самом деле было только четыре месяца. Повторим: Sports.ru и весь остальной мир всегда оглядывались только на дату рождения. Так что не ждите, что корейцы в наших профилях резко помолодеют. Но внутри страны это случится для всех граждан.

Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»): 28 лет –> 27

Виктор Ан (шорт-трек): 39 –> 37

Ки Бо Бэ (стрельба из лука): 36 –> 35

Пак Чжи Сун (ex. «Манчестер Юнайтед»): 43 –> 42

Пак Си Хун (бокс): 59 –> 57

Основная причина реформы – накопленное неудобство (особенно для путешественников). «Я помню, как иностранцы смотрели на меня с недоумением, потому что мне потребовалось много времени, чтобы вернуться с ответом [о возрасте], – говорит 29-летняя сотрудница офиса. – Кто бы не был рад стать на год или два моложе?»

В корейском парламенте утверждают, что применение обычного стандарта при подсчете возраста повысит социальную справедливость в стране – будет меньше, к примеру, споров о возрасте выхода на пенсию. Впрочем, не все особенности корейского подсчета уйдут в прошлое.

Призывной возраст или возраст разрешения продажи алкоголя высчитывались по другой формуле: дата рождения плюс один год (эта система называется смешанной). И ее правила остаются в силе в некоторых случаях. Например, южнокореец сможет купить алкоголь только в 19 лет. Раньше он тоже покупал его в 19, но один год из них был добавочным. 

Аналогичная ситуация и с призывным возрастом – сейчас армия призывает с 18 до 28 лет с момента рождения. Раньше в армию брали уже с реальных 17 лет и могли взять до 27. Например, тот же Сон перешел в молодежку «Гамбурга» в 16. И через год его могли уже призвать – потому что по корейским нормам ему было 18, сейчас (хотя Сон спустя годы вообще отделался трехнедельными сборами благодаря победе на Азиатских играх).

Сразу три системы подсчета возраста приводили к неразберихе во многих областях. Так, вакцинация для одного человека была положена в разные даты – зависело от того, какое учреждение считало возраст.

Корейцы положительно приняли реформу. Только 14% человек в стране против и продолжат высчитывать возраст по старым правилам. Подавляющее большинство корейцев согласны, что пора уходить от запутывающего всех архаизма. Одобрение реформы связано и с тем, что обычную систему подсчета Южная Корея использует еще с 1960-х. Она просто сосуществовала с традиционными методами и во многом поэтому создавала путаницу.

Людям приятно, что формально они станут немного моложе. Но все равно есть те, кто считают реформу странной, а традиционный способ подсчета удобнее международного.

«Возраст по-корейски было считать на самом деле легче, – говорит в интервью Associated Press 21-летняя Ким Си Ын. – Сейчас, когда все переходят на международный возраст, изменившийся возраст кажется неловким». 

А почему вообще корейцы так считали возраст?

У этого нет конкретной причины. Но, вероятно, в старой системе подсчета у корейцев не было понятия «ноль». Это характерно почти для всей Азии, где разные культуры изобретали свой способ считать возраст.

Например, в Японии тоже добавляли один год к рождению после первого января. От такого подсчета отказались еще в начале ХХ века. Но некоторые люди постарше все еще пользуются старым методом.

В Китае все завязано на лунном календаре. При рождении, как и у корейцев, ребенку добавляется год. Следующий год добавится, когда наступал Новый год по лунному календарю.

Фото: Gettyimages.ru/Chung Sung-Jun; РИА Новости/Григорий Сысоев

12 комментариев

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Timur_A
Ответ Касум Увайсов
интересно, а челу, у которого ДР 29 февраля, сколько убавят ?)
2 месяца.
Год прибавляется не в ДР, а 1го января.
+5
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+5
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mikhuil
Ответ Tima_Milan
Виктор Ан - не кореец, россианин же
Ну каждый россиянин - русский и наоборот)
+5
0
+5
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Касум Увайсов
интересно, а челу, у которого ДР 29 февраля, сколько убавят ?)
+3
0
+3
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Timur_A
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
это средняя продолжительность жизни, а не средний возраст
+2
0
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YOKODZUMA
Ответ Tima_Milan
Виктор Ан - не кореец, россианин же
Уже вроде нет, его в аренду брали
+1
0
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Tima_Milan
Виктор Ан - не кореец, россианин же
+1
-1
0
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Pol Belov
Комментарий удален пользователем
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KOT_B_yHTAX
Так-с, ну коль так, то мне 38, я еще молод и перспективен) не в спорте конечно
0
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Георгий Большаков
Что мешало привести все методы к старой системе, а не новой?
0
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Timofey Konov
Африканцам на заметку
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AmanEsen
Ответ Касум Увайсов
интересно, а челу, у которого ДР 29 февраля, сколько убавят ?)
Ну там у всех ДР по сути было 1 января, как раз для тех, кто родился 29 февраля раньше было намного удобнее.
0
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Tima_Milan
Ответ YOKODZUMA
Уже вроде нет, его в аренду брали
без возможности выпука 😂
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