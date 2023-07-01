12 комментариев

Вы уже видели новость, что жители Южной Кореи помолодеют в документах на 1-2 года. Например, Сон Хын Мин официально станет моложе на год. Но погодите: для нас ничего не изменится, ведь мы знаем дату рождения Сона и считаем возраст по стандартам всего мира. Это Корея сейчас тоже перейдет к общим правилам.

Как в Южной Корее считали возраст и почему отказываются от этой системы

Возраст в Корее считается с момента начала беременности. Но и это еще не все: как только наступает первое января, то к вашему возрасту добавляется год. И из-за этого возникали странные ситуации: например, если ребенок родился 31 декабря, то на следующий день ему формально уже два года.

Сон родился в июле 1992 года. По отмененным правилам ему 32, но с реформой ему скоро исполнится 31. А защитнику «Наполи» Ким Мин Чжэ стукнуло два года, когда для остального мира ему на самом деле было только четыре месяца. Повторим: Sports.ru и весь остальной мир всегда оглядывались только на дату рождения. Так что не ждите, что корейцы в наших профилях резко помолодеют. Но внутри страны это случится для всех граждан.

Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»): 28 лет –> 27

Виктор Ан (шорт-трек): 39 –> 37

Ки Бо Бэ (стрельба из лука): 36 –> 35

Пак Чжи Сун (ex. «Манчестер Юнайтед»): 43 –> 42

Пак Си Хун (бокс): 59 –> 57

Основная причина реформы – накопленное неудобство (особенно для путешественников). «Я помню, как иностранцы смотрели на меня с недоумением, потому что мне потребовалось много времени, чтобы вернуться с ответом [о возрасте], – говорит 29-летняя сотрудница офиса. – Кто бы не был рад стать на год или два моложе?»

В корейском парламенте утверждают, что применение обычного стандарта при подсчете возраста повысит социальную справедливость в стране – будет меньше, к примеру, споров о возрасте выхода на пенсию. Впрочем, не все особенности корейского подсчета уйдут в прошлое.

Призывной возраст или возраст разрешения продажи алкоголя высчитывались по другой формуле: дата рождения плюс один год (эта система называется смешанной). И ее правила остаются в силе в некоторых случаях. Например, южнокореец сможет купить алкоголь только в 19 лет. Раньше он тоже покупал его в 19, но один год из них был добавочным.

Аналогичная ситуация и с призывным возрастом – сейчас армия призывает с 18 до 28 лет с момента рождения. Раньше в армию брали уже с реальных 17 лет и могли взять до 27. Например, тот же Сон перешел в молодежку «Гамбурга» в 16. И через год его могли уже призвать – потому что по корейским нормам ему было 18, сейчас (хотя Сон спустя годы вообще отделался трехнедельными сборами благодаря победе на Азиатских играх).

Сразу три системы подсчета возраста приводили к неразберихе во многих областях. Так, вакцинация для одного человека была положена в разные даты – зависело от того, какое учреждение считало возраст.

Корейцы положительно приняли реформу. Только 14% человек в стране против и продолжат высчитывать возраст по старым правилам. Подавляющее большинство корейцев согласны, что пора уходить от запутывающего всех архаизма. Одобрение реформы связано и с тем, что обычную систему подсчета Южная Корея использует еще с 1960-х. Она просто сосуществовала с традиционными методами и во многом поэтому создавала путаницу.

Людям приятно, что формально они станут немного моложе. Но все равно есть те, кто считают реформу странной, а традиционный способ подсчета удобнее международного.

«Возраст по-корейски было считать на самом деле легче, – говорит в интервью Associated Press 21-летняя Ким Си Ын. – Сейчас, когда все переходят на международный возраст, изменившийся возраст кажется неловким».

А почему вообще корейцы так считали возраст?

У этого нет конкретной причины. Но, вероятно, в старой системе подсчета у корейцев не было понятия «ноль». Это характерно почти для всей Азии, где разные культуры изобретали свой способ считать возраст.

Например, в Японии тоже добавляли один год к рождению после первого января. От такого подсчета отказались еще в начале ХХ века. Но некоторые люди постарше все еще пользуются старым методом.

В Китае все завязано на лунном календаре. При рождении, как и у корейцев, ребенку добавляется год. Следующий год добавится, когда наступал Новый год по лунному календарю.

Фото: Gettyimages.ru/Chung Sung-Jun; РИА Новости/Григорий Сысоев