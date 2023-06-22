30 комментариев

Швед, нигериец, два аргентинца и игроки, которых чуть не заиграла Россия.

Армения идет второй в группе с турками, хорватами и валлийцами и как минимум до осени попадает на Евро-2024. Одна деталь выделяется очень явно – очень много игроков родились не в Армении.

Изучаем места рождения футболистов, которые в этом отборе сыграли хотя бы минуту.

Огньен Чанчаревич. Вратарь из Сербии с 2017 года играет за армянский «Алашкерт», а с июня 2023-го – основа сборной.

Арсен Бегларян. Второй вратарь. Родился в Краснодаре, прошел академию Галицкого, но в клубах РПЛ так и не засветился.

Андре Чалишир. Родился в Стокгольме в семье ассирийца и армянки, играл за Швецию U19. С 2018-го вызывается Арменией.

Георгий Арутюнян. Игрок «Краснодара-2» впервые вышел за Армению в марте 2023-го. До этого был в обойме российских молодежек.

Наир Тикнизян. Родился в Петербурге, даже забивал за Россию U-21 и мечтал о главной команде. Но в марте принял приглашение Армении и пока играет все матчи без замен: «Я взвешивал все за и против, в один день проснулся и понял, что пора делать шаг вперед».

Угочукву Иву. Нигериец, на профессиональном уровне с 2018-го играл только за армянские клубы. После пяти лет в стране получил гражданство.

Эдуард Сперцян. Родился в Ставрополе, прошел академию «Краснодара» и сейчас его главная молодая звезда, за которой следят все топ-лиги. Армению выбрал еще в 2021-м.

Лукас Селараян – аргентинец, играет в МЛС. Забил дубль в Уэльсе, и это были его первые голы спустя два года после первого вызова.

Норберто Бриаско-Балекян – армянин по матери, немного знает язык и не сомневался в выборе, когда сборная пригласила играть.

Грант-Леон Ранос –родился в армянской семье в Германии. Прошел академию «Баварии», этим летом переходит в «Боруссию М». На взрослом клубном уровне не забивал, а вот за сборную уже есть два гола.

Игроки из Армении: Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Степа Мкртчян, Камо Оганесян, Хорен Байрамян, Тигран Барсегян, Оганес Арутюнян, Артак Дашян, Ваан Бичахчян, Артур Серобян

Итого: 10 против 10. Но, например, в игре с Латвией преимущество рожденных за пределами Армении было впечатляющим: 8 против 3 в стартовом составе.

Почему так происходит? Тут простое объяснение. Население Армении – 2,7 млн человек, а армянская диаспора по всему миру – это 10-12 млн. Поэтому сборная и ищет игроков повсюду, даже если они не знают армянский и связаны со страной только через родственников.

Практика активного поиска игроков с армянскими командами усилилась в последние 2-3 года. Например, в 2014-м, когда Россия в последний раз играла с Арменией, в ее основе было всего три футболиста, которые родились в другой стране.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Wayne Tuckwell, Hrach Khachatryan/Imago Images, IMAGO/Geraint Nicholas