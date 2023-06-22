30 комментариев

Too Old to Die Young
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10 из 20 игроков сборной Армении родились не в Армении – сейчас эта команда рвется на Евро

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Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Норберто Бриаско
Грант-Леон Ранос
Огнен Чанчаревич
Андре Чалишир
Футбол Футбол

Швед, нигериец, два аргентинца и игроки, которых чуть не заиграла Россия.

Армения идет второй в группе с турками, хорватами и валлийцами и как минимум до осени попадает на Евро-2024. Одна деталь выделяется очень явно – очень много игроков родились не в Армении.

Изучаем места рождения футболистов, которые в этом отборе сыграли хотя бы минуту.

Огньен Чанчаревич. Вратарь из Сербии с 2017 года играет за армянский «Алашкерт», а с июня 2023-го – основа сборной.  

Арсен Бегларян. Второй вратарь. Родился в Краснодаре, прошел академию Галицкого, но в клубах РПЛ так и не засветился.

Андре Чалишир. Родился в Стокгольме в семье ассирийца и армянки, играл за Швецию U19. С 2018-го вызывается Арменией.

Георгий Арутюнян. Игрок «Краснодара-2» впервые вышел за Армению в марте 2023-го. До этого был в обойме российских молодежек.

Наир Тикнизян. Родился в Петербурге, даже забивал за Россию U-21 и мечтал о главной команде. Но в марте принял приглашение Армении и пока играет все матчи без замен: «Я взвешивал все за и против, в один день проснулся и понял, что пора делать шаг вперед».

Угочукву Иву. Нигериец, на профессиональном уровне с 2018-го играл только за армянские клубы. После пяти лет в стране получил гражданство.

Эдуард Сперцян. Родился в Ставрополе, прошел академию «Краснодара» и сейчас его главная молодая звезда, за которой следят все топ-лиги. Армению выбрал еще в 2021-м.

Лукас Селараян – аргентинец, играет в МЛС. Забил дубль в Уэльсе, и это были его первые голы спустя два года после первого вызова.

Норберто Бриаско-Балекян – армянин по матери, немного знает язык и не сомневался в выборе, когда сборная пригласила играть.

Грант-Леон Ранос –родился в армянской семье в Германии. Прошел академию «Баварии», этим летом переходит в «Боруссию М». На взрослом клубном уровне не забивал, а вот за сборную уже есть два гола.

Игроки из Армении: Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Степа Мкртчян, Камо Оганесян, Хорен Байрамян, Тигран Барсегян, Оганес Арутюнян, Артак Дашян, Ваан Бичахчян, Артур Серобян

Итого: 10 против 10. Но, например, в игре с Латвией преимущество рожденных за пределами Армении было впечатляющим: 8 против 3 в стартовом составе.

Почему так происходит? Тут простое объяснение. Население Армении – 2,7 млн человек, а армянская диаспора по всему миру – это 10-12 млн. Поэтому сборная и ищет игроков повсюду, даже если они не знают армянский и связаны со страной только через родственников. 

Практика активного поиска игроков с армянскими командами усилилась в последние 2-3 года. Например, в 2014-м, когда Россия в последний раз играла с Арменией, в ее основе было всего три футболиста, которые родились в другой стране. 

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Wayne Tuckwell, Hrach Khachatryan/Imago Images, IMAGO/Geraint Nicholas

30 комментариев

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Не, ну тут всё адекватно - это же не 5 бразильцев, как у нашей сборной по мини-футболу было :)
+33
-11
+22
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sonny91
Ответ Павел Мельников
Помню, как здесь писали, что Тикнизяна и так не зовут в сборную России. А теперь у него больше шансов поехать на Евро
россии на евро точно не будет поэтому о каких шансах можно говорить. армяне тоже не поедут процентов на 90
+24
-5
+19
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Алексей Ильин
Вполне обычная практика, ничего такого в этом нет. Сборной удачи, в принципе по игре шансы есть, тем более Уэльс жёстко буксует, а значит на 2 места по сути 3 претендента.
+15
-2
+13
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Dan Kennedy
Как известно итальянцы произошли от армян и вот очередное доказательство, пока Манчини планирует 10 игроков натурализовать - армяне уже сделали.
+7
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spartak-v
Ответ PFC_ZENIT
В чём удивление, если большинство этнические армяне? Черышева из Испании взяли в сборную РФ и все было обыденно
У Черышева оба родителя русские и родился в России. Так себе пример))
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Марат Люсьеныч
Иву для понимания знает армянский практически в идеале. Петраков красавец, при нем конкретно команду обновили.
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Emkafa
Ответ PFC_ZENIT
В чём удивление, если большинство этнические армяне? Черышева из Испании взяли в сборную РФ и все было обыденно
в том, что эти футболисты воспитывались в других странах и других футбольных школах. многие, наверное даже не говорят по-армянски. просто хороший скаутинг. я уже не говорю об иностранцах, получивших гражданство.
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Пётр Оскерко
Вот итальянцы опростоволосились в своё время с Месси. По маме-то он итальянец.
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PFC_ZENIT
В чём удивление, если большинство этнические армяне?
Черышева из Испании взяли в сборную РФ и все было обыденно
+7
-4
+3
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Dan Kennedy
Да ребят все нормально, просто интересное наблюдение. Особенно Зелараян и Бриаско-Балекян интересны, так далеко занесло. Лукас вообще топ вроде, в МЛС очень хорош.
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Иван_Флягин
Армяне наверное самый космополитичный народ. Удивительно, что из игроков сборной вообще хоть кто-то в Армении родился)
+4
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Dan Kennedy
Ответ PFC_ZENIT
В чём удивление, если большинство этнические армяне? Черышева из Испании взяли в сборную РФ и все было обыденно
Наоборот хорошо что вышел пост, не все знакомы с составом сборной. У нас вообще Марио Фернандес, Гильерме и Ари играли. Первые двое как родные уже.
+4
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Марат Люсьеныч
у Раноса не два гола, а четыре. Он в товарняке Кипру положил дубль
+3
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Санитар-волк
Никуда она не "рвётся", в группе есть Турция, обыгравшая Армению в гостях, и есть Хорватия. Третье место, может, займут.
+9
-7
+2
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Павел Мельников
Помню, как здесь писали, что Тикнизяна и так не зовут в сборную России. А теперь у него больше шансов поехать на Евро
+12
-10
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Пётр Оскерко
Марокканцы напряглись.
+2
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Егор Егор
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Не, ну тут всё адекватно - это же не 5 бразильцев, как у нашей сборной по мини-футболу было :)
Что там, что тут - не результаты работы местного футбола и академий, никакой по большому счету разницы.

Хотя писать после трех туров статью "РВЕТСЯ НА ЧЕ" - это странно, особенно когда у всех команд разное количество матчей.
+3
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Sir David Beckham
так они либо этнические армяне, либо те, кто в Армении давно играют.

кто-то скажет, мол "если бы получили вызов в сборную России, пошли бы за нее выступать" - возможно. но история сослагательного наклонения не знает.

ребятам успехов
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gukmamop
успехов
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Гуркюфф
Ну что это у всех так подгорает кто где родился в сборной Армении. Радуетесь радуйтесь , не радуетесь идите смотрите игру Нойштедтера...
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Koulmann
Как-то Францию слабо прошерстили. Там должны быть варианты.
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Michael Boldyrev
Байрамян тоже воспитанник российского футбола - он ростовчанин (в каком-то совсем раннем возрасте переехал...может прямо сразу из роддома, кстати) и только в Ростове футболом занимался.
Т.о. 5 "наших". Пока пять))
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Mbest77
Журналисты как всегда торопятся. Там же еще Хорватия в группе. Но играют, конечно, отлично. Вот с турками если ничью вырвали бы, то было бы здорово
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Картман
А чему удивляться? В Краснодарском крае армян проживает больше, чем во всей Армении. А в Москве армян больше, чем в Ереване. А это всего два региона РФ. Армянская сборная - это не про государство, а про этнос. Нормально ли это? А почему нет? Шведские игроки уже век как живут и играют в Италии, но они остаются шведами. А уж где живут и работают голландцы с немцами... Если российские (и английские) игроки не востребованы за рубежом - это не значит, что наши подходы к формированию сборной - единственно правильные.
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Иван_Флягин
Осспаде! Да никуда они не выйдут 🤣🤦‍♂️угомонитесь уже)
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