9 комментариев

Быстро отвечаем на семь главных вопросов.

Вавилон – древний могущественный город и один из самых устоявшихся в мировой культуре. Иногда историки называют его первым мегаполисом в истории человечества. Сегодня остатки Вавилонского царства находятся на территории современного Ирака.

Устраиваем быстрый курс истории и отвечаем на базовые вопросы о Вавилоне.

Вавилон – это первый в мире город-миллионник?

Остатки Вавилона археологи нашли только в начале 1800-х годов. Уже тогда стало понятно, что территория несколько раз перестраивалась. Это особенность Вавилона – он постоянно раз попадал в руки новых завоевателей, но все равно восстанавливался и оставался на фоне других городов роскошным местом.

Вероятно, крупнейшим городом мира Вавилон был в VII и VI веках до н.э. Расцвет Вавилонского царства связан с царем Навуходоносором II, который грабил другие территории (например, Иерусалим), но восстановил в Вавилоне около 30 крупных зданий, храмов и дворцов. Именно в этот период Вавилон оставляет в мировой литературе след как нечто роскошное и особенное. Город, которым гордятся местные жители.

Так сколько людей там жило в лучшие годы? Точную цифру не установить даже приблизительно. Иракское правительство утверждало, что Вавилон – первый город-миллионник, но специалисты по Месопотамии называют цифру поскромнее – примерно 200 тысяч человек.

Первым городом с миллионом жителей все же считается Рим. И набрал он столько людей попозже – только в 133 году до н.э.

Вавилонская башня действительно существовала?

Конечно, нет. Вавилонская башня – это библейская притча о людях, которые захотели добраться до небес и принялись возводить высоченную башню. Богу не понравилось стремление, и он дал людям разные языки, чтобы они запутались и не понимали друг друга на стройке. Вероятно, Библия опирается или ссылается на шумерский миф: в нем люди строят башню, чтобы Бог восстановил языковое единообразие – и все бы молились на одном языке.

Впрочем, притча о Вавилонской башне появилась не просто так: она отражала стремление вавилонян к высотам. В Древней Месопотамии люди строили высокие зиккураты, один из которых достигал 91 метра в высоту (храм Этеменанки). А древнегреческий историк Геродот описывал практически небоскреб – 191-метровый зиккурат (это по высоте как корпус ЖК «Воробьевы горы» в Москве).

Периодически ученые выдвигают теорию, что библейская история опиралась на конкретную башню, и сюжет, который пересказала Библия, отчасти повторился в реальности (рабы говорили на разных языках и не построили башню). Но историки уверенно доказывают, что конкретной Вавилонской башни не существует. Можно лишь пофантазировать о ней, смотря на картину Питера Брейгеля.

У женщин и мужчин в Вавилоне были равные права?

Не совсем, но по сравнению с другими государствами Древняя Месопотамия относилась к женщинам прогрессивнее. Их частично оберегали от насилия: за избиение беременной женщины мужчина должен возместить ей ущерб, а кодекс Хаммурапи запрещал насилие против дочерей – за это отцов выгоняли из города. Также мужчина мог отменить смертную казнь женщине, которая ему изменила.

На уровень свободы женщины влияло место иерархии (от свободной женщины из знати до рабыни). Свободные женщины могли выбрать практически любое занятие: от землевладельца до писца. Но, например, у рабов-мужчин было больше прав, чем у рабынь. Еще замужние женщины были прикреплены к домашнему хозяйству (но могли работать вне дома) и имели мало законных возможностей для развода.

Тем не менее, на протяжении всего развитии Месопотамии у женщин сохранялись относительные права. Вероятно, это связано с тем, что там поклонялись женским божествам. После падения Вавилона качество прав местных женщин значительно ухудшилось.

Голубые ворота Иштар – почему они так важны для Вавилона?

Как раз в честь богини названы главные ворота Вавилона. Ворота Иштар – это арка с огромными стенами, через которую проходила дорога процессий (по ней проносили статуи богов). В честь Иштар названы одни из восьми ворот Вавилона – только через них можно было попасть в город. Поэтому они были укреплены оборонительными башнями.

Это был проект уже упомянутого царя Навуходоносора II, который оставил на воротах барельеф с длинным текстом своих наставлений. Ворота Иштар – ярко-синие, покрыты полутысячей барельефов животных. Из всего найденного материала на месте бывшего Вавилона именно ворота Иштар – самое красочное и необычное свидетельство об эпохе подъема города.

В начале ХХ века ворота раскопал немецкий археолог Роберт Кольдевей. Он вывез в Берлин сотни ящиков глазурованного кирпича и частично восстановил ворота. Их фрагменты хранятся в музеях всего мира, но не в Ираке, который до сих пор требует Германию вернуть ворота на их историческую родину. По заданию Саддама Хуссейна власти Багдада сделали копию, которая была входом в музей.

Висячие сады Семирамиды правда были чудом?

Одно из семи античных чудес света – висячие сады Семирамиды. Это здание с многоуровневыми садами, которое создают впечатление, будто они все вокруг окутывают. Многочисленные деревья поливались сложной системой орошения – чудо времени от вавилонских инженеров. Только нет никаких достоверных свидетельств, что эти сады вообще существовали. Раскопки в Ираке не дали результатов, а вавилонская литература тоже молчит.

Тогда откуда вообще взялись разговоры о садах Семирамиды? Тут виноваты античные авторы, которые переписывали друг за другом описание масштабного зеленого дворца. Вероятно, он все же существовал в каком-то виде (возможно, не в таком масштабном), но не в Вавилоне, а в Ниневии (там сейчас тоже территория Ирака).

В Ниневии археологии нашли 80-километровую систему из каналов, плотин и акведуков. Она поливала сад во дворце царя Синаххериба. Но все еще неизвестно, насколько этот сад соответствует описаниям античных историков о садах Семирамиды.

Почему Вавилон потерял свои позиции в мировой истории?

В истории Вавилона были почти две тысячи лет и десятки различных периодов. Но он оставался и крупным важным городом, несмотря на войны и завоевания. Запустение и потеря статуса случились постепенно. Сначала с Вавилоном не справилось Парфянское царство: внутриполитические конфликты привели к разрушению города.

Потом на упадок города повлияло соперничество парфян с Римом и появление новых мегаполисов рядом с Вавилоном – люди предпочитали переселиться из полуразрушенного города.

На позднем этапе Вавилон входит в состав новой Персидской империи (Сасанидское государство), и постепенно месопотамская культура теряет актуальность, приходят новые религии и культура. В Вавилоне оставило след даже раннее христианство – там, по библейским сведениям, проповедовал апостол Петр.

Но закончилось все исламизацией Вавилона. Территорию Месопотамии захватил Арабский халифат, и на месте Вавилона появились новые города. От него осталось только одно напоминание: Бабиль – крупная административная единица, включающая несколько городов.

Что сейчас на месте Вавилона и как он сохранился?

Руины Вавилона находятся в 80 км от Багдада. При правлении Саддама Хуссейна древний город все больше осовременивался. С одной стороны историков радовало, что Вавилон сохраняется, но с другой – были странности: реконструкции проходили грубо и с современными материалами. На одном из кирпичей вообще была надпись за здравие Хуссейна. Распространено сравнение, что так он стремился к масштабу Навуходоносора II.

В 2003 году, после военного вторжения США в Ирак, и без того разрушенный Вавилон пострадал (в чем американцы сами признались): рядом находилась база солдат, некоторые древние места выравнивались для вертолетных площадок, а одно из зданий разрушилось из-за вибраций от самолета. Потом, к тому же, во время хаоса мародеры испортили город.

Журналисты пишут, что сейчас в Вавилон легко попасть почти каждому туристу – он не слишком охраняем, несмотря на статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Но внутри остатки Вавилона разочаруют – многие храмы давно не ремонтировались, а некоторые стены, по ощущениям, вот-вот рухнут.