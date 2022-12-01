Игра: в Африке 54 страны – сколько назовете?

Подсказка – фамилия футболиста.

Выход Марокко в полуфинал ЧМ стал поводом к разговорам об Африке в футболе: как исторический успех одной команды поможет прогрессировать всему континенту. Тренер Марокко Валид Реграги упрямо подчеркивает после побед:

«Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки»

«Надеюсь, я проложил путь африканским тренерам»

«Мы должны были написать историю Африки – и мы это сделали».

Но как хорошо мы вообще знаем Африку? Давайте проверим в игре, где нужно вспомнить все 54 страны Африки. У вас 8 минут и имя футболиста сборной в качестве подсказки. Погнали!

Если игра не открывается здесь, то переходите по ссылке.