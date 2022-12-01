Новый герой защиты Хорватии – бывший официант, который стал профессионалом через конкурс Nike

Теперь Йосип Юранович останавливает Винисиуса.

Йосип Юранович – незаменимый защитник хорватов на ЧМ-2022. Отыграл до полуфинала все 510 минут и особенно впечатлил в игре с бразильцами. Юранович закрыл Винисиуса и начинал половину хорватских атак.

Гарри Невилл бесился в эфире, как Юранович тянет время, а все остальные удивлялись: как это мы раньше не замечали этого парня.

Юранович символизирует Хорватию. Неуступчивый, колючий и просто противный для соперника защитник, который без ярких скачков, а потихоньку, маленькими шагами добрался до полуфинала ЧМ. Юрановичу 27 лет, но в сборной он только три года: в отличие от большинства партнеров, не играл в топ-лигах и до 18 лет не был известен даже внутри Хорватии.

Медленный путь Юрановича от ноунейма до основы «Селтика» – через коммерческий проект, который признал его лучшим любителем

Буст карьеры у Юрановича случился в начале 2014 года. Тогда он поучаствовал в конкурсе Nike, который признал Юрановича лучшим футболистом-любителем Хорватии (на тот момент он играл за клуб второй лиги «Дубрава»). Юранович сфотографировался с Марио Манджукичем и получил приз – поездку в Лондон. Под видео с неизвестным Юрановичем теперь только и комментарии, что через восемь лет он остановит Винисиуса.

Но все же Юранович был не совсем любителем. Он с детства ходил в академию, которая была в пяти минутах от дома, где занимался с двумя братьями. Юранович признается, что футбол – это первая любовь, но вне спорта тоже пришлось поработать. Например, какое-то время он подменял друга-официанта. Даже понравилось: «Я любил общаться с гостями».

После конкурса Nike Юрановича заметил «Хайдук». Но ни у кого не было уверенности, что у него получится в большом клубе. Ведь Юранович занимался в академии слабой команды и переходил в «Хайдук» больше из-за медийной истории с Nike.

В «Хайдуке» Юранович прогрессировал (и, например, попадал в команду года хорватского чемпионата), но большого взлета не получилось. После пяти сезонов в Хорватии Юранович год поиграл в «Легии», а потом перешел в «Селтик». И в интервью он постоянно говорит, что команда такого уровня – это шанс, о котором и не мечталось.

Юранович попал в сборную после травмы другого защитника и даже сейчас (после топ-матчей) не считает, что дорого стоит

В 2019-м Златко Далич впервые зовет Юрановича в сборную. Потому что Тин Едвай выбыл, и нужна временная замена на правом фланге защиты. Так Юранович получил шанс. Теперь для Далича это главный пример: как нужно терпеть, работать и ждать. Тогда все получится. В этом и есть суть хорватов.

«Если бы я выбирал лучшего игрока матча, то назвал бы Юрановича. Он «убил» Винисиуса, задавил его в обороне и атаке. Винисиуса убрали, потому что он не смог ничего сделать, а Йосип все еще топтал фланг.

Кто трудолюбив, кто честен, кто верит и работает, такой шанс не может быть случайным. То, что сделал Юранович: скачок от любительского до сегодняшнего уровня – пример того, что все возможно. Он работал сам по себе, боролся и стал одним из лучших игроков против Бразилии. Это точное отражение нашей сборной», – откровенничал после бразильцев Далич.

Медиа пишут, что Юрановича хотят «Барселона», «Челси» и «Атлетико» (оцените прогресс – год назад были слухи про «Спартак»). Но он скромничает и отрицает уход из «Селтика»: «Я не тот игрок, который стоит 20-30 миллионов. И я даже попросил агента, чтобы он сейчас мне ничего не присылал [насчет предложений клубов]. Мне это сейчас совсем не интересно».

В первом интервью Юранович признается, что обожает игру Модрича и Месси. Сейчас он сравнивает полузащиту хорватов с надежностью банка (поэтому Модричу и Брозовичу можно спокойно пасовать), а Аргентину с Месси призывает просто не бояться. Как и никого вообще.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Ian MacNicol; thescottishsun.co.uk