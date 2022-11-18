Саудовцы или саудиты? И что именно означает Саудовская? Быстро решаем вопросы

После главной сенсации ЧМ-2022 пора ответить на один вопрос: как нужно говорить – саудиты или саудовцы?

Ответ простой: саудиты – это потомки короля Сауда и представители современной королевской семьи, а саудовцы – жители Саудовской Аравии. Но, например, в английском языке нет таких оттенков: слово Saudis имеет два значения.

Еще интересно: почему страна вообще так называется? Саудовская Аравия, а не просто Аравия

Тут дело в традиции – добавлять имя правящей династии в название королевства. Династия Саудов правила еще с XVIII века, но современное название появилось в 1932 году, когда король из семьи Саудов Абдул Азиз получил контроль над 80% Аравийского полуострова, – и страна обрела независимость. Еще через шесть лет там обнаружились нефтяные залежи, и Саудовская Аравия стала влиятельной силой.

Похожим образом получила имя и Иордания, у которой длинное официальное название – Иорданское Хашимитское Королевство. Кстати, Саудовскую Аравию тоже официально надо называть Королевством.

Также до 1962 года существовало Йеменское Мутаваккилийское королевство – государство на территории современного Йемена.

Как устроена королевская семья: сколько там людей, случаются ли дворцовые интриги и почему все против нового владельца «Ньюкасла»

Королевская семья саудитов огромна, потому что основатель Саудовской Аравии Абдул Азиз имел 65 детей. Ныне его живущие наследники (дети, внуки и правнуки Абдул Азиза) занимают должности в правительстве. Всего же к саудитам сейчас относят приблизительно 15 тысяч человек (население Саудовской Аравии – больше 36 млн человек). Но влияние и многомиллионные счета имеют только две тысячи саудитов. Их общее состояние доходит до $1,4 триллиона.

Помимо саудитов в стране есть и другие влиятельные семейные кланы, которые тесно связаны с королевской семьей. Например, это семья бен Ладен – к ним относится 600 человек (от международного террориста Усамы бен Ладена семья отреклась еще в 1994-м).

Всего в Саудовской Аравии восемь больших семей помимо саудитов. Но их влияние не так велико: общий доход колеблется от $3 до 15 миллиардов. Еще представители этих семей постоянно вступают в отношения с саудитами – королевство разрастается с каждым годом.

И скандалы вокруг саудитов становятся тоже масштабнее. Сейчас король страны – 86-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, но реальной властью уже обладает наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (в медиа его сокращенно называют МБС). Вы его точно видели как нового владельца «Ньюкасла», хотя это формально не он, а фонд МБС.

Многие люди из королевской семьи выступают против наследного принца, и он борется с оппозицией. В 2020 году за попытку государственного переворота были задержаны три влиятельных саудита. Среди них был принц Ахмед, который прибыл в Лондон и критиковал политику Саудовской Аравии за бомбардировку Йемена.

Еще одно уязвимое место МБС – дело об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В США подозревают, что убийство организовал советник МБС. Саудовская Аравия отрицает политический характер убийства и приговорила к смертной казни пять человек в непреднамеренном убийстве. Семья Хашогги не согласна с судом, считает его непрозрачным и полагает, что в деле замешан наследный принц.

Сейчас большие западные медиа пишут инсайды, что МБС получит иммунитет по делу в Хашогги – из-за отношений США и Саудовской Аравии торговле нефтью.

Фото: Фото: REUTERS/Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Nicolas Asfouri, Chris McGrath