Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

Восхищаемся мощью Наойи Иноуэ.

Рост Наойи Иноуэ всего лишь 165 см, но вряд ли кто-то из современных боксеров больше заслуживает прозвища «Монстр». Сейчас он идет на рекорде 25-0, а любительскую карьеру закончил со статистикой 75-6 и невероятными для любителей 48 нокаутами.

В профессионалах Иноуэ сразу договорился с промоутером Хидеюки Охаши, что не будет брать легких боев. Уже в шестом поединке он завоевал титул WBC в первом наилегчайшем весе. Иноуэ стремительно поднимался по категориям – в первых же боях забрал пояса во втором наилегчайшем и легчайшем весах.

Но внимание масс привлек участием во Всемирной боксерской суперсерии. В четвертьфинале Иноуэ встречался с доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано и в первую минуту поединка практически не выбрасывал ударов: прощупывал стиль противника и усыплял внимание, а потом разорвал ритм, резко взорвался точной двойкой и отправил Пайано в глухой нокаут.

«Я дрался с лучшими в любителях и профессионалах, – сказал Пайано, обладатель любительского рекорда 425-21. – Он [Иноуэ] совсем на другом уровне. Никто его не побьет».

Первым противником, который дал Иноуэ по-настоящему конкурентный бой, стал чемпион в четырех весовых категориях Нонито Донэйр. Финал боксерской суперсерии стал 12-раундовым побоищем, в котором Донэйр сломал противнику нос и глазницу, но сам упал в нокдаун после удара по печени.

Иноуэ победил единогласным решением и назвал Донэйра «настоящим чемпионом», а журнал The Ring признал эту встречу боем года. Через три года был прошел реванш, в котором Иноуэ нокаутировал Донэйра за два раунда.

Уже после он победил Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом.

Иноуэ за восемь раундов уничтожил лучшего бойца в новом дивизионе

Иноуэ не задержался в легчайшем весе и сразу поднялся в 55 кг, где выступают такие бойцы, как Муроджон Ахмадалиев и Стивен Фултон. Многие эксперты говорили, что у Иноуэ возникнут сложности просто из-за разницы в габаритах.

Но Иноуэ даже не стал брать подготовительный бой – сразу вызвал Фултона, обладателя поясов WBC, WBO и самого техничного боксера в дивизионе. Это выглядело слегка самоуверенно, но, как показал бой, Иноуэ себя не переоценил.

Он задавил Фултона мощью, заставив прятаться за блоком и почти не выбрасывать в ответ. Благодаря реакции и скорости Иноуэ опережал соперника, когда тот собирался выбросить длинный джеб (у него 9-сантиметровое преимущество в размахе рук), и доносил удар первым.

После семи односторонних раундов Иноуэ выбросил джеб в корпус, заставив Фултона опустить руки, и тут же донес кросс в голову. Фултона повело – Иноуэ нагнал его и добавил мощный левый хук, который отправил соперника на настил. Фултон поднялся, но Иноуэ запер его в углу и забил до остановки.

Такой доминации против непобежденного чемпиона не ожидал никто, а Иноуэ уже договорился со следующим соперником – Марлоном Тапалесом. В апреле-2023 Тапалес неожиданно победил Ахмадалиева раздельным решением и забрал два пояса. За полгода Иноуэ может объединить все пояса уже во втором весе – невероятное достижение.

Непонятно, кто вообще остановит Иноуэ

В случае победы над Тапалесом, с которым Иноуэ подерется 26 декабря, неясно, что он сделает дальше во втором легчайшем весе. Можно организовать зрелищные бои с Ахмадалиевым и Луисом Нери, но Иноуэ выглядит фаворитом. Что самое страшное – конкуренция не просматривается и в следующем – полулегком – весе.

Самым серьезным испытанием может стать Брэндон Фигероа – просто за счет постоянного давления, мощи и габаритов. Рост и размах рук Фигероа – 173 см и 184 см против 165 и 170 у Иноуэ. Но Фигероа уже проигрывал Фултону и будет довольно предсказуем на ринге.

Пока что Иноуэ переезжает конкурентов за счет невероятной для легких весов мощи, скорости рук и ног и, в первую очередь, тайминга. Если соперники оказываются чересчур подвижными, он работает по корпусу, пока те не замедлятся или не сдадутся.

«Я не видел его ударов, – рассказывал бывший оппонент Джейсон Молони. – Если я пытался отступить и увеличить дистанцию между нами, он с одного шага молниеносно сокращал ее и доносил удары».

Иноуэ чем-то напоминает молодого Мэнни Пакьяо – быстрый компактный боец, который врывается в новые дивизионы и не оставляет чемпионам ни шанса. Пакьяо покорил восемь весовых категорий, Иноуэ – пока четыре. Посмотрим, где его потолок.

Пакьяо из лучшего боксера стал посредственностью. Пожалуйста, не возвращайся

Фото: Gettyimages.ru /Koki Nagahama, Toru Hanai, Steve Marcus