Деонтей Уайлдер закончился?

«Считал, что знает о боксе больше любого из нас».

Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру в Эр-Рияде единогласным решением судей – ни один из них не отдал ему ни раунда. Уайлдер весь бой боксировал вторым номером и пошел в атаку только в последнем раунде, но было слишком поздно.

Так что же случилось с главным панчером тяжелого веса?

План на бой с Паркером – ужас

При упоминании Уайлдера в голову приходит его убийственный правый прямой, которым он до вчерашнего дня ронял каждого оппонента в профессионалах. Вспоминается его агрессия, взрывные атаки, желание забить раненого соперника в углу, несмотря на корявую технику.

Что не приходит в голову, так это умение Уайлдера кружить по рингу на мысках и набрасывать джебы в стиле Мухаммеда Али. Возможно, потому что он этого никогда и не умел. А его стиль строился на том, чтобы плотно стоять на ногах и всем телом вкладываться в удары.

Но почти весь вчерашний бой Уайлдер кружил по рингу и держался на значительной дистанции, как будто это у Паркера бомбы в перчатках, а не наоборот. Результат – смешные 39 точных попаданий за 12 раундов.

Вероятно, Уайлдер рассчитывал поймать противника на входе, как это случилось в бою с Робертом Хелениусом. Но Уайлдер никогда не был контрпанчером и не боксировал на отходе, а сам шел вперед и рано или поздно доставал оппонента. Так что же изменилось?

Помимо проблем с таймингом и скоростью, которые можно списать на возраст и отсутствие практики в последние два года, главной причиной все же кажется два тяжелых поражения от Тайсона Фьюри. После длинной карьеры, которую можно сравнить со стрельбой по стоячим мишеням, Уайлдеру показали, что на одной мощи вечно не протянешь.

Тогда он решил подтянуть боксерские навыки – в 38 лет превратиться в хитрого подвижного боксера, который выманивает и ловит противников контрпанчами. Но в его команде не нашлось ни одного человека, который сказал бы ему, что идея – так себе.

Уайлдер никого не слушает и окружил себя удобными людьми

Почему никто не сказал Уайлдеру, что этого делать не стоит? Потому что он не хотел этого слышать. Джей Дис – хозяин боксерского зала, куда в 20 лет пришел Уайлдер – выступает скорее менеджером и обслуживает каждую прихоть. А тренер Малик Скотт – бывший оппонент, которого Уайлдер нокаутировал за полторы минуты. Вряд ли такой тренер обладает большим авторитетом или может научить чему-то новому.

Последним, кто не боялся возражать, был Марк Бриланд – бывший боксер и обладатель золотой Олимпийской медали. Он 12 лет проработал в команде Уайлдера. Во втором бою с Фьюри именно он выбросил полотенце, остановив тяжелейшее избиение. Уайлдер уволил его, а потом обвинил в сотрудничестве с командой Фьюри и отравлении.

Но сложности начались задолго до этого. «Все дошло до того, что у меня даже не было телефонного номера Деонтея, – рассказывал Бриланд. – Я годами не мог поговорить с ним с глазу на глаз. Все приходилось согласовывать с Джеем [Дисом]».

«Деонтей перестал поддаваться обучению – он считал, что знает о боксе больше любого из нас. Освоить правильный джеб не считалось первостепенной задачей, пока длилась его серия нокаутов… Работа на груше, скакалка и бег тоже не входили в приоритеты, Уайлдер и Джей не понимали их важности. Так что Джей давал понять, что не надо ни о чем просить Деонтея дважды».

Вчерашний бой показал, что углу Уайлдера катастрофически не хватало опытного тренера. Именно он мог бы сказать, что план не работает и нужно срочно менять тактику. Но такого человека не нашлось – команда Уайлдера полностью отдала преимущество и начала торопить его только в последних раундах.

Кажется, Уайлдер потерял интерес к боксу и утратил спортивную злость

За последний год мы видели разного Уайлдера: он играл в гольф, выпускал парфюм, пел и снимался в музыкальном клипе. А еще открыто говорил, что не скучает по боксу. Но комьюнити предпочло этого не замечать.

Накануне боя с Паркером Уайлдер заявил, что переродился. Он отправился в Коста-Рику, где употреблял аяуаску – психоделический напиток, который индейские племена Амазонки используют для общения с духами. Аяуаска содержит ДМТ – психоделик, запрещенный в большинстве стран мира.

Кажется, Уайлдеру-спортсмену этот опыт навредил. Во время пресс-конференций он был необычайно расслаблен и с уважением высказывался об оппоненте, а после разгромного поражения говорил в основном о любви к близким.

Одним из ключевых свойств Уайлдера всегда была спортивная (а иногда и неспортивная) злость – поэтому он кричал над телами поверженных соперников и хотел покойника в послужном списке. Кажется, Уайлдер решил отказаться от этой агрессии – выбирая между боксом и личной жизнью, он остановился на втором.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham