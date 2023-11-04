Уайлдер потерял себя и выдал худший бой в карьере. Нганну уже облизывает губы

Три поражения в пяти последних поединках.

Деонтей Уайлдер вернулся на ринг в 38 лет. За последние два года он отбоксировал меньше раунда, быстро разобравшись с Робертом Хелениусом. А до этого перенес два тяжелейших избиения от Тайсона Фьюри – после второго врачи запрещали ему боксировать целых шесть месяцев.

В случае Уайлдера казалось, что возраст и простой не сыграют решающей роли, потому что его главное оружие – убийственный правый прямой – все еще при нем. Хотя увлечение гольфом и пением настораживало.

Новым соперником Уайлдера стал 31-летний Джозеф Паркер, бывший чемпион WBO, который метил в топ, но проигрывал Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу. За последний год он был очень активен и выиграл три раза подряд.

Уайлдер весь бой выжидал и танцевал, а пошел вперед только в последнем раунде

С первых минут Уайлдер боксировал в непривычной манере: работал вторым номером и кружил по рингу, будто танцевал. Паркер занял центр ринга и осторожно преследовал противника, потом рвал дистанцию и выбрасывал правую руку. В случае промаха сразу клинчевал, а в случае попадания старался развить атаку.

Так прошел первый, второй, третий, четвертый раунды… Казалось, что Уайлдер вот-вот прочитает противника и перейдет в атаку, подскочит и донесет излюбленный правый кросс. Но он по-прежнему кружил и выжидал. Паркер стал боксировать наглее: доставал Уайлдера правым оверхендом и старался добить у канатов.

Уайлдер вязался и бил соперника в клинче (иногда даже хаммерфистом), но результата это не приносило. Уже в восьмом раунде у Паркера залетел мощный правый оверхенд – Уайлдера повело, поэтому противник бросился добивать его в углу.

Уайлдер устоял, навязав клинч, но пропустил очень много чистых ударов. Времени, чтобы перевернуть бой оставалось все меньше, а Уайлдер как будто и не торопился. Вперед он пошел только в последнем раунде, но попадал в основном по воздуху или Паркер хорошо перекрывался.

«Сегодня не будет никаких оправданий». Уайлдер без шансов проиграл, а на бой с ним нацелился Нганну

Результат – односторонняя и уверенная победа Паркера единогласным решением судей. Паркер идеально исполнил план и вернулся в элиту тяжелого веса. А вот что на ринге делал Уайлдер – большая загадка.

Возможно, он решил перепридумать стиль и в 38 лет выступить легконогим боксером, как Александр Усик. Странное решение для панчера, который всю жизнь полагался на один удар. Или ему просто наскучил бокс. При любых раскладах это была катастрофа, после которой Уайлдер вряд ли снова наведет страх на супертяжелый вес.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который уже дал конкурентный бой Тайсону Фьюри, нацелился на нового соперника: «Облизываю губы». При этом Уайлдер после поражения сказал: «Да, я сделал достаточно для победы над Джозефом Паркером, но немного опоздал. Он отлично справился с уклоном от моих ударов. Сегодня не будет никаких оправданий».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham, Richard Pelham