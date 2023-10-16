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Главный бой ноября – одностороннее избиение. Теперь Бенавидеса ждет Канело?

Деметриус Андраде Деметриус Андраде
бокс бокс
Давид Бенавидес
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Угол соперника отказался от продолжения.

В ночь на 26 ноября в Лас-Вегасе состоялся поединок во втором среднем весе между Давидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде за временный чемпионский пояс по версии WBC.  

Все закончилось досрочно – угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда.

Бенавидес несколько раз терял пояс WBC – из-за наркотиков и несделанного веса. И хочет подраться с Канело

К 26 годам Бенавидес уже дважды становился чемпионом WBC и дважды терял пояс: сначала попался на кокаине, а потом не сделал вес. Бенавидес продолжил крушить соперников, чтобы вернуть чемпионство – в мае-2022 он за три раунда остановил Дэвида Лемье и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Сауль Альварес.

Бой с Альваресом не состоялся, так что в 2023 году Бенавидес единогласным решением победил главного противника – Калеба Планта, а затем договорился о поединке с Деметриусом Андраде.

Андраде – двукратный чемпион WBO в первом среднем и среднем весах. Уровень его оппозиции был весьма скромным, а поединки с именитыми соперниками (Билли Джо Сондерс и Джермалл Чарло) слетали по разным причинам. Давид Бенавидес – самый серьезный соперник в карьере 35-летнего Андраде.

В 2022 году Андраде отказался защищать пояс против Жанибека Алимханулы и поднялся во второй средний вес. В январе-2023 он провел 10-раундовый поединок с Демондом Николсоном: дважды уронил противника и победил единогласным решением. К ноябрьскому бою Андраде подошел с рекордом 32-0.

Бенавидес уничтожил Андраде: отправил в нокдаун, после которого соперник уже не вернулся

В первых раундах Андраде держался на дистанции и доставал Бенавидеса прямыми ударами, а вблизи клинчевал. Он вкладывался в удары, стараясь остановить Бенавидеса на подходе, но ему заметно не хватало мощи.

В третьем раунде Бенавидес нащупал нужную дистанцию и раз за разом попадал прямыми, демонстрируя высокую скорость рук. В четвертом – преследовал противника и отбивал ему корпус, так что Андраде заметно замедлился. Под конец раунда Бенавидес выбросил мощный правый хук, после которого соперник оказался на настиле.

В пятом и шестом раундах Бенавидес доминировал: работал сериями и не давал противнику клинчевать, обрабатывая хуками и апперкотами вблизи. Андраде сломался под давлением: еле держался на ногах и дважды ронял капу. После шестого судья подошел к его углу и сказал, что не допустит еще один подобный раунд – секунданты Андраде согласились остановить бой.

Андраде отдал должное Бенавидесу, но несколько раз отметил, что соперник был больше и сильнее: «Дело не в том, что он лучше или техничнее меня. Я поднялся уже в третий вес и попробовал стать чемпионом. Дрался с большим соперником, с которым никто больше не хочет встречаться».

«После нокдауна я знал, что надо давить дальше, потому что он не выдержит этих ударов, – сказал Бенавидес, который теперь идет на рекорде 28-0. – Я напомнил всем, кто настоящий чемпион во втором среднем весе. Люди хотят моего боя с Канело, и мы тожет этого хотим».

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят

Фото: eastnews.ru/John Locher

9 комментариев

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Mister Zalupa
Ответ Христиан Юла
Интерес к профессиональному рингу тает, как снег по весне, а ММА наоборот, только набирает и набирает.. Уже можно и не сомневаться, что в 2028-м на летней Олимпиаде в LA спортивная версия ММА станет крайне популярной.
MMA - был и остается спортом для неплатежеспособных реднеков. Поэтому все ММАшники бегут в бокс, чтобы хоть что-то заработать.
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Mister Zalupa
Ответ rude.
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На ринге - мало. В зале - одни только белые американцы. Ринг - это не место для уважающих себя приличных людей. ММА-лиги - это мелкий прайс и травматизм. Бокс - это мелкий прайс, травматизм и возможность выйти на большой прайс. Разница очевидна.
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Костя Петров
Есть Дэвид Морель, есть Альварес, Алимханулы, можно к Биволу подняться, тем более по габаритам Бенавидес не уступает, Чарло думаю ни один ни второй уже не потянут такого кабанчика, упала скорость, рефлексы. Но на Битербиева лучше Бенавидесу не выходить.
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ak80
Почему для меня бокс интереснее ММА. Потому что бокс - это спорт с правилами игры, которые за 300 лет его существования сделали его искусством, традицией.
А ММА - это драка в подворотне, которую решили легализовать. Но нельзя сделать драку в подворотне спортом или искусством, потому что к ней нельзя применить правила. Как только в ММА начали вводить правила, все там пошло наперекосяк.
+4
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boalx
Ответ Костя Петров
Есть Дэвид Морель, есть Альварес, Алимханулы, можно к Биволу подняться, тем более по габаритам Бенавидес не уступает, Чарло думаю ни один ни второй уже не потянут такого кабанчика, упала скорость, рефлексы. Но на Битербиева лучше Бенавидесу не выходить.
Лучше на Бивола выйти? Ну-ну...
+3
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+3
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Оскар Муравьёв
Беня природный полутяж. Гоняющий в 76..он уже был чемпионом в 76 зачем он все дерется в 76..давно пора а полутяжи.. Все равно канело драться не будет с ним
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rude.
Ответ Mister Zalupa
MMA - был и остается спортом для неплатежеспособных реднеков. Поэтому все ММАшники бегут в бокс, чтобы хоть что-то заработать.
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