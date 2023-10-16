Главный бой ноября – одностороннее избиение. Теперь Бенавидеса ждет Канело?

Угол соперника отказался от продолжения.

В ночь на 26 ноября в Лас-Вегасе состоялся поединок во втором среднем весе между Давидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде за временный чемпионский пояс по версии WBC.

Все закончилось досрочно – угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда.

Бенавидес несколько раз терял пояс WBC – из-за наркотиков и несделанного веса. И хочет подраться с Канело

К 26 годам Бенавидес уже дважды становился чемпионом WBC и дважды терял пояс: сначала попался на кокаине, а потом не сделал вес. Бенавидес продолжил крушить соперников, чтобы вернуть чемпионство – в мае-2022 он за три раунда остановил Дэвида Лемье и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Сауль Альварес.

Бой с Альваресом не состоялся, так что в 2023 году Бенавидес единогласным решением победил главного противника – Калеба Планта, а затем договорился о поединке с Деметриусом Андраде.

Андраде – двукратный чемпион WBO в первом среднем и среднем весах. Уровень его оппозиции был весьма скромным, а поединки с именитыми соперниками (Билли Джо Сондерс и Джермалл Чарло) слетали по разным причинам. Давид Бенавидес – самый серьезный соперник в карьере 35-летнего Андраде.

В 2022 году Андраде отказался защищать пояс против Жанибека Алимханулы и поднялся во второй средний вес. В январе-2023 он провел 10-раундовый поединок с Демондом Николсоном: дважды уронил противника и победил единогласным решением. К ноябрьскому бою Андраде подошел с рекордом 32-0.

Бенавидес уничтожил Андраде: отправил в нокдаун, после которого соперник уже не вернулся

В первых раундах Андраде держался на дистанции и доставал Бенавидеса прямыми ударами, а вблизи клинчевал. Он вкладывался в удары, стараясь остановить Бенавидеса на подходе, но ему заметно не хватало мощи.

В третьем раунде Бенавидес нащупал нужную дистанцию и раз за разом попадал прямыми, демонстрируя высокую скорость рук. В четвертом – преследовал противника и отбивал ему корпус, так что Андраде заметно замедлился. Под конец раунда Бенавидес выбросил мощный правый хук, после которого соперник оказался на настиле.

В пятом и шестом раундах Бенавидес доминировал: работал сериями и не давал противнику клинчевать, обрабатывая хуками и апперкотами вблизи. Андраде сломался под давлением: еле держался на ногах и дважды ронял капу. После шестого судья подошел к его углу и сказал, что не допустит еще один подобный раунд – секунданты Андраде согласились остановить бой.

Андраде отдал должное Бенавидесу, но несколько раз отметил, что соперник был больше и сильнее: «Дело не в том, что он лучше или техничнее меня. Я поднялся уже в третий вес и попробовал стать чемпионом. Дрался с большим соперником, с которым никто больше не хочет встречаться».

«После нокдауна я знал, что надо давить дальше, потому что он не выдержит этих ударов, – сказал Бенавидес, который теперь идет на рекорде 28-0. – Я напомнил всем, кто настоящий чемпион во втором среднем весе. Люди хотят моего боя с Канело, и мы тожет этого хотим».

Фото: eastnews.ru/John Locher