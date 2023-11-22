Ох, какая семья у Фьюри: отец получал 11 лет за драку, а дядя – наркобарон

Но все связаны с боксом.

Тайсон Фьюри – чемпион мира по боксу и самый известный представитель ирландских путешественников: народа, ведущего кочевой образ жизни в Ирландии, Великобритании и США.

Многие мужчины этой этнической группы с детства занимаются кулачными боями и боксом. В семействе Фьюри эта традиция передается из поколения в поколение.

И как выглядит боксерское древо семьи Фьюри?

Джон Фьюри

Отец Тайсона – Джон «Цыган» Фьюри – сначала участвовал в боксерских боях без перчаток, а затем перешел в профессиональный бокс и стал джорнименом (больше о джорнименах – здесь). За четырехлетнюю карьеру в супертяжелом весе он собрал восемь побед, четыре поражения и одну ничью. Одно из поражений – от будущего чемпиона WBO Генри Акинванде:

Фьюри с детства тренировал сына и рассказывал, что в одном из спаррингов 14-летний Тайсон сломал ему несколько ребер. В 2011 году, когда сын уже выступал в профессионалах, Джон Фьюри получил 11 лет тюрьмы за уличную драку, в которой выбил человеку глаз. Фьюри освободился уже через четыре года и до сих пор активно участвует в карьере Тайсона.

Томми Фьюри

24-летний Томми – сын Джона Фьюри и единокровный брат Тайсона. Его карьера началась в 2018-м, но после двух побед Фьюри переключился на реалити-шоу Love Island («Остров любви»). Томми с партнершей заняли второе место, а Джон Фьюри гордился сыном и считал, что тот заслужил победу.

Фьюри вернулся в спорт и боксировал с невзрачной оппозицией, пока не договорился о бое с блогером и боксером Джейком Полом. Фьюри победил раздельным решением, хотя упал в нокдаун, а в следующем бою перебоксировал британского блогера KSI. Пока идет без поражений: 10 побед – четыре нокаутом.

Питер Фьюри

Питер – брат Джона и дядя Тайсона Фьюри. На ринг он выходил только раз, в 1988 году, и проиграл остановкой. Питер Фьюри был известным в криминальных кругах Манчестера наркобароном: в 1995 году получил 10-летний срок за торговлю наркотиками, а в 2008-м – еще два за отмывание денег.

Освободившись, Фьюри отошел от криминала и посвятил себя боксу: тренировал сына Хьюи и племянника Тайсона. Именно под руководством дяди Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году и стал чемпионом. После этого их пути разошлись: Тайсон выбыл из бокса на 2,5 года, а вернулся уже с молодым тренером Беном Дэвисом.

Хьюи Фьюри

29-летний Хьюи – сын Питера Фьюри. С 2013 года он боксирует в супертяжелом весе под руководством отца, выиграл 26 боев и три раза проиграл: Джозефу Паркеру, Кубрату Пулеву и Александру Поветкину.

Фьюри всю жизнь мучался со здоровьем: из-за тяжелой формы акне, которая бьет по иммунной системе, сильно уставал во время подготовки. За три недели до боя он бросал тренировки, чтобы просто восстановиться. Фьюри не выходил на ринг с октября-2021 из-за последствий перенесенного ковида.

Бартли Горман

Дальний родственник Тайсона Фьюри Бартли Горман не был профессиональным боксером, но становился чемпионом в нелегальном «боксе без перчаток». В этом состязании нет судей и раундов: бой продолжается, пока один из бойцов не упадет.

Горман дрался с 10 лет, а в 1972 году получил титул «Короля Цыган», который обязывал его боксировать с любым бойцом, бросившим ему вызов. Он никогда не отказывался от боев и оставался непобежденным 25 лет подряд, боксируя на улицах, в барах и даже в шахте. С обычными людьми Горман не дрался, опасаясь, что убьет неподготовленного человека одним ударом.

Однажды Горман пришел на поединок, но его поджидала целая толпа, вооруженная арматурой и кирпичами. Его избили до потери сознания, после чего он провел четыре месяца в больнице, но выжил.

В 2002 году Горман умер от рака в 57 лет. Взглянув на рентгеновский снимок, врач сказал, что никогда не видел такого количества перенесенных травм у одного человека.

Фото: Gettyimages/Stu Forster, Francois Nel, Julian Finney, Alex Livesey; en.wikipedia.org