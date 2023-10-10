Нганну теперь боксер. С кем ему драться и есть ли шансы против топов?

Нашли сразу пять соперников.

Фрэнсис Нганну чуть не совершил главный апсет в истории бокса: в первом же бою отправил в нокдаун чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри и проиграл очень близким решением.

Спор о боксерском уровне Нганну не утихает до сих пор – виновата ли ужасная форма Фьюри или Нганну действительно готов к чемпионским боям? Все больше слухов о возможных поединках с Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа и рематче с Фьюри.

Какие шансы у Нганну против крупных имен и с кем ему лучше подраться?

Дерек Чисора

Чисора требует поединок с Нганну уже в декабре и обещает его нокаутировать. Чисора – главный гейткипер супертяжелого веса. Бой с ним – практически 100-процентный тест: побеждаешь – твое место где-то в топ-20, проигрываешь – забудь о чемпионских амбициях.

За последние пять лет его побеждали Диллиан Уайт, Александр Усик, Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри, а проигрывали Дэвид Прайс, Кубрат Пулев и Джеральд Вашингтон.

Если Нганну всерьез настроен на боксерскую карьеру, ему стоит выйти на этот бой и подтвердить уровень. После выступления с Фьюри он точно выглядит фаворитом. Но ему уже 37 лет – вероятнее, что Нганну предпочтет более денежные бои.

Энди Руис

В 2019 году Руис закатил сенсацию, нокаутировав непобежденного чемпиона Энтони Джошуа и забрав его пояса. С тех пор он выходил на ринг всего трижды и растерял весь престиж: проиграл скучный рематч Джошуа и неярко победил ветеранов Криса Арреолу и Луиса Ортиса.

Но Руис остался в памяти фанатов: многие ждут его возвращения и верят в повторение успеха. Для Нганну он очень удобный противник. У Руиса короткие руки (размах – всего 188 см, против 211 см у Нганну), поэтому он вынужден постоянно сокращать дистанцию.

Нганну часто ловил Фьюри на подходе и показал, что он умелый контрпанчер, а в клинче доминировал за счет борцовских навыков. Ближний бой с ним может стать для Руиса настоящим адом.

Джо Джойс

Джойс уверенно перемалывал противников на пути к титульному бою, пока весной-2023 не встретился с Чжаном Чжилеем. Неудобный левша раз за разом доносил кросс, пока правый глаз Джойса не заплыл окончательно.

В рематче все закончилось еще быстрее: в третьем раунде Чжан поймал противника мощным встречным хуком и нокаутировал. Джойсу уже 38 лет. Не факт, что он полностью восстановится после тяжелого поражения.

Сейчас их поединок с Нганну выглядит вполне равным. У Джойса, безусловно, будет преимущество в опыте. Но Нганну не уступит ему в ударной мощи и, пожалуй, превзойдет в скорости.

Деонтей Уайлдер

Уайлдер долго восстанавливался после сокрушительного поражения от Тайсона Фьюри, а в октябре-2022 вернулся и за один раунд нокаутировал Роберта Хелениуса. Но с тех пор не выходил на ринг.

Переговоры о поединке по ММА между Уайлдером и Нганну уже прокомментировал промоутер Эдди Хирн: «Это безумие, вы видели его [Уайлдера] ноги? Если Нганну попадет, они сломаются пополам. Думаю, место Уайлдера – в боксе, но он уже год не боксировал».

В боксе Уайлдер действительно очень опасен. Да, у Нганну железный подбородок, но пока что каждый соперник Уайлдера хоть раз оказывался на настиле. С другой стороны, у него много слабостей: плохо защищается, совсем не умеет боксировать на отходе и на ближней дистанции.

Чтобы воспользоваться ими, Нганну нужно провести практически безошибочный бой и не попасться под правую руку. С его ограниченной техникой и выносливостью это сомнительно, Уайлдер – фаворит.

Энтони Джошуа

После двух поражений от Александра Усика Джошуа сменил тренера и запустил камбэк: в 2023 победил Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. «Нганну заслужил большой бой. Дайте Джошуа выйти и нокаутировать его за три раунда», – сказал Эдди Хирн.

Но Джошуа уже не тот агрессивный боец, который лез вперед и срубал противников. Неожиданный нокаут от Энди Руиса его изменил: Джошуа стал больше думать о защите, подолгу выцеливать удары и сомневаться в себе.

Но его стиль неудобен для Нганну. У Джошуа длинные руки и тяжелый удар, он умеет боксировать и отходить, не подставляясь. Для победы ему достаточно повторить тактику в рематче с Руисом.

Главная надежда Нганну – слабая держалка Джошуа. Если он попадет левым хуком, свалившим Фьюри, вряд ли Джошуа полностью восстановится. Но Джошуа понимает это и избежит разменов, так что у Нганну минимальные шансы на победу.

Фото: Gettyimages.ru/James Chance / Staff, Al Bello / Staff, Harry How / Staff, Julian Finney / Staff, Justin Setterfield / Staff