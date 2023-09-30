Самый шальной дивизион в боксе. За год – пять чемпионов, скандал с допингом и несколько судейских ограблений

Как же много интриг.

Кажется, что за календарный год в категории до 63,5 кг случилось все. Теперь молодые легковесы один за другим поднимаются в первый полусредний, чтобы отобрать пояса у стареющих чемпионов.

Что происходит?

Джош Тейлор стал абсолютом, но быстро остался без поясов

В мае 2021 года Джош Тейлор победил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе. Бой был достаточно близким, но Тейлор уронил Рамиреса в шестом и седьмом раундах, что сыграло решающую роль – все три судьи отдали победу Тейлору со счетом 114-112.

В феврале-2022 Тейлор провел первую защиту поясов против англичанина Джека Кэттералла. Чемпион выглядел хуже претендента и в восьмом раунде упал в нокдаун, но все равно победил раздельным решением судей. Большинство экспертов посчитали, что Кэттералла ограбили – так боксеры быстро договорились о рематче.

Тейлор начал подготовку ко второму бою, который постоянно откладывался из-за травм и организационных сложностей. Уже в мае-2022 чемпион лишился пояса WBA за отказ от боя с обязательным претендентом Альбертом Пуэльо. В августе сам Пуэльо забрал этот титул в поединке с россиянином Батыром Ахмедовым, но уже в апреле-2023 провалил допинг-тест. Пояс снова стал вакантным.

«Я чувствовал, что в поединке что-то нечистое, – сказал потом Ахмедов. – Мои удары были тяжелее, он просто выживал… Надеюсь, что справедливость восторжествует и скоро мне вновь дадут боксировать за титул». Но WBA решила по-другому.

«Ролли-привилегии»: Роландо Ромеро получил титульный бой и спорно победил 40-летнего ветерана

В мае состоялся поединок за титул между поднявшимся из легкого веса Роландо Ромеро и 40-летним ветераном Исмаэлем Барросо. Предыдущий бой с Джервонтой Дэвисом Ромеро проиграл нокаутом, но необъяснимым образом стал претендентом на пояс в новом весе. «Я – Ролли, мне положены особые Ролли-привилегии», – объяснил Ромеро.

Бой с Барросо тоже получился скандальным. Ветеран уронил Ромеро в третьем раунде, а в девятом – сам оказался на настиле. Ромеро загнал противника в угол, но удары шли вскользь, когда рефери Тони Уикс внезапно остановил бой и отдал победу Ромеро техническим нокаутом.

Позже выяснилось, что Барросо на момент остановки вел на всех судейских записках. Рефери объяснил решение тем, что переживал за здоровье возрастного бойца. «Я думал о том, что это 40-летний боец в спорте молодых. Любой судья скажет вам – если один из бойцов возрастной, вы будете наблюдать за ним чуть внимательнее».

Ромеро стал новым чемпионом по версии WBA. Теперь ему предстоит обязательная защита против Охары Дэвиса, хотя сам он стремится к поединку с Райаном Гарсией.

Реджис Прогрейс вновь стал чемпионом, а затем провел худший бой в карьере

В июле-2022 Тейлор отказался от пояса WBC. Организация потребовала провести поединок с претендентом Хосе Сепедой, но Тейлор готовился к реваншу с Кэттераллом. В ноябре состоялся бой за свободный титул между Сепедой и Реджисом Прогрейсом – американским боксером-панчером с единственным поражением от Тейлора в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии).

Боксеры устроили зрелищную драку, но удары Прогрейса были точнее и тяжелее. В 11-м раунде он потряс Сепеду двойкой и добил его у канатов затяжной серией ударов. 33-летний Прогрейса во второй раз стал чемпионом (в 2019 Тейлор забрал у него пояс WBA), но желающих встретиться с ним на ринге не прибавилось. Последние годы Прогрейс испытывал сложности с поиском оппонентов – дрался раз в год с бойцами вроде Ивана Редкача и Тайрона МакКенны.

В мае-2023 Прогрейс подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom, но и это не принесло результата – в июне Прогрейс встретился с малоизвестным Дэниэлито Соррильей. Соррилья поднялся после нокдауна в третьем раунде и засушил бой: держался на дистанции и иногда выбрасывал джеб, пользуясь преимуществом в длине рук. Прогрейс победил раздельным решением в скучнейшем бою, а суммарно противники нанесли 84 удара – самый низкий показатель в истории 12-раундовых боев.

«Дерьмовое выступление, готов это признать… Я сохранил пояс и рад этому, но точно не рад своему выступлению», – сказал Прогрейс. Из плюсов – бой увидел Билл Хейни, отец абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни.

Видимо, отец и сын решили, что Дэвин легко повторит план Соррильи и перебоксирует Прогрейса на дистанции. Летом боксеры начали переговоры, а недавно появилась дата поединка – 9 декабря.

Субриэль Матиас – главный нокаутер дивизиона в поисках соперников

Снова к Тейлору. В августе-2022 он отказался уже от третьего пояса – IBF. «Я сделаю все необходимое, чтобы реванш с Джеком Кэттероллом состоялся». Рейтинг IBF гораздо прозрачнее, чем у WBA, поэтому за титул дрались первый и второй претенденты – страшный панчер Субриэль Матиас и небитый аргентинец Херемиас Понсе.

Понсе провел первый раунд очень активно, а затем соперники зарубились в ближнем бою. Сказались короткие мощные хуки Матиаса, и в пятом раунде Понсе упал, а в перерыве его угол остановил бой. Последних четырех противников Матиас вынуждал сдаться на табуретке.

Матиас забрал пояс IBF и прошелся сразу по нескольким чемпионам: «Хейни – трус. Он много бегает… Ролли не боксер. Он стендап-комик. Ты клоун, парень». Реакции не последовало, и Матиас снова искал оппонента.

Недавно представители IBF объявили, что 4 ноября он встретится с опасным панчером из Узбекистана Шахджаханом Эргашевым. Матиас станет его первым именитым противником.

Промоутер Дмитрий Салита отметил: «Мы знали, что есть только один способ попасть на элитный уровень – стать обязательным претендентом. Когда он [Эргашев] был третьим номером рейтинга, мы связались с остальными бойцами в списке, но никто не хотел драться».

Матиас – Эргашев не самая звездная вывеска, зато гарантированная рубка: Матиас выиграл все бои нокаутом и один раз проиграл, Эргашев не проигрывал – 20 побед нокаутом и три решением.

Кэттералл – мимо пояса, а Теофимо Лопес «все еще годится для этого»

Рематч между Тейлором и Кэттераллом за оставшийся пояс WBO был назначен на март-2023, но Тейлор травмировал ступню, а затем начал переговоры о поединке с Теофимо Лопесом. «Я не могу больше мотивировать Тейлора, потерял всякую веру в него… Мне надо кормить семью, я хочу боксировать за титулы», – заявил Кэттералл. В конце октября он проведет не слишком интригующий поединок с Хорхе Линаресом.

Теофимо Лопес к тому моменту провел два боя в первой полусредней категории: остановил Педро Кампа в седьмом раунде и раздельным решением победил испанца Сандора Мартина. Мартин здорово оттягивался и контратаковал передним хуком, а уже во втором раунде уронил противника. Лопес продолжал давить, но так и не потряс Мартина. После боя он вслух задавался вопросом перед камерой: «Я все еще гожусь для этого?»

Встречу между Тейлором и Лопесом назначили на июнь-2023 без особого ажиотажа – оба выглядели бойцами на спаде. Но Лопес удивил критиков и выдал лучшее выступление в карьере. С четвертого раунда он забрал инициативу и остаток боя просто избивал Тейлора. Лопес стал чемпионом WBO и кричал в толпу: «Ну как, я еще гожусь для этого?!» А потом объявил, что завершает карьеру.

WBO хотела забрать у Лопеса пояс, но в последний момент боксер передумал и получил статус суперчемпиона. Это дает ему право переносить обязательные защиты и делает обязательным претендентом на пояс WBO в любом новом весе.

За полтора года чемпионами в первом полусреднем весе вполне могли стать Джек Кэттералл, Батыр Ахмедов, 40-летний Исмаэль Бароссо, малоизвестные Дэниэлито Соррилья и Сандор Мартин. Но, вероятно, их место займут молодые звезды: Девин Хэйни, Райан Гарсия и суперчемпион Теофимо Лопес.

Фото: Gettyimages.ru/David Becker, Steve Marcus, Nathan Stirk, Mitchell Leff; instagram.com/regisprograis; instagram.com/subrielmatiaspr