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Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

Джермелл Чарло Джермелл Чарло
Канело Альварес - Джермелл Чарло
бокс бокс
Сауль Альварес Сауль Альварес
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Этого Канело никто не победит».

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе прошел поединок между абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Альварес победил единогласным решением судей – 119-108, 118-109, 118-109, отправил соперника в нокдаун и защитил пояса.

Как это было?

Канело восстанавливался после операции на кисти и планировал драться с братом-близнецом Чарло

После поражения от Дмитрия Бивола в полутяжелом весе Сауль Альварес вернулся во второй средний и провел две неяркие защиты четырех поясов – против Геннадия Головкина и Джона Райдера.

Между этими поединками Альваресу оперировали кисть, поэтому блеклые выступления он списал на травму и восстановление от операции. В июне-2023 Альварес подписал контракт на три боя с Premier Boxing Champions стоимостью более $100 млн. 

Ожидалось, что его первым соперником станет Джермалл Чарло – чемпион WBC в среднем весе. Но Чарло не выходил на ринг уже два года и оказался не готов к сентябрьскому поединку из-за психологических проблем и плохой физической формы.

Тогда его подменил брат-близнец Джермелл – абсолютный чемпион первого среднего веса. Джермелл Чарло не боксировал с мая-2022, залечивал перелом руки и готовился провести защиту против Тима Цзю. Но бой с Канело оказался более привлекательным, ради него Чарло поднялся на две весовые категории. 

Многие эксперты говорили, что Альварес – фаворит, но отмечали, что он уже на спаде, а у Чарло могут быть хорошие шансы в последних раундах. Другие (Шон Портер, тренеры Боб Сантос и Кэлвин Форд) ставили на ударную мощь боксеров и предсказывали, что бой непременно закончится нокаутом.

Альварес уничтожил Чарло и отправил его в нокдаун в седьмом раунде: «Этого Канело никто не победит»

После осторожного первого раунда Альварес забрал инициативу и преследовал Чарло, отбивал корпус и руки. Чарло много двигался и отстреливался джебами, но попадал в основном по перчаткам. Канело без особого труда забрал первую половину боя, зажимая противника у канатов.

В седьмом раунде Канело закрыл Чарло обзор двумя легкими джебами и выбросил мощный правый прямой. Чарло опустился на колено, но быстро восстановился. Остаток боя проходил по тому же сценарию: Канело давил, а Чарло выбрасывал контрпанчи, но делал это слишком редко.

В последних раундах Альварес не замедлился, как предсказывали многие эксперты перед боем, а Чарло не бросился в финальную атаку, будто приняв поражение. Двое судей отдали Чарло два раунда, третий – один. Канело нанес вдвое больше точных ударов: 134 против 71.

«Этого Канело никто не победит, – сказал Альварес. – Я так чертовски люблю бокс, бокс – моя жизнь». Разговоры о спаде Канело сегодня показались преждевременными – он хорошо двигался, защищался, снова работал джебом и не просел в концовке.

«Я был сам не свой, но не оправдываюсь. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь… Я горжусь собой, он меня не вырубил, всех остальных парней он вырубал», – заявил Чарло. А затем вызвал на поединок Теренса Кроуфорда: «Я готов драться с Теренсом Кроуфордом в своем весе… Жду».

Чарло больше не абсолютный чемпион в первом среднем весе. После выхода в ринг WBO забрала у него пояс за отказ боксировать с Тимом Цзю. Теперь Цзю станет чемпионом и в октябре проведет первую защиту против Брайана Мендосы.

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier

8 комментариев

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3xclus1ve
такими словами уже нам говорили, а Бивол просто его уничтожил. Бивол с удовольствием ещё раз это делает!
+6
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caute
Канело, в средний ходи, в полутяжелый не ходи, кулак в башка попадет - совсем грустный будешь
+2
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Artur Sekhian
Ответ 3xclus1ve
такими словами уже нам говорили, а Бивол просто его уничтожил. Бивол с удовольствием ещё раз это делает!
Нужно оставаться скромным всегда, Бивол красавчик, спору нет, но это спорт, может всякое быть и любой исход поединка.
+2
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+2
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Валерий Рзянин
Кто вообще верил в Чарло и утверждал что Альварес проиграет? Что за подливание масла в на глобус?
До боя даже на лаки Панч шансов было ноль. Тут не то чтобы разные весовые, тут разные планеты.
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Dottore
Тем интереснее был бы ещё один бой с Биволом
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sonny91
веса не просто так существуют. чарло прочувствовал мощь вначале и весь бой явно очковал
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Владимир Мироненко
Ответ Валерий Рзянин
Кто вообще верил в Чарло и утверждал что Альварес проиграет? Что за подливание масла в на глобус? До боя даже на лаки Панч шансов было ноль. Тут не то чтобы разные весовые, тут разные планеты.
Да через одного. Слабые последние бои Канело дали поверить в Чарло. Всякие аналитики и ТВ - эксперты тоже предрекали проблемы Канело. Но пока он на вершине. И абсолютно заслуженно
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sonny91
Ответ Владимир Мироненко
Да через одного. Слабые последние бои Канело дали поверить в Чарло. Всякие аналитики и ТВ - эксперты тоже предрекали проблемы Канело. Но пока он на вершине. И абсолютно заслуженно
эксперты аналитики для это существуют чтобы на пустом месте создать ажиотаж и обосновать по сути мисматч-им за это платят
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