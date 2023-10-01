Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

«Этого Канело никто не победит».

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе прошел поединок между абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Альварес победил единогласным решением судей – 119-108, 118-109, 118-109, отправил соперника в нокдаун и защитил пояса.

Как это было?

Канело восстанавливался после операции на кисти и планировал драться с братом-близнецом Чарло

После поражения от Дмитрия Бивола в полутяжелом весе Сауль Альварес вернулся во второй средний и провел две неяркие защиты четырех поясов – против Геннадия Головкина и Джона Райдера.

Между этими поединками Альваресу оперировали кисть, поэтому блеклые выступления он списал на травму и восстановление от операции. В июне-2023 Альварес подписал контракт на три боя с Premier Boxing Champions стоимостью более $100 млн.

Ожидалось, что его первым соперником станет Джермалл Чарло – чемпион WBC в среднем весе. Но Чарло не выходил на ринг уже два года и оказался не готов к сентябрьскому поединку из-за психологических проблем и плохой физической формы.

Тогда его подменил брат-близнец Джермелл – абсолютный чемпион первого среднего веса. Джермелл Чарло не боксировал с мая-2022, залечивал перелом руки и готовился провести защиту против Тима Цзю. Но бой с Канело оказался более привлекательным, ради него Чарло поднялся на две весовые категории.

Многие эксперты говорили, что Альварес – фаворит, но отмечали, что он уже на спаде, а у Чарло могут быть хорошие шансы в последних раундах. Другие (Шон Портер, тренеры Боб Сантос и Кэлвин Форд) ставили на ударную мощь боксеров и предсказывали, что бой непременно закончится нокаутом.

Альварес уничтожил Чарло и отправил его в нокдаун в седьмом раунде: «Этого Канело никто не победит»

После осторожного первого раунда Альварес забрал инициативу и преследовал Чарло, отбивал корпус и руки. Чарло много двигался и отстреливался джебами, но попадал в основном по перчаткам. Канело без особого труда забрал первую половину боя, зажимая противника у канатов.

В седьмом раунде Канело закрыл Чарло обзор двумя легкими джебами и выбросил мощный правый прямой. Чарло опустился на колено, но быстро восстановился. Остаток боя проходил по тому же сценарию: Канело давил, а Чарло выбрасывал контрпанчи, но делал это слишком редко.

В последних раундах Альварес не замедлился, как предсказывали многие эксперты перед боем, а Чарло не бросился в финальную атаку, будто приняв поражение. Двое судей отдали Чарло два раунда, третий – один. Канело нанес вдвое больше точных ударов: 134 против 71.

«Этого Канело никто не победит, – сказал Альварес. – Я так чертовски люблю бокс, бокс – моя жизнь». Разговоры о спаде Канело сегодня показались преждевременными – он хорошо двигался, защищался, снова работал джебом и не просел в концовке.

«Я был сам не свой, но не оправдываюсь. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь… Я горжусь собой, он меня не вырубил, всех остальных парней он вырубал», – заявил Чарло. А затем вызвал на поединок Теренса Кроуфорда: «Я готов драться с Теренсом Кроуфордом в своем весе… Жду».

Чарло больше не абсолютный чемпион в первом среднем весе. После выхода в ринг WBO забрала у него пояс за отказ боксировать с Тимом Цзю. Теперь Цзю станет чемпионом и в октябре проведет первую защиту против Брайана Мендосы.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier