😳 «Виннипег» – лучшая команда НХЛ прямо сейчас! Мы сами в шоке

От редакции: вы читаете один из лучших блогов хоккейной Трибуны «Чувствуя Манитобу» , который посвящен «Виннипег Джетс». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о клубе из самого холодного города НХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Настало время для традиционной рубрики «Не ждали?» Примерно год назад мы с вами разбирались, как «Виннипег» оказался на вершине Западной конференции . Повышаем ставки.

Сейчас «Джетс» занимают первое место во всей НХЛ – и нет момента лучше, чтобы оживить блог и все испортить (именно после того поста дела пошли наперекосяк: в феврале «Виннипег» потерял свою игру, чуть не вылетел из зоны плей-офф, бесславно уступил в первом раунде будущим чемпионам из «Вегаса», а закончилось все словами главного тренера о разочаровании и отвращении ).

После небольшого рестайлинга двух первых звеньев в межсезонье и новых контрактов Марка Шайфли и Коннора Хеллибака стало понятно, что «Виннипег» не намерен уходить в перестройку и сливать сезон. Сдержанный оптимизм болельщиков ограничивался борьбой за попадание в плей-офф – да и то многое могло зависеть от различных внутренних и внешних факторов. Но никто, включая меня, не мог предположить, что «Джетс» выдадут лучшую первую половину сезона в клубной истории.

С чем же связан такой взлет?

У победы всегда много отцов, но в первую очередь болельщики «Виннипега» должны быть благодарны генеральному менеджеру за работу летом. Нужно отдать ему должное: он сумел доказать свою профпригодность в течение последних нескольких месяцев.

Да, прошло всего полсезона, но на данный момент обмен Дюбуа на несколько активов можно считать одним из лучших в истории команды. Компенсация в виде Виларди, Иаффало, Купари и драфт-пика затмевает даже то, что свое время удалось получить за Эвандера Кэйна. В обмен на одного центра второго звена, который, кстати, в этом сезоне выглядит довольно бледно, «Джетс» получили полезных игроков, позволивших изменить философию построения состава.

На протяжении многих лет под руководством Пола Мориса «Виннипег» пропагандировал четкое разделение на топ-6 и боттом-6 с заранее определенными действующими лицами и их обязанностями на площадке. Топ-6 по умолчанию не особо утруждали себя оборонительными действиями, а две нижние тройки ничего не добавляли в плане результативности. Можно списывать это на недостаток добротных игроков, а можно на тренерские установки. Но именно это не позволяло «Джетс» считаться по-настоящему сильной командой, способной диктовать свою игру на протяжении всего матча.

Появление Иаффало, Купари и, в особенности, Виларди на порядок увеличило количество вариантов для построения троек нападения. Перевод Нино Нидеррайтера в третье звено окончательно закрепил переход «Джетс» на концепцию топ-9. Тройка Нидеррайтер – Лаури – Эпплтон по многим метрикам входит в число лучших третьих звеньев НХЛ. Даже четвертое звено теперь состоит не из непонятных личностей, подобранных на уэйверах. Бэррон, Густавссон, Купари и компания – уже вполне зарекомендовавшие себя игроки, способные принести пользу во всех трех зонах. Вот, к примеру, как сейчас играет сочетание Баррон – Тонинато – Йонссон Фьяллби (это три человека, если что):

И это при том, что двое последних по факту подменяют травмированных игроков основы.

Стоит остановиться и на игре Владислава Наместникова в этом сезоне. Его двухлетний контракт на 2 млн за сезон – еще один пример отличной работы Кевина Чевелдэйоффа в межсезонье. Свои деньги Влад отрабатывает с лихвой и идет на лучший сезон в плане результативности. Но не стоит недооценивать его важность для «Виннипега» – измеряется она не только набранными очками.

Я считаю, что именно Влад – ключ для выстраивания глубины состава в этом сезоне. Боунесс может доверить ему любое тренерское задание, и в каждой новой роли Наместников смотрится на своем месте.

Он уже успел поиграть во всех четырех тройках по ходу сезона, может подыгрывать более результативным партнерам в топ-6, разгрузить Коула Перфетти от выполнения обязанностей центрального нападающего, добавить динамики и интеллекта в третье звено или стать лидером четвертой тройки. Смотреть за игрой Наместникова в этом сезоне – одно удовольствие: он по-прежнему хорош в том, чтобы быть в нужное время в нужном месте и успевать делать те незаметные вещи, которые могут решить игровой эпизод или весь матч. Но теперь он еще и важный игрок при реализации лишнего и уже забросил немало важных шайб.

Кстати, вы заметили, что «Джетс» забрались на вершину турнирной таблицы без своего лучшего снайпера Кайла Коннора ? Его отсутствие сейчас на слишком заботит. Не хочу говорить, что повреждение Коннора оказалось во благо, но без него все показатели и командной и продвинутой статистики выглядят намного лучше, чем с Кайлом в составе. Похоже, что «Виннипег» смог перестроиться и найти новые способы забрасывать шайбы, а не только надеяться на скорость, позиционное чутье и высокий процент реализации бросков, которыми традиционно славится 81-й номер. Интересно будет понаблюдать за тем, как тренерский штаб будет искать для Кайла место в составе.

А поискать его придется, потому что я не представляю, какой тренер в здравом уме будет разбивать тройку Элерс – Шайфли – Виларди , которая в последний месяц была одной из лучших в НХЛ как по набранным очкам, так и по продвинутой статистике. Не в последнюю очередь это связано с переводом в первое звено Николая Элерса. Не так давно в одной из трансляций комментаторы «Анахайма» назвали датчанина «лучшим игроком «Джетс» – и это это вовсе не от недостаточной осведомленности об игроках соперника.

Те, кто следит за «Джетс» достаточно давно и детально, знают, что из года в год именно Элерс становится лидером команды по результативности в пересчете на игровое время. Еще большей эта разница становится, если мы берем в расчет только игру в равных составах. Есть даже отдельное крыло болельщиков «Виннипега» которые всегда требовали (вплоть до угроз) увеличить игровое время Элерса.

Думаю, что Ник своей игрой заслужил отдельную запись в блоге о том, почему является самым ценным полевым игроком этой команды и одной из самых недооцененных звезд НХЛ. Ну а пока «Джетс» наслаждаются разницей заброшенных и пропущенных шайб при игре в равных составах 17-3 – это с момента перевода Ника в первую тройку. Сам Элерс входит в пятерку самых результативных игроков лиги при игре 5-на-5, уступая только Коннору Макдэвиду и совсем чуть-чуть Элиасу Петтерссону.

Но, наверное, главная причина успеха «Джетс» в этом сезоне совсем не в этом.

«Виннипег» – лучшая команда НХЛ по игре в обороне. И впервые более чем за 20 лет боления за эту команду могу сказать это без тени иронии. То, что «Джетс» уже почти три десятка матчей не пропускает более трех шайб в свои ворота – это только вершина айсберга. Раньше это можно было списать на великолепие Коннора Хеллибака (о нем чуть позже), но сейчас «Виннипег» силен именно организацией игры в своей и средней зонах. Команда Рика Боунесса – одна из лучших в лиге по предотвращению выходов 2-в-1 и умело блокирует подходы к опасным позициям для бросков по своим воротам.

При этом по именам защитная линия «Джетс» далека от уровня команды-контендера. Непредвзятые болельщики могут вспомнить только Джоша Моррисси при перечислении десятки лучших защитников НХЛ. Но при этом вся оборонительная бригада «Виннипега» уже наиграла на коллективный «Норрис Трофи». Диллон проводит лучший сезон в карьере, Демело в топе лиги по показателю полезности, Сэмберг окончательно оформился как оборонительный защитник для топ-4. Даже Нэйт Шмидт , выглядевший потерянным в начале сезона, в последнее время начинает обретать уверенность. Скорейшее выздоровление Вилле Хэйнолы должно добавить глубины в обороне и изобретательности во второй бригаде большинства.

Нужно сказать, что и нападающие «Виннипега» следуют примеру защитников и отрабатывают в обороне за двоих. Про тройку Лаури, которая не дает соперникам почти ничего создавать у своих ворот, мы уже говорили, но даже Марк Шайфли начал проявлять усердие в своей зоне, пусть и в ущерб личной статистике. Нужно скроллить до 30-го места в списке лучших бомбардиров, чтобы найти там Марка. Следующий игрок «Джетс» – Николай Элерс – и вовсе на 73-м месте.

Но даже если соперникам удается преодолеть эту оборонительную систему, то их ждет встреча с одним из лучших вратарей этого сезона Коннором Хеллибаком . После первых матчей этого чемпионата, где Коннор выглядел невнятно, он сумел вернуться на привычный уровень и сейчас лидирует в НХЛ по числу предотвращенных голов выше ожидаемых (GSAx) и вполне справедливо считает одним из претендентов на «Везину» (наряду с Тэтчером Демко).

Можно, конечно, добавить ложку дегтя в цистерну меда, что я налил в этой записи. Спецбригады «Виннипега» в этом сезоне не выдерживают никакой критики. И реализация лишнего (17,7%, 23-е место) и игра в меньшинстве (75,2%, 26-е место) хромают на обе ноги. Но вы только подумайте, насколько сложнее станет играть против «Джетс», когда эти цифры подрастут хотя бы до среднего уровня лиги? Так что можно считать, что это дополнительный потенциал «Виннипега» по улучшению своей игры.

Пока все выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня уже синяки по всему телу, потому что я постоянно щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон. «Джетс» выдают исторический для себя регулярный чемпионат, набирая очки быстрее, чем это было в прошлом году и в сезоне-2017/18. Но, как показывает недавний пример, все может пойти под откос внезапно и очень быстро. Как правило, проблемы начинаются вместе с тем, как на хорошую игру «Виннипега» начинают обращать внимание пресса и болельщики других команд.

Ну, и конечно, когда я возвращаюсь с тем, чтобы сделать очередную запись в блоге о том, как все хорошо в стане «Джетс». Так что, если что-то пойдет не так в дальнейшем, вы точно знаете, кого винить.

Фото: East News /John Woods/The Canadian Press via AP, Ethan Miller/Getty Images/AFP, Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP