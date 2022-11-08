Вы не поверите: «Виннипег» – лидер Западной конференции. Разбираемся, как он там оказался

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От редакции Sports.ru: вы читаете один из лучших блогов хоккейной Трибуны «Чувствуя Манитобу», который посвящен «Виннипег Джетс». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о клубе из самого холодного города НХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Ну что, как мы все с вами и предсказывали, «Виннипег», пройдя чуть больше половины сезона, находится на первом месте в Центральном дивизионе и лидирует во всей Западной конференции. Открывайте вот эту ссылку, проматывайте до последнего абзаца – и можете смело обращаться ко мне за прогнозами на любой вид спорта.

Если же говорить серьезно, то скажи мне кто-нибудь, что «Джетс» будут претендовать на что-то вразумительное после всего кошмара, который творился с командой в межсезонье - я бы от души посмеялся вместе с ним. Если убрать за скобки разогнавшийся «Сиэтл», то «Виннипег» можно без преувеличения назвать одним из главных приятных сюрпризов этого чемпионата. Как же вышло так, что вопреки всем прогнозам на очередной удручающий сезон «Джетс» сейчас имеют 98% шансов на попадание в плей-офф согласно модели Money Puck и все основания надеяться на большее?

Как обычно, это комбинация различных факторов. Но начать стоит с работы Рика Боунесса и его тренерского штаба. Если летом он выглядел как утешительный приз после неудачной попытки заманить в Манитобу Барри Троца, то сейчас можно сказать, что это было идеальное попадание клуба, пусть даже и во многом случайное. Говорят, что «хороший человек – не профессия», но, возможно, на скамейке и в раздевалке «Джетс» нужен был именно такой человек, который мог бы стать объединяющей силой для расколотого на несколько частей коллектива.

По интервью и закулисным съемкам видно, насколько тепло Боунесс относится к своим игрокам – и, похоже, они отвечают ему тем же. Лично я не могу себе представить, чтобы кто-то из игроков надел на конкурсы мастерства золотую цепь с медальоном, на котором изображен Пол Морис. С Боунессом это смотрится вполне уместно и, главное, искренне. Кажется, что атмосфера в раздевалке расслабляющей – там чувствуется единение и почти семейная обстановка. Последний раз такое ощущение со стороны было в 2018 году – во время похода в плей-офф, и к этому периоду истории команды мы еще вернемся.

Но не стоит считать, что «эффект Боунесса» состоит лишь в том, что он стал «отцом родным» для своих игроков. Рик и его тренерский штаб очень серьезно поработали над тем, чтобы изменить рисунок игры команды. И в первую очередь это касается игры без шайбы. Я специально не говорю про игру в обороне, потому что отбор шайбы сейчас начинается в зоне соперников, в то время как «Виннипег» при Морисе почти всегда старался играть в откат, предпочитая разбираться с соперником уже в своей зоне. Все это приводило к затяжным позиционным атакам противника, дополнительной усталости, и как следствие, большому количеству опасных моментов у своих ворот.

Боунесс сумел убедить всю команду, что игра в обороне – тоже часть хоккея и не стоит возлагать ее только на тех, кто номинально считается защитником. Сейчас «Джетс» не боятся прессинговать во всех трех зонах, возвращаться назад и внимательнее действовать при выводе шайбы из своей зоны. Даже Уилер и Шайфли, которые в это межсезонье одной ногой стояли на выход из клуба и никогда не были образцом для учебников по игре в обороне, сейчас пашут на всех участках площадки за двоих.

Как итог этих изменений – количество опасных моментов у своих ворот (HDCA) сократилось на 1,5 в пересчете на 60 минут в среднем по сравнению с прошлым сезоном. Кажется, что это не очень большое изменение, но в прошлом году «Виннипег» занимал третье место с конца, опережая только «Монреаль» и «Аризону». Сейчас же они уверенно находятся в середняках НХЛ. В результате сейчас «Джетс» занимают второе место во всей лиге по пропущенным голам в среднем за игру – 2,59. Что-то подобное не могло мне присниться даже в самых диких снах.

При этом защитники не ограничиваются лишь выполнением своих прямых обязанностей. Я уже давно не видел, чтобы в «Виннипеге» они действовали столь активно и не боялись зарываться глубоко в зону соперников. В итоге «Джетс» сейчас в числе лидеров лиги по результативности линии обороны – 113 очков, это второй показатель в НХЛ. Почти половина их них приходится на долю Джоша Моррисси, чей прогресс в этом сезоне заслуживает отдельного материала. Самым ярким атакующим защитником в истории «Виннипега» является Дастин Бафлин, чьи бомбардирские подвиги пришлись на первые годы возвращения команды в Манитобу. В сезоне-2013/14 он набрал 56 (20+36) очков в 78 матчах (правда при показателе полезности «-20»). Есть вероятность, что Моррисси наберет столько же очков еще до Матча звезд в начале февраля, куда он будет откомандирован от «Джетс».

Не зря Рика Боунесса считают отличным учителем для защитников. Он приложил свою руку к воспитанию молодого Виктора Хедмана в «Тампе», а также сформировал из Миро Хейсканена в «Далласе» того игрока, которого все мы знаем сейчас. Рик дал Джошу свободу действовать как ему захочется во всех трех зонах, и Моррисси вспомнил, что драфтовали его в свое время именно как атакующего защитника. Сейчас он занимает второе место по результативности среди защитников и пятое по количеству голевых передач во всей лиге: где-то между Драйзайтлем и Марнером. Неудивительно, что разговоры о претензиях Джоша на «Норрис Трофи» по итогам сезона слышны все чаще и чаще.

Еще одна разительная перемена с командой произошла при игре в меньшинстве. При Морисе и Чарли Хадди, который отвечал за этот компонент, «Виннипег» был на 31-м месте во всей лиге. Сейчас «Джетс» входят в тройку лучших команд по убиванию штрафного времени с эффективностью 84%. И дело не только в удаче или отличной игре вратарей – Боунесс и его штаб отлично поработали, чтобы сделать игру обороняющейся четверки более активной, что привело к заметному сокращению числа бросков и опасных моментов у ворот «Виннипега».

И это я еще даже не начал говорить про Коннора Хеллибака, который проводит просто прекрасный сезон. Интересно, что на данный момент все его основные вратарские показатели даже лучше, чем в тот год, когда он был признан лучшим вратарем НХЛ. Продвинутая статистика тоже любит Коннора – он занимает четвертое место среди всех голкиперов по спасенным голам выше ожидаемых (GSAx) – 18,5. Для сравнения: за 56 матчей сезона-2019/20, когда Хеллибак выиграл «Везину», этот показатель составлял 24,2 GSAx в 56 матчах. Не удивлюсь, что в этот раз Коннор также будет в тройке претендентов на этот приз.

Пока регулярка складывается для «Виннипега» прекрасно. Почти все игроки выступают лучше или значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Немногочисленные подписания (Ганье) или подобранные с драфта отказов игроки (Йонссон Фьяллби, Кулман) отлично латают дыры в нижних звеньях, где Боунесс придает бодрости постоянной ротацией в четвертом звене.

Новички Коул Перфетти (третье место по результативности и первое по голевым передачам среди новичков) и Дилан Сэмберг смотрятся в основе как влитые. Дэвид Густафссон уже дорос до центра четвертого звена и показывает, что способен на большее. Даже Вилле Хейнола завоевывает все больше и больше доверия тренерского штаба.

При всем этом есть ощущение, что команда может играть еще лучше. На сегодняшний день «Виннипег» забивает практически столько же, сколько создает по показателям продвинутой статистики. Хотя в предыдущие годы разница была всегда в пользу реальных голов по сравнению с ожидаемыми за счет наличия настоящих снайперов в составе, способных превращать в заброшенные шайбы даже броски с невысокой вероятностью реализации. Лично я связываю планы на прогресс с Николем Элерсом: после возвращения в строй он идет по графику 1,5 очка за матч и помог сформировать одно из лучших атакующих звеньев лиги вместе с Коннором и Дюбуа.

Принято считать, что самым сильным «Виннипегом» последних лет была команда в сезоне-2017/18, которая дошла до финала конференции. Если брать показатели этого сезона и наложить их на данные пятилетней давности, то они будут выглядеть почти идентично.

Я не гарантирую, что в этом сезоне «Джетс» обязательно дойдут до финала конференции. В плей-офф выходить обязаны, а вот дальше все будет очень сильно зависеть от того, кто попадается в первом раунде. Но у меня ощущение, что в этой команде есть что-то особенное. Можете называть это «эффектом Боунесса», когда появление нового голоса, свежего взгляда и независимого мнения преображает, казалось бы, уже знакомую команду до неузнаваемости.

Самое главное, что тренер получает удовольствие от работы с командой, игроки получают удовольствие от хоккея, а я получаю удовольствие от наблюдения за всем этим. С нетерпением жду вторую половину сезона, обсуждения планов на дедлайн и продолжения «эффекта Боунесса» в лучших его проявлениях.

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports, Stephen Brashear-USA TODAY Sports