Утешительный приз. У «Виннипега» новый главный тренер – он должен объединить игроков и наладить оборону

От редакции Sports.ru: вы читаете один из лучших блогов хоккейной Трибуны «Чувствуя Манитобу», который посвящен «Виннипег Джетс». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о клубе из самого холодного города НХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Когда стало известно, кто в итоге стал новым главным тренером «Виннипега», то у меня в голове был один только вопрос: «Кто?!». Рика Боунесса не было даже в самом расширенном списке претендентов на эту должность. Ни в топ-5, ни в топ-10. При этом я испытал чувство облегчения, когда Даррен Дрегер объявил, что «Джетс» готовят подписание контракта с Риком – после официального отказа Троца тренерская карусель закрутилась с такой силой, что стало казаться, что после этого аттракциона болельщиков «Виннипега» может серьезно затошнить.

Те, кого до этого слухи связывали с «Джетс», стали находить себе другие рабочие места. Монтгомери отправился в «Бостон». Лалонда забрал к себе «Детройт». Из более-менее знакомых фамилий остался только Рик Токкет, из которого ведущий на TNT получается куда лучше, чем тренер, и непонятно откуда взявшийся Джефф Блэшилл. Если бы назначили кого-то из них, то это вряд ли стало большим прогрессом по сравнению с Дэйвом Лаури, но серьезно пошатнуло б мой интерес к будущему сезону.

Рик Боунесс взялся из ниоткуда, но появился он очень вовремя. Говорят, его рассматривали как одного из возможных помощников в штаб Троца, но в итоге он оказался вторым кандидатом после Барри, кому было сделано официальное контрактное предложение. Соглашение рассчитано на 2 года (с опцией продления еще на один) и 2,5 млн долларов за сезон. Эконом-вариант по сравнению с тем, что получал Пол Морис (4,5), и то, что предлагали Троцу (более 5).

Рик – один из трех тренеров в истории лиги, кто возглавлял команды в пяти разных десятилетиях (помимо Пэта Куинна и Скотти Боумэна). Ему 67 лет – и он остается вторым по возрасту в НХЛ, уступая всего лишь несколько дней Брюсу Будро из «Ванкувера». Неудивительно, что он почти в каждом интервью называет «Виннипег» молодой командой, хотя ключевым игрокам уже в районе 30. Для него все, кто моложе 40, выглядят детьми.

Историю Боунесса и его путь в НХЛ можно почитать в отличном материале, который вышел во время финала Кубка Стэнли, где «Даллас» Рика играл против «Тампы», поэтому не будем подробно разбирать прошлое, а попробуем понять, что ждет «Джетс» под руководством нового тренера.

После приземления Боунесса в аэропорту Виннипега Рик раздал уже полтора десятка интервью и в каждом из них старательно поддерживает имидж простого и хорошего дядьки, который просто очень рад вернуться в город. Он открыт к общению, всегда улыбается, со смехом признает, что рад быть «запасным вариантом» после Троца, и уже начал обзванивать основных игроков, чтобы поскорее наладить с ними контакт.

Большой контраст по сравнению с Полом Морисом, чья манера общения с прессой была более сдержанной, хотя и не без шуток. Дэйв Лаури был настолько серым, что про него даже и не вспоминают, как будто его никогда и не было. Боунесс сам видит свою первоочередную задачу как налаживание контакта с лидерами команды и выработка мотивации для каждого из них.

Как я уже говорил выше, контракт Рика рассчитан на два года, а это значит, что стратегия «побеждать здесь и сейчас» будет главенствующей. Забудьте все то, о чем я писал в предыдущем посте. Владельцы и руководство команды считают, что окно возможностей для «Джетс» все еще открыто, поэтому перестройка откладывается до 2024 года. Сейчас из этой команды нужно выжать все, на что она способна, и, возможно, Боунесс для этого самый подходящий вариант из всех доступных на рынке помимо Барри Троца.

Это назначение воспринимается по-разному в лагере любителей хоккея старой школы и среди поклонников продвинутой статистики. Первые говорят об огромном опыте, умении выстраивать коммуникации с игроками и объединять вокруг себя людей. «Аналитики» на примере «Далласа» последних лет показывают, что команда Боунесса обычно играет в довольно скучный хоккей, слишком полагаясь всего на одно атакующее звено и игру вратарей. Но и те, и другие признают, что Рик отлично в короткие сроки налаживает игру в обороне и меньшинстве, являясь этаким «Барри Троцем для бедных».

Примечательно, что помогает ему в штабе будет Скотт Арниел, сменивший «Вашингтон» на «Виннипег». Отвечать он будет как раз за оборону и убивание штрафного времени – несколько лет «Кэпиталс» были в числе лучших команд лиги по игре в меньшинстве: эффективность более 80% в последние три сезона. «Джетс», напротив, при Чарли Хадди были образцом того, как не надо играть в меньшинстве, стабильно болтаясь в хвосте лиги по этому показателю. Так что тут болельщикам команды из Манитобы можно надеяться на значительный прогресс.

Если сравнивать составы «Далласа» и «Виннипега», то мне кажется, что нападение «Джетс» выглядит поинтереснее, а во вратарской линии больше стабильности и определенности в ближайшие два сезона. С другой стороны, Рику нужно готовиться к тому, что в обороне у него не будет игроков уровня Хейсканена и Клингберга, поэтому старые рецепты по выводу шайбы из своей зоны могут и не работать. Будет интересно понаблюдать за тем, как будет перестраиваться игра «Виннипега», потому что подобного процесса я не видел с тех пор, как в команду пришел Пол Морис.

Мне кажется, главное, зачем пригласили Боунесса – разобраться с тем бардаком, который творится в раздевалке «Джетс». Если у него это получится и он сумеет объединить игроков общей идеей, то я думаю, что «Виннипег» сможет побороться за плей-офф в предстоящем сезоне. Претендентом на Кубок команда в одночасье не станет, но если она снова сможет нащупать хоть какую-то структуру в своей игре и наладить игру в обороне, то это можно будет считать успехом.

Главное, чтобы никто не отвлекал Рика от работы на скамейке, как это иногда бывало в Техасе.

Фото: eastnews.ru/John Woods/The Canadian Press