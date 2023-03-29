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Если бы российский баскетбол был человеком, то он бы стал персонажем какой-нибудь драмы – сюжет киношный. Из года в год росбаскет бился за популярность: клубы сорили деньгами направо и налево, привозили в Россию титулы, сборная побеждала на Евробаскете и брала медали Олимпиады… Но все это прибавляло виду спорта так мало болельщиков, что их наличие или отсутствие было просто погрешностью.

Про российский баскетбол, в общем-то, все все понимали. В нулевые годы судейские скандалы были громче звона медалей, а в десятые гегемония ЦСКА отбивала желание и мотивацию у всех остальных команд хоть как-то сопротивляться на внутренней арене. В попытках угнаться за «армейцами» другой топ-клуб «Химки» едва не прекратил существование и только спустя два года может сказать, что кое-как выжил и даже снова заявляет о себе – правда, уже не в высшем дивизионе.

И вот, казалось бы, все: сильные легионеры уехали из страны, у клубов стало заметно меньше денег, их составы сильно потеряли в звездности – и именно здесь персонаж драмы вдруг находит то, чего ему не хватало. Неожиданно российский баскетбол, без большого количества звезд и европейских турниров, стал по-настоящему смотрибельным и – страшно произнести – непредсказуемым.

Да, ЦСКА перестал быть гегемоном еще в прошлом году, когда дважды позволил «Зениту» вернуться в финальную серию и в итоге упустил победу в седьмой игре. Но там можно было сказать, что весной составы вдруг резко стали неравными, москвичи не успели приспособиться, перестроиться, понесли большие потери, чем петербуржцы. Полностью заслуженная победа «Зенита», но – сезон со звездочкой.

Зато в этом году болельщики впервые в новейшей истории смогли оценить неразбавленный евротурнирами чемпионат – без дополнительной нагрузки на игроков, без матчей национальных команд и с новым форматом. Игр стало больше, а на втором групповом этапе они стали еще и интереснее, потому что в обеих шестерках друг с другом играли плюс-минус равные соперники.

Некоторые звезды, вопреки ожиданиям, все же поехали в Россию. «Зенит» смог выцепить Томаса Эртеля сразу после Евробаскета, Дэрил Мэйкон всем своим предложениям из Евролиги предпочел Казань, ЦСКА сохранил Николу Митутинова, а «Локомотив-Кубань» уже по ходу сезона отыскал на рынке пару бриллиантов. Отлично вписался в новую реальность чисто российский состав МБА, после новогодних праздников вдруг преобразился «Нижний Новгород»… И эту лигу стало действительно интересно смотреть.

При этом каждый из участников по-своему справлялся с трудностями этого непростого года:

УНИКС отлично потрудился летом и решил просто весь год не трогать то, что хорошо работает. После того, как «Самара» потеряла шансы на выход в плей-офф, казанцы выманили оттуда Маркоса Найта и Ивана Лазарева – и на этом все, минимум преобразований. Команда-монолит.

«Зенит», напротив, по ходу сезона поменял половину легионеров. Команду Хави Паскуаля лихорадило – питерцы могли оборвать 25-матчевую серию побед ЦСКА и проиграть «Автодору». В плей-офф, в целом, ничего не изменилось – от «-27» с УНИКСом до «+27» с тем же УНИКСом прошла ровно неделя. Команда-головокружение.

ЦСКА выдал лучший старт в истории лиги, лучшую победную серию в истории лиги, забрал награды лучшему снайперу и лучшему данкеру на Матче звезд, добавил к этому призы лучшему тренеру и MVP регулярного чемпионата… Но ни разу в сезоне не возникло ощущение, что эту команду нельзя обыграть. На бумаге это самый слабый состав ЦСКА за годы, но при этом Эмил Райкович лепит из него действительно очень симпатичную банду. «Красно-синие» могут побеждать уже сейчас, но вообще это команда-будущее.

«Локомотив-Кубань» – единственный из всех полуфиналистов, где собственные воспитанники действительно делают погоду, и не на скамейке, а на паркете. В Краснодаре всегда своя история, смотреть за развитием которой интересно и приятно. Кубанцы не сразу попали в своих легионеров, были уходы Уиллиса и Грэя; но когда попали, тогда – в самое яблочко. При этом, конечно, «Локо» жутко нестабилен: упустить 11 очков за минуту с небольшим в игре с «НН» и проиграть, отыграть у ЦСКА 20 очков за 7 минут и победить – все это Краснодар при правлении Александера Секулича. Команда-ураган.

Да и если вы не любите ни одну из этих команд или в целом ни за кого не болеете, то у вас богатый выбор героев, за судьбами которых можно наблюдать как в кино:

Никола Милутинов – один из лучших центровых континента, мог 100 раз уехать из Москвы, как это сделала большая часть легионеров. Но решил доработать свой контракт до конца и помочь команде выиграть еще одно чемпионство. Очевидно, последний год Милутинова в России, поэтому нужно смотреть и запоминать.

Алексей Швед – анфан террибль русского баскета, человек, которого можно либо обожать, либо ненавидеть. После краха «Химок» вернулся в родной клуб, который до этого побеждал всегда и везде, но в первый же год упустил чемпионство. Год назад повредил палец в финальной игре и оставил команду без главной атакующей опции. В этом году играет либо очень хорошо, либо очень плохо, но всегда – очень ярко.

Томас Эртель – трудный ребенок французского баскетбола. Пытался обмануть «Барселону» и перейти в «Фенербахче», поссорился с тренером в «Реале», подписал документ о непереходе в российский клуб и все равно перешел. Подвергся обструкции на родине, но плюнул на это и стал одной из главных звезд Единой лиги.

Джален Рэйнольдс – тот еще кутила. Когда играл в «Зените», получил штраф за то, что вышел на паркет в повязке Gucci. Поскитался по Европе, поиграл в Евролиге, приехал в Казань и привез свой очень непростой характер к тренеру, который воспламеняется от любого чиха. Иногда отжимается после попаданий и очень хочет обыграть бывший клуб. В хороший день способен сделать это в одиночку – если только не выкинет какую-нибудь из своих штучек.

Владислав Емченко – краснодарский воспитанник. Прилежно учился и окончил школу с золотой медалью, но зачем-то остался в баскетболе и стал любимчиком главного тренера сборной России (тот открыто это говорит). Был в тени первую половину сезона, но в январе прихлопнул «Зенит» на выезде и с тех пор не может перестать радовать глаз.

Андрей Мартюк – уроженец Никополя, но заигран за сборную России. Дважды за последние два сезона получал звание лучшего молодого игрока. Чтобы посмотреть на него, в Россию приезжают скауты НБА. Может удалиться за драку, а может взвалить на себя всю команду и потащить ее вперед – в 22 года.

Одних только звезд и красивых историй, конечно, для смотрибельности недостаточно – тут еще должны были сложиться обстоятельства. И они сложились: Единой лиге повезло, что в этом году можно было и экспериментировать с форматом (взят на вооружение опыт Израиля), и добавить матчей в плей-офф (впервые до четырех побед команды играют уже с полуфиналов), и составлять календарь без оглядки на европейские турниры. Это правда, что по-настоящему серьезные битвы мы получаем только начиная с полуфиналов, но в целом из-за того, что общий уровень составов подравнялся, даже несмотря на все еще большую разницу в бюджетах, смотреть игры стало интереснее. За 7-8 места во второй шестерке развернулась настоящая борьба, где вплоть до последнего тура еще ничего не было понятно.

Много лет эксперты и любители твердили: нужно больше матчей, нужно больше команд. Неизвестно, когда бы это случилось в нормальном мире, но в мире с горизонтом планирования в неделю это произошло – в Лигу ВТБ поднялись МБА и «Самара», количество игр заметно увеличилось, скорее всего летом в турнире появятся один или два новых клуба, и число игр снова возрастет. Это уже похоже на путь! Вымученный и вынужденный, но, судя по всему, в этом и есть драма российского баскетбола – когда все было хорошо, он мало кому был интересен; теперь же, когда общий уровень опустился, болельщик пришел.

И для этого болельщика есть уникальное зрелище – два седьмых матча в полуфинальных сериях, когда на карте будет стоять вообще все. Раньше мы бы если не с легкостью, то с плюс-минус уверенным видом определили бы фаворитов, но сейчас заранее предсказать победителей просто невозможно: у ЦСКА и «Локо» домашняя площадка, судя по всему, не значит вообще ничего, армейцы фавориты, но на кубанцах нет давления; «Зенит» дважды спасался в своей серии и еще не побеждал в Казани, но это Чави Паскуаль, который почти не проигрывает подобные матчи…

А это сезон еще не дошел до медальных серий.

В общем, если российский баскетбол и впрямь был бы человеком, то последний год он усиленно работал над собой. Значит, надо дать ему шанс и поверить – развязка в этой драме близка, и в кои-то веки никто не ждет титры.

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Фото: Единая Лига ВТБ; vk.com/cskabasket; vk.com/zenitbasket; vk.com/lokobasket; vk.com/unicsbasket