КДБ превращается в Месси для Бельгии – и это не только плюс. Разбор полезных деталей стыдного матча

От Славы Палагина.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро после ничьей 0:0 с Украиной – со второго места в группе. Украинцы из-за отрицательной разницы остались последними.

У команды Сергея Реброва получился сильнейший первый тайм на турнире: наконец-то без провала и с комплиментом от Доменико Тедеско прямо по ходу игры. Весь матч в таком режиме провести не удалось, но все равно могли побеждать. Обидный вылет, учитывая и перфоманс, и количество очков.

Новая схема Реброва – спорный выбор или нет?

Впервые на турнире тренер Украины перешел на пятерку защитников. Сейчас легкая мишень для критики: необходимость побеждать сочеталась с пассивной в теории схемой. От нее Ребров отказался только на заключительном отрезке. Лишь последние 10 минут Украина провела с четверкой в линию.

Два аргумента в пользу решения Реброва для тех, кто сейчас критикует.

1. Вероятно, не было другого выбора из-за кадровых проблем. Травмированы Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, игравшие в первых двух турах. Остальные – не в форме;

2. Даже с пятеркой Украина не выглядела пассивно. В первом тайме даже превзошли Бельгию по ударам.

Более того, внутри схемы были интересные, смелые механизмы. Украина отходила от пятерки сразу в двух режимах. Первый – эпизоды прессинга, когда на одну линию с атакующей группой выдвигался Виталий Миколенко.

Второй – эпизоды на своей половине, когда из защиты выдергивался Николай Матвиенко.

Украина меньше владела, но точно не парковалась и не давала много времени на решение. Пожалуй, единственный провал – 20-минутка во втором тайме, когда перестали поддерживать такую же интенсивность. Тогда Бельгия много владела (65%) и полностью контролировала игру.

Скрытый комплимент от Тедеско розыгрышам Украины

Реакция Кевина де Брюйне на проблемы Бельгии в прессинге в первом тайме. Целенаправленно обращается к бровке с призывом наконец их починить.

Тедеско услышал и во время паузы на воду подозвал команду: дал четкие инструкции опорникам.

Сразу после Бельгия перестала прессинговать и впервые на турнире села в схему с пятью полузащитниками.

Вынудила Украина, легко разбивая давление. Предложили сразу несколько вариантов выхода.

● Проходы с мячом центральных защитников. Особенно часто – от Ильи Забарного и Матвиенко;

● Гибкость схемы – иногда к защитникам опускался опорник Владимир Бражко. Иногда – высоко поднимался Миколенко;

● Открывания Николая Шапаренко между линиями – снова был прекрасен в поиске пространства и постоянно предлагал вариант.

Использовать эти маневры до конца не получилось по двум причинам. Во-первых, все делали правильно только до чужих ворот – дальше не доводили до прямо острых моментов. Во-вторых, не хватало химии с форвардами – часто подводили именно Артем Довбик с Романом Яремчуком.

Тилеманс – головоломка для Тедеско перед плей-офф

В первом туре со словаками Юри Тилеманс вышел только на замену. Бельгия создала достаточно моментов, но пара Амаду Онана – Орель Мангаля почти не участвовала в розыгрышах.

Очень характерная карта передач из того матча – через опорников никакого продвижения.

В следующем туре Бельгия прибавила в аспекте. Главная причина – выход Тилеманса вместо Мангаля. Юри не только лучше предлагает себя, но и быстрее находит продолжение. У него было 10 продвигающих передач в той игре – больше всех в команде (у Мангаля в первом туре – 0).

Парадокс Тилеманса – невероятная зависимость от мяча. С ним – один из лучших на своей позиции. Без – не пассажир или халтурщик, но действует без оглядки на партнеров и пространство, которое оставляет. Минусы Юри проявились в конце первого тайма, когда Украина начала уничтожать схему Бельгии. Плюсы – в начале второго, когда команда снова вернула контроль над игрой.

Соперник Бельгии по плей-офф – Франция. Специфический соперник, который приучил, что не стесняется отдавать мяч. При этом способный наказать за любую дыру в обороне. То есть Тилеманс может и пользу принести, и нанести вред. Непростой выбор для Доменико Тедеско.

КДБ превращается в Месси для Бельгии. И это не только положительная характеристика

Главное впечатление от группы – чрезвычайная зависимость атаки Бельгии от магии Кевина де Брюйне. Партнеры либо не понимают намерений, либо категорически отстают в стабильности по ходу игр. Частая картина в матчах Бельгии: Кевин размахивает руками и просит собраться.

Напоминает эпоху позднего Лео Месси в «Барсе». Тоже гигантский отрыв от партнеров в уровне мышления и, как следствие, тотальная зависимость от гения в атаке.

Еще одно сходство – с негативным окрасом. Слишком часто на этом Евро Кевин выглядел пассажиром без мяча. В первом туре задачей был персональный прессинг Станислава Лоботки. Словак – гений продвижения и может обхитрить любого, но и Кевин слишком отставал.

В игре с Украиной было полно эпизодов, когда Де Брюйне отставал от менее искушенных соперников.

Более того, даже не навязывал борьбу.

Почти все тренеры позднего Месси в «Барсе» проваливались в попытке сбалансировать команду, замаскировав оборонительные провалы Лео. У Тедеско похожая задача перед плей-офф.

Финиш группы от Бельгии – это позор

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»