44 комментария

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Камбэк Осимхена не помог «Наполи». Пиоли сдержал его клещами Томори и Кьера, остальных – ситуативной пятеркой защитников

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Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

Камбэк Виктора Осимхена радикально поменял рисунок игры между «Наполи» и «Миланом». Команда Стефано Пиоли выстрадала нужный результат. Не путать с отскоком: понимая, в чем хорош Осимхен, «Милан» припарковался и выдержал большое давление, но при этом сдержал нигерийца. Несмотря на перевес «Наполи» по ударам, по остроте моментов гости не уступили. 

Возвращение Осимхена Лучано Спаллетти анонсировал еще после первой игры в Милане. Перед ответной оставалось решить еще два вопроса – как компенсировать потерю Кима и Замбо-Ангисса, которые пропускали матч из-за дисквалификации. Лидера обороны «Наполи» в итоге подменил Жуан Жезус, а ведущего полузащитника – схожий по качествам и манере Танги Ндомбеле. 

В составе «Милана» больших интриг не было. Между матчами с «Наполи» команда Пиоли провела игру Серии А с «Болоньей», где Стефано сменил весь состав, кроме Майка Меньяна. Обойма, которая принесла две предыдущих победы над неаполитанцами, получила отдых и вышла в привычном сочетании. 

Осимхен заставил «Милан» припарковаться, но нигерийца сдержали – помогла двойная опека от Томори и Кьера

Фактор Осимхена повлиял в первую очередь на рисунок встречи. Спаллетти еще перед игрой предположил, что нигериец заставит «Милан» отказаться от привычного стиля: «Они играют в современный, атакующий футбол с высоким прессингом. В прошлом сезоне заслуженно взяли Серию А, думаю, и сюда приедут, чтобы забрать инициативу. Правда, хлопоты, которые доставит возвращение Осимхена, могут повлиять на их стиль». 

Предположения Лучано сбылись. Присутствие Осимхена вынудило «Милан» отказаться от прессинга. «Преимущество в один мяч помогло нам в одном плане и сдержало в другом. Учитывая качества Осимхена, мы решили опустить линию обороны ниже, чтобы он не мог получить мяч в свободных зонах. Из-за этого владели мячом меньше, чем следовало, но игроки показали, что готовы жертвовать собой», – объяснял после игры Стефано Пиоли.

 

Контраст между двумя четвертьфиналами описывают два показателя. Первый – владение. На «Сан-Сиро» у команды Пиоли было 42% до удаления Замбо-Ангисса, в Неаполе – всего 26%. Второй – процент действий на трети «Милана». Неделю назад было 33%, вчера – 45%. 

Глобально идея Пиоли была в том, чтобы не выходить из режима автобуса и разменять это на сдерживание Осимхена. Стиль, который избрал Стефано, лишил нигерийца любимого пространства и приема мяча на скорости. Далее в дело вступала идея с двойной опекой Виктора. 

«Милан» не стеснялся рушить компактность оборонительной линии, чтобы рядом с Осимхеном оставалась пара центральных защитников Симон Кьер – Фикайо Томори. 

Это проявлялось и в тех редких случаях, когда Виктора пытались вывести на пространстве: 

Но особенно часто, когда «Наполи» атаковал в позиционном блоке, а Осимхена нужно было сдерживать в штрафной: 

Идея с двойной опекой сохранялась, даже когда кто-то из пары Томори – Кьер был занят другими делами. Тогда на выручку приходили партнеры. 

Тут Кьер не может помочь Томори. Англичанина страхует Тео Эрнандес: 

А здесь уже Томори оставил Кьера. Симон недолго оставался 1-в-1 – на помощь подлетел Раде Крунич: 

Помогла ли такая двойная опека? В сдерживании Осимхена – однозначно да. В концовке Виктор забил и на полминуты даже возродил интригу в матче, но всего у нигерийца набралось только два удара с игры. Показательно, что их разделили почти 90 минут простоя. Это в первую очередь заслуга Пиоли и эффективности Кьера с Томори как связки – здорово распределяли задачи между собой, качественно отпахали и вообще не выключались из эпизодов. 

У двойной опеки был скрытый недостаток – разрывы в защите «Милана». Пиоли чинил их по ходу матча

Из-за желания чуть ли не в каждом эпизоде получить численный перевес над Осимхеном у «Милана» могли возникать проблемы в других местах. Акцент на Викторе рушил компактность оборонительной линии гостей – Томори и Кьер не стеснялись прилипать к нигерийцу. Из-за этого время от времени возникали разрывы – ими вполне могли воспользоваться партнеры Осимхена. 

Чаще всего пространство появлялось у левого фланга «Милана». Влияла не только идея с двойной опекой (Томори реже шел страховать), но и привычные (и, кажется, уже давно одобренные Пиоли) недоработки Рафы Леау. Ди Лоренцо и Ндомбеле постоянно пробовали рывки в этой зоне: 

На противоположном фланге разрывы тоже были – там «Наполи» пробовал индивидуальные приемы. Например, проходы Хвичи против Калабрии, которого почти не страховал Кьер: 

По ходу игры Пиоли придумал способ, как обходить проблемы с разрывами. «Милан» все чаще образовывал ситуативную пятерку защитников. Снова отметим объем Раде Крунича, но и похвалим Сандро Тонали – пожалуй, первым начал опускаться таким образом у «Милана»: 

После выхода Джакомо Распадори потребность в пятом защитнике лишь усилилась – у «Наполи» появился четвертый игрок в атаке. На этом этапе дополнительного защитника в «Милане» начал играть Дивок Ориги – Леау окончательно устал и пошел вперед, поэтому бельгиец занял его фланг. 

Этот ход – единственный, что провалился у Пиоли. Сам по себе Ориги – не лентяй, но оборонительную работу привык выполнять в рамках высокого прессинга. Тут требовалось сохранять концентрацию. В эпизоде с пенальти Дивок ее потерял, засмотревшись на мяч (классическая ошибка атакующего игрока): 

Похвально, что сразу после этого Пиоли исправился и выпустил на левый фланг Алексиса Салемакерса – более надежный вариант, плюс у бельгийца есть опыт игры латералем. 

Как и в первой игре, адаптации сработали: за два матча «Наполи» создал только один явный момент с игры – тот самый у Хвичи на первой минуте первой встречи. Все остальное – угловые. С ними «Милан» не справился. 

На «Сан-Сиро» неожиданным источником угрозы стал Ди Лоренцо, в Неаполе – Матиас Оливера. В отличие от партнера по защите, уругваец резко врывался в штрафную, а не искал там пространство по ходу эпизода. У Оливеры было не только два убойных шанса после стандартов, но и косвенная роль в голе Осимхена, который тоже пришел с углового. Несмотря на тонкие ходы Пиоли и возвращение Меньяна, эта проблема «Милана» все еще дает о себе знать. 

Леау – официально король контратак. В этот раз были более сложные условия, но все равно блистал

Контратаки с участием Рафы Леау решающим образом сказались на результате обеих встреч. Продолжать играть в прагматичной манере «Милану» позволяла именно магия португальца. Но между этими матчами было и важное различие. 

В первой у Леау были более удобные условия – из-за подключений крайних защитников «Наполи» изначально получал пространство для разбега. Далее врубал только скорость: 

Вчера оставался против нескольких соперников, поэтому требовались другие качества: 

Их Леау тоже нашел – были и стеночки, и обыгрыши со сменой направления. Скорость все еще помогала, но была уже не единственным X-фактором. 

Такое разнообразие навыков роднит Леау с Винисиусом Жуниором. Бразилец в схожем стиле избегает оборонительной работы в «Мадриде», но компенсирует невероятной пользой впереди. Рафа не дотягивает до уровня бразильца (не хватает стабильности), но своей манерой ставит перед соперниками похожую (и часто безвыигрышную) дилемму. 

Помимо убойных контратак, вчера португалец понравился Пиоли еще и попытками отработать сзади: «Сегодня мы попросили его чуть чаще возвращаться назад. Он справился. Не устану повторять: несмотря на все всю его технику и физические качества, самое главное для него – продолжать выкладываться». 

***

Самый сложный матч «Милана» в серии, которая принесла им третью победу над «Наполи». В первой команда Стефано Пиоли сочетала оригинальные идеи с мячом и без мяча, во второй подключила здоровый прагматизм, а в третьей не постеснялась припарковаться. Подчеркивает гибкость тренера и адаптивность игроков – сочетание двух факторов позволило «Милану» сначала выбраться из пике, а сейчас пройти в полуфинал ЛЧ. 

Критика «Наполи» и Спаллетти после вылета хорошо подсвечивает ожидания, которые команда задрала волшебным шествием по сезону. Предлагаю не забывать об этом при оценке последних перфомансов. Да, «Милан» стал криптонитом, но только в очных матчах: на дистанции «Наполи» – безоговорочно лучшая команда Италии. 

Наполи Италия – Милан Италия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43 Жиру, 1:1 – 90 Осимхен.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Мариу Руй (Оливера, 34), Лоботка, Зелиньски (Распадори, 74), Ндомбеле (Элмаз, 63), Политано (Лосано, 34), Кварацхелия, Осимхен.
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 59), Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).
Предупреждения:
Эрнандес (45), Меньян (45), Ди Лоренцо (45), Оливера (90).

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

44 комментария

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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Roman Dementiev
Только по ударам в створ оценивается "создали/не создали"?) Оливера два раза головой должен был забивать. Хвича два раза бил с хорошей позиции с терпимого угла выше ворот. Но это всё были удары не в створ. Милан нормально оборонялся, но не прям уж "мощно". Была бы реализация у Наполи лучше, думаю, даже без дополнительного времени обошлось бы все.
"должен был"
"была бы"
футбол не любит сослагательных наклонений,счет на табло и Милан в полуфинале
+52
-15
+37
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Favorit
В защите вчера сыграли мощно. Всего 4 в створ от Наполи, учитывая пенку и гол на 93-й. То есть за 90 минут с игры Наполи почти ничего и не создал.
+48
-15
+33
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Roman Dementiev
Ответ Favorit
В защите вчера сыграли мощно. Всего 4 в створ от Наполи, учитывая пенку и гол на 93-й. То есть за 90 минут с игры Наполи почти ничего и не создал.
Только по ударам в створ оценивается "создали/не создали"?)
Оливера два раза головой должен был забивать. Хвича два раза бил с хорошей позиции с терпимого угла выше ворот. Но это всё были удары не в створ.
Милан нормально оборонялся, но не прям уж "мощно". Была бы реализация у Наполи лучше, думаю, даже без дополнительного времени обошлось бы все.
+35
-14
+21
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kaka10
Ответ Goofts
Кстати, я один заметил, что Наполи дали пенальти в ворота Милана, за игру рукой, абсолютно идентичную, как в игре Барса-реал. Там судьи не дали пеналь. Марчиняку респект, а Мадриду, как всегда помогают судьи
на ЧМ критиковали судью, который дал пенальти в эпизоде с Б. Фернандешом, мол рука опорная, поэтому не пенка. Вроде даже признали официально за ошибку.

вчера же Марчиняк дал пенальти за опорную руку Томори

Где истина по букве закона я всё ещё не понимаю
+19
-3
+16
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Zenit+1
Отличная статья, спасибо за Ваш труд!
+12
-1
+11
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Алексей Игоревич
Пиоли не стал выдумывать и взял за образец недавнюю тактику Сарри, когда в чемпионате Лацио обыграл Наполи в Неаполе 1:0, тоже глубоко сели и не оставили свободных зон
+9
0
+9
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Roman Dementiev
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
"должен был" "была бы" футбол не любит сослагательных наклонений,счет на табло и Милан в полуфинале
Причем здесь сослагательное наклонение, когда речь идет о состоявшемся факте наличия или отсутствия опасных моментов?
+11
-3
+8
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krealpmoney
Ответ Gio S
Надо же себя похвалить ) Им говорят что автобусом тоже не очень сыграли и тыкают фактами . По факту плохая игра Милана , и надежда на ошибку противника . Много в чём повезло , начиная с травмы Политано который очень не дурно играл , в отличии от Ласано . По факту Хвича их прошёл всё равно и мог забивать . С правого фланга атаку пропустили после чего пенальти назначили . Осимен гол с центра забил . То есть со всех 3 сторон атаки они пропустили к своим воротам . И вы правы реализация просто подвела .
А самые убойные моменты были у Милана, пенальти Жиру (который с 2012 все пенальти забивал), удар Жиру же в кипера в моменте, где Жиру особо никто не мешал пробить получше, потом уже гол в пустые (!), это все ж/б моменты, а у Наполи просто куча ударов из-за штрафной в освовном и навесов без железных вариантов, просто на авось.
+11
-3
+8
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Милан 737..
У Милана ЛЧ заложена в ДНК, как и у Реала и Ливерпуля, это чисто кубковые команды, великие команды чемпионы ! ☝️✊ ...
+6
0
+6
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Goofts
Кстати, я один заметил, что Наполи дали пенальти в ворота Милана, за игру рукой, абсолютно идентичную, как в игре Барса-реал. Там судьи не дали пеналь.
Марчиняку респект, а Мадриду, как всегда помогают судьи
+17
-13
+4
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Седесим Куиндесимов
Ну в принципе у обоих клубов сезон получился выдающимся. У Наполи - долгожданное чемпионство, хотя и с обидным (но заслуженным) вылетом в 1/4.

А у Милана - первый за 16 лет полуфинал Лиги Чемпионов.
+4
0
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Милан 737..
Пиоли молодец, очень удивил меня зрелыми тренерскими решениями, полностью переиграл Спаллетти во всех 3 матчах ☝️👏👏👏
+9
-5
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bestttttttofthebest
ХВИЧА больше не просит номер Марадоны ?
+5
-1
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Prosto_Tak
Ответ Gio S
Милан тоже играл на авось как вы сказали ) Полагаясь на ошибку противника . Ндомбеле грубую ошибку сделал , без него не было бы гола . Мерет начудил и сам исправил потом отразил удар Жиру . Напомните хоть один момент , где Милан сам создал комбинацию например , может я проглядел ? В первом матче такая же песня , гол на ошибке в опорной зоне Наполи . Диас ушёл из под двоих красиво , но такие штуки один раз из 100 проходят . Ну стандарт был еще , но это не игровая комбинация . Наполи пытался проходить , пасом играл , пробовал навешивать . Играл разнообразно , что в первом матче , что во втором . В вылете виноват лично Спалетти , он строго должен был сказать Ди лоренцо ни на шаг не отходить от Леао и на этом вся сказка Милана закончилась бы . Единственное что Милан предложил в этих матчах это контр атака , через Леао . Тупо закрыть или фолить на Леао всё что нужно было сделать и всё . Не чего там супер пупер Пьиоли не предложил .
Во первых, Где Наполи создавал Комбинации?Просто навесы на Осихмена?Всё?))))Милан создал комбинацию поймав на ошибку Ндомбеле, где и Жиру не забил)
+2
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Милан 737..
Кстати, схема 1-4-3-3 с тремя опорниками Крунич - Тонали - Бенассер и Диас - Жиру - Леао в атаке больше всего подходит Милану ☝️, я не понимаю почему Пиоли не использует постоянно эту схему и в Сериале ? ☝️ ...
+3
-1
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Roman Dementiev
Причем здесь сослагательное наклонение, когда речь идет о состоявшемся факте наличия или отсутствия опасных моментов?
я не увидел опасных моментов у ворот Милана,за исключением ударов по воробьям Хвичи и не забитого пенальти
+4
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Favorit
Ответ Roman Dementiev
Только по ударам в створ оценивается "создали/не создали"?) Оливера два раза головой должен был забивать. Хвича два раза бил с хорошей позиции с терпимого угла выше ворот. Но это всё были удары не в створ. Милан нормально оборонялся, но не прям уж "мощно". Была бы реализация у Наполи лучше, думаю, даже без дополнительного времени обошлось бы все.
Жиру мог их за бортом оставить ещё раньше. Прошли сильного соперника, Милан идёт дальше и для меня это главное.
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Safar Safar
Хвича мог пару голевых отдать, но .........
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Gio S
Ответ Roman Dementiev
Причем здесь сослагательное наклонение, когда речь идет о состоявшемся факте наличия или отсутствия опасных моментов?
Надо же себя похвалить ) Им говорят что автобусом тоже не очень сыграли и тыкают фактами . По факту плохая игра Милана , и надежда на ошибку противника . Много в чём повезло , начиная с травмы Политано который очень не дурно играл , в отличии от Ласано . По факту Хвича их прошёл всё равно и мог забивать . С правого фланга атаку пропустили после чего пенальти назначили . Осимен гол с центра забил . То есть со всех 3 сторон атаки они пропустили к своим воротам . И вы правы реализация просто подвела .
+7
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Милан 737..
Ответ Gio S
Надо же себя похвалить ) Им говорят что автобусом тоже не очень сыграли и тыкают фактами . По факту плохая игра Милана , и надежда на ошибку противника . Много в чём повезло , начиная с травмы Политано который очень не дурно играл , в отличии от Ласано . По факту Хвича их прошёл всё равно и мог забивать . С правого фланга атаку пропустили после чего пенальти назначили . Осимен гол с центра забил . То есть со всех 3 сторон атаки они пропустили к своим воротам . И вы правы реализация просто подвела .
У Милана изначально была такая тактика, сдержать Осимхена и Хвичу, да, играли от обороны, но так и выигрывают решающие матчи☝️, так и Челси ЛЧ взял от игры от автобуса, так и Реал в прошлый раз подловил Ливерпуль и тоже выстроил автобус и нанёс только один решающий и победный удар!, так великие игры и выигрывают, и Милан это сделал мастерски и хладнокровно, когда Леао после ошибки Хвичи прошёл все поле и всех защитников и дал пас на Жиру и тот забил по сути победный гол который и похоронил Наполи ! ☝️👏👏👏
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Милан 737..
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
"должен был" "была бы" футбол не любит сослагательных наклонений,счет на табло и Милан в полуфинале
Как и всегда на таких стадиях ☝️...
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Милан 737..
У Милана изначально была такая тактика, сдержать Осимхена и Хвичу, да, играли от обороны, но так и выигрывают решающие матчи☝️, так и Челси ЛЧ взял от игры от автобуса, так и Реал в прошлый раз подловил Ливерпуль и тоже выстроил автобус и нанёс только один решающий и победный удар!, так великие игры и выигрывают, и Милан это сделал мастерски и хладнокровно, когда Леао после ошибки Хвичи прошёл все поле и всех защитников и дал пас на Жиру и тот забил по сути победный гол который и похоронил Наполи !
☝️👏👏👏
+1
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Милан 737..
А ведь был очень большой риск что Жиру пропустит этот важнейший матч☝️, но в итоге все обошлось и Милан заслуженно выбил Наполи ! ☝️👏👏👏
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dimas007
Ответ Милан 737..
У Милана изначально была такая тактика, сдержать Осимхена и Хвичу, да, играли от обороны, но так и выигрывают решающие матчи☝️, так и Челси ЛЧ взял от игры от автобуса, так и Реал в прошлый раз подловил Ливерпуль и тоже выстроил автобус и нанёс только один решающий и победный удар!, так великие игры и выигрывают, и Милан это сделал мастерски и хладнокровно, когда Леао после ошибки Хвичи прошёл все поле и всех защитников и дал пас на Жиру и тот забил по сути победный гол который и похоронил Наполи ! ☝️👏👏👏
Там вроде Ндомбиле ошибся
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Милан 737..
Да кстати, отличная статья, спасибо автору! 👍👏 ...
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