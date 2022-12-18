44 комментария

Разбор Славы Палагина.

Камбэк Виктора Осимхена радикально поменял рисунок игры между «Наполи» и «Миланом». Команда Стефано Пиоли выстрадала нужный результат. Не путать с отскоком: понимая, в чем хорош Осимхен, «Милан» припарковался и выдержал большое давление, но при этом сдержал нигерийца. Несмотря на перевес «Наполи» по ударам, по остроте моментов гости не уступили.

Возвращение Осимхена Лучано Спаллетти анонсировал еще после первой игры в Милане. Перед ответной оставалось решить еще два вопроса – как компенсировать потерю Кима и Замбо-Ангисса, которые пропускали матч из-за дисквалификации. Лидера обороны «Наполи» в итоге подменил Жуан Жезус, а ведущего полузащитника – схожий по качествам и манере Танги Ндомбеле.

В составе «Милана» больших интриг не было. Между матчами с «Наполи» команда Пиоли провела игру Серии А с «Болоньей», где Стефано сменил весь состав, кроме Майка Меньяна. Обойма, которая принесла две предыдущих победы над неаполитанцами, получила отдых и вышла в привычном сочетании.

Осимхен заставил «Милан» припарковаться, но нигерийца сдержали – помогла двойная опека от Томори и Кьера

Фактор Осимхена повлиял в первую очередь на рисунок встречи. Спаллетти еще перед игрой предположил, что нигериец заставит «Милан» отказаться от привычного стиля: «Они играют в современный, атакующий футбол с высоким прессингом. В прошлом сезоне заслуженно взяли Серию А, думаю, и сюда приедут, чтобы забрать инициативу. Правда, хлопоты, которые доставит возвращение Осимхена, могут повлиять на их стиль».

Предположения Лучано сбылись. Присутствие Осимхена вынудило «Милан» отказаться от прессинга. «Преимущество в один мяч помогло нам в одном плане и сдержало в другом. Учитывая качества Осимхена, мы решили опустить линию обороны ниже, чтобы он не мог получить мяч в свободных зонах. Из-за этого владели мячом меньше, чем следовало, но игроки показали, что готовы жертвовать собой», – объяснял после игры Стефано Пиоли.

Контраст между двумя четвертьфиналами описывают два показателя. Первый – владение. На «Сан-Сиро» у команды Пиоли было 42% до удаления Замбо-Ангисса, в Неаполе – всего 26%. Второй – процент действий на трети «Милана». Неделю назад было 33%, вчера – 45%.

Глобально идея Пиоли была в том, чтобы не выходить из режима автобуса и разменять это на сдерживание Осимхена. Стиль, который избрал Стефано, лишил нигерийца любимого пространства и приема мяча на скорости. Далее в дело вступала идея с двойной опекой Виктора.

«Милан» не стеснялся рушить компактность оборонительной линии, чтобы рядом с Осимхеном оставалась пара центральных защитников Симон Кьер – Фикайо Томори.

Это проявлялось и в тех редких случаях, когда Виктора пытались вывести на пространстве:

Но особенно часто, когда «Наполи» атаковал в позиционном блоке, а Осимхена нужно было сдерживать в штрафной:

Идея с двойной опекой сохранялась, даже когда кто-то из пары Томори – Кьер был занят другими делами. Тогда на выручку приходили партнеры.

Тут Кьер не может помочь Томори. Англичанина страхует Тео Эрнандес:

А здесь уже Томори оставил Кьера. Симон недолго оставался 1-в-1 – на помощь подлетел Раде Крунич:

Помогла ли такая двойная опека? В сдерживании Осимхена – однозначно да. В концовке Виктор забил и на полминуты даже возродил интригу в матче, но всего у нигерийца набралось только два удара с игры. Показательно, что их разделили почти 90 минут простоя. Это в первую очередь заслуга Пиоли и эффективности Кьера с Томори как связки – здорово распределяли задачи между собой, качественно отпахали и вообще не выключались из эпизодов.

У двойной опеки был скрытый недостаток – разрывы в защите «Милана». Пиоли чинил их по ходу матча

Из-за желания чуть ли не в каждом эпизоде получить численный перевес над Осимхеном у «Милана» могли возникать проблемы в других местах. Акцент на Викторе рушил компактность оборонительной линии гостей – Томори и Кьер не стеснялись прилипать к нигерийцу. Из-за этого время от времени возникали разрывы – ими вполне могли воспользоваться партнеры Осимхена.

Чаще всего пространство появлялось у левого фланга «Милана». Влияла не только идея с двойной опекой (Томори реже шел страховать), но и привычные (и, кажется, уже давно одобренные Пиоли) недоработки Рафы Леау. Ди Лоренцо и Ндомбеле постоянно пробовали рывки в этой зоне:

На противоположном фланге разрывы тоже были – там «Наполи» пробовал индивидуальные приемы. Например, проходы Хвичи против Калабрии, которого почти не страховал Кьер:

По ходу игры Пиоли придумал способ, как обходить проблемы с разрывами. «Милан» все чаще образовывал ситуативную пятерку защитников. Снова отметим объем Раде Крунича, но и похвалим Сандро Тонали – пожалуй, первым начал опускаться таким образом у «Милана»:

После выхода Джакомо Распадори потребность в пятом защитнике лишь усилилась – у «Наполи» появился четвертый игрок в атаке. На этом этапе дополнительного защитника в «Милане» начал играть Дивок Ориги – Леау окончательно устал и пошел вперед, поэтому бельгиец занял его фланг.

Этот ход – единственный, что провалился у Пиоли. Сам по себе Ориги – не лентяй, но оборонительную работу привык выполнять в рамках высокого прессинга. Тут требовалось сохранять концентрацию. В эпизоде с пенальти Дивок ее потерял, засмотревшись на мяч (классическая ошибка атакующего игрока):

Похвально, что сразу после этого Пиоли исправился и выпустил на левый фланг Алексиса Салемакерса – более надежный вариант, плюс у бельгийца есть опыт игры латералем.

Как и в первой игре, адаптации сработали: за два матча «Наполи» создал только один явный момент с игры – тот самый у Хвичи на первой минуте первой встречи. Все остальное – угловые. С ними «Милан» не справился.

На «Сан-Сиро» неожиданным источником угрозы стал Ди Лоренцо, в Неаполе – Матиас Оливера. В отличие от партнера по защите, уругваец резко врывался в штрафную, а не искал там пространство по ходу эпизода. У Оливеры было не только два убойных шанса после стандартов, но и косвенная роль в голе Осимхена, который тоже пришел с углового. Несмотря на тонкие ходы Пиоли и возвращение Меньяна, эта проблема «Милана» все еще дает о себе знать.

Леау – официально король контратак. В этот раз были более сложные условия, но все равно блистал

Контратаки с участием Рафы Леау решающим образом сказались на результате обеих встреч. Продолжать играть в прагматичной манере «Милану» позволяла именно магия португальца. Но между этими матчами было и важное различие.

В первой у Леау были более удобные условия – из-за подключений крайних защитников «Наполи» изначально получал пространство для разбега. Далее врубал только скорость:

Вчера оставался против нескольких соперников, поэтому требовались другие качества:

Их Леау тоже нашел – были и стеночки, и обыгрыши со сменой направления. Скорость все еще помогала, но была уже не единственным X-фактором.

Такое разнообразие навыков роднит Леау с Винисиусом Жуниором. Бразилец в схожем стиле избегает оборонительной работы в «Мадриде», но компенсирует невероятной пользой впереди. Рафа не дотягивает до уровня бразильца (не хватает стабильности), но своей манерой ставит перед соперниками похожую (и часто безвыигрышную) дилемму.

Помимо убойных контратак, вчера португалец понравился Пиоли еще и попытками отработать сзади: «Сегодня мы попросили его чуть чаще возвращаться назад. Он справился. Не устану повторять: несмотря на все всю его технику и физические качества, самое главное для него – продолжать выкладываться».

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Самый сложный матч «Милана» в серии, которая принесла им третью победу над «Наполи». В первой команда Стефано Пиоли сочетала оригинальные идеи с мячом и без мяча, во второй подключила здоровый прагматизм, а в третьей не постеснялась припарковаться. Подчеркивает гибкость тренера и адаптивность игроков – сочетание двух факторов позволило «Милану» сначала выбраться из пике, а сейчас пройти в полуфинал ЛЧ.

Критика «Наполи» и Спаллетти после вылета хорошо подсвечивает ожидания, которые команда задрала волшебным шествием по сезону. Предлагаю не забывать об этом при оценке последних перфомансов. Да, «Милан» стал криптонитом, но только в очных матчах: на дистанции «Наполи» – безоговорочно лучшая команда Италии.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro