Альварес – идеальная девятка для Месси: пашет за двоих, создает пространство Лео для магии и забивает (это важно, Лаутаро)

Самый ценный игрок ЧМ (все объясним).

Хулиан Альварес с Аргентиной рвется к победе на чемпионате мира. Аплодисменты Пепу – он знал с самого начала.

«Это был один из моих первых дней в Манчестере, и португальские игроки вместе с Родри и Пепом обсуждали, у кого больше шансов выиграть ЧМ. Они говорили про Португалию, другие европейские сборные, Бразилию. Тогда я только приехал в «Сити», мы были не слишком знакомы с Пепом, но он указал на меня, сказав, что у Аргентины отличные шансы», – вспоминал Альварес.

Сам Хулиан в тот момент скромничал, допуская, что может даже не попасть в заявку. На чемпионате мира робость исчезла – в группе Хулиан усадил на лавку Лаутаро Мартинеса, а к финалу подходит претендентом на золотую бутсу. Более того, Альвареса вполне можно назвать самым ценным игроком всего турнира.

Шок, но с Хулианом на поле Аргентина еще не пропускала: Саудовская Аравия забила оба мяча до его выхода на замену, а Нидерланды и Австралия, когда он уже покинул поле. По хоккейной системе «плюс/минус» Альварес лидирует на ЧМ. Выборка маловата, но верифицирует лидерство разница ожидаемых голов.

Как так получилось? Есть два фактора.

Альварес идеально дополняет Месси. Позволяет экономить силы и обеспечивает условия для магии

Перед финалом между Аргентиной и Францией в The Athletic вышла колонка Маурисио Почеттино. Там тренер объяснял, почему важно освобождать Месси от игры без мяча:

«Люди говорят об оборонительной стороне игры и прессинге, но факт в том, что Месси не нужно прессинговать. Когда у тебя Месси в команде, другие игроки должны бороться за мяч и возвращать его Лео, чтобы он сохранял энергию и дальше творил. Аргентина показала, как этого добиться.

Считаю глупой даже саму мысль, что Месси нужно защищаться наравне с остальными. Едва ли вы ассоциируете Марадону или Пеле с оборонительной работой. Так же и Месси не должен быть вовлечен в нее. Бегать за него должны другие».

Один из тех, кто пашет за Лео, – именно Альварес. Помогают природная скромность и навыки. Тренировавший его в «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо говорил, что Хулиан каждый новый матч проводит так, будто он первый в карьере. А Гвардиола, восторгаясь качествами аргентинца без мяча, сравнивал его с Габи Жезусом.

Как все это проявляется на чемпионате мира? Альварес присаживается в оборонительную схему Аргентины и оставляет Месси отдыхать впереди. Может быть десяткой, которая играет по опорнику соперника:

А может страховать фланг:

После матча с Хорватией Лионель Скалони хвалил нападающего за дубль и заработанный пенальти, но еще отметил, что Хулиан здорово помогал полузащитникам. В этом существенная разница с игрой за «Сити»: там Альварес чаще прессингует и выполняет только свой объем работы, а в сборной вынужден глубоко опускаться. Показательно, что в АПЛ у него еще ни одного отбора на собственной трети, на чемпионате мира – целых 3.

Есть и эпизоды, когда Альварес в одиночку маскирует недоработки Месси. Тут Хулиан доигрывает Ковачича, пока Месси располагается рядом с Гвардиолом:

Мяч доходит до Гвардиола, но Месси не реагирует (и остается впереди). Альварес вовремя переключается и прерывает проход хорвата:

Большой вопрос, смог бы потянуть такую роль Лаутаро. Мартинеса не обвинишь в недоработках, но в клубе куда больше оборонительной работы висит на Джеко или Корреа. Показательно, что Скалони убрал его из состава после двух матчей, в которых Аргентина доминировала во владении. Под соперников, которым аргентинцы готовы отдать мяч, Альварес подходит гораздо лучше.

Еще один аспект, в котором Хулиану удалось подстроиться под Месси, – роль в позиционных атаках. Детские тренеры Альвареса отмечали его умение рассмотреть всю панораму поля. Один из них прогнозировал, что Хулиан идеально впишется в сложную систему Пепа, а Холанд на его фоне будет просто резвиться в штрафной. В тех матчах, в которых они выходили вдвоем со старта, Альварес занимал более глубокую позицию – и помогал с розыгрышами. Короче говоря, Хулиан – многофункционая девятка.

На чемпионате мира все по-другому: когда Аргентина атакует, Хулиан почти не опускается за мячом и исполняет классическую девятку. По сравнению с «Сити» в пять раз реже отдает передачи под удар (0,2 против 1,3). Причина? Чтобы не забирать пространство, которое Месси использует для магии.

Располагаясь строго между двумя защитниками, Альварес напрямую помогает Лео творить. Тут освободил пространство для прохода:

А здесь обеспечил вариант для фирменной передачи Месси на Акунью:

В общем, Альварес – идеальный компаньон Лео. Когда нужно – строго играет в нападении, когда нужно – пашет в полузащите. Прямо как отмечал Месси:

«У нас очень умная группа игроков, они здорово читают эпизоды. Скалони как-то сказал мне: «Эти ребята знают, как страдать, когда нужно страдать, и знают, как владеть мячом, когда нужно им владеть». Вместе с работой тренеров получается отличный микс».

Добавочная ценность в игре Альвареса: Хулиан помогает Аргентине частотой рывков

Еще парочка фактов про Альвареса на этом чемпионате мира:

1. Хулиан нанес по воротам соперников 10 ударов;

2. Только в 2 случаях из 10 ему ассистировал Месси;

3. Острота ударов Альвареса – самая убойная на этом ЧМ (0,26 xG) среди тех, кто нанес 10+ ударов.

Вывод: Хулиан опасен не только благодаря магии Лео. Без нее бы не получился гол Хорватии, но игра Альвареса вполне самодостаточна. Хулиан достигает этого за счет рывков.

Первостепенна здесь готовность Альвареса. По количеству спринтов Хулиан уступает в сборной только Науэлю Молине – крайнему защитнику, который часто подключается по флангу и вообще-то сыграл на 130 минут больше Альвареса. Но точно так же поражает качество рывков.

В матчах с Польшей и Хорватией Хулиан наказывал соперников за пассивность на открытом мяче. Причем в качестве мишени выбирал более медлительного и возрастного защитника – Камиля Глика и Деяна Ловрена. В обоих матчах Аргентина зарабатывала пенальти после рывков Альвареса, но подобные эпизоды прослеживались на протяжении всей игры:

Важно, что Хулиан сочетает спринты с работой на команду. Даже не получая мяч, он все равно может принести пользу. Тут за счет рывка уводит защитников подальше от партнеров (они опасно пробьют):

Голы Австралии и Хорватии тоже результат беговой работы. Австралийцев Хулиан наказал в редком эпизоде прессинга, а с хорватами сначала заблокировал передачу в собственную штрафную (знали?), а затем унесся в контратаку.

В финале Альварес встретится с нападающим похожих характеристик. Оливье Жиру тоже приумножает качества главной звезды (в его случае – Мбаппе) и тоже самодостаточен за счет персональных качеств (в его случае – не рывки, а борьба в штрафной). Их противостояние – сшибка не двух гениев, а крутых подмастерьев, благодаря которым звездам еще проще блистать.

***

Такого компаньона, как Альварес, Месси здорово не хватало в сборной. Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро тоже были способны на яркую вспышку, но никогда бы не потянули объем работы, который требуется Лео, чтобы набраться сил. Карлос Тевес на их фоне прилично пахал, но любил повозиться с мячом и опуститься в зону, которую так любит Месси.

Перед финалом Лео назвал Альвареса настоящей находкой для сборной. Возможно, это приведет Аргентину к чемпионству.

Фото: East News/AP Photo/Kamran Jebreili, The Yomiuri Shimbun via AP Images; REUTERS/Dylan Martinez, Pedro Nunes