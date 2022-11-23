Де Йонг vs Адамс – главная дуэль в игре Нидерланды – США. Они показывают, какими разными могут быть опорники

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Слава Палагин предвкушает.

Контраст между опорником сборной Нидерландов Френки де Йонгом и опорником сборной США Тайлером Адамсом косвенно передает опорник сборной Испании Серхио Бускетс.

Вот недавнее замечание тренера Нидерландов Луи ван Гала: «Когда Френки переходил в «Барселону», я говорил, что у него не получится забрать позицию Бускетса. Но сейчас Бускетс приближается к уходу, поэтому Френки вполне может его заменить. Позиция пивота – лучшая для него. Каждый раз, когда Френки играет там, он оказывается лучшим на поле».

А вот цитата из интервью Адамса The Athletic: «Когда я рос, на сцену вышел Нголо Канте. Он поменял представление о том, как должен играть опорник. Стиль Бускетса перестал быть единственным ориентиром. Я понимаю, что каждый хотел быть похож на Серджи, но про себя могу сказать, что я больше Канте, чем Бускетс.

Я рад, что такие игроки начали получать признание за ту работу, которую они делают для команды. Не все в игре Канте выглядит красиво, но в конце игры смотришь на статистику и видишь, сколько дуэлей он выиграл, сколько раз отобрал мяч и как много контратак остановил. Это огромный плюс для любой команды, но особенно для тех, кто привык играть в атакующей манере».

Клубы, которые представляют Де Йонг и Адамс, тоже неплохо подчеркивают разницу стилей. Френки – продукт академии «Аякса», а сейчас играет в «Барселоне». На обе команды повлияли идеи Йохана Кройффа и философия позиционного футбола, которая приумножает качества игроков с мячом. Об этом сразу после трансфера рассуждал Бускетс: «Френки – невероятный игрок. Немногие в его возрасте так здорово контролируют мяч. После того, как он прошел академию «Аякса», где стиль очень похож на наш, ему будет проще добиться успеха в «Барсе».

Адамс прошлым летом перешел из «Лейпцига» в «Лидс» – или из клуба, который стал флагманом системы «Ред Булл», к тренеру, который поработал сразу с тремя командами этой системы. Джесси Марш был прекрасно знаком с возможностями Тайлера, но особенно выделял его работу в прессинге и контрпрессинге – ключевую черту всех клубов РБ. Адамс даже называл ее тем, что входит в ДНК «Ред Булл».

Сегодня опорники сыграют между собой в ⅛ чемпионата мира за Нидерланды и США – едва ли будут часто встречаться на поле, но их индивидуальный перфоманс точно повлияет на результат. Тем более на ЧМ и Френки, и Адамс отклонились от привычной модели и раскрылись в новых ролях.

Френки на ЧМ совсем не похож на себя. Но это комплимент: Де Йонг – внезапно мастер на все руки

Важность Френки для Нидерландов в сентябре отлично подчеркнул Ван Гал. Не пригласив Де Йонга на матчи Лиги наций, все равно упомянул его уникальные качества для команды:

«Я давно отказался от принципа, что вызывать нужно только тех, кто регулярно играет за клуб. В противном случае в команде бы не было Стивена Бергвейна. Мемфис и Де Йонг все еще важны для нас. Я постоянно приободряю их и говорю, что буду держать для них место как можно дольше. Просто игровой тонус тоже важен для меня – не хочу, чтобы сборная была реабилитационным центром. К счастью, в заявку на ЧМ можно включить 26 игроков – это позволит мне избежать головной боли при выборе.

Мемфис способен забивать и раздавать передачи – звучит просто, но немногие способны это сочетать. Френки важен при преодолении прессинга. Не мы одни будем высоко прессинговать на чемпионате мира. Поэтому Френки может стать для нас ключевым фактором».

Аспекты, которые выделял Ван Гал, проявляются в игре Де Йонга на ЧМ, но к ним добавились навыки, которые прямо не ассоциируются с Френки. Вот лишь часть метрик, по которым он входит в топ-3 у Голландии. Настолько разностороннего Френки мы не видели ни в «Аяксе», ни в «Барселоне» – грубо говоря, сочетает качества и Бускетса, и Канте:

Почему так получается? Дело в системе Ван Гала, которая накладывает большой объем на Де Йонга. Конкретно объем исходит из схемы Луи и специфических требований в разных режимах.

Основная расстановка Ван Гала на ЧМ – 3-4-1-2. В ней полузащита по сути состоит только из пары опорников – партнер Френки в каждом матче менялся (были Де Рон, Купмейнерс и Бергейс), а вот масштаб задачи нисколько: вдвоем приходилось делать работу, которую обычно выполняют трое.

На это накладываются и специфические требования Ван Гала. В тактическом словаре Луи нет такого слова, как компактность. Вместо того, чтобы обороняться единым блоком, почти все его игроки (свободен только один защитник) действуют по соперникам персонально. Из-за того, что нет компактности, нужно еще и покрывать большое пространство.

Френки пока удивительно хорош в этой роли. Помогает цепкость – соперник не успевает развернуться и использовать большую зону, которую вынужден контролировать Де Йонг. За весь турнир Френки 12 раз вступил в отбор – обвели его только однажды:

В плане розыгрышей у Ван Гала тоже специфический маневр. У команды есть четко основной фланг – в данном случае левый. Отчасти вынужденная мера – там собраны просто-напросто лучшие разыгрывающие: помимо Де Йонга, еще играющий у Пепа Натан Аке и Дэйли Блинд. В Лиге наций это хорошо проявилось – Нидерланды строили там 40% атак.

На чемпионате мира использовать любимые розыгрыши получается реже. Первый соперник – Сенегал – выстроил игру специально так, чтобы направлять атаки Голландии на противоположный (и гораздо менее креативный) правый край. Через левый у Голландии прошло только 31% атак. Часть причины – прием тренера сенегальцев, который приставил к Френки своего спеца по игре без мяча Идрисса Гуйе.

Похожим образом против Де Йонга действовал и Эквадор, но крутость Френки в том, что он пользуется редкими шансами, когда нет персональной опеки и наконец можно разыграть комбинацию. Во втором тайме с Сенегалом Гуйе уже не действовал по нему 1-в-1 – Френки вырезал решающую голевую на Гакпо:

Против Эквадора увел опекуна за собой – получилось создать пространство для прохода Аке:

Катар играл не так надежно и позволял разыгрывать. Тут у Френки проходит стеночка с Депаем:

Два результативных действия как итог – весьма неплохой улов для группы, в которой Френки уделяли приоритетное внимание. На ЧМ среди полузащитников столько же лишь у Матео Ковачича и Адриена Рабьо – выше только игроки атакующей группы. А что там Адамс – как играет и чем генерирует внимание он?

На Адамсе завязана вся система США. Его главная задача – страховать крайних защитников

Важность Адамса для Штатов фиксирует на его руке капитанская повязка – несмотря на то, что в команде есть и более опытные (35-летний Тим Рим), и более звездные (Кристиан Пулишич из «Челси») партнеры, команда проголосовала именно за него.

Главное отличие Тайлера от Френки – он тоже категорически хорош на этом ЧМ, но только в одном аспекте. Этот аспект – игра без мяча (попозже до нее доберемся).

Во владении задача Адамса – просто быть ориентиром для команды. От Тайлера не требуются обострения, хотя в клубах нередко показывает, что способен. В интервью The Athletic (давал еще в «Лейпциге») он здорово расписал разницу:

«На мою игру влияет то, с кем я играю. В «Лейпциге» у нас есть Нкунку – знаю, как он может быть опасен при рывках за спину, поэтому могу отдать ему на ход. Когда играю с Уэстоном Маккени и Юнусом Муса в сборной, то действую иначе. У них тоже хорошая скорость, но им нравится принимать мяч в ноги, чтобы потом обострять самостоятельно».

Манера Маккенни и Муса отлично вписывается в модель позиционного футбола, который строят США. Часто она выражается в треугольниках на флангах. Тайлер располагается строго между ними – и либо подыгрывает одному из них, либо страхует на случай потери.

Одна из задач в этих треугольниках – вывести на пространство крайнего защитника. Тренер американцев Грегг Берхалтер даже называет их суперсилой команды (речь точно про футбол, а не комиксы?). Акцент в атаке тоже сигнализирует о важности фулбеков – через центр США проводят в среднем лишь 20% своих атак (меньше только у австралийцев).

Отсюда и ключевая задача Адамса без мяча – страховка флангов после потерь. Это сильно отличается от манеры Тайлера в клубе – там все подчинено прессингу. Здесь – более классические функции опорника. Либо прерывает контратаки, либо задерживает, пока возвращаются партнеры. Помогает опыт игры крайним защитником – в «Лейпциге» его часто ставили именно на фланг:

Другой кусок работы – роль в командной структуре. Она у США постоянно меняется. Задача Адамса – тоже. При прессинге – просто поддержать давление (если соперник попытается пройти – замкнуть):

Задача в среднем блоке – поддерживать компактность и реагировать на передачи в опорную:

С обеими задачами Тайлер хорошо справляется. На это намекают показатели по отборам и подборам – по обоим параметрам в топ-5 ЧМ. В первом случае от Адамса требуются навыки ведения борьбы, во втором – чтение эпизодов. Помощники Тайлера – внимательное отношение к телу и детская страсть к баскетболу. По его словам, на поле он обычно самый физически подтянутый игрок, а баскет дал ему умение предвосхищать момент и выбирать зону, в которой окажется мяч.

Пожалуй, единственная слабость Адамса – игра в низком блоке. Во вторых таймах Штаты часто перестраиваются на него. Тут инстинкты Тайлера и обучение в школе «Ред Булл» берут свое – команды, за которые он играл, просто не привыкли защищаться таким образом. Отсюда – камбэк Уэльса после перерыва и хаос, который американцы устроили в концовке матча с Ираном.

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В очной встрече качества Де Йонга и Адамса тоже могут сработать и повлиять. От Френки точно потребуется помощь в преодолении компактного блока США – в первых таймах он здорово осложняет жизнь соперникам. Вдобавок есть условия для фирменных комбинаций через ближний для Френки левый фланг – там у американцев уязвимый Сержиньо Дест, которого Берхалтер в каждом матче менял перед финальным штурмом соперников.

У Адамса будет свое задание. Почти все атаки на этом ЧМ Нидерланды построили на доставке мяча Коди Гакпо. Тот не привязан к позиции, но часто открывается в опорной соперника – в качестве вспомогательной десятки, в которую его переделал Ван Гал. Тренер шутил, что раньше Коди ненавидел эту роль, а теперь считает его хорошим тренером за то, что помог там раскрыться.

Такого соперника на турнире у Тайлера еще не было – мало того, что Гакпо здорово открывается, так еще и прекрасно реализует. Компактный блок США наверняка поможет, но потребуется и персональная концентрация. От того, кто окажется сильнее, напрямую зависит попадание в четвертьфинал.

Фото: REUTERS/John Sibley, Hannah Mckay; globallookpress.com/Virginie Lefour, IMAGO/Paul Thompson