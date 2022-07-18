Новички из Германии ужасно стартуют в АПЛ – явление назвали «налогом на Бундеслигу». Из-за этого «Челси» отказался от борьбы за Холанда

Мини-исследование Славы Палагина.

Трансферное окно – хороший повод поговорить о том, как игроки адаптируются при переходе из одной лиги в другую. Иногда этот фактор даже влияет на само решение о трансфере. Вот что недавно рассказывал бывший агент Роберта Левандовского Цезари Кучарски: «Роберт часто объяснял, что не хочет в Англию, потому что там постоянно льют дожди. Звучало слегка по-детски, и я думаю, что реальная причина в другом. Он просто не уверен, что будет таким же эффективным и результативным в Англии, как в Германии. Роберт действительно этого боялся».

Если вспомнить последние трансферы из Бундеслиги в АПЛ, опасения Левандовского и его решение уехать в «Барсу» не лишены смысла. Показательно тут поведение «Челси». Два года назад клуб подписал из Германии Тимо Вернера и Кая Хавертца, а уже этой весной по версии ESPN отказался даже от борьбы за Эрлинга Холанда – из-за сомнений, что норвежец адаптируется к АПЛ.

«Челси» в этом плане не одинок. Проблемы с адаптацией испытывали даже новички «Ливерпуля» – клуба, который чуть ли не лучше всех в Англии просчитывает трансферные риски. Особенно выделяется пример Наби Кейта, но и Тиаго потребовался целый год, чтобы привыкнуть к изменениям. Поведение игроков тоже намекает на своеобразный тренд – например, Сон Хен Мин и Жоэлинтон признавались, что подумывали о возвращении в Бундеслигу уже на следующий год после трансфера в АПЛ.

Явление даже породило мем (особенно популярен в твиттере и тик-токе) и отсюда же название – налог на Бундеслигу. В футбольных кругах его почти не используют, но поводом для исследований оно уже стало. Мы сделаем свое.

Что вообще такое налог на Бундеслигу и как его определить?

Если упростить, налог на Бундеслигу – теория, что атакующим игрокам сложнее перенести свою результативность из Бундеслиги в АПЛ. Сторонники теории укрепились в этом после трансферов Хавертца и Вернера в «Челси». Оба провели в АПЛ уже два года, но до сих пор не обогнали показатели последнего сезона в Бундеслиге: Тимо сделал 14 результативных действий (в «Лейпциге» – 36), а Хавертц 18 (в «Байере» – тоже 18, но за один сезон).

Логично предположить, что дело просто-напросто в уровне АПЛ – она сильнее любой другой лиги, не только немецкой. Тем более слова игроков и тренеров, которые переехали из Бундеслиги, косвенно подтверждают это.

Кай Хавертц: «Когда играешь против маленьких команд из Бундеслиги, такие матчи даются проще, чем здесь. Когда играешь против условного «Вест Бромвича» или «Брайтона», то понимаешь, что даже они могут показывать хороший футбол. Мне кажется, тут нет плохих или даже средних игроков, почти все – высокого уровня».

Ральф Рангник: «Мы сыграли на неделе с «Норвичем», «Ньюкаслом» и «Бернли» – командами из зоны вылета АПЛ. Уверен, они никогда бы не опустились в тройку худших Бундеслиги. Физическая мощь этих команд, скорость их игры и эмоции на стадионе, все – на невероятном уровне».

Помимо наблюдений непосредственных участников, силу АПЛ неплохо передает и рейтинг Five Thirty Eight – он подсчитывает текущий уровень команд, основываясь на множестве факторов (основной среди них – качество игры). В топ-30 у английских клубов наибольшее представительство – сразу восемь команд (топ-6 без «МЮ» + «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» и «Брайтон»). От Бундеслиги – только 4 (все – из зоны ЛЧ).

Разница в уровне лиг понятна, но она одна не объясняет, почему такой спад переживают именно игроки из Бундеслиги. Ниже – удобная табличка от аналитика Тони Эль-Хабра, которая подчеркивает, что показатели игроков (включались и атакующие, и оборонительные), переезжающих в АПЛ из Германии, снижаются примерно на 17%. Новички из других топ-лиг тоже испытывают проблемы с адаптацией, но не в таком масштабе. Игроки из Бундеслиги уступают даже футболистам из португальских и бразильских – они проще адаптируются к АПЛ.

Это исследование не единственное при оценке налога на Бундеслигу. Например, основатель самой популярной xG-модели Майкл Кэйли (сотрудничал с несколькими клубами, включая «Вест Хэм») оценивает этот налог в 12% на основе своих продвинутых метрик.

Попробуем и мы его подсчитать, но на основе трех показателей – игровое время, результативность и острота моментов с участием игрока.

В фильтр попали все атакующие футболисты (десятки, вингеры, форварды), которые переходили из Бундеслиги в АПЛ с лета-2015 и стоили английским клубам минимум 25 миллионов евро. Временная отсечка выбрана только из-за того, что более ранних данных по xG нет, цена же учитывает высокие ожидания от игрока. Всего получилось 13 футболистов – Сон Хен Мин, Роберто Фирмино, Кевин Де Брюйне, Генрих Мхитарян, Лерой Сане, Пьер-Эмерик Обамеянг, Себастьян Аллер, Жоэлинтон, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Кай Хавертц, Джейдон Санчо и Леон Бэйли.

Итоги вписываются в теорию. После перехода в АПЛ сокращалось и игровое время, и результативность, и острота моментов игрока. В некоторых случаях данные искажены травмами (например, Бэйли после перехода из «Байера» в «Астон Виллу» пропустил 67 дней), но показательно, что только один игрок из 13 (Жоэлинтон) сыграл больше, чем в последнем сезоне в Бундеслиге. На доверие тренера влиял скорее перфоманс и ожидания – игрок не оправдывает их и тупо оказывается в запасе.

Среди игроков, приехавших из других топовых лиг, таких проблем гораздо меньше. Например, новички из Ла Лиги и Серии А проводили в дебютном сезоне АПЛ либо столько же времени, либо даже больше, чем в последнем в Испании и Италии. А вот новички из французской Лиги 1 – лучшие по результативности и остроте моментов.

Возможно, сказался фактор ожиданий: игроки из Бундеслиги чересчур задирают планку – и потом не могут удержать ее в более сильной АПЛ. Косвенное доказательство – слова Рангника про Санчо: Ральф рассказывал, что на Джейдона давит именно ценник в 80 миллионов евро (итог задранных ожиданий). Игрокам из других лиг проще произвести впечатление и уж точно не провалиться – тем более не все начинают в статусе железного основного.

Следующий вопрос – почему в принципе так происходит? Почему игрокам из Бундеслиги сложнее поддерживать уровень в АПЛ?

Ответ – специфика Бундеслиги. Там больше голов и больше свободного пространства

Стартовая точка рассуждений – наблюдения Хавертца и Вернера. Кай утверждал, что в АПЛ у игроков меньше времени на работу с мячом, а легендарный темп лиги хорошо проявляется при единоборствах 1-в-1. Тимо уже после дебютной игры с «Брайтоном» признавался, что в Бундеслиге никогда не сталкивался с такими крепкими защитниками.

Есть версия, что так игроки просто прикрывают свои неудачи, но посыл весьма показательный. В АПЛ банально больше ситуаций, когда атакующие игроки вынуждены встречаться с защитниками. И особенно больше – на контрасте с Бундеслигой. Зимой об этом рассуждал Пеп Гвардиола:

«Кроме «Ливерпуля», «Брайтона» и в каких-то моментах «Арсенала», все команды играют против нас вторым номером и закрываются. Иногда с нами смело играли «Лидс» и «Астон Вилла», но когда у нас получалось довести мяч до их половины, они сразу же переходили к защите.

Я не говорю, что это плохо. Абсолютно каждый тренер и абсолютно каждая команда могут делать все, что захотят. В наших силах – взломать их оборону или, что требуется реже, выйти из-под прессинга. Один из принципов в матчах такого типа – сохранять терпение и не подставляться под контратаки. В нужный момент у нас получится забить».

Чуть позже Пеп признал, что АПЛ все-таки меняется и становится ближе к Бундеслиге в плане обоюдоострой игры, но пока к такому стилю пришли единицы:

«Идеи Ральфа Рангника постепенно проникают в Премьер-лигу. Ральф – отец гегенпрессинга и переходных эпизодов. В АПЛ мы видим такую игру от «Ливерпуля», «Саутгемптона», сейчас от «Лидса», потому что их тренирует Джесси Марш, иногда от «Челси», хотя Томас Тухель больше любит атаковать через фланги. Тенденция к этому есть. Пять-шесть команд точно играют в таком стиле».

Естественно, что лучше всего стиль Рангника раскрывается в Бундеслиге. По итогам прошлого сезона немецкие команды получали на атаку всего 7,9 секунды – меньше всех среди топ-5 лиг. Но на самом деле тенденция к быстрой и зрелищной игре прослеживается годами. Лучше всего ее описывает доминирование Бундеслиги по прессинг-метрикам – тут просматривается и упор, и смелость, и эффективность в рамках такого стиля:

Любовь немецких команд к прессингу минимизирует ситуации, когда нападающие противостоят защитникам напрямую. Игроков атаки скорее сдерживают прессинг и высокая линия обороны (как неотъемлемая часть прессинг-системы). Чтобы ее подстраховать, вратари выходят из ворот – причем чаще и дальше всех в чемпионатах топ-5. Кстати, не удивляйтесь лидерству в АПЛ Ника Поупа – его «Бернли» вопреки стереотипам совсем не парковал автобус.

Из-за того, что такой рискованный стиль прослеживается на постоянной основе (в Германии почти нет команд-автобусов), нападающие получают много моментов на пространстве. По данным ESPN, именно этот фактор отпугнул «Челси» при анализе потенциального трансфера Холанда – скауты сомневаются, что в АПЛ он получит столько же возможностей для рывков за спину защитникам или просто для атак на скорости.

В результате у нас есть формула зрелищности Бундеслиги. Любовь немецких команд к прессингу делает матчи очень открытыми, открытость приводит к убойным моментам, а частота убойных моментов в итоге сказывается на результативности. За последние пять лет она с отрывом самая высокая в чемпионатах топ-5. Зимой мы подчеркивали, что именно в Бундеслиге больше всего открытых команд.

На фоне остальных топ-лиг такой стиль выглядит специфично: другие чемпионаты гораздо больше похожи на АПЛ – с поправкой на уровень игроков и тренеров. Поэтому адаптироваться таким футболистам к Англии чуть полегче.

Принижать значимость других факторов, влияющих на адаптацию в АПЛ, тоже не будем. Не редким сценарием было попадание к тренеру, которого увольняли либо посреди сезона, либо по окончании. Правда, иногда это превращалось в плюс из-за того, что в команду заходил коуч со знакомой идеей. Хавертц и (в меньшей степени) Вернер прибавили в «Челси» после назначения Тухеля, Санчо ожил в «МЮ» при Рангнике, Жоэлинтон раскрылся на новой позиции в «Ньюкасле» у Эдди Хау.

Следующий игрок, который пройдет проверку – Эрлинг Холанд. Его задача сложнее вдвойне. Во-первых, нужно адаптироваться к более закрытой лиге. Во-вторых, адаптироваться к системе Гвардиолы – она специфичная в любой лиге. Эрлинг во всех смыслах переходит в абсолютно другую команду. Контраст между «Ман Сити» и «Дортмундом» в прошлом сезоне характеризует не только скорость атак («Боруссия» атакует почти на 50% быстрее), но и смелость соперников – они встречали «Сити» на его трети почти в два раза реже.

Хорошая новость – команды Гвардиолы обычно здорово играют в футбол. Юрген Клопп, например, уже пошутил, что Холанду в «Сити» нужно лишь стоять на дальней штанге и подставлять ногу – передача обязательно дойдет. Вдобавок высокий уровень командной игры «Сити» уже позволял не замечать индивидуального спада. Пеп пережил скомканный дебют и Бернарду, и Мареза, и Грилиша – игроков, которые переходили к нему не из Бундеслиги, но тоже из команд, атаковавших на скорости.

Благодаря тому, что игра в «Сити» не накладывает безумных ожиданий со стороны тренера (Пеп даже просил Грилиша не забивать голову статистикой), у Холанда будет время, чтобы привыкнуть. Тем более пережить ужасный старт получается у большинства игроков, приезжающих из Бундеслиги. Во втором сезоне в АПЛ они и чаще играют, и чаще забивают, и получают более острые моменты. Все еще не на том уровне, как было в Германии, но уже начиная оправдывать ожидания с поправкой на силу АПЛ.

Итоговое резюме – налог на Бундеслигу действительно существует, но это не гарантия, что переход в АПЛ ставит крест на перспективах. В последние годы лучшими бомбардирами (Обамеянг, Сон) и ассистентами лиги (КДБ) становились как раз игроки, приехавшие из Германии – пускай и не сразу после трансфера.

Потому переезд из Бундеслиги в АПЛ – не только риск, но и вызов, с которым вполне реально справиться.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; East News/Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA, Fabian Strauch/DPA