Эмери припарковался на 0:0 и мог поплатиться. «Бавария» сбивалась на навесы и удары издали, но заслужила овертайм

Слава Палагин разбирается в главной сенсации ЛЧ.

После красивой победы над «Баварией» в первой игре Унаи Эмери пообещал, что поедет в Мюнхен еще за одной. Настрой тренера остался где-то в Испании. Во втором матче «Вильярреал» играл только в режиме автобуса – смелость из первой игры куда-то пропала, а «Бавария» вполне могла уносить победу (но закончила 1:1). Мюнхенцы как минимум заслуживали дополнительного времени. Юлиан Нагельсманн так вообще назвал эту игру одной из лучших за последние месяцы.

За день до нее Юлиан заметил, что в первом матче «Бавария» допустила много ошибок, а вот «Вильярреал» всего одну – не похоронив интригу. Показательно, что после ответного матча с похожим вердиктом вышел уже Эмери: «Мы много ошибались до 88-й минуты. Они же совершили одну ошибку – не добили нас. И мы заставили их за это поплатиться».

Перевернуть характер игры (именно характер, а не результат) Нагельсманну удалось за счет изменений в составе. Ключевым был даже не кадровый вопрос (тут всего две перестановки), а выбор схемы. Юлиан вернулся к смелому варианту, которого придерживался в середине сезона – с тройкой центральный защитников и вингерами в роли латералей. Во вторник налево вышел Кингсли Коман, направо – Лерой Сане.

Судя по составу на последний матч Ла Лиги, Эмери сделал приоритетом в концовке сезона именно ЛЧ – игру с «Атлетиком» пропустила вся основа на «Баварию» (реально, было 11 изменений), некоторые игроки появились, но только на замену. Свежесть помогла отбиваться, но проблема «Вильярреала» была в том, что приходилось только отбиваться.

Нагельсманн обещал, что «Бавария» поработает над прессингом. Не обманул – заставили «Вильярреал» просто выбивать мяч

В первой игре «Вильярреал» впечатлил тем, что переходил в режим автобуса только на определенных отрезках. Передышку команду Эмери получала за счет собственного прессинга (как правило, после потерь у чужих ворот) и смелости под давлением «Баварии». На последний нюанс обращал внимание Нагельсманн перед ответной игрой:

«Вильярреал» хорошо выходил из-под нашего прессинга в первой встрече. Оказывать на них давление и быстрее возвращать мяч обратно – важнейшая задача для нас. Если нужно, будем совершать тактические фолы и играть в грязный футбол».

Мы разбирали, что «Баварии» не хватало в Испании четкой структуры – некоторые игроки (мы приводили в пример Сержа Гнабри) буквально метались между соперниками. Эффективность у прессинг-действий мюнхенцев была в районе 30% – что на 5% ниже их показателя по сезону (лучшего в чемпионатах топ-5).

Показатель «Баварии» в ответном матче – 37,1%. Это даже лучше их результата в Бундеслиге. Именно прессинг стал залогом доминирования «Баварии». В этой стадии у хозяев была четкая структура:

– Левандовски и Мюллер играли по центральным защитникам «Вильярреала» Альбиолю и Торресу;

– в следующей линии располагалась тройка из Комана, Мусиалы и Сане – они перекрывали крайних защитников и опорников «Вильярреала»;

– дальше пара опорных – Горетцка и Киммих. Их задача – играть по Коклену и Ло Чельсо;

– наконец сзади ситуация 3-в-2 – тройка из Павара, Упамекано и Эрнандеса против Морено и Данджумы.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Из четырех линий важнейшей была вторая – из Комана, Мусиалы и Сане. Они оставались втроем против четверки соперников и должны были вовремя переключаться между соперниками. Со своей задачей они справились – в эпизоде с голом Коман здорово сместился от Фойта к Капу и перехватил пас. Да, большую роль тут сыграла ошибка Дани Парехо, но без четкой структуры «Бавария» не смогла бы создать для нее условия.

Более того, именно прессинг стал главной причиной доминирования хозяев. Во-первых, «Вильярреал» побаивался коротко разыгрывать мяч. 83,3% розыгрышей от ворот заканчивались длинным выносом Рульи – в первой игре было всего 60%. Во-вторых, из-за отсутствия коротких розыгрышей гости редко доходили до чужих ворот, чтобы уже там включить собственное давление. В первом матче «Вильярреал» совершил сразу 12 попыток отбора на чужой половине, в ответном – только 2.

В результате вторая игра проходила в одном сценарии: «Бавария» атакует, «Вильярреал» защищается. Степень доминирования мюнхенцев отражают действия на своей трети поля. В Испании их было 27%, в Германии – только 15%.

«Вильярреал» снова позволял атаковать через центр, но теперь «Бавария» лучше пользовалась этим

На отрезках позиционной защиты в первой игре «Вильярреал» применял интересный прием – оба опорника (и Парехо, и Капу) садились глубоко в штрафную. Это мешало «Баварии» перегрузить четверку защитников – классический прием во всех командах Нагельсманна.

Побочным эффектом от этого стала свобода для «Баварии» в опорной «Вильярреала». Ей гости не воспользовались – удары оттуда либо блокировались, либо дыру прикрывали нападающие (как правило, Морено). Важно, что благодаря прессингу и смелости с мячом «Вильярреал» не всегда находился в этом режиме – форварды сохраняли силы для оборонительной работы.

В ответной игре ситуацию радикализировал Нагельсманн. Выпустив Комана и Сане на флангах, Юлиан еще больше растянул оборону «Вильярреала» – теперь в последнюю линию садились не только опорники, но и вингеры гостей (Ло Чельсо – справа, Коклен – слева). На это пришлось пойти, чтобы Коман и Сане не оставались 1-в-1 с защитниками – в редких моментах, когда это происходило, они включали дриблинг (особенно хорош был француз).

В итоге относительно частыми были моменты, когда оборону «Вильярреала» формировали сразу семь или даже восемь игроков:

Из-за этого гостям было крайне тяжело выходить в контратаки (последний источник моментов) – Ло Чельсо и Коклен опускались слишком глубоко за соперниками и не могли помочь форвардам.

Обратите внимание, насколько уставший Ло Чельсо в этом эпизоде – вполне может попрессинговать Упамекано, но уже без сил побрел на свою половину:

Что касается «Баварии», то благодаря растягиванию последней линии она получала пространство по центру. Туда смещались и для удара, и для навеса в штрафную. Вот пара примеров с участием Лероя Сане – в первом случае он пробьет, во втором – навесит:

Показательны карты дальних ударов и навесов «Баварии» – по сути оба элемента хозяева исполняли из одной зоны:

С одной стороны, дальние удары и кроссы – не лучший источник моментов. С другой, «Вильярреал» не оставил другого выбора. Да, гости неплохо защищались («Бавария» создала только 1 явный момент), но объем давления был слишком суров даже для команды, которая по сути отдыхала в выходные.

Мусиала сумел превратить навесы в моменты. Но Левандовски вчистую проиграл дуэль защитникам

В общей сложности «Бавария» сделала 38 навесов за игру – это в два раза больше их показателя в Бундеслиге, где они, как правило, тоже сталкиваются с соперником, который паркует автобус. Важно, что сразу 10 из них дошли до адресата – очень неплохо против команды, которая буквально забивала игроками собственную штрафную.

Трансформировать эти навесы в моменты помогли Сане и Мусиала. Первый стал лучшим по точным навесам (4) и созданным моментам (3), второй – по касаниям в чужой штрафной (10 штук).

Иногда они здорово комбинировали: Лерой – через необычные низкие навесы (фишка «Ман Сити», за который играл), Мусиала – через классные открывания.

Тут Джамал находит редкую возможность остаться без опеки в штрафной:

Здесь врывается в штрафную – причем так, чтобы Альбиоль не успел переключиться с Мюллера на него:

А в этом эпизоде изначально перегружает Альбиоля вместе с Томасом:

На контрасте с ним ужасный перфоманс в атаке показал Роберт Левандовски. Да, у него были тяжелые условия, чтобы блистать – «Вильярреал» слишком хорошо заполнил штрафную. Но на фоне партнеров поляк выглядел крайне бледно. В общей сложности у него 3 касания в штрафной: 1 – голевой удар, 1 – навес, 1 – попадание в офсайд.

По итогам двух игр провал Левандовского выглядит еще более ярким. Роберт нанес только 3 удара, из которых два были заблокированы. А всего одно выигранное верховое единоборство (из пяти) – ужас, учитывая характер игры, в котором верховые единоборства (и в целом борьба в штрафной) вышли на первый план.

***

Сложное для оценки противостояние. Если судить по стартовым ожиданиям, то «Вильярреал» однозначно их превзошел, хотя ответная игра слегка смазала впечатление – было сразу два 40 минутных отрезка, когда команда вообще не била по воротам. Решающий гол – вообще чистое мастерство Дани Парехо, в которого на несколько секунд вселился Лука Модрич.

«Бавария» неплохо ответила на проигрыш в первом матче, но не может жаловаться на итоговый результат – да, заслужили дополнительное время, но поставить прямо на поток моменты (особенно – хорошие) не удалось. Точно сыграли ниже стандартов – причем ниже высочайших стандартов в атаке, которые установились при Нагельманне.

Поэтому есть идея – давайте просто порадуемся за «Вильярреал». В этой ЛЧ играли с третьей и второй командой прошлого сезона в Италии («Аталанта», «Ювентус»), второй командой в Англии («МЮ») и первой в Германии («Бавария») – и зашли дальше их всех. Неплохое достижение для клуба, который и в прошлом сезоне, и в этом идет в своей лиге только седьмым. Дальше – второй в истории полуфинал ЛЧ и попытка изгнать всех демонов Хуана-Романа Рикельме.

Фото: East News/IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert; REUTERS/Lukas Barth