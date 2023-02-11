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Назовите топ-30 лучших снайперов в истории НБА. Леброн-то первый, а дальше?

НБА НБА
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Карим Абдул-Джаббар Карим Абдул-Джаббар
Майкл Джордан Майкл Джордан
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Леброн Джеймс стал лучшим по очкам в НБА. Форвард «Лейкерс» обошел в историческом списке Карима Абдул-Джаббара.

А сможете назвать топ-30 лучших снайперов в истории? Ой, двоих на старте мы уже подсказали...

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Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

25 комментариев

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Dooomer
Ответ Егор Никитин
разве за 34 года? Карим побил рекорд Уилта за несколько лет до того как карьеру закончил
39 вроде
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andrushapumba
эх, 28/30
хэйса и инглиша забыл(
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mithridat
Я один не смог вбить Шакила и Уэйда ? Много раз перепроверял написание, в том числе из вики, но тест их не принял))
И наверное стоит дублировать оригинальные имена на инглише, многим так привычнее.
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Laktionov09
Ребят, в частности авторы блога, подскажите, пожалуйста, как делать тесты на площадке Sports в своём блоге? К сожалению, пока не понимаю. Есть свой блог о футзале и есть парочка идей для тестов, но не хотелось бы прибегать к сторонним сайтам. Пытался загуглить, но ничего толкового не нашёл. Заранее спасибо.
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UBAH_TAPAHOB
Ответ Никита Романов
В кои-то веки тест, где я выбил все, обычно таким похвастаться не могу, не такая энциклопедичность в памяти. у меня у одного не засчитывало О’Нил, пока я не написал Онил?
я вообще кучу разных вариантов изпробовал, и ни один не подошел. чуть лоб фэйспалмами не разбил. нет, чтоб прописать, чтобы на "Шак" засчитывалось сразу )
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kazbek.sultanbek
Пирс, Уилкинс, Пэриш, их забыл. Ну ещё и Оладжувьон вбивал.
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Beckit
24 из 30, позорно забыл Айверсона.
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Никита Романов
В кои-то веки тест, где я выбил все, обычно таким похвастаться не могу, не такая энциклопедичность в памяти.

у меня у одного не засчитывало О’Нил, пока я не написал Онил?
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Zidan GOAT
Очень удивился, что Кармело аж в топ-10 по очкам… хоть и угадал его, но думал что где то в 20ке он
А так 26/30 (Хэйс, Инглиш, Хавличек, Пэриш не вспомнились)
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karlsson27
26/30 Миллера обязан был назвать. Хейс, Инглиш и Робертсон без вариантов. Уэста выбило благодаря Уэстбруку)
Удивлен, что нет Ларри Берда
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Алексей Гусев
Ответ фкт92
Уэста вписал, когда начал набирать уэстбрука😀
не ну видимо я не одинок, но я о том что в принципе его бы не назвал...
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Димаш Тулегенов
13/30, хотя никогда не смотрел НБА. Но лет десять назад играл в NBA2K13 на протяжении пары месяцев)
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Keerya
Ответ фкт92
Уэста вписал, когда начал набирать уэстбрука😀
Аналогично
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Keerya
28/30. Инглиш только с подсказкой. И ещё не назвал Хавличека, причём оставалось больше 6 минут. Как Хэйса вспомнил, ума не приложу))
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Антон Насонов
25/30, при том что двоих действующих не вспомнил. В целом 29 мог выбить, а вот Инглиш — точно мимо.
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zetamol
28/30 -Инглиша забыл, но Реджи забыть стыдоба...(
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victan
26. Хейс, Хавличек, Инглиш и вождь Пэриш остались не закрытыми
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фкт92
Ответ Алексей Гусев
22/30 ну для такого поклонника, который баскетбол профессиональный знает по симуляторам НБА не плохо) Хаким, Оскар, Уилкинс, Пэриш, Хэйс, Хавличек, Инглиш, Уэст не про меня, даже учитывая подсказку на Хэйса, но будем честны
Уэста вписал, когда начал набирать уэстбрука😀
+6
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+6
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Daff Rogers
24 из 30
+1
0
+1
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MTZ_2022
24 из 30. Неплохо. Кого еще могли взять?
+1
0
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Егор Никитин
разве за 34 года? Карим побил рекорд Уилта за несколько лет до того как карьеру закончил
+2
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Sergi Barjuan
Причем тут снайперы
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Michael_Scofield
Наконец-то сходу 30 выбил))
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Лиллард унижатель!
"Снайперы" типа Шакила.
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-2
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Алексей Гусев
22/30 ну для такого поклонника, который баскетбол профессиональный знает по симуляторам НБА не плохо) Хаким, Оскар, Уилкинс, Пэриш, Хэйс, Хавличек, Инглиш, Уэст не про меня, даже учитывая подсказку на Хэйса, но будем честны
+1
0
+1
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