Назовите топ-30 лучших снайперов в истории НБА. Леброн-то первый, а дальше?

Леброн Джеймс стал лучшим по очкам в НБА. Форвард «Лейкерс» обошел в историческом списке Карима Абдул-Джаббара.

А сможете назвать топ-30 лучших снайперов в истории? Ой, двоих на старте мы уже подсказали...

Телеграм-канал со спортивными тестами

Если тест не прогружается, перейдите по ссылке.