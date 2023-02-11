Назовите топ-30 лучших снайперов в истории НБА. Леброн-то первый, а дальше?
Леброн Джеймс стал лучшим по очкам в НБА. Форвард «Лейкерс» обошел в историческом списке Карима Абдул-Джаббара.
А сможете назвать топ-30 лучших снайперов в истории? Ой, двоих на старте мы уже подсказали...
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хэйса и инглиша забыл(
И наверное стоит дублировать оригинальные имена на инглише, многим так привычнее.
у меня у одного не засчитывало О’Нил, пока я не написал Онил?
А так 26/30 (Хэйс, Инглиш, Хавличек, Пэриш не вспомнились)
Удивлен, что нет Ларри Берда