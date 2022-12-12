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Овечкин, Ротенберг или Федотов? Проверяем, как внимательно вы следили за хоккеем в 2022-м

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Тест Sports.ru.

2022-й получился для хоккея далеко не самым позитивным, но при этом очень насыщенным. Интересного было много – как в КХЛ и НХЛ, так и на международных турнирах, где Россия, увы, не была представлена.

А ведь в начале года вообще была зимняя Олимпиада, где команда ОКР дошла до финала! Давайте проверим, как хорошо вы запомнили хоккейный 2022-й.

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Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Derek Leung/Getty Images/AFP

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