Овечкин, Ротенберг или Федотов? Проверяем, как внимательно вы следили за хоккеем в 2022-м
Тест Sports.ru.
2022-й получился для хоккея далеко не самым позитивным, но при этом очень насыщенным. Интересного было много – как в КХЛ и НХЛ, так и на международных турнирах, где Россия, увы, не была представлена.
А ведь в начале года вообще была зимняя Олимпиада, где команда ОКР дошла до финала! Давайте проверим, как хорошо вы запомнили хоккейный 2022-й.
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Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Derek Leung/Getty Images/AFP
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