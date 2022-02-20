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Узнаете в лицо наших призеров Олимпиады-2018? Медведеву и Загитову не предлагаем

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На Олимпиаде-2018 наша команда выступала без флага, гимна и под  названием «Олимпийские атлеты из России». Допинг-2014 так выкосил ряды, что многие звезды – Логинов, Шипулин, Устюгов, Степанова / Букин, Ан – не поехали на соревнования.

И все-таки Россия даже в усеченном составе взяла медали в лыжных гонках, хоккее, фигурном катании, скелетоне, шорт-треке, коньках и фристайле.

Вспомните наших призеров? Прошло всего 4 года – задача не самая сложная.

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Игра: вспомните все страны, которые добирались до медалей на Олимпиадах

Вспомните всех олимпийских чемпионов по фигурному катанию от России?

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