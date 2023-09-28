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14 празднований за 48 секунд – поппури от Нету из «Вулвз». И как только успел?

Педру Нету Педру Нету
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Футбол Футбол

Пострадал «Лутон».

Похоже, Педру Нету из «Вулверхэмптона» поставил рекорд по количеству празднований одного гола – мяч «Лутону» португалец отметил 14-ю разными способами (сыграли 1:1, «Вулвз» пропустили через 15 минут).

Да, вы все правильно поняли. Один гол. 14 празднований. 

Считаем элементы. Каждый мог быть самостоятельным празднованием

1. Бежит, широко расставив руки.

2. Колотит руками воздух.

3. Высоко задирает колени и опускает руки вниз.

4. Прикладывает руки к ушам. Хейтеры?

5. Эпичный взмах одной рукой.

6. Снова слушает трибуны.

7. Указывает на лого – напоминает, что с детства за «Вулвз».

8. Призывает к тишине.

9. Показывает на фамилию – чтобы точно никто не забыл.

10. Сближается с фанатами.

11. Снова хватается за лого, когда на спине висит одноклубник.

12. Обнимается с Матеусом Куньей.

13. В третий раз слушает трибуны.

14. Заканчивает еще одним эпичным взмахом руки в стиле Роналду.

Четырнадцать!

Это первый гол Нету за 489 дней. Копил!

Бурную радость Нету легко понять и объяснить.

Это первый мяч португальца за 489 дней. Больше года он не мог забить в официальных матчах, предыдущим был гол «Ливерпулю» еще в мае 2022-го (1:3).

Педру Нету – 23-летний вингер, в августе 2019-го он перешел в «Вулвз» из «Лацио», за который сыыграл всего пять матчей. За четыре года в Англии португалец превратился из резервиста в одного из лидеров команды и уже сыграл больше 100 раз.

Может, мы бы слышали про Педру чаще, если бы не травмы: в апреле 2021-го повредил колено и вылетел почти на год. Вернувшись в феврале 2022-го, мучительно набирал форму. Уже в октябре Нету травмировал лодыжку – еще 127 дней без футбола.

И вот Педру вернулся, теперь не вылезает из старта. Как сообщает The Athletic, за португальцем следит «Арсенал», стартовая цена – 50 млн фунтов.

Празднования голов – целая культура. Изучили ее эволюцию

Фото: Gettyimages.ru/Alex Broadway, Justin Setterfield

6 комментариев

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Тюменский медвежонок
с таким "подсчетом" как у автора - мне кажется в абсолютно каждом праздновании любого другого футболиста можно насчитать штук 10 "якобы празднований за один раз"
+14
-1
+13
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Johnie
Сколько добавили к основному времени по итогу?)
+3
0
+3
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Алексей Бутырин
Жаль, что не за 88 секунд
+3
0
+3
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Temer
Что за бред? После каждого второго гола такое происходит.
Самое эпичное мультипразднование было у Погба против Швейцарии, еще эпичнее то, что швейцарцы эту игру выиграли
0
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Cearvm
По-моему, вполне цельное празднование, максимум немного затянутое. Элементы очень похожи.
0
0
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