😍 4-летняя Ева заряжает за «Спартак» – ничего милее вы сегодня уже не увидите. Фанатка с рождения!

«Спартак» обыграл «Сочи» (2:0) и выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. Неудивительно – с такой-то поддержкой.

Турнир провели в Абу-Даби, а на трибунах в Арабских Эмиратах нашлась очень яркая и очень юная болельщица.

Кричалки заряжала четырехлетняя Ева. Она правда была заводящей!

Девочку после финального свистка даже пригласили на поле – разделить радость от товарищеского титула.

«Мой любимый игрок – Джикия. И Квинси Промес», – легко сходу сказала Ева.

И добавила, что игра понравилась. А особенно – как забивали два гола.

😍😍😍

Девочка стала настоящей звездочкой зимнего турнира в Абу-Даби. Она заряжала кричалки уже в матче против «Краснодара». Интервью было и после той игры.

«Я с Москвы приехала, а называется страна Россия. Я сюда приехала, чтобы выиграл «Спартак» и проиграл «Краснодар», – какая же невероятно милая непосредственность.

После победы в Зимнем кубке ребята с клубного канала «Спартака» побеседовали с родителями Евы.

«Она болеет с рождения, – рассказал папа. – Так получилось, что Ева родилась в день победы «Спартака» над «Динамо». Мы были на футболе и потом сразу поехали в роддом. Поэтому у нее опыт – все четыре года.

Она настоящая болельщица, знает всех футболистов, тренеров. Знает, как болеть и заряжать. Мы счастливы что приехали и, наверное, стали счастливым талисманом».

Теперь ждем Еву на матчах РПЛ.