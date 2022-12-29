Фильм «Рубина» о падении в 2022-м: от драмы Лисаковича до слез фанатов и прощания Слуцкого

Это был тяжелый год.

«Рубин» даже после вылета в Первую лигу силен в медиа. Клуб выложил фильм об одном из самых тяжелых годов в истории и показал в деталях все мрачные эпизоды.

Начинается все в марте-2022: легионеры уезжают из Казани, Леонид Слуцкий рассуждает о том, что перед рестартом сезона «Рубин» потерял семь ключевых игроков и пострадал сильнее всех в РПЛ.

«Рубин» тонет: перед решающим матчем с «Уфой» нужно не проиграть, чтобы не вылететь. Болельщики не унывают и верят, что команда спасется – на открытой тренировке игрокам дарят флаг со старой эмблемой «Рубина» и подчеркивают, что этому флагу минимум 25 лет.

Игроки забирают флаг – и перед игрой вешают его в раздевалке для дополнительной мотивации.

Сюжет игры вы, возможно, помните: гол Лисаковича и селфи, камбэк «Уфы», незабитый пенальти в добавленное время от того же Лисаковича. Дальше – трагедия: Слуцкий прячет лицо в руках, флаг возвращают болельщикам, а Владислав Игнатьев как самый опытный в мегафон разговаривает с людьми.

«Рубин» сразу поставил цель – вернуться. Это было главной темой всех предматчевых диалогов. Отсюда и слоган на предсезонной встрече с болельщиками: «Вернемся вместе».

Многообещающий старт: 2:0 с «Родиной» при 16 тысячах болельщиков (пока рекорд сезона в Первой лиге,), совместные празднования. Но дальше мрачнее – неудачная серия и ничья в татарском дерби с «Нефтехимиком». Эмоциональная речь Солтмурада Бакаева перед трибуной:

«Вы – наша опора. Если бы не вы, не было бы сегодня 2:2 с «Нефтехимиком». Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, в какой мы команде. Мы все знаем. Мы бьемся, стараемся. Мы понимаем, что идем не на той позиции, на которой должны быть. Мы бьемся. Мы вернемся в Премьер-лигу. Мне после последнего матча в РПЛ кинули шарф. Я дал обещание, что верну вам этот шарф на трибуну».

Затем – пара побед над аутсайдерами, хабаровским СКА – но победный темп прерывается очередной неудачной серией. После нулей в Тольятти – новый разговор с болельщиками, на этот раз отвечать выходит Алан Дзагоев: «Вы же не видите у нас безволия. Мы бьемся. Мы тоже переживаем. Чуть-чуть потерпите – игра уже налаживается».

«Нам нужно дать серию, мужики», – обращается к команде Слуцкий после победы над махачкалинским «Динамо». Но серии вновь не получается.

И 15 ноября Слуцкий собирает команду в зале для теории, чтобы объявить об уходе:

«Всякое у нас бывало, даже за последнее время. И как-то мы справлялись со спортивными проблемами. И выправились, и я был абсолютно искренен, когда говорил, что очень качественная игра у нас.

К большому сожалению, в жизни иногда бывают такие моменты, когда ты принимаешь единственное возможное решение в определенных обстоятельствах. И в данном случае оно никак не связано с игровым перфомансом, со спортивной вещью и задачами, которые мы решаем по ходу сезона. На мой взгляд, они сейчас как раз-таки... если пытаться таблицу интерпретировать как хочется, то мы сократили отставание от первого места, а не увеличили отрыв от второго.

Я уверен, мы будем... ну, вы будете претендовать на первое место. Искренне желаю вам добиться этих результатов. Но все это вы будете делать уже без меня. Хочу поблагодарить вас за совместную работу, это было большое удовольствие, несмотря на непростое притирание».

Алан Дзагоев переживает больше всех, а партнеры его подбадривают.

«Я еще на базе, если кто-то хочет зайти – пожалуйста», – говорит Слуцкий после командного фото на память.

А затем – новая надежда в лице Юрия Уткульбаева. Кажется, весной казанцы будут бороться за возвращение в РПЛ именно с ним.