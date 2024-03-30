Ждем весеннюю лигу по американскому футболу: кому она нужна, какие там правила и знакомые лица?

В субботу в 20:00 мск на поле стадионе «Чоктоу» выйдут футболисты в цветастых формах. Комментатор объявит: «Арлингтон Ренегейдс» против «Бирмингем Стэллионс», встреча двух чемпионов.

Американский футбол весной? Что это такое?

Что такое ЮФЛ?

ЮФЛ — это новая профессиональная лига по американскому футболу, которая образовалась в результате слияния двух других аналогичных лиг: XFL и ЮСФЛ.

Весенние профессиональные лиги в США долго не живут. Те, кто пытались в XX веке позиционировать себя как конкурента НФЛ, пали смертью храбрых (или стали частью НФЛ, как АФЛ в конце 60-х). Независимые проекты тоже довольно быстро становились банкротами — можно вспомнить печально известный Альянс Американского Футбола, который в 2019 году даже дебютный сезон до конца довести не смог.

В этом плане ЮСФЛ и XFL можно признать относительно живучими. Обе возникли на руинах прежних брендов — ЮСФЛ в середине 80-х помогал запускать Дональд Трамп, а XFL в начале нулевых была проектом рестлинг-промоутера Винса Макмэна.

Перезапущенная ЮСФЛ провела два полноценных сезона в 2022-м и 2023-м, а XFL хоть и загнулась посреди пандемии коронавируса, но все же была реанимирована в прошлом году стараниями Дуэйна «Скалы» Джонсона.

Прошлой осенью руководители лиг решили, что маленьким лучше держаться вместе, и объявили об объединении. Понятно, что не от хорошей жизни — прощупав самые стабильные рынки и набив финансовые шишки, бизнесмены наполовину сократили число участников. Было 16 команд в двух лигах, будет 8 в одной.

Какие команды там играют?

География ЮФЛ

У новой лиги очень специфическая география — ни одной команды на Западном побережье и только одна на Восточном (в столице). Это для американских спортивных лиг явление нетипичное.

Сразу три команды в Техасе — штат большой, американский футбол там религия, поэтому съедят сколько ни дай. В Хьюстоне и Арлингтоне есть команды НФЛ (у «Каубойс» база не в Далласе), но никого это не смутило.

Очень логичным выглядит выбор Сент-Луиса (штат Миссури) и Бирмингема (штат Алабама). Из Сент-Луиса «Рэмс» уехали в Лос-Анджелес в 2016 году, и с тех пор там осталась сиротливая фан-база, очень жадная до футбола. Среди всех весенних лиг лучшая посещаемость в последние годы была именно там. В Алабаме нет профессиональных команд, только студенческие.

В Теннесси есть «Тайтенс», но они играют в Нэшвилле, так что выбор города Мемфис тоже понять можно. С Мичиганом и округом Колумбия сложнее, но раз решили играть там, значит условия были подходящие — по стадионам, базам и так далее.

Формы команд ЮФЛ

Восемь команд разделены на две конференции, названных в честь лиг-предшественниц.

Конференция ЮСФЛ: «Бирмингем Стэллионс», «Мемфис Шоубоутс», «Мичиган Пэнтерс» и «Хьюстон Рафнекс»;

Конференция XFL: «Арлингтон Ренегейдс», «Ди Си Дефендерс», «Сан-Антонио Брамас» и «Сент-Луис Баттлхоукс».

Правила отличаются от тех, что в НФЛ?

Отличаются, но не радикально. Вот самые важные моменты:

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● Начальный удар в ЮФЛ теперь кажется более «классическим», учитывая, на какие радикальные изменения пошли в НФЛ. Ирония в том, что НФЛ практически под копирку взяла формат кик-оффа из XFL. В ЮФЛ начальные удары будут пробиваться с 20 ярдов (а не с 30, как было в НФЛ).

● Вместо онсайд-кика в 4-й четверти отстающая в счете команда может попытаться разыграть ситуацию 4-и-12 со своей 28-ярдовой линии. В случае успеха нападение сохраняет владение.

● Нарушение «помеха ловле» карается 15 ярдами штрафа. В НФЛ розыгрыш начинается с точки фола.

● После тачдауна забить экстра-пойнт не получится. Нужно выбирать, какую реализацию разыгрывать: одноочковую, двухочковую или (да!) трехочковую. Они отличаются удаленностью от зачетной зоны в момент ввода мяча. В ЮФЛ «отставание в одно владение» — это 9 очков, а не 8.

● Наконец-то весенняя лига стала серьезно относиться к вопросу фиксации мяча в поле. В XFL и ЮСФЛ хватало одной ноги в поле, как в студенческом футболе. Теперь обе ноги должны коснуться газона, как в НФЛ.

● Овертайм проходит в формате обмена двухочковыми реализациями (с 5 ярдов). Три серии, если после них ничья, то до первого набора очков.

А есть знакомые лица для тех, кто смотрит НФЛ?

Квотербек «Сент-Луис Баттлхоукс» Эй Джей Маккэррон

Да, конечно. А для тех, кто смотрит студенческий футбол — знакомых лиц еще больше, ведь весенние лиги набиты как игроками, которые не смогли пробиться в НФЛ, так и игроками, которые из НФЛ вылетели по разным причинам.

Вот что-то вроде символической сборной самых именитых игроков ЮФЛ. Вполне возможно, что я кого-то проглядел, можете добавить в комментариях:

QB Эй Джей Маккэррон («Сент-Луис») — трехкратный чемпион НСАА в составе «Алабамы», дублер Энди Далтона в «Цинциннати» на протяжении 4 сезонов.

RB Уэйн Гэллмен («Сент-Луис») — 4-й раунд драфта–2017, полторы тысячи ярдов на выносе за «Джайентс».

WR Амари Роджерс («Бирмингем») — 3-й раунд драфта–2021, два года ловил передачи от однофамильца Аарона в «Пэкерс».

WR Коди Латимер («Сан-Антонио») — 2-й раунд драфта–2014, в «Бронкос» и «Джайентс» играл ресивером, набрал за карьеру в НФЛ почти тысячу ярдов на приеме.

WR Кики Кути («Ди Си») — 4-й раунд драфта–2018, 5 лет отыграл в «Тексанс» и «Колтс», за карьеру в НФЛ набрал почти тысячу ярдов на приеме.

TE Джейс Стернбергер («Бирмингем») — 3-й раунд драфта–2019, в 2020 году 12 раз ловил передачи Аарона Роджерса в «Пэкерс».

DE Вик Бизли («Арлингтон») — 1-й раунд драфта–2015, первая символическая сборная сезона–2016 (15.5 сэка за «Атланту»), последний раз в НФЛ играл в 2020-м.

DE Тако Чарлтон («Бирмингем») — 1-й раунд драфта–2017, баст «Даллас Каубойс», успел попробоваться в 8 клубах НФЛ.

DE Бриленд Спикс («Мичиган») — 2-й раунд драфта–2018, довольно быстро вылетел из «Чифс», после чего помотался по тренировочным лагерям разных команд НФЛ.

LB Рубен Фостер («Хьюстон») — 1-й раунд драфта–2017, играл за «Сан-Франциско» и «Вашингтон».

CB Деандре Бейкер («Ди Си») — 1-й раунд драфта–2019, баст «Нью-Йорк Джайентс», вылетел из НФЛ из-за ареста и травм.

CB Гэреон Конли («Ди Си») — 1-й раунд драфта–2017, баст «Окленд Рейдерс».

S Ди Джей Сверингер («Ди Си») — 2-й раунд драфта–2013, успел поиграть за 6 разных клубов НФЛ и сделать за карьеру 425 захватов и 14 перехватов.

P Маркетт Кинг («Арлингтон») — чернокожий пантер (это редкость!), развлекавший фанатов «Рейдерс» с 2013-го по 2017-й.

Отдельная категория любопытных фамилий — чьи-то близкие родственники. Интересно взглянуть на Кейлеба Вандер Эша, Кая Накуа и Тома Флакко — братьев небезызвестных Лейтона Вандер Эша, Пуки Накуа и Джо Флакко соответственно. А за «Мемфис» выступает Винни Папали, сын бывшего ресивера «Иглс» Винса Папали, чья биография легла в основу фильма «Преодоление».

Из тренеров самые именитые, пожалуй, Уэйд Филлипс («Сан-Антонио»), возглавлявший «Даллас Каубойс» в конце нулевых и еще в 2019-м работавший координатором защиты в «Рэмс», а также Майк Нолан («Мичиган»), возглавлявший «Сан-Франциско Фотинайнерс» в середине нулевых.

Есть от таких весенних лиг хоть какая-то польза для большого американского футбола?

Неправильно называть ЮФЛ фарм-лигой НФЛ. НФЛ относится к новоявленному младшему брату с легкой симпатией, но без сентиментальности — выживут, ну и хорошо, а нет, так плакать не будем.

Альтернативные лиги всегда служили этаким плацдармом для испытания разного рода новшеств. Как я уже отметил, начальный удар в НФЛ теперь такой же, как был в XFL. Кто знает, может со временем главная лига мира по американскому футболу возьмет на вооружение трехочковые реализации или перестрелочный формат овертайма?

Работает и социальный лифт для игроков, которых по каким-то причинам проглядели скауты НФЛ. Главный момент триумфа весенней лиги произошел в середине октября 2022 года, когда выступавшие ранее в XFL квотербеки Пи Джей Уокер и Тейлор Хайники волею судеб получили место в стартовых составах «Каролины» и «Вашингтона» соответственно, и обыграли «Тампа-Бэй» с Томом Брэди и «Грин-Бэй» с Аароном Роджерсом.

В прошлом году 40 выходцев из ЮСФЛ подписали контракты с клубами НФЛ, а кикер Брэндон Обри стал очень заметной фигурой в составе «Даллас Каубойс». До конца регулярки дошли 16 игроков. У XFL показатели в этом плане были еще выше: 63 подписали контракты, 23 доиграли в составах команд до конца сезона.

По качеству игры сильно хуже, чем НФЛ?

Ощутимо, конечно, ведь речь идет о тех, кто по каким-то причинам остался за бортом НФЛ. Причем дело даже не в индивидуальных качествах игроков — ресиверы и в весенних лигах очень ловкие, лайнбекеры мощные, а квотербеки точные — дело в организации игры. Командам банально не хватает хороших условий для подготовки и большого числа специалистов, чтобы отладить ту же игру в пасовом нападении.

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Можно сравнить в цифрах. В НФЛ клуб может тратить на зарплаты футболистов $255 млн в год. В ЮФЛ суммарный бюджет на футболистов всех 8 клубов — $24 млн. В НФЛ игрок в тренировочном составе (то есть, который не играет, а только тренируется) зарабатывает в неделю минимум $11,500. В ЮФЛ средняя недельная зарплата для игрока стартового состава — $5,500.

Ближе к концу сезона качество игры улучшается, футболисты притираются друг к другу, образуются связки. Есть надежда, что сезон ЮФЛ в этом смысле окажется лучше предыдущих, поскольку наконец есть некая преемственность — где-то тренеры те же, где-то стартовые квотербеки, сохранились целые связки, не все с нуля.

Но из всего, что американский футбол может предложить весной-летом (сюда входят, например, европейские лиги) — это лучшее, что можно представить.

И где все это смотреть?

В США матчи ЮФЛ показывают FOX, FS1, ABC и ESPN. У нас можно искать стримы в тематических группах по американскому футболу в социальных сетях.

Один из главных плюсов ЮФЛ — матчи проходят в удобное время для тех, кто живет в московском часовом поясе. В каждом туре минимум одна игра стартует в 19–20 часов, в большинстве туров таких игр можно насчитать по две.

Регулярный сезон откроется матчем прошлогодних чемпионов двух лиг «Арлингтон Ренегейдс» — «Бирмингем Стэллионс» и продлится 10 игровых недель, до 2 июня. Затем полуфиналы 8 июня и финал 16 июня.

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Календарь матчей United Football League (ЮФЛ) сезона-2024

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Фото: theufl.com ; East News /Gaelen Morse / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Mercedes Oliver / USFL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP