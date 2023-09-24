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$399 тысяч за каждую секунду на поле! Это обмен года в НФЛ – травма сразу оборвала сезон

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Стас Рынкевич – об Аароне Роджерсе, 4-кратном MVP.

Самое громкое событие прошедшего межсезонья в НФЛ – обмен квотербека Аарона Роджерса из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Нью-Йорк Джетс». Будущий член Зала славы и 4-кратный MVP после 18 лет в Висконсине отправился покорять медийную столицу американского футбола.

Хайп-машина работала без перерывов все лето. Эксперты рассуждали о том, что даже в 39 лет Роджерс способен добиться успеха с талантливой командой; телеканал HBO посвятил «Джетс» новый сезон сериала Hard Knocks, повествующего о подготовке того или иного клуба НФЛ к регулярке; из всех команд болельщики именно на «Джетс» загрузили больше всего денег как на победителя Супербоула.

Но дебютный сезон Роджерса в Нью-Йорке продлился меньше 5 минут. На четвертом розыгрыше он стал уходить от захвата, неудачно упал и порвал ахилл. Узнаете музыку? Режиссер – Роберт Б. Уайди.

До Роджерса стартовым квотербеком «Грин-Бэй Пэкерс» был Бретт Фарв: икона 90-х и абсолютно драйвовый стрелок

История, как известно, повторяется дважды. Но что мы наблюдаем сейчас – трагедию или фарс, разберетесь сами. 

Любой рассказ о карьере Роджерса должен начинаться с упоминания человека, который в замороженной тундре протоптал для него лыжню – Бретт «Я бросаю мяч так сильно, что ломаю пальцы своим ресиверам» Фарв.

Фарв – икона американского футбола в 90-е. На тот момент публика уже видела квотербеков точнее (Стив Янг), умнее (Дэн Марино) и успешнее (Джо Монтана). Но Фарв был самым драйвовым из всех.

Он был лучшим из так называемых стрелков (gunslinger) – квотербеков, чьи передачи обязательно кто-нибудь ловил, а свои или чужие, это уже нюансы.

Фарв делал шоу, Фарв тащил и хоронил, Фарв имел крайне слабое представление о прикрытии в защите и сложных тактических концептах, в чем признавался после карьеры. Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» играл так, как играют пацаны на задних двориках бесконечных пригородов Мидвеста, но только на высшем уровне.

В середине 90-х Фарв выиграл Супербоул, три года подряд признавался MVP и три года подряд был лидером по пасовым тачдаунам.

Прошло 10 лет. Количество чемпионских перстней на руке Фарва осталось прежним. Изменилось все остальное – Nirvana и Alice in Chains выродились в Nickelback и 3 Doors Down, трилогия «Крепкого орешка» уступила место приквел-трилогии «Звездных войн», а Фарв превратился в квотербека, который перехватов бросает больше, чем тачдаунов.

Руководство «Грин-Бэй Пэкерс» разворачивает операцию «Наследник».

Роджерс мечтал, что его на драфте выберет любимая команда. Вместо этого он во время церемонии пережил позор

Аарон Роджерс родился и вырос в Калифорнии. Улыбчивый и харизматичный, всегда немножко на расслабоне, любая фраза в полушутливом тоне. Он показал себя в университете Калифорнии и мечтал попасть в любимую команду детства – «Сан-Франциско Фотинайнерс».

Шансы были. «Фотинайнерс» выбирали первыми на драфте, им требовался квотербек. Единственным реальным конкурентом Роджерса был Алекс Смит из университета Юты. Резюме у Смита было получше, но Роджерс надеялся, что в его пользу сыграет опыт игры в профессиональной системе нападения (Смит играл в системе широкого нападения, которое на тот момент считалось прерогативой студентов, а не НФЛ), а также фактор своего парня, земляка, болельщика.

… под первым общим номером на драфте 2005 года «Сан-Франциско Фотинайнерс» выбирают… Алекса Смита, квотербека из «Юты»…

Обидно, но ничего. По всем преддрафтовым прогнозам Роджерс не должен был уходить позже пятого выбора.

  • «Майами Долфинс»: Ронни Браун, раннинбек, «Оберн»
  • «Кливленд Браунс»: Брейлон Эдвардс, ресивер, «Мичиган»
  • «Чикаго Беарс»: Седрик Бенсон, раннинбек, «Техас»
  • «Тампа-Бэй Бакканирс»: Кадиллак Уильямс, раннинбек, «Оберн»

Так, что происходит?

  • «Теннесси Тайтенс»: Адам Джонс, корнербек, «Западная Вирджиния»
  • «Миннесота Вайкингс»: Трой Уильямс, ресивер, «Южная Каролина»
  • «Аризона Кардиналс»: Антрелл Ролли, сейфти, «Майами»

Роджерс нервно пьет воду из стакана. Зеленая комната, в которой сидят все самые разрекламированные выпускники колледжей, постепенно пустеет.

  • «Вашингтон Редскинс»: Карл Роджерс, корнербек, «Оберн»
  • «Детройт Лайонс»: Майк Уильямс, ресивер, «Южная Калифорния»
  • «Даллас Каубойс»: Демаркус Уэйр, лайнбекер, «Трой»
  • «Сан-Диего Чарджерс»: Шон Мерримен, лайнбекер, «Мэриленд»

Это 2005 год. Квотербек – важнейшая позиция на поле, но пасовая революция новейшего времени еще не произошла, команды одна за другой усиливают более приоритетные позиции.

«Нью-Орлеан» – нет. «Каролина» – нет. «Канзас-Сити» – нет.

Наконец, под 23-м номером Роджерса забирают «Грин-Бэй Пэкерс». Квотербек поднимается из-за столика, идет из полупустого зала на сцену под жидкие аплодисменты, поднимает на камеру зелено-желтую футболку в руках – на нем нет лица.

Висконсин. Собачий холод. Путь в стартовый состав закрыт живой легендой, которая с момента попадания в стартовый состав не пропустила ни одного матча за 13 лет. Они все тебе лгали – «Фотинайнерс», скауты, агент, так называемые эксперты по драфту.

Алекс Смит будет зарабатывать $9 млн в год и играть в команде твоей мечты. Ты будешь морозить задницу на лавке в городке с населением в 107 тысяч человек и сносить странные приколы сварливого деда за $1,5 млн в год.

Конечно, он когда-нибудь уйдет. Обычно квотербеки, выбранные в первом раунде драфта, проводят хотя бы одну игру в стартовом составе уже в первый год. Большинство из них объявляют стартовыми с первого дня.

Аарон Роджерс ждал дебюта 3 года.

Роджерс быстро стал одним из лучших квотербеков современности, но завоевал всего один чемпионский перстень

Англичане уходят, но не прощаются. Бретт Фарв прощается, но не уходит.

Еще осенью 2006 года в лиге стали предполагать, что этот сезон станет для Фарва последним в «Пэкерс». В заключительной игре регулярки на «Солджер Филд» фанаты «Чикаго Беарс» – принципиального соперника «Грин-Бэй» – устроили квотербеку стоячую овацию, как бы отдавая дань многолетней занозе в заднице. Фарв прослезился, но вернулся на сезон-2007.

4 марта 2008 года Фарв объявил о завершении карьеры. Спустя 5 месяцев передумал и попросился обратно, а если обратно нельзя, то отпустите меня без всяких условий. Неловкие переговоры продолжались два летних месяца, пока наконец «Пэкерс» не обменяли Фарва в «Нью-Йорк Джетс».

В Грин-Бэй началась эпоха Роджерса.

Он очень здорово начал и уже в первый год показал, что три года учебы в тени не прошли даром. На второй сезон Роджерс вывел команду в плей-офф и попал в Матч звезд. На третий сезон выиграл Супербоул. На четвертый – признан MVP и одержал 14 побед в 15 матчах регулярки.

На тот момент казалось, что на наших глазах рождается новая династия. Но хотя Роджерс оказался куда более стабильным в выступлениях, чем Фарв, и в конечном счете завоевал целых 4 награды MVP, по числу выигранных призов Ломбарди они так и остались равны. Более того, у Фарва было хотя бы два Супербоула.

«Пэкерс» с Роджерсом практически не пропускали плей-офф. Но всякий раз их переезжал кто-то более сильный. Чаще всех – 4 раза – Роджерс проигрывал «Сан-Франциско Фотинайнерс». Когда он проигрывал в Калифорнии, то приглашал победителя в холодный Висконсин с ответным визитом. Но «Фотинайнерс» побеждали и там.

Виновных за эти годы нашли массу – плохая защита, не тот выбор комбинаций от тренера Майка Маккарти, невезение, обедневший состав ресиверов, возмутительное судейство. Роджерс всегда шел в списке последним. Но когда все остальные причины были зачеркнуты, его фамилия стала мозолить глаза.

Обратная сторона Роджерса: пассивно-агрессивный конспиролог-антиваксер

Надеюсь, вы уже прониклись к Роджерсу после истории с драфтом и последующими успехами. Пора рассказать, почему он не ангел.

Взаимоотношения квотербека с главным тренером Майком Маккарти медленно, но верно деградировали. Роджерс не любит обсуждать возникающие проблемы и конфликты. Он предпочитает делать вид, что их не существует, а вместо этого сопровождает происходящее пассивно-агрессивными ремарками.

Роджерс давно перестал общаться с семьей. К 39 годам у него нет ни жены, ни детей, только небольшой список бывших подружек: актриса Оливия Манн, гонщица Дэника Патрик, актриса Шайлин Вудли и некая мадам по имени Блю, называвшая себя знахаркой и употреблявшей психоделику.

Болельщики прозвали бывшую подружку Роджерса Блю – ведьмой

В последние годы Роджерс полюбил медийность и стал регулярным гостем на шоу Пэта Макафи, бывшего игрока НФЛ, выросшего в звезду спортивной журналистики (в этом году его за бешеные деньги выкупила ESPN).

Из этих эфиров мы узнали, что Роджерс предпочитает альтернативный взгляд на все происходящее в мире. Перед завоеванием двух последних наград MVP квотербек слетал в Перу и попробовал там индейский отвар, который якобы помог ему улучшить психологическое здоровье. Об этом опыте он рассказывал в качестве участника на конференции по легализации психоделических веществ.

Год назад квотербек набил необычную татуировку на руке, полностью основанную на астрологии.

Бывший дублер Роджерса Дешон Кайзер припомнил их первый разговор в раздевалке.

«Первое, что сказал мне Роджерс: «Ты веришь в 11 сентября?» Что? Верю ли я в 11 сентября? Конечно, почему нет? Он велел мне кое-что почитать по этой теме. И не только по ней. Внутренняя Земля, высадка на Луну, рептилоиды. Вот вы смеетесь. Идите погуглите», – сказал Кайзер в подкасте The Breneman Show.

А самый громкий скандал разгорелся во время пандемии коронавируса. Роджерс ввел в заблуждение всех, когда заявил, что ему не требуется обязательная вакцинация, так как он «иммунизирован». На том же шоу Макафи квотербек делал несколько заявлений относительно COVID-19, которые расходятся с общепринятой позицией врачей. Тогда квотербека раскритиковали не только в спорте, но и практически во всех федеральных СМИ.

«В мире спорта и развлечений существуют герои и злодеи. Из-за моей позиции по коронавирусу и, может быть, других каких-то вещей из меня сделали злодея. Особенно в последние пару лет. Мои слова часто перевирают. Эта все культура WOKE, культура обиженных. Просто выходишь в интернет, находишь то, с чем не согласен, и пишешь: «Я оскорблен! Как вы можете такое говорить?» Мне плевать. Мне плевать, что и кто говорит», – защищался Роджерс.

Перед тем, как принять решение относительно будущего в «Грин-Бэй Пэкерс» и американском футболе вообще, Роджерс на несколько дней погрузился во тьму. В буквальном смысле.

Он удалился в уединенное жилище в лесах около города Эшленд, штат Орегон, где были оборудованы туалет, ванная, кровать и зона для медитации. Еду ему доставляли два раза в день. Смысл в депривации чувств, которая должна была помочь взглянуть на ситуацию с другой стороны и полностью сконцентрироваться на решении.

Комната, в которой Роджерс провел несколько дней в уединении и темноте

Надо ли уточнять, что руководители «Грин-Бэй Пэкерс» к тому моменту уже несколько недель как не могли дозвониться до своей главной звезды?

Роджерс кайфовал в Нью-Йорке: ходил на матчи всех местных команд и просвещал молодежь, кто такая Джессика Альба

Выйдя из сумрака, Роджерс принял окончательное решение повторить путь предшественника и отправиться в Нью-Йорк. В конце концов, там его ждала сверхталантливая молодая команда – в прошлом году игроки «Джетс» забрали призы лучшему новичку в защите (Соус Гарднер) и нападении (Гарретт Уилсон).

Специалисты сходились во мнении, что даже средний квотербек может вывести «Зеленую банду» в плей-офф, потому что это будет апгрейд по сравнению с молодым Заком Уилсоном. И хотя Роджерс в 2022 году отыграл слабейший сезон в карьере, и были опасения, что квотербек уже слишком стар для больших свершений, послужной список играл в его пользу.

Медовый месяц был отыгран на все деньги. Роджерс кайфовал от статуса новой звезды большого города и появлялся на всех топовых мероприятиях – на площадке «Метс», на арене «Рейнджерс», даже на церемонии вручения наград Тони за достижения в области театра.

Легендарный бывший квотербек «Джетс» Джо Нэмет призывал клуб вернуть в обращение свой 12-й номер и дать его Роджерсу (в итоге Аарон взял 8-й, под которым играл в колледже).

Как-то раз Роджерс пошел на баскетбол с новым одноклубником Соусом Гарднером и увидел недалеко от себя актрису Джессику Альбу. 22-летний Гарднер понятия не имел, кто такая Альба, и Роджерс с удовольствием разыгрывал карту шокированного бумера.

Аарон Роджерс, Соус Гарднер и Джессика Альба

И, конечно, он стал главной звездой шоу Hard Knocks от HBO. В этот раз сезон был не про команду, а про человека в команде. Аарон бросает пас, Аарон учит одноклубников, Аарон объясняет, почему трогает травинку под ногами между розыгрышами. Аарон, Аарон, Аарон, Аарон, А-арон, А-а-арон, А-а-а-арон, А-а-а-а-арон!

А-а, роняют Роджерса, и все кончено!

Одна минута и 34 секунды игрового времени. Четыре розыгрыша. Три вкладки и один неточный пас.

Суммы в контракте гарантированы практически полностью. И хотя Роджерс благородно пошел на сокращение зарплаты в межсезонье, чтобы дать клубу больше финансовой свободы, выходит так, что «Джетс» заплатят квотербеку $399 тысяч за каждую секунду, что он провел на поле.

Травма Роджерса – катастрофа для «Джетс» и для лиги

Самый трогательный, почти киношный момент во всей этой ситуации – реплика, которую Аарон Роджерс сказал ресиверу Гарретту Уилсону, когда его отвозили на медицинском карте с поля.

Гарретт Уилсон – действующий лучший новичок в нападении. В прошлом году он сумел набрать больше тысячи ярдов на приеме даже с Заком Уилсоном, возможно, худшим стартовым квотербеком в НФЛ прямо сейчас. Эксперты предсказывали, что с 4-кратным MVP в роли распасовщика Гарретт Уилсон достигнет новых высот.

«Sorry, kid», – обронил Роджерс.

В этой фразе сосредоточен всеобъемлющий облом надежд на удивительный сезон. Никакой Супербоул «Джетс» не был гарантирован, потому что НФЛ очень конкурентоспособная и по-хорошему рандомная в плане результатов лига. Но мы посмотрели самый длинный в истории человечества тизер к фильму, который так и не вышел.

Или вышел, но Джона Макклейна убил первый же террорист в кадре.

Виноватых найти не так сложно. «Джетс» пошли ва-банк, понадеявшись на здоровье 39-летнего игрока за ужасной линией нападения (это те парни, что должны его охранять от защитников).

Сам Роджерс вместо того, чтобы в конкретном розыгрыше избавляться от мяча или хотя бы просто принять сэк, начал выкатываться, что-то придумывать, забыв о возрасте и обстоятельствах.

И еще раз «Джетс», потому что у Роджерса за спиной только Зак Уилсон, тайно играющий за 31 команду НФЛ, в число которых не входят только «Джетс». Главный тренер Роберт Сале публично заявил, что «теперь это команда Уилсона». В таком случае позвольте внести коррективы в заголовок: ваши шансы на плей-офф выбыли до следующего сезона.

Хотите знать, как сложился единственный сезон Бретта Фарва в «Нью-Йорк Джетс» 15 лет назад? Команда в середине ноября шла с результатом 8 – 3, после чего Фарв получил травму и, доигрывая через боль, проиграл 4 из 5 оставшихся матчей. С результатом 9 – 7 «Джетс» не попали в плей-офф.

Хотите знать, как начал этот сезон квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав, который выбран под общим 26-м номером на драфте и три года на скамейке запасных сносил странные приколы сварливого деда? После двух матчей 6 тачдаунов, 0 перехватов.

У сценаристов НФЛ либо не очень хорошо с фантазией, либо они уверены, что мы схаваем одну и ту же историю дважды.

Один из главных принципов американского футбола – next man up. Как только кто-то выходит из строя, ему на смену тут же выходит следующий в очереди и делает свою работу. Только так можно существовать в этом травматичном виде спорта. Зак Уилсон заменил Аарона Роджерса – это очень плохо. Но еще хуже, что никто не заменит интригу, возникшую после обмена Роджерса в «Джетс».

Sorry, kid.

Фото: East News/AP Photo/Rusty Jones, AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/Paul Sakuma, AP Photo/Adam Rountree, TIMOTHY A. CLARY / AFP; Gettyimages.ru/Otto Greule Jr, Ronald Martinez, Elsa, Stacy Revere; theearthtemple.com; skycaveretreats.com

6 комментариев

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kVazy
ну все таки шанс всей жизни - для человека который брал Супербоул и 4кратный mvp - это небольшой перегиб))
+3
0
+3
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Anton Rubtsov
Спасибо, Стас
+1
0
+1
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AF
Совпадение?
Не думаю!
Карма, сырные головы теперь точно могут брать титул.
0
0
0
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диванные войска России
ГБ ничего хорошего не ждет ближайшие пару лет, ибо лайт-ребилд и Детройт вроде как ожил, но слить Роджерса было абсолютно правильно. уже по прошлому сезону было видно, что ему на команду плевать, но очень нужен второй перстень.
кстати, Лав только против никакущих медведей крутой, что и показала защита Атланты.
а НЙД даже жаль немного.
0
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Рокнролл
Как можно было выменять парня, который в позапрошлом сезоне отправил престарелого Брэди в супербоул на ровном месте, когда спокойно мог выходить в финал сам? Я Донт андерстэнд
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