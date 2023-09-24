Стас Рынкевич – об Аароне Роджерсе, 4-кратном MVP.

Самое громкое событие прошедшего межсезонья в НФЛ – обмен квотербека Аарона Роджерса из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Нью-Йорк Джетс». Будущий член Зала славы и 4-кратный MVP после 18 лет в Висконсине отправился покорять медийную столицу американского футбола.

Хайп-машина работала без перерывов все лето. Эксперты рассуждали о том, что даже в 39 лет Роджерс способен добиться успеха с талантливой командой; телеканал HBO посвятил «Джетс» новый сезон сериала Hard Knocks, повествующего о подготовке того или иного клуба НФЛ к регулярке; из всех команд болельщики именно на «Джетс» загрузили больше всего денег как на победителя Супербоула.

Но дебютный сезон Роджерса в Нью-Йорке продлился меньше 5 минут. На четвертом розыгрыше он стал уходить от захвата, неудачно упал и порвал ахилл. Узнаете музыку? Режиссер – Роберт Б. Уайди.

До Роджерса стартовым квотербеком «Грин-Бэй Пэкерс» был Бретт Фарв: икона 90-х и абсолютно драйвовый стрелок

История, как известно, повторяется дважды. Но что мы наблюдаем сейчас – трагедию или фарс, разберетесь сами.

Любой рассказ о карьере Роджерса должен начинаться с упоминания человека, который в замороженной тундре протоптал для него лыжню – Бретт «Я бросаю мяч так сильно, что ломаю пальцы своим ресиверам» Фарв.

Фарв – икона американского футбола в 90-е. На тот момент публика уже видела квотербеков точнее (Стив Янг), умнее (Дэн Марино) и успешнее (Джо Монтана). Но Фарв был самым драйвовым из всех.

Он был лучшим из так называемых стрелков (gunslinger) – квотербеков, чьи передачи обязательно кто-нибудь ловил, а свои или чужие, это уже нюансы.

Фарв делал шоу, Фарв тащил и хоронил, Фарв имел крайне слабое представление о прикрытии в защите и сложных тактических концептах, в чем признавался после карьеры. Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» играл так, как играют пацаны на задних двориках бесконечных пригородов Мидвеста, но только на высшем уровне.

В середине 90-х Фарв выиграл Супербоул, три года подряд признавался MVP и три года подряд был лидером по пасовым тачдаунам.

Прошло 10 лет. Количество чемпионских перстней на руке Фарва осталось прежним. Изменилось все остальное – Nirvana и Alice in Chains выродились в Nickelback и 3 Doors Down, трилогия «Крепкого орешка» уступила место приквел-трилогии «Звездных войн», а Фарв превратился в квотербека, который перехватов бросает больше, чем тачдаунов.

Руководство «Грин-Бэй Пэкерс» разворачивает операцию «Наследник».

Роджерс мечтал, что его на драфте выберет любимая команда. Вместо этого он во время церемонии пережил позор

Аарон Роджерс родился и вырос в Калифорнии. Улыбчивый и харизматичный, всегда немножко на расслабоне, любая фраза в полушутливом тоне. Он показал себя в университете Калифорнии и мечтал попасть в любимую команду детства – «Сан-Франциско Фотинайнерс».

Шансы были. «Фотинайнерс» выбирали первыми на драфте, им требовался квотербек. Единственным реальным конкурентом Роджерса был Алекс Смит из университета Юты. Резюме у Смита было получше, но Роджерс надеялся, что в его пользу сыграет опыт игры в профессиональной системе нападения (Смит играл в системе широкого нападения, которое на тот момент считалось прерогативой студентов, а не НФЛ), а также фактор своего парня, земляка, болельщика.

… под первым общим номером на драфте 2005 года «Сан-Франциско Фотинайнерс» выбирают… Алекса Смита, квотербека из «Юты»…

Обидно, но ничего. По всем преддрафтовым прогнозам Роджерс не должен был уходить позже пятого выбора.

«Майами Долфинс»: Ронни Браун, раннинбек, «Оберн»

«Кливленд Браунс»: Брейлон Эдвардс, ресивер, «Мичиган»

«Чикаго Беарс»: Седрик Бенсон, раннинбек, «Техас»

«Тампа-Бэй Бакканирс»: Кадиллак Уильямс, раннинбек, «Оберн»

Так, что происходит?

«Теннесси Тайтенс»: Адам Джонс, корнербек, «Западная Вирджиния»

«Миннесота Вайкингс»: Трой Уильямс, ресивер, «Южная Каролина»

«Аризона Кардиналс»: Антрелл Ролли, сейфти, «Майами»

Роджерс нервно пьет воду из стакана. Зеленая комната, в которой сидят все самые разрекламированные выпускники колледжей, постепенно пустеет.

«Вашингтон Редскинс»: Карл Роджерс, корнербек, «Оберн»

«Детройт Лайонс»: Майк Уильямс, ресивер, «Южная Калифорния»

«Даллас Каубойс»: Демаркус Уэйр, лайнбекер, «Трой»

«Сан-Диего Чарджерс»: Шон Мерримен, лайнбекер, «Мэриленд»

Это 2005 год. Квотербек – важнейшая позиция на поле, но пасовая революция новейшего времени еще не произошла, команды одна за другой усиливают более приоритетные позиции.

«Нью-Орлеан» – нет. «Каролина» – нет. «Канзас-Сити» – нет.

Наконец, под 23-м номером Роджерса забирают «Грин-Бэй Пэкерс». Квотербек поднимается из-за столика, идет из полупустого зала на сцену под жидкие аплодисменты, поднимает на камеру зелено-желтую футболку в руках – на нем нет лица.

Висконсин. Собачий холод. Путь в стартовый состав закрыт живой легендой, которая с момента попадания в стартовый состав не пропустила ни одного матча за 13 лет. Они все тебе лгали – «Фотинайнерс», скауты, агент, так называемые эксперты по драфту.

Алекс Смит будет зарабатывать $9 млн в год и играть в команде твоей мечты. Ты будешь морозить задницу на лавке в городке с населением в 107 тысяч человек и сносить странные приколы сварливого деда за $1,5 млн в год.

Конечно, он когда-нибудь уйдет. Обычно квотербеки, выбранные в первом раунде драфта, проводят хотя бы одну игру в стартовом составе уже в первый год. Большинство из них объявляют стартовыми с первого дня.

Аарон Роджерс ждал дебюта 3 года.

Роджерс быстро стал одним из лучших квотербеков современности, но завоевал всего один чемпионский перстень

Англичане уходят, но не прощаются. Бретт Фарв прощается, но не уходит.

Еще осенью 2006 года в лиге стали предполагать, что этот сезон станет для Фарва последним в «Пэкерс». В заключительной игре регулярки на «Солджер Филд» фанаты «Чикаго Беарс» – принципиального соперника «Грин-Бэй» – устроили квотербеку стоячую овацию, как бы отдавая дань многолетней занозе в заднице. Фарв прослезился, но вернулся на сезон-2007.

4 марта 2008 года Фарв объявил о завершении карьеры. Спустя 5 месяцев передумал и попросился обратно, а если обратно нельзя, то отпустите меня без всяких условий. Неловкие переговоры продолжались два летних месяца, пока наконец «Пэкерс» не обменяли Фарва в «Нью-Йорк Джетс».

В Грин-Бэй началась эпоха Роджерса.

Он очень здорово начал и уже в первый год показал, что три года учебы в тени не прошли даром. На второй сезон Роджерс вывел команду в плей-офф и попал в Матч звезд. На третий сезон выиграл Супербоул. На четвертый – признан MVP и одержал 14 побед в 15 матчах регулярки.

На тот момент казалось, что на наших глазах рождается новая династия. Но хотя Роджерс оказался куда более стабильным в выступлениях, чем Фарв, и в конечном счете завоевал целых 4 награды MVP, по числу выигранных призов Ломбарди они так и остались равны. Более того, у Фарва было хотя бы два Супербоула.

«Пэкерс» с Роджерсом практически не пропускали плей-офф. Но всякий раз их переезжал кто-то более сильный. Чаще всех – 4 раза – Роджерс проигрывал «Сан-Франциско Фотинайнерс». Когда он проигрывал в Калифорнии, то приглашал победителя в холодный Висконсин с ответным визитом. Но «Фотинайнерс» побеждали и там.

Виновных за эти годы нашли массу – плохая защита, не тот выбор комбинаций от тренера Майка Маккарти, невезение, обедневший состав ресиверов, возмутительное судейство. Роджерс всегда шел в списке последним. Но когда все остальные причины были зачеркнуты, его фамилия стала мозолить глаза.

Обратная сторона Роджерса: пассивно-агрессивный конспиролог-антиваксер

Надеюсь, вы уже прониклись к Роджерсу после истории с драфтом и последующими успехами. Пора рассказать, почему он не ангел.

Взаимоотношения квотербека с главным тренером Майком Маккарти медленно, но верно деградировали. Роджерс не любит обсуждать возникающие проблемы и конфликты. Он предпочитает делать вид, что их не существует, а вместо этого сопровождает происходящее пассивно-агрессивными ремарками.

Роджерс давно перестал общаться с семьей. К 39 годам у него нет ни жены, ни детей, только небольшой список бывших подружек: актриса Оливия Манн, гонщица Дэника Патрик, актриса Шайлин Вудли и некая мадам по имени Блю, называвшая себя знахаркой и употреблявшей психоделику.

Болельщики прозвали бывшую подружку Роджерса Блю – ведьмой

В последние годы Роджерс полюбил медийность и стал регулярным гостем на шоу Пэта Макафи, бывшего игрока НФЛ, выросшего в звезду спортивной журналистики (в этом году его за бешеные деньги выкупила ESPN).

Из этих эфиров мы узнали, что Роджерс предпочитает альтернативный взгляд на все происходящее в мире. Перед завоеванием двух последних наград MVP квотербек слетал в Перу и попробовал там индейский отвар, который якобы помог ему улучшить психологическое здоровье. Об этом опыте он рассказывал в качестве участника на конференции по легализации психоделических веществ.

Год назад квотербек набил необычную татуировку на руке, полностью основанную на астрологии.

Бывший дублер Роджерса Дешон Кайзер припомнил их первый разговор в раздевалке.

«Первое, что сказал мне Роджерс: «Ты веришь в 11 сентября?» Что? Верю ли я в 11 сентября? Конечно, почему нет? Он велел мне кое-что почитать по этой теме. И не только по ней. Внутренняя Земля, высадка на Луну, рептилоиды. Вот вы смеетесь. Идите погуглите», – сказал Кайзер в подкасте The Breneman Show.

А самый громкий скандал разгорелся во время пандемии коронавируса. Роджерс ввел в заблуждение всех, когда заявил, что ему не требуется обязательная вакцинация, так как он «иммунизирован». На том же шоу Макафи квотербек делал несколько заявлений относительно COVID-19, которые расходятся с общепринятой позицией врачей. Тогда квотербека раскритиковали не только в спорте, но и практически во всех федеральных СМИ.

«В мире спорта и развлечений существуют герои и злодеи. Из-за моей позиции по коронавирусу и, может быть, других каких-то вещей из меня сделали злодея. Особенно в последние пару лет. Мои слова часто перевирают. Эта все культура WOKE, культура обиженных. Просто выходишь в интернет, находишь то, с чем не согласен, и пишешь: «Я оскорблен! Как вы можете такое говорить?» Мне плевать. Мне плевать, что и кто говорит», – защищался Роджерс.

Перед тем, как принять решение относительно будущего в «Грин-Бэй Пэкерс» и американском футболе вообще, Роджерс на несколько дней погрузился во тьму. В буквальном смысле.

Он удалился в уединенное жилище в лесах около города Эшленд, штат Орегон, где были оборудованы туалет, ванная, кровать и зона для медитации. Еду ему доставляли два раза в день. Смысл в депривации чувств, которая должна была помочь взглянуть на ситуацию с другой стороны и полностью сконцентрироваться на решении.

Комната, в которой Роджерс провел несколько дней в уединении и темноте

Надо ли уточнять, что руководители «Грин-Бэй Пэкерс» к тому моменту уже несколько недель как не могли дозвониться до своей главной звезды?

Роджерс кайфовал в Нью-Йорке: ходил на матчи всех местных команд и просвещал молодежь, кто такая Джессика Альба

Выйдя из сумрака, Роджерс принял окончательное решение повторить путь предшественника и отправиться в Нью-Йорк. В конце концов, там его ждала сверхталантливая молодая команда – в прошлом году игроки «Джетс» забрали призы лучшему новичку в защите (Соус Гарднер) и нападении (Гарретт Уилсон).

Специалисты сходились во мнении, что даже средний квотербек может вывести «Зеленую банду» в плей-офф, потому что это будет апгрейд по сравнению с молодым Заком Уилсоном. И хотя Роджерс в 2022 году отыграл слабейший сезон в карьере, и были опасения, что квотербек уже слишком стар для больших свершений, послужной список играл в его пользу.

Медовый месяц был отыгран на все деньги. Роджерс кайфовал от статуса новой звезды большого города и появлялся на всех топовых мероприятиях – на площадке «Метс», на арене «Рейнджерс», даже на церемонии вручения наград Тони за достижения в области театра.

Легендарный бывший квотербек «Джетс» Джо Нэмет призывал клуб вернуть в обращение свой 12-й номер и дать его Роджерсу (в итоге Аарон взял 8-й, под которым играл в колледже).

Как-то раз Роджерс пошел на баскетбол с новым одноклубником Соусом Гарднером и увидел недалеко от себя актрису Джессику Альбу. 22-летний Гарднер понятия не имел, кто такая Альба, и Роджерс с удовольствием разыгрывал карту шокированного бумера.

Аарон Роджерс, Соус Гарднер и Джессика Альба

И, конечно, он стал главной звездой шоу Hard Knocks от HBO. В этот раз сезон был не про команду, а про человека в команде. Аарон бросает пас, Аарон учит одноклубников, Аарон объясняет, почему трогает травинку под ногами между розыгрышами. Аарон, Аарон, Аарон, Аарон, А-арон, А-а-арон, А-а-а-арон, А-а-а-а-арон!

А-а, роняют Роджерса, и все кончено!

Одна минута и 34 секунды игрового времени. Четыре розыгрыша. Три вкладки и один неточный пас.

Суммы в контракте гарантированы практически полностью. И хотя Роджерс благородно пошел на сокращение зарплаты в межсезонье, чтобы дать клубу больше финансовой свободы, выходит так, что «Джетс» заплатят квотербеку $399 тысяч за каждую секунду, что он провел на поле.

Травма Роджерса – катастрофа для «Джетс» и для лиги

Самый трогательный, почти киношный момент во всей этой ситуации – реплика, которую Аарон Роджерс сказал ресиверу Гарретту Уилсону, когда его отвозили на медицинском карте с поля.

Гарретт Уилсон – действующий лучший новичок в нападении. В прошлом году он сумел набрать больше тысячи ярдов на приеме даже с Заком Уилсоном, возможно, худшим стартовым квотербеком в НФЛ прямо сейчас. Эксперты предсказывали, что с 4-кратным MVP в роли распасовщика Гарретт Уилсон достигнет новых высот.

«Sorry, kid», – обронил Роджерс.

В этой фразе сосредоточен всеобъемлющий облом надежд на удивительный сезон. Никакой Супербоул «Джетс» не был гарантирован, потому что НФЛ очень конкурентоспособная и по-хорошему рандомная в плане результатов лига. Но мы посмотрели самый длинный в истории человечества тизер к фильму, который так и не вышел.

Или вышел, но Джона Макклейна убил первый же террорист в кадре.

Виноватых найти не так сложно. «Джетс» пошли ва-банк, понадеявшись на здоровье 39-летнего игрока за ужасной линией нападения (это те парни, что должны его охранять от защитников).

Сам Роджерс вместо того, чтобы в конкретном розыгрыше избавляться от мяча или хотя бы просто принять сэк, начал выкатываться, что-то придумывать, забыв о возрасте и обстоятельствах.

И еще раз «Джетс», потому что у Роджерса за спиной только Зак Уилсон, тайно играющий за 31 команду НФЛ, в число которых не входят только «Джетс». Главный тренер Роберт Сале публично заявил, что «теперь это команда Уилсона». В таком случае позвольте внести коррективы в заголовок: ваши шансы на плей-офф выбыли до следующего сезона.

Хотите знать, как сложился единственный сезон Бретта Фарва в «Нью-Йорк Джетс» 15 лет назад? Команда в середине ноября шла с результатом 8 – 3, после чего Фарв получил травму и, доигрывая через боль, проиграл 4 из 5 оставшихся матчей. С результатом 9 – 7 «Джетс» не попали в плей-офф.

Хотите знать, как начал этот сезон квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав, который выбран под общим 26-м номером на драфте и три года на скамейке запасных сносил странные приколы сварливого деда? После двух матчей 6 тачдаунов, 0 перехватов.

У сценаристов НФЛ либо не очень хорошо с фантазией, либо они уверены, что мы схаваем одну и ту же историю дважды.

Один из главных принципов американского футбола – next man up. Как только кто-то выходит из строя, ему на смену тут же выходит следующий в очереди и делает свою работу. Только так можно существовать в этом травматичном виде спорта. Зак Уилсон заменил Аарона Роджерса – это очень плохо. Но еще хуже, что никто не заменит интригу, возникшую после обмена Роджерса в «Джетс».

Sorry, kid.

Фото: East News/AP Photo/Rusty Jones, AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/Paul Sakuma, AP Photo/Adam Rountree, TIMOTHY A. CLARY / AFP; Gettyimages.ru/Otto Greule Jr, Ronald Martinez, Elsa, Stacy Revere; theearthtemple.com; skycaveretreats.com