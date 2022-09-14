Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором по-прежнему ценят «Миннесоту». Ставьте плюсы – Руди Гобер будет рад.

Я, как и многие поклонники сериала «Доктор Хаус», помню как гипотезу о волчанке выдвигали в сериале столько раз, что она стала своего рода мемом. Волчанка имеет очень широкий спектр симптомов и может имитировать другие заболевания. Таким образом, при дифференциальном диагнозе никогда нельзя исключать волчанку из списка. Давайте попробуем рассмотреть все симптомы и попытаемся предложить свой план спасения в Миннесоте. Поехали!

27-го ноября «Миннесота» играла против ГСВ, которые набрали 47(!!!) очков в первой четверти. Эта четверть матча стал лакмусовой бумажкой всех текущих проблем «Миннесоты» в первой половине сезона. Игроки ГСВ не показали ничего выдающегося, Карри набрал «всего» 25 очков, но «воины» играли в «правильный» баскетбол, максимально используя свои сильные стороны и при этом методично находя слабые места в защите соперника. Например, ахиллесовой пятой «Миннесоты» в этом сезоне является плохая защита в транзишн: мы видим, как легко Грин убежал в отрыв, сознательно оставив Луни и Карри бороться на подборе в защите, потому что Грин знал, что он быстрее в челночном беге, чем оба больших «Миннесоты» Гобер и Таунс. Мы видим, как снайперы ГСВ сознательно атакуют защиту «Миннесоты» в любых формах «drop» схемы: ушел в «drop» – получи бросок без сопротивления. В отсутствие лучшего защитника команды Макдэниельса шансов на победу у «Миннесоты» не было.

На примере этого матча я сделал следующий вывод: «коллективный разум» игроков ГCВ победил «коллективный разум» игроков «Миннесоты». А до этого был матч против «Финикса», «Миннесота» в полном составе со звездными большими Гобером и Таунсом, против которых играли центровые Бийомбо, Лэндейл под руководством 37-летнего Криса Пола. Посмотрите как «Финикс» выводит Джонсона на бросок, понимая что защита «Миннесоты» не справляется с заслонами на периметре. Как итог – закономерное поражение.

Все выглядит так, будто у нашей команды сбой командной защиты и нападения, игроки не могут правильно реагировать на угрозы, иными словами происходит нечто похожее на сбой иммунной системы . И тут я в первые вспомнил о системной красной волчанке: редком заболевании, у которого множество симптомов и нет одного универсального лечения. Еще одним фактором, который затрудняет «диагностику», являются травмы игроков «Миннесоты», которые сильно повлияли на первую половину сезона: в лазарете были Принс, Андерсон, Гобер, Рид и, конечно же, Маклафлин и Таунс. 28-го ноября Карл получил повреждение икроножной мышцы и выбыл ориентировочно до перерыва на МВЗ. Два противоречивых факта, которые говорят мне лишь о том, что делать какие-то выводы сейчас слишком рано: баланс побед и поражений «Миннесоты» без Таунса – 14-14, баланс побед и поражений «Миннесоты» с Таунсом 11-11 (не считая матч, где он получил травму).

Поэтому часто можно видеть, как доктор назначает наблюдение и покой, чтобы, смотря на изменения, тренды и тенденции, назначить либо скорректировать лечение.

Что же изменилось с момента травмы Таунса?

Во-первых, « Миннесота» ожидаемо стала гораздо лучше играть в позиционном нападении и защите , появилось больше движения мяча и больше структуры в защите.

Во-вторых, « Миннесота» трансформировалась из команды, совершающей много бросков из-за дуги, в «олдскульную» команду, которая много забивает в краске и возле кольца. На 16-е января по таким показателям как Paint PPG differential (+7.1) и Rim PPG Differential (+6.7) мы на втором месте в НБА.

Ну и последнее, ожидаемо Гобер, восстановившийся после выступления на Евробаскете и оправившийся от COVID, является лучшим по защите кольца по сочетанию двух факторов: частоты, с которой соперники атакуют возле кольца и эффективностью, с которой они забивают возле кольца.

Также ожидаемо, что большую помощь Гоберу в построении командной защиты оказывает Макдэниельс, который работает против игрока с мячом, и в подстраховке, при этом реализует лучшие в карьере 52% бросков с игры и 39% из-за дуги.

В отсутствие Таунса, основной ударной силой «волков» стал Эдвардс. В начале сезона к Энтони было много претензий, во многом обусловленных его плохой физической формой, но уже начиная с декабря защитник «Миннесоты» стал показывать стабильную игру, в «меню» снова появились эффектные данки, постепенно дело дошло и до рекордных в сезоне 44 очков против «Хьюстона».

Эдвардс начал адаптироваться к присутствию Гобера , недавно ведущие на канале ESPN показывали статистику, которую я трактую так: несмотря на присутствие у соперника подстраховки в защите, Эдвардс способен найти возможность пройти к кольцу, при этом если он не атакует сам, то создает ситуацию для броска своим партнерам. И по обоим показателям он на 8-м месте в НБА.

Вторая менее эффектная, но, на мой взгляд, недооценненная статистика – это так называемые hockey(secondary) assist. Такой пас засчитывается, если игрок А отдает передачу игроку Б, который в свою очередь отдает результативную передачу. В случае Эдвардса эта метрика показывает, насколько он научился инициировать движение мяча. Начиная с 30 ноября по этому показателю Эдвардс в Топ-2 NBA, сразу после Дончича, на третьем месте Тейтум. Данный показатель в теории можно рассматривать как оптимистичный прогноз на то, что игрок со временем может стать главным двигателем командного нападения, сможет бороться с дабл-тимами .

Чуть лучше стало выглядеть и «колесо пасов», говорящее о том, что Эдвардс учится заигрывать Гобера.

И тут возникает вопрос, почему команда до сих пор болтается в районе 50% побед и проигрывает таким аутсайдерам, как «Детройт» и «Хьюстон»? На мой взгляд, есть три проблемы, которые нужно решить прежде, чем говорить о «Миннесоте» как претенденте на выход в плей-офф.

Первая проблема – это подборы в защите.

Парадокс, но несмотря на то, что индивидуально Гобер в лидерах НБА по подборам за матч, команда находится на 24-м месте в данной категории.

Вторая проблема – это фолы, по этому показателю мы худшие в лиге.

Третья и самая главная проблема – это многочисленные потери в решающих владениях.

На мой взгляд, все три проблемы являются системными, то есть невозможно вылечить простыми средствами и трейд Гобера является тому доказательством, так как проблемы с подборами и фолами были и в прошлом сезоне, и добавление француза в теории должно было стать «антидотом», однако этого пока не случилось. Во многом потому, что сама система, командная идентичность еще не установилась.

Чтобы понять на каком этапе находится «Миннесота», нужно задать вопрос: что же можно построить, имея в наличии текущий состав. И на этот счет у меня есть несколько мыслей.

Я много раз слышал мнение, что Финчу достаточно больше играть «spread pick-n-roll» с Гобером и Расселом, чтобы получить стабильное, современное нападение. Я не совсем согласен с данным тезисом, по нескольким причинам.

Во-первых, весь опыт Юты в плей-офф говорит нам о том, что данный вид нападения не может быть основным, так как защита соперника с большой вероятностью адаптируется к конкретному противостоянию и снизит эффективность пик-н-ролла.

Во-вторых, игра в «spread pick-n-roll» подразумевает несколько качественных «catch-and-shoot» снайперов на периметре, в данный момент под эту категорию из игроков условно подходит только Торин Принс.

Ну и последнее, тренер Финч никогда не был приверженцем применения данного стиля игры как основного. Тогда возникает вопрос, что же можно считать референсом для идей Финча? И тут есть несколько вариантов. Первый вариантов нам показывают Сакраменто в этом сезоне: многочисленные DHO комбинации (сопутствующие delay, zoom, split) с участием центрового, балансирующего нападением между элитным снайпером Хертером и элитным слешером Фоксом. Идеальная химия в атаке.

Нет, я не говорю что Гоберт в нападении может играть на уровне Сабониса, но я при этом вижу что для непасующего, но массивного Гобера такой вариант подходит больше всего, не говоря уже про Таунса. Вот пример «split» заготовок для Гобера от Финча, готовый генератор «screen assists»

Второй вариант – это мои рассуждения по поводу роли игроков, умеющих играть в посте. Ниже статистика по «postups», которая говорит нам о том что эффективность «postups» растет, но при этом они применяются все реже. При этом «postup» является самым эффективным способом набора очков, эффективнее тех же изоляций или «handoff».

Почему я заговорил об игре в посте? Дело в том, что эпоха универсализма породило такое явление как «mismatch hunting», то есть команда пытается реализовать свои преимущества путем создания ситуаций, в которых у звездного игра есть возможность набрать очки через неравноценный размен. «postups» – это потенциально такой же неравноценный размен, только гораздо менее распиаренный, попробуйте к примеру найти нарезки с «postups» на youtube и сравните их количеством тех же изоляций, когда игроки разматывают оппонента эффектными финтами.

В составе «Миннесоты» сразу два игрока могут реализовать свою преимущество через игру в посте.

Первый игрок – это, конечно, Таунс. Карл за свою карьеру несколько раз менял свою игру ради интересов команды. Приходил он в НБА как классический центровой, обитающий в посте, при Тибсе начал бросать из-за дуги, но играл без мяча, при младшем Сондерсе он бросал из-за дуги при любой возможности. Финч стал тем тренером, который сделал Таунса хабом в нападении, именно при текущем тренере Карл стал элитным слешером и начал больше пасовать. Другами словами игра Таунса стала все больше похожа на игру винга, при этом он учился разбивать дабл-тимы и заигрывать партнеров, играя в посте. Стоит также отметить что несмотря на то, что Таунс уже пропустил 28 матчей, его дуэт c Гобером является одним их самых результативным в лиге.

Вторым игроком, который может реализовать свое физическое преимущество в посте является Эдвардс. По эффективности реализации «postups» Эдвардс на втором месте в лиге. Вспомним про его статистику по «hockey assist» и получаем возможность для Эдвардса вырасти в игрока, который уйдет далеко за рамки «пулялки и данкера», коим его окрестили некоторые диванные эксперты.

Референсом для подобной модели нападения являются «Денвер». Внимание, я не говорю что Таунс сможет играть на уровне Йокича, то есть на уровне MVP. Референс в данном случае – это та «картинка», которая отражает замысел, направление в котором надо двигаться.

На мой взгляд, то, что собирался сделать Финч перед началом сезона, и есть симбиоз этих двух вышеописанных идей, с небольшими вкраплениями «spread pick-n-roll». При этом в защите он также говорил, что успех этого состава состоит в том, чтобы уметь «переключаться с drop на high wall» в зависимости от соперника.

Что же нужно Миннесоте чтобы воплотить данные идеи?

Есть вещи, которые невозможно исправить, например, способность Таунса преодолевать двойные заслоны. Поэтому я бы усиленно работал над тем, чтобы ограничить потери, в частности, над способностью команды менять темп игры. В классическом распределении ролей это одна из задач разыгрывающего – менять темп и стиль командного нападения. В последние годы тренд на больших, универсальных игроков привел к тому, что средний рост игрока играющего с мячом вырос на 5 см (с 193 см до 198 см), вплотную приблизившись к заветной отметке в два метра.

В «Миннесоте» сложилась неоднозначная ситуация, когда стартовый разыгрывающий Д’Анджело Расселл проводит отличный контрактный сезон в плане эффективного набора очков, но при этом может парой нелепых потерь собственноручно сломать ритм командного нападения. Доходило до того, что в паре матчей Финч оставлял Расселла на скамейке в концовке, делая ставку на защиту и исполнительность. Но при этом когда Д’Анджело в огне, его сложно остановить, в последних 33 матчах у него запредельная бросковая эффективность: 19,3 очка, 50% с игры, 41% из-за дуги, 91% с линии, 6.4 передачи на 2,5 потери. Стартовая пятерка с Расселлом входит в Топ-5 с лучшим защитным рейтингом, при этом у «Миннесоты» в 2023 году положительный баланс побед-поражений 8-3.

Ситуация с командным нападением интересна еще и тем, что Таунс и Маклафлин, два игрока, которые в прошлом году много играли с мячом, сейчас травмированы (еще и с одинаковым диагнозом). Это сразу отразилось на качестве баскетбола, когда не один разыгрывающий должен был тянуть за собой, а тот самый «коллективный разум», «иммунная система». Например, в начале сезона «Миннесота» никак не могла найти ключи к зоной защите, проиграв матч «Майами» (причем те играли без лидеров Батлера и Адебайо), которые любят включать зону. Эдвардс, Таунс и Расселл просто терялись, сбиваясь на индивидуальные действия. В том матче не принимал участие Кайл Андерсон, которые в начале сезона пропускал матч с травмой спины. Но уже в матче против Юты 9-го декабря, Кайл разобрал зону джазменов. В последний месяц Кайл разгрузил Эдвардса и Расселла в позиционном розыгрыше, вернулся наш лучший запасной Торин Принс, и как результат оба защитника выдали ударный отрезок.

Возвращаясь к проблеме контроля мяча и роли разыгрывающего, я хочу сказать, почему начинать надо именно с нее. На мой взгляд, защита и нападение взаимосвязаны, в данном случае любая пятерка с Гобером и Таунсом обречена умереть на площадке, если соперник будет бежать в отрыв после нашей потери. И наоборот, если довести мяч до верного, то в позиционном нападении и защите «Миннесота» уже топовая команда. Быстрого, легкого решения для проблем «волков» нет: контроль мяча требует «коллективного разума», ведь у нас нет игроков уровня Криса Пола, подборы в защите требуют «коллективных усилий», проблему с фолами нужно решить сразу у нескольких игроков: фолят трое запасных центровых Гарза, Рид и Найт, нещадно фолят форварды Таунс, МакДэниельс и Принс, Эдвардс в Топ-2 по количеству технических фолов, у него их уже 12. Поиск неравноценных разменов, смена темпа, смена защитной модели все эти действия требуют «коллективного разума», здорового иммунитета, а значит примочки из подорожника и церемония окуривания шалфеем косметические трейды и «перестановки мебели» не помогут. Команда, как единый организм должна учиться бороться сама.

Я начал писать этот текст где-то месяц назад, но каждый раз, когда я садился его дописывать, «Миннесота» выдавала абсолютно непредсказуемый матч, и я опять садился за анализ происходящего, пока однажды вечером меня осенило: «Волки, волчанка, системное воспалительное заболевание аутоиммунной природы, болезнь с тысячью лиц – все сходится!»

Нет, я не стану говорить что я разбираюсь в медицине, я хочу сказать, что я начал смотреть игры «Миннесоте» так же, как когда-то сериал «Доктор Хаус»: и я вижу, что у Расселла есть темная сторона, эдакий doppelgänger, способный заруинить любую концовку, что баскетбольный сезон «Миннесоты» – это одновременно и вертикальный и горизонтальный сериал. Что у нас в составе целых два звездных центровых, а играют три запасных, причем никому неизвестный Лука Гарза может выйти против «Кливленда» и с уверенностью и грацией «Короля Талсы» забить четыре броска подряд против мегаперспективного, но худосочного единорога Эвана Мобли. Этот сезон это как некий драмеди, когда вчера я смеялся от радости победы над «Денвером», а сегодня в печали от проигрыша «Детройту». Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что нашим лучшим снайпером будет Андерсон, реализующий 42% трешек, я бы не поверил, и тем не менее это так. Кто прогнозировал, что он же де-факто станет нашим лучшим разыгрывающим в позиционке? Я вот прогнозировал Науэлла как возможного кандидата на приз лучшего шестого игрока сезона, а он проваливает сезон, официально являясь худшим в НБА игроком по реализации открытых бросков, несмотря на то что в прошлом сезоне попадал 39% трешек. И все же в этом сезоне еще достаточно интриги для болельщиков «Миннесоты»: в Западной конференции сразу 10(!!!) команд борются за 3-12 места. Каждый раз ждать когда Миннесота возьмет отметку в 50% побед – это тот еще саспенс! Поэтому я не выключайте ваши радиоприемники, этот сериал только начался!

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Фото: REUTERS/Erik Williams-USA TODAY Sports