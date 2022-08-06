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Десять изменений, которые сделают «Миннесоту» контендером

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29 апреля 2022 года Миннесота проигрывает шестой матч серии против Мемфиса и вылетает из плей-офф. 23 мая 2022 года Миннесота дает внушительный контракт Тиму Коннелли и тот, становится новым президентом по баскетбольным операциям. Владельцы клубов NBA недовольны, им кажется Миннесота переплатила и задала тренд, когда в контракт включают долю в бизнесе. 6 июля 2022 года Тим Коннелли совершает самый громкий трейд этого года, получив звездного центрового Руди Гобера. Владельцы клубов NBA опять недовольны, им кажется Миннесота опять переплатила и опять задала тренд, обесценив стоимость низких пиков. Сейчас страсти немного улеглись, поэтому давайте попробуем определить какие шаги нужно Миннесоте, чтобы войти в историю. Поехали!

 

Стань мастером drop схемы. В прошлом сезоне Миннесота играла агрессивную защиту на периметре, с выходом большого на уровень заслона и сдваиваниями на ведущем игроке соперника с мячом, команда провоцировала потери у соперника (топ-3 по кол-ву потерь у соперника), в то время как Юта загоняла игрока с мячом под под Гобера. У Миннесоты был самый высокий темп игры в Лиге, а Юта играла в медленный баскетбол. Выбор защитной схемы прямо связан с наличием игроков определенного архетипа: если Ваш лучший оборонец – это агрессивный защитник на периметре такой как Беверли, то «high wall», если же у Вас в составе есть мобильный и габаритный большой такой как Гобер, то добро пожаловать в «drop land». Первым шагом для интеграции Гобера должна стать успешная адаптация «drop» схемы игры в защите, в первую очередь это касается игроков периметра защищающихся против соперника с мячом. Эдвардс и МакДэниельс должны научиться сопровождать оппонента до Гобера, быть готовыми помешать броску из так называемой «слепой зоны» со спины. Хороший пример такого взаимодействия – это Эмбиид и Тайбулл.

Ниже график, наглядно показывающий как присутствие Гобера влияет на точность бросков соперника, Гобер доминирует в защите и это ни разу не преувеличение. Напомню, что делал он это играя в прошлом сезоне с такими монстрами в защите как Конли, Митчелл, Кларксон и Богданович.

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Играй пик-н-ролл как Джо Инглз. Я большой поклонник Джо. Более того, я считаю, что среди всех игроков Юты он играл и взаимодействовал с Гобером наиболее эффективно. Инглз не обладает талантом звезды, но за счет понимания игры он максимально продуктивно играл в связке с французом. А его финт с показом паса на Гобера и завершением левой рукой надо показывать во всех ДЮСШ.

Одно из ключевых приобретений Миннесоты на рынке свободных агентов – это Кайл Андерсон, который по уровню баскетбольного IQ, опыту и набору умений напоминает Инглза. Андерсон может стать для Миннесоты тем связующим звеном, которое соединяет переднюю и заднюю линию.

Будь гибким как защита ГСВ. В Финале Западной конференции Голден Стейт играли с Далласом, командой, которая остановила Юту и Денвер. Даллас совершил точечный трейд в дедлайн, окончательно сформировав идеальный состав для «five-out», с тремя топовыми снайперами в изоляциях Дончичем, Динуидди и Брансоном, с двумя 3&D игроками Финни-Смитом и Буллоком и подвижными большими Пауэллом и Клебером. В плей-офф Даллас целенаправленно искал самого слабого защитника соперника на площадке, затем с помощью заслона разменивались, чтобы Дончич мог методично раскачать его, вскрывая оборону. Лука выбирал Донована Митчелла, Кларксона, Гобера, Криса Пола, Кэма Джонсона, Эйтона и атаковал через них, когда на Дончича выходила подстраховка, он отдавал пас, раскачивая оборону еще больше. Таким образом Дончич вызывал «сбой системы» или «системную ошибку» (системная ошибка – это цепь решений и действий, приводящих к деградации системы, ее частичному или полному разрушению). Так были побеждены Юта и Финикс, но не ГСВ.

Что сделали ГСВ чтобы остановить Луку и Даллас, нет, они не изобрели серебряную пулю против «five-out», но они использовали весь свой тактический арсенал, чтобы навязать Даллас максимально неудобный баскетбол. Давайте перечислим все хитрости, которые применяли игроки ГСВ в этой серии:

  • ранний прессинг Луки по всей длине площадки
  • ГСВ сознательно сделали главным приоритетом защиту против проходов Далласа, несмотря на то, что Даллас до встречи с Воинами попадал 38% трехочковых бросков
  • ГСВ не могли закрыть весь периметр, поэтому они сделали весьма логичный выбор: они решили дать возможность бросать из-за дуги тем игрокам, чья точность реализации из данных точек ниже средней, но при этом ГСВ активно мешали хорошим снайперам бросать из углов
  • Грин в привычном для него стиле активно подстраховывал как под щитом, так и на дуге
  • потерявшего подвижность Клэя Томпсона старались прятать на слабом игроке, сам Клэй подстраховывал за счет своего игрока в углу
  • когда Лука хотел разменяться на Карри или Пула, данные игроки активно играли заступ, сдваивались на Луке, таким образом что размен не происходил и Дончич оставался против своего основного защитника, в основном против Уиггинса
  • большие ГСВ охотно разменивались против Луки и защищались против него в изоляциях
  • как и в регулярке ГСВ активно использовали зону 3-2
  • как и в регулярке ГСВ активно использовали схему «box and one»

Первая и главная черта командной защиты ГСВ – это ее универсальность. За счет сыгранности, опыта и дисциплины игроки на площадке легко переключаются между схемами, взаимодействуют между собой. Вторая черта это то, что защита ГСВ проактивна, то есть обычно считается что защита отвечает, адаптируется под нападение, в случае ГСВ командная защита проявляет инициативу первой, заставляет того же Луку адаптироваться. Почему в статье про Миннесоту я привел пример разбора защиты ГСВ против «five-out»? Потому что «five-out» считается криптонитом для Гобера, и выше пример того, как Керр показал что проблема не только в Гобере, а в тактической подготовке (то что тренерский штаб нарисовал) и дисциплине (то как игроки воплотили тренерскую мысль). Какие задумки может перенять тренерский штаб Миннесоты? Мне сразу понравилась идея со сдваиваниями на Дончиче в исполнении Карри, только в нашем случае заступ будет делать Расселл. Мне понравилась идея с зоной «3-2», «2-1-2» и «box and one», потому что это позволит одному из пары Гобер-Таунс подстраховывать краску со слабой стороны за счет сохранения формации.

Пасуй как Дрэймонд Грин! Таунс и Гобер должны научиться взаимодействовать с помощью «коротких пасов». У Гобера никогда не было атлетичного винга или рим-раннера в напарниках, у Таунса тоже, в прошлом сезоне в роли рим-раннера начал раскрываться Вандербилт, но он плохо ловил мяч. При этом Таунс в прошлом сезона второй по количеству проходов за игру среди больших.

Объединим это с запредельной эффективностью Гобера качестве пик-н-ролл рим-раннера и понимаем что взаимодействие между этими двумя игроками – это настоящий Клондайк для командного нападения, особенно принимая во внимание тот факт, что на краях будут играть атлетичные Эдвардс и МакДэниельс: пасуй набегающему игроку и счастье будет!

Я думаю что в Лиге нет лучшего примера как большому играть в «короткий пас», чем Дреймонд Грин. «Короткий пас» использует энергию движения мяча, энергию командного нападения, гравитацию, которая создается снайперами и рим-раннером.

Вот пример, как Таунс пасовал Вандербилту после розыгрыша фирменной комбинации Финча. Потенциал у него огромный, особенно после перевода на позицию форварда, Карл сможет видеть площадку поверх защиты и пасовать без помех.

Доверяй партнерам: страхуй, но не перестраховывай! В прошлом сезоне Миннесота играла маленьким составом с двумя разыгрывающими в пятерке, часто с тремя маленькими на площадке. Это было следствием того, что у нас был перекос в сторону маленьких игроков, нам не хватало роста и габаритов. Как следствие была выбрана агрессивная модель защиты, которая использовала преимущество молодых игроков в виде атлетизма. Еще одним следствием такой тактики стали постоянные проблемы с фолами у основных игроков: когда не хватает габаритов, приходится компенсировать это агрессивностью. Часто Таунс и МакДэниельс сидели третью четверть с фолами. Быстрые фолы любил получать и Беверли.

Ситуация кардинально изменилась после трейда Гобера и перевода Таунса на позицию форварда, а МакДэнильса на позицию винга. С габаритами теперь у нас все более чем в порядке. Приобретение Гобера меняет весь подход к защите, теперь вместо агрессии Миннесота может реализовывать преимущество в габаритах. Те же Джаз к примеру под щитом фолили на 17% меньше когда Гобер был на площадке. Поэтому важно теперь наиграть доверие между игроками, чтобы не было «чрезмерной подстраховки».

Доводи мяч до верного, как Юта в регулярке 2020-21! Если смотреть матчи Юты, то видно две вещи: работу тренерского штаба и розыгрыш, заточенный на Гобера, где каждый игрок с мячом знал что делать с заслоном от Гобера и знал что делать, если Гобер хоть на полметра ближе к кольцу, чем его защитник. Там Инглз с мячом выжимал максимум из пик-н-ролла с Гобером, то есть в регулярке Юта играла в очень европейский баскетбол, когда добежавший под кольцом центровой всегда получал мяч, либо мяч получал открытый игрок на периметре. Смогут ли также методично работать игроки Миннесоты, а точнее молодежь в лице Эдвардса, Науэлла и МакДэниельса – большой вопрос.

Интриги добавляет тот факт что в Миннесоте теперь одновременно играют самый эффективный рим-раннер лиги и самый эффективный пик-н-поп большой. Это как огромный двуручный меч, если у тебя есть рост, сила и опыт с ним совладать, то против него нет защиты.

«Фактор-Х» для Миннесоты – это Расселл, именно у него есть опыт и талант чтобы заставить командное нападение с Гобером и Таунсом работать. В прошлые два сезона в Миннесоте Расселл всегда играл в связке со вторым разыгрывающим: вспомним эксперимент с Рубио, потом с Беверли. В этом году Расселл – это основной разыгрывающий Волков, на него ляжет большая нагрузка. Я уже писал о том, что в сезоне-2018/19 в Бруклине Расселл был втором (!!!) месте в лиге по количеству пик-н-роллов за матч (11.4). Ему тогда было 22 года и это был его четвертый сезон в NBA. Сейчас он старше, у него гораздо более сильные и опытные партнеры, в прошлом сезоне Расселл выдал лучшие показатели в карьере по количеству передач за матч (7.1) и терял меньше всего мяч (2.5). Юта была лучшей командой лиги по количеству пик-н-роллов за матч, Миннесота по этому показателю в топ-7 худших, по сути Расселл играл в непривычный для него баскетбол, поставив приоритетом удобство Таунса и Эдвардса. Поэтому в 27 лет Расселл должен снова открыть в себе «рок-н-рольщика» и повести пик-н-ролл нападение Миннесоты вперед. Плюс у парня карьерный год и родился ребенок, ждем «эффект ВанВлита».

 

Выпустите Кракена Таунса! Новый сезон Таунс начнет на позиции номинального форварда. Хочется надеяться, что Таунс станет больше бросать из-за дуги, к примеру в сезоне 2019-20 у него было 7.9 попыток из-за дуги с реализацией 41.2%, а в прошлом сезоне «всего» 4.9 попытки с 41% точностью. Да, Таунс сейчас гораздо более разносторонний игрок, да, сейчас он больше влияет на игру чем два года назад. Но одно лишь присутствие большого, способного забивать 41% трехочковых открывает поле для всех игроков. Таунсу нужно еще больше использовать эту «гравитацию» на дуге, оттягивать на себя лучших защитников, быть агрессивным в нападении. В прошлом сезоне Таунс будучи накрыт сдваиваниями, форсировал пасы, неоправданно рискуя, поэтому ему нужно быть проактивным, атаковать защиту до сдваиваний, открывая возможность для паса.

На Гобера надейся, а сам не плошай! На видео ниже есть пример когда Томпсон пытается передать мяч из рук в руки Брауну, Инглз в свою очередь перекрывает эту возможность, «открывая» Брауну проход в лицевую под Гобера. Если бы Инглз пассивно дал был Брауну получить мяч, то произошло бы следующее: Браун ушел бы еще выше на дугу, и мог бы набрав скорость атаковать краску, либо бросить трешку после заслона Томпсона. Гобер в свою очередь тоже должен был либо подняться еще выше на дугу, оставив краску без подстраховки, либо рискнуть и остаться в «drop», оставив Инглза бороться на дуге одному. Просчитав ситуацию Инглз запускает Брауна под Гобера, где тому еще помогает лицевая линия, в результате Гобер находится в хорошей позиции и отбивается против двух игроков Бостона. Это называет проактивная защита, о которой я говорил выше.

Проблема в том, что Гобер и «drop» схема не лишена недостатков, ниже к примеру зоны эффективности защиты Гобера, сложнее всего ему с игроками, которые могут попасть со средней дистанции.

Почему я говорю что хорошая защита должна быть проактивной, готовой к различным противостояниям? Брансон, сыграл «серию жизни» против Юты в шести матчах он забивал за игру 27.8 очков с фантастической для маленького реализацией 48.4% с игры, 36.4% из-за дуги, плюс 4.8 подбора, 4.2 передачи. Ниже карта его бросков, совместите ее с зонами эффективности защиты Гобера и поймете, почему Юте было предначертано отлететь от Далласа, а Брансону подписать контракт мечты с Нью-Йорком. Юта попала на самого неудобного оппонента и ничего не предложила в защите, ведь сложно что-то изменить в схеме защиты, когда твой лучший персональный защитник это Ройс О’Нил, самый большой винг это Богданович, а еще надо спрятать Митчелла и Конли.

Юный падаван, будь настырным как Митчелл, используй силу заслоны! Гобервторой в лиге по заслонам, после которых твой игрок с мячом забивает бросок. Отчасти это происходит от того, что если для нейтрализации Гобера соперник использует «five-out», меняя защитного центрового на бросающего форварда, то сама защита соперника становится уязвимой для атлетичных игроков с мячом, ведь каждый заслон от Гобера позволяет запустить в краску своего игрока, вопрос в том, что сможет реализовать из этого игрок с мячом. Многие «эксперты» считают, что Гобер – это приговор для спейсинга команды в нападении, но вот занятный факт: в сезоне 2020-21 Юта была в топ-4 в NBA по количеству проходов за игру (51.9) и одновременно в топ-4 по реализации трехочковых (38.9%). Игроки Юты и в особенности Митчелл грамотно использовали заслоны Гобера, чтобы создавать себе возможности для броска. Тот же Эдвардс при всех своих талантах в первые два сезона попал всего лишь 30.5% бросков со средней, при этом из-за дуги у него процент выше – 34.4%. гораздо эффективнее со средней дистанции бросает Джейлен Науэлл, который попал 47% бросков, что говорит о том, что по этому показателю он лучше 84% игроков NBA, проще говоря топовый скорер из этой зоны. МакДэниельс попал 44% бросков со средней, что лучше 42% в среднем по Лиге. При этом Эдвардс умеет использовать заслон, но он прежде всего бомбер из-за дуги и ему есть чему поучиться у Митчелла, Эдвардсу нужен стабильный бросок со средней, нужен флоатер.

Чему не стоит учиться у Митчелла, так это умению игнорировать заигрывать большого. В регулярке Митчелл делал всего два паса на Гобера за игру, два паса, а не две результативные передачи. Давно я не видел такого «одностороннего сотрудничества». В последнем плей-офф Митчелл Гобера откровенно игнорировал, нападение построенное на «командной химии» рассыпалось на индивидуальные действия, где уступающие в атлетизме игроки Юты проигрывали личные противостояния игрокам Далласа.

Продолжайте находить и развивать молодых игроков! После трейда Гобера многие «эксперты» написали что Миннесота отдала свое будущее в этом трейде. Давайте посмотрим какие игроки в Миннесоте имеют потенциал.

  • Энтони Эдвардс, 21 год. Потенциал суперзвезды
  • Рид, 23 года. Подвижный большой, игрок ротации команды NBA
  • Найт, 25 лет. Атлетичный форвард с броском
  • Джейлен Науэлл, 23 года. Уже топовый игрок по завершению бросков со средней дистанции.
  • Уэнделл Мур, 21 год. Потенциал 3&D игрока с пасом
  • Джош Майнотт, 19 лет. Атлетичный комбофорвард, идеальный игрок для современного «five-out»
  • Эй Джей Лоусон, 22 года. Атлетичный скорер с защитой
  • МакДэниэльс, 22 года. Лучший защитный винг NBA, когда речь идет об обороне кольца.

Возьмем к примеру МакДэниэльса. У него уже хороший бросок со средней, хороший релиз, фантастическая подвижность, контроль тела и мяча для почти семифутера. Это будущее Миннесоты уже сейчас, а не гипотетическая возможность выловить на драфте нового Джимми Батлера под 30-м пиком (и кстати человек, нашедший Батлера на драфте 2011-го года теперь работает в Миннесоте). Да Бог с ним, с Батлером! Мы видим как Прести ловит новых Харденов, Дюрантов и Уэстбруков, а сколько новых Тони Паркеров и Ману Джинобили вырастили славящиеся селекцией Шпоры? Будущее Миннесоты может наступить уже в следующем сезоне, когда в стартовой пятерке выйдут лучший блокирующий большой NBA и лучший блокирующий винг. В следующем сезоне, а не в далеком 2029-м году, когда будет решаться судьба последнего пика, отданного Миннесотой.

Не забывай уроки прошлого сезона! В прошлом сезоне агрессивная защита Миннесоты на периметре стала ключевым фактором успеха команды. Приход Гобера меняет командную защиту, но при этом тренерский штаб должен органично вписать француза в команду. Год назад Юта с Гобером стала лучшей командой регулярки, в новом сезоне Миннесота может предложить Гоберу гораздо более атлетичный и высокий состав, больше вариативности в нападении и в защите. Если им получится совместить лучшее от двух миров («drop», «high wall + x-out»), то успех более чем реален. Миннесота может комбинировать эти две защитные схемы, может чередовать в зависимости от соперника.

На этом пока все, последние контракты подписаны, дальше сборы, командный тренировочный лагерь и предсезонка. Как всегда мне хочется сказать гораздо больше чем вмещает текст, но я надеюсь что у меня хватит сил и времени чтобы продолжать рассказывать Вам об этой команде. Очень жду сезона. За сим прощаюсь, всем Вембаньяма!

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