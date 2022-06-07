Главные люди в жизни Стефа Карри

От редакции: этот материал впервые вышел на Sports.ru в январе 2018 года. Мы поднимаем его снова, потому что Стеф Карри – супер.

Они его сделали таким.

Айиша Карри

Связь: жена

Цитата: «У них было отличное начало. У них было отличное продолжение. У них идеальные дети. У них идеальные родители. Это просто идеальные отношения, – рассказывает один из ближайших друзей Карри Крис Страхан. – Они мне все время пытаются давать советы. А я им: «Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте, вы вообще не понимаете. Вы вообще не осознаете, насколько тяжело найти близкого человека. Все в их отношениях ненормально. Это похоже на киносказку. А они сами этого не понимают».

История: Семья Карри – одна из главных достопримечательной околобаскетбольной НБА.

У них действительно идеальная история. Они познакомились в 14 лет, в церкви, и общались эпизодически, в основном по телефону – родители Айиши запрещали ей встречаться с кем-либо до выпуска из школы. В 20 они случайно встретились в Лос-Анджелесе, куда Карри приехал на церемонию ESPY, уже будучи звездой Дэвидсона. Айиша в 17 лет окончила школу и поступила в канадский университет Arts York, пытаясь стать актрисой – к тому моменту она уже снялась в нескольких эпизодических ролях в диснеевских фильмах. Они начали встречаться с 2008-го.

У них действительно идеальные дети. Райли Карри потребовалось примерно две пресс-конференции, чтобы стать самым популярным представителем «Голден Стэйт».

У них действительно как минимум видимость идеального взаимодополнения, которое в НБА (где телки, тачки, бабки, пушки) практически не встречается. Оно проявляется едва ли не везде: и в болении на трибуне, и в промо-поездках в Китай, где они вместе выходят на площадку, и в тусовках с рэперами в Торонто, и в семейных посиделках, и в совместных вирусных видео, и в твиттер-войнах, которые Айиша провоцирует время от времени, вступаясь за своего хрупкого супруга.

Классическая история известна всему Окленду: вечером, после первого матча серии с «Хьюстоном» в 2015-м, мужчина и женщина вышли из ресторана и – из-за того, что не смогли в последний момент достать билеты на концерт Кирка Франклина – начали петь его песни прямо на улице. Прохожие от них поначалу шарахались, а потом с удивлением признали в поющей паре чету Карри.

Жена Карри – уникальное явление для НБА в целом. Никто до этого не сочетал ипостаси матери детей, главной болельщицы, боевой подруги и при этом автономной от успехов мужа звезды (у нее свое кулинарное шоу, своя слава и свои конфликты в интернете, завязанные на всяких женских штуках). Обычно все женщины из НБА делятся на милых домохозяек и воинственных глянцевых звезд, и Айиша – одна из немногих, кому удается примирить оба образа и еще более подчеркнуть няшность мужа.

Делл Карри

Связь: отец

Цитата: «На самом деле, все это из-за него. Я выбрал баскетбол только потому, что хотел быть как он».

История: Делл Карри сделал себе имя в «Хорнетс». В течение десяти лет он фигурировал в дискуссии о «лучшем шестом» и навсегда очаровал взыскательных болельщиков Северной Каролины эстетикой классического снайпера, абсолютно невозмутимого, аристократически сдержанного и скромного до закомплексованности.

Для тех, кто видел его в деле, вот эта его хладнокровная уверенность, что если ты сделал максимум вне площадки, то дальше можешь уже не париться ни о чем, слишком явно отражается в сыне.

Делл определил ментальность сына.

Делл определил его детство. С 4 лет Стеф все время болтался в раздевалке «Хорнетс», вырос на руках Маггси Боггса и остальных, побывал на Матче всех звезд и бегал по паркету «Рэпторс» уже почти большим.

Делл был его первым тренером – не только неофициальным, но и школьным.

Это все понятно.

Стеф вырос продолжением того хладнокровного снайпера из 90-х и превзошел его в эру трехочкового баскетбола.

Но, помимо очевидного влияния, Делл определил три вещи, благодаря которым его сын и превратился в двукратного MVP.

Во-первых, именно благодаря нему получилось так, что у Стефа появился такой бросок и при этом эта сверхспособность не разрушила все остальное. Обычно молодых игроков сначала натаскивают в фундаментальных вещах, а желание пулять из буфета не поощряется, так как негативно сказывается на всем остальном. Но из-за того, что он постоянно крутился вокруг баскетболистов и видел изнанку игры, из-за того, что всегда рядом был отец, объясняющий, как все устроено на самом деле, он с детства концентрировался на пулянии, но никогда не забывал об остальном.

Во-вторых, именно благодаря нему Стеф вообще стал профессиональным баскетболистом. В начале университетской карьеры Делл настоял на том, чтобы сын поменял механику броска и научился задирать траекторию. Если бы совет шел из менее авторитетного источника, его можно было бы проигнорировать, но в этом случае – никак. Стеф подверг себя мучениям, переучиваясь заново, но зато пришел в лигу с броском, который работал не только против школьников.

Наконец, именно благодаря нему первые годы в лиге прошли без какого-либо драматизма. Стеф пришел в команду, лидер которой заявил, что с новичком играть не в состоянии, и поначалу не очень понимал, что с этим делать. Он попросил совета у Делла и услышал, что нужно ни о чем не думать и не забывать о функциях первогодки. В сторону Монты Эллиса ни тогда, ни после Стеф не сказал ни слова, просто очень много работал, и вздорный экс-лидер оказался не в состоянии с ним играть, потому что был обменян в другую команду.

«Не то чтобы я всегда хотел быть профессиональным баскетболистом, – объяснял Карри. – Я должен был принять решение сам. Отец всегда говорил нам, что он поддержит нас, чем бы мы ни занимались. Он никогда не принуждал нас идти в зал. Понятно, что он соглашался пойти с нами, но не то чтобы он нас поднимал и заставлял идти. Это мне очень помогло, так как мое отношение к игре – это сугубо мое, никто его мне не навязывал».

Стеф всю жизнь хотел обыграть отца. В итоге так и получилось.

Соня Карри

Связь: мать

Цитата: «Все всегда смеялись, потому что мой отец был знаменит благодаря своему броску. А вот моя мама знаменита своей защитой. Я, конечно, не особенно впечатляю в защите, но мне кажется, что я могу продержаться достаточно уверенно против любого. Без нее, не знаю, что бы я вообще делал».

История: Мама Карри всегда присутствовала фоном в карьере Стефа в НБА. Началось все с фразы перед драфтом «Единственное, что красивее броска Карри – это его мать». А кульминация случилась в плей-офф 2016-го, когда интернет начал обсуждать не попадания лидера «Уорриорс», а тот возмутительный факт, что его мамаша слишком чувственно отпраздновала их с каким-то годящимся ей в дети и при этом симпатичным гражданином.

Внешность обманчива: мама Карри – самый жесткий представитель семейства. Характер, как сказал бы Сава Игнатьич, такой, что может фронтом командовать. Она воспитывала детей, пока старший Делл Карри был в разъездах. Она устанавливала правила, которые нельзя нарушать. И именно ее главные черты определяют Стефа – и это не миловидность, а религиозность и внутренний стержень, который позволяет компенсировать недостаток пары футов.

Соня Карри в школе и университете играла на позиции связующего в волейболе.

Определяющая история из ее детства – одноклассница называла ее нигером, и когда устные предупреждения не помогли, Соня избила бедную девочку-расиста прямо в классе.

Карьера развивалась вполне успешно. Ее Вирджиния Тек периодически устраивала сюрпризы крупным колледжам, а сама она попадала в разнообразные символические сборные.

Но перед последним сезоном все закончилось – Соня уведомила тренеров, что выходит замуж, и собирается сосредоточиться на более важных вещах, чем волейбол.

Из статуса домохозяйки Соня Карри вышла уже в 1995-м, когда вместе с мужем основала христианскую школу в Шарлотт и заняла там пост директора.

В этой школе учились ее дети, которые настолько пронизаны религиозными воззрениями родительницы, что обе татуировки Стефа с цитатами из Библии – «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Послание к филиппийцам, 4:13) и «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (К римлянам, 8:28) – посвящены как раз любимым изречениям Сони.

Сама она говорит так:

«Некоторые призваны молиться, другие – учить. Задача Стефа – прославлять Бога во всем, что он делает, благодаря своему таланту. Господь говорит: «Позвольте мне светить через вас».

Строгость Сони по отношению к детям тоже сильно контрастирует с отношением Делла.

Все вспоминают, что, когда Делл был тренером Стефа в школе, то совсем не реагировал на какие-либо промашки, а потом и вовсе никогда не лез к нему с советами.

Мама Карри же не дает сыну никаких послаблений.

Как-то раз она запретила ему выступать за школьную команду из-за того, что он отказался убирать свою комнату.

Потом несколько раз устраивала ему тренировочные лагеря на заднем дворе, когда посчитала, что парню нужно прокачать физику и поработать над скоростной выносливостью.

В каком-то смысле эта же опека продолжается и до сих пор. Например, Соня штрафует Стефа за каждую потерю после третьей на 100 долларов.

Даже пару лет назад, после удачного матча, Стеф получил взбучку. Оказалось, что камеры поймали в замедленном повторе его пламенные празднования трехочковых, и обильное употребление слов с наполнителем fucking было замечено в том числе и его главным куратором.

Сет Карри

Связь: младший брат

Цитата: «Его успех не меняет наши отношения. Стеф тот же человек, что был в школе. Он очень тихий парень и старается оставаться в тени. Когда мы куда-то идем, люди начинают его фотографировать. Это приятно, но это нисколько не говорит о нем как о человеке. На самом деле, ему очень нравится проводить время с семьей и друзьями. Вне площадки мы говорим обо всем, а баскетболу уделяется ну максимум четверть времени.

Его успех помогает и мне. Я не стараюсь сравнивать себя с ним и как-то соревноваться. Даже до того как он добился всего этого, мне всегда родители говорили, что не нужно стараться быть похожим ни на отца, ни на Стефа. «Будь самим собой и становись лучшей версией себя».

История: «Стеф, Сет и мой отец просто чумовые во всем, что касается соревнований. Сет всегда говорил: «Мамочка, Стеф мухлюет». А Стеф отвечал невинным голосом: «Вовсе нет, он все врет». Это было очень смешно. Особенно потому, что Стеф, как старший брат, был супермилым. Но Сет всегда твердил, что он обманывает, так как он ненавидел проигрывать. И вот они всегда спорили. Стеф очень тихий, но он не может проиграть, и ему приходилось вот так неуклюже отстаивать свою правду» (Сидел Карри).

Сет Карри также выступает в НБА. После «Голден Стэйт» и «Сакраменто» он все же задержался в «Далласе».

«Мой папаша комментировал игру с «Хорнетс» и искал для нее статистику, – рассказывал Стеф Карри. – И вот они показали, кто в лиге лучше всех атакует из-за дуги, и оба Карри были в списке – два С.Карри, Сет повыше, а я пониже. Он, естественно, не мог это не зафиксировать и не послать нам ее».

Сидел Карри

Связь: сестра

Цитата: «Стеф – суперстранный. Каждый раз, когда ко мне приходили друзья в детстве, он всегда возился с нами и устраивал разные розыгрыши, дурачился. Иногда он прятался в кладовой и издавал оттуда странные звуки, стараясь нас испугать. Помните фильм «Крик»? У нас дома была маска оттуда, и иногда он надевал ее и вываливался откуда-нибудь и пугал нас. Кажется, ему было тогда лет 14. Он не перестал быть таким же приколистом. Я с ним теперь реже вижусь, но от его жены я слышала, что он выделывает какие-то безумные штуки. Теперь, когда у него родилась дочка, он дурачится на пару с ней. Валяется по полу, как будто ему шесть лет...

Стеф выглядит расслабленным, но внутри он весь горит. Вот вам пример: как-то в школе Стеф и его команда готовились к рождественской игре, они прыгали в раздевалке, стараясь настроиться. И тут мы смотрим, еще до начала игры Стефу накладывают швы на затылок. Оказалось, что он так прыгал, что ударился головой об косяк и разбил ее».

История: Сидел училась в университете Элон и радовала всех своим волейболом. Сейчас она помогает Айише с ресторанным бизнесом и командует сайтом, посвященным моде.

«Вы никогда бы не догадались о том, что Стеф – MVP НБА. Это то, что мне в нем так нравится – он вообще не изменился с тех пор, как ему было шесть лет. У него по-прежнему доброе сердце, и он работает так же, как и раньше… В те времена, когда я училась в колледже, вдали от семьи, для меня было важно именно его постоянное внимание, которое не уменьшалось из-за расстояния и занятости».

А еще Сидел Карри замужем за Дэмионом Ли, и вряд ли кто-то сомневается в том, что именно любовь сестры и брата помогла тому получить место в ростере «Голден Стэйт».

Чэд Фэйр

Связь: преподаватель театрального мастерства в Charlotte Christian School

Цитата: «Учителя всегда оценивают аудиторию. Они пытаются понять, какие ученики будут всегда их поддерживать, какие всегда будут воспринимать их в штыки, а какие еще не определились, и их можно привлечь на свою сторону. Стеф всегда меня поддерживал».

История: Фэйр не преподавал Карри собственно актерское искусство – так он хотя бы мог научить его симулировать и повлиял бы на баскетбольную карьеру. Его предмет был больше связан с изучением драматургии, придумыванием декораций и костюмов, анализом того, как строятся режиссура и драматургические эффекты.

Фэйр изначально вообще не знал, кто такие Карри – незадолго до того, как он начал обучать Стефа, он переехал из Флориды, а поэтому легенда о великом Делле Карри обошла его стороной.

В первый же день он попытался произнести имя Стефа: «Стивен»…

Весь класс засмеялся.

Очень скоро они обнаружили, что очень похожи. Как говорит сам Карри, «Фэйр – такой человек, который умеет радоваться буквально всему. С ним нельзя плохо провести время».

После школы они держали связь через соцсети, Карри часто приглашал бывшего учителя на матчи Дэвидсона, а после драфта Фэйр послал Карри очень важное сообщение для обоих: «У тебя наступает такое время, когда ты не будешь понимать, кто есть кто на самом деле. Хочу, чтобы ты знал, что на меня ты всегда можешь положиться».

И в 2011-м, когда Карри принимал участие в мероприятии «За каждой знаменитостью – отличный учитель», он выбрал человека, который из школьного учителя превратился в его друга, старшего товарища и примера для подражания.

Карри говорит, что в основном ориентируется на Фэйра в том, что касается воспитания детей. Но, черт, он даже бороду у него скопировал.

Брайант Барр

Связь: сосед в университетском общежитии, партнер по команде Дэвидсона, крестный отец Райли

Цитата: «У нас так много общего в том, как мы смотрим на мир, начиная с нашей веры. Для меня было очень важно обрести кого-то, с кем я могу найти общий язык. В любой момент дня я могу позвонить Брайанту и попросить у него совета в отношении любого решения, которое мне нужно принять в жизни, потому что мы видим окружающий мир одинаково».

История: Барр и Карри жили в одной комнате, очень много времени проводили вместе, очень быстро нашли себе спутниц жизни, играли в одной команде и поливали из-за дуги, пусть и с разным процентом. Нескладный запасной белый из запаса Дэвидсона тоже стал настоящей сенсацией университета, когда Гас Джонсон заорал после очередной серии трехочковых «Белый лобстер в огне», и прозвище приклеилось.

После ухода Карри в НБА «Белый лобстер» размышлял о том, что может податься в Европу, но в итоге пошел по финансовой линии. Он доучился в Дэвидсоне, потом некоторое время работал в Mercer актуарным аналитиком, потом устроился в Nike и получил MBA в Стэнфорде.

Их отношения со Стефом все крепли: тот были шафером у него на свадьбе, потом Барр и его жена стали крестными родителями Райли, даже их жены – лучшие подруги. И наконец, оказались оформлены официально: в 2016-м Барр и Карри в качестве бизнес-партнеров основали стартап Slyce, социальную платформу, цель которой направлена на создание более обогащающего общения между звездами и болельщиками.

Крис Страхан

Связь: университетский друг, сосед по общежитию Сета Карри

Цитата: (о моментах, когда Карри уходит в себя во время матчей) «Думаю, что он так делает, чтобы абстрагироваться от понятия «работа». Это помогает ему наслаждаться игрой так, как это было всегда. Он чувствует, что Господь послал его на Землю, чтобы играть, и он не хочет забывать самое главное – что нужно просто играть».

История: Страхан – один из самых близких друзей Карри и при этом о нем практически ничего не известно. Он вырос вместе с братьями Карри, делил комнату вместе с Сетом в университете, и когда Стеф начал играть в НБА и на протяжении первого сезона жил один, Страхан переехал с ним в Окленд и следил за всеми его мытарствами в роли новичка.

Постепенно он превратился в главного инсайдера карьеры Карри. Сложно найти материал о звезде «Голден Стэйт», где не было бы проницательных наблюдений его близкого товарища.

Сам Страхан окончил университет Либерти. И сейчас возглавляет некоммерческий проект Kick’n it, благотворительный фонд, который «использует массовую культуру и моду на кроссовку для помощи малообеспеченным слоям населения». Например, он собрал 10 тысяч пар кроссовок для людей из республики Конго.

Сам Карри, естественно, помогает фонду всеми силами и является членом консультационного совета.

Джеймс Лэки

Связь: тренер канадской школьной команды Queensway Christian College Saints

Цитата: «Я не верил в то, насколько хорошо он понимает игру для своего возраста. Он знал сильные стороны остальных и понимал, где они должны быть – он видел такие линии для передач, которые просто не мог видеть парень с его ростом. Я предупреждал всех, чтобы они поднимали руки, когда мяч у Карри. После первой же тренировки четверо или пятеро парней ушли домой с разбитыми в кровь носами. Они все уходили с площадки со словами: «Тренер, я не думал, что он будет пасовать».

История: Лэки – не совсем обычный тренер. Он сам не скрывает, что в какой-то момент подошел к 12-летнему Карри и попросил научить его самого паре приемчиков, которые бы он мог применить в ночной лиге.

Он получил братьев Карри в свое распоряжение на один год в 2001-м и умудрился пройти весь сезон без поражений.

С его любимой истории и начался миф «золотого мальчика», столь приторный, что от него может сводить скулы.

«У меня закончились идеи. До конца оставалась минута, и никак не получалось задействовать Карри. Его били, пихали, защищались против него втроем. И вот мы отстаем на шесть очков, и я беру тайм-аут.

Говорю: «Парни, я не знаю, что вам сказать. У вас есть предложения? Спасите меня». Следует тишина. Один из моментов, как из «Хужьерс».

И тут Стеф говорит: «Дайте мне мяч, я забью».

«Ок, вы его слышали. Дайте ему мяч и уйдите в сторону».

Защита концентрировалась рядом с трехочковой линией. Карри взял мяч – и бросил, не доходя метра до нее. В следующей атаке они приблизились к нему – но он снова бросил, не доходя пары шагов.

Мы выиграли с преимуществом в шесть очков. Карри набрал 9 из 12 за последнюю минуту».

Как там было на самом деле, никто уже не знает. Но именно Лэки начал проводить на юном Карри первые эксперименты – он находил для спаррингов все более возрастные команды и смотрел, смогут ли его остановить.

Именно тогда Делл увидел, что сыну нужно заново ставить бросок.

Шонн Браун

Связь: тренер в Charlotte Christian School

Цитата: «Стеф изменил саму систему оценки молодых игроков. Теперь гораздо больше тренеров смотрят не на то, как человек выглядит, а на то, что он умеет в плане баскетбола. Они думают о том, что мускулатуру можно добавить, а вот умение предвидеть ситуацию, фундаментальные навыки – этому непросто научить».

История: Браун, тренер одной из лучших школьных программ Северной Каролины, получил Карри в свою команду в 2002-м, когда Делл завершил карьеру и вернулся домой.

После доминирования в Канаде Стеф был вполне готов к тому, чтобы выступать за основную команду, но в первом сезоне тренер решил оставить его с однокашниками. Браун посчитал, что в команде своего возраста щуплый мальчик будет иметь больше времени, больше свободы обращения с мячом, больше уверенности в себе.

Как и многие, Браун очень долго не видел в нем ничего особенного, кроме броска, вполне естественного для сына снайпера из НБА. Уже потом он начал с удивлением рассказывать, что после потерь, после улетающих за пределы площадки мячей, сам Карри объяснял ему, что он давал передачу туда, где должны были находиться его партнеры, а тренер неожиданно осознавал его правоту.

Но именно Браун провел один из самых значимых диалогов вообще в баскетбольной карьере Карри.

– Ты должен больше бросать.

– Но, тренер, я не хочу, чтобы парни решили, что слишком много о себе думаю.

– Давай я скажу это еще раз. Чтобы мы чаще побеждали, ты обязан больше бросать.

Браун настоял на том, чтобы Карри совершал как минимум пять бросков за четверть: с его процентом это было не только лучшим вариантом для команды отличиться, но еще и позволяло отвлекать внимание защиты от остальных.

«Мы хотели бы, чтобы он бросал 15 раз за четверть, а пять – это минимальная планка, – рассказывал потом Браун. – Он все никак не мог выполнить нашу установку, пока сами партнеры не стали у него спрашивать: «Ты почему не бросаешь-то?».

Так Браун создал того необычного поливающего разыгрывающего, с которым потом три раза доходил до плей-офф штата.

В 2006-м Карри уже больше походил на себя образца MVP.

«Мы играли в финале турнира, который назывался Chick-Fil-A Classic, против команды Norcross, – рассказывал Браун. – У них было семь игроков, позже поступивших в университеты первого дивизиона NCAA, в том числе Джоди Микс и Аль-Фарук Амину. Все думали, что нас размажут. Но Стеф неожиданно потащил нас в одиночку. Он был настолько сконцентрирован – я никогда по-настоящему не видел его таким. Таким, каким все его видят сейчас. Джоди Микс был гораздо здоровее физически, но Стеф не сдавался. И тогда я начал что-то подозревать».

Связь с тренером не порвалась и после ухода Карри в НБА. Летом он по-прежнему приезжает тренироваться в зале бывшей школы, а из учителя Браун превратился в партнера – именно он проводит лагеря, которые организует Карри для молодых игроков.

Боб Маккиллоп

Связь: тренер Дэвидсона

Цитата: «Тренер Маккиллоп мне как второй отец. Он сделал для меня все. Взял меня из школы, вселил в меня уверенность в том, что я смогу играть на другом уровне. Заставлял меня трудиться каждый день, чтобы добиться чего-то не только на паркете, но построить что-то внутри меня, что не ограничивается баскетболом. Он дал мне понимание того, каким игроком я могу стать, и он по-прежнему влияет на мою жизнь. Когда ты с ним говоришь, кажется, что ты можешь все».

История: С университетским тренером Карри регулярно общается и до сих пор ждет, чтобы тот направлял его – строгость Маккиллопа очень требуется особенно после инцидентов с бросанием капы, которые он рассматривает не иначе как «демонические проявления».

Карри – главная удача тренера Маккиллопа, выходца из Нью-Йорка, нашедшего себя в маленьком колледже, который известен качеством образования, а не баскетболом.

Впервые он увидел его в 10 лет – Карри играл в бейсбол с его младшим сыном Бренданом – и уже тогда выделил гены спортсмена, решив, что Стеф может стать звездой бейсбола.

Именно личное знакомство и географическая близость определили повышенный интерес Маккиллопа к Стефу, когда он вернулся из Канады.

Дэвидсон не отвечал тому уровню, на который рассчитывал метивший в НБА игрок. Но других предложений у него очень долго не было. От Карри отказались даже тренеры Вирджиниа Тек, университета родителей, хотя друзья семьи специально связывались с ними и просили обратить внимание на школьника.

В последний год, когда Карри уже отошел от образа «12-летнего дрыща», Маккиллоп всерьез волновался, что Карри уведут у него в последнюю минуту. Но тот трогательно решил довериться тренеру, который первым в него поверил: когда напряженный специалист приехал в дом Карри, чтобы давать последнюю решительную речь, Стеф его перебил и сказал, что уже сделал выбор.

Маккиллоп всегда обращал внимание на то, что его привлекло в Карри особенно.

Когда он наблюдал за двусторонней игрой на просмотре в Лас-Вегасе, то увидел, что он как будто совершенно не обращает внимания на то, что у него ничего не получается.

«Он был просто ужасен. Попал мячом себе в ногу. Отдал плохой пас. Он выглядел просто беспомощно. И вот я смотрю и вижу, что, несмотря на это все, он не перестал играть в защите. Не перестал слушать тренера. Ни разу не обвинил кого-либо из своих партнеров. Не начал ругаться с арбитром. Он продолжал играть с той же энергией и энтузиазмом, и можно было видеть, что он как будто переворачивал страницы. Ошибки остались в прошлом, нужно думать о том, что впереди».

В первом матче за Дэвидсон Карри играл так плохо, что Маккиллоп хотел его заменить. За первую половину игры с Восточным Мичиганом он допустил 8 потерь, а его команда проигрывала 16 очков.

И тут Маккиллоп вспомнил про тот момент в Лас-Вегасе и решил ничего не менять.

Во второй половине Карри набрал 13 очков и помог Дэвидсону победить.

«Я его до сих пор дразню из-за той игры, когда он сделал дабл-дабл – 15 очков, 13 потерь. Но это был важный момент для него – когда его не поменяли, он поверил в себя».

Маккиллоп создал примерно того Карри, что спустя годы взорвет НБА. Абсолютное доверие, неортодоксальный подход к определению позиции, готовность партнеров играть на него – все это через год произвело одно из самых ярких явлений в NCAA. Карри своей суперрезультативностью и магией жизнерадостного баскетбола почти затащил Дэвидсон в «Финал четырех» и даже привлек на трибуны Леброна.

Брюс Фрэйзер

Связь: тренер по развитию игроков в «Голден Стэйт»

Цитата: «В тренерском штабе должен быть человек, который задает креативный импульс на протяжении всего сезона и помогает тебе стать лучше. Я всегда обращаюсь к Брюсу. Он просто великолепен – он умеет всегда давать блистательные советы, построенные на удивительных наблюдениях. Он очень хорошо знает мое настроение, может все понять по выражению лица и по тому, как я себя веду. Он знает, что нужно сказать, чтобы я собрался».

История: В студенческие времена Стив Керр дал Фрэйзеру прозвище «Q» – тот задавал слишком много вопросов. Так как свой «Q» необходим любому Джеймсу Бонду, то с тех пор он переквалифицировался на индивидуальные занятия и последние четыре года помогает Карри улучшать бросок и другие аспекты игры.

Фрэйзер – сын школьного тренера. Он играл вместе с Керром за команду университета Аризоны, но на следующий уровень за ним не пошел. Керр отправился за своими пятью титулами в НБА, а Фрэйзер работал с Лэрри Брауном и Куином Снайдером и помогал развиваться таким персонажам, как Майкл Джордан, Реджи Миллер и Алонзо Моурнинг.

Когда Керр получил работу генменеджера в «Санс», к их числу добавился и еще один важный для Фрэйзера ученик – Стив Нэш.

А когда Керр пришел в «Голден Стэйт», Фрэйзера приставили к наследнику Нэша, которого он должен был бесконечно доводить до совершенства.

Довольно бессмысленное вроде бы занятие сделало тренера Q едва ли не самым знаменитым помощником во всей НБА: они с Карри не разлучаются ни на предматчевых разминках, где защитник делает странные упражнения под его руководством, ни во время игр, где Фрэйзер постоянно подсказывает ему, как скорректировать те или иные аспекты.

Довольно бессмысленное вроде бы занятие сделало тренера Q и неотделимым от успеха «Уорриорс». Даже будучи двукратным MVP и застолбив место в клубе 50-40-90, его подопечный продолжает делать маленькие шаги вперед. Фрэйзер придумывает новые упражнения, отмечает те нюансы, которые нужно прокачать (вроде более расчетливых передач), настаивает на том, что необходимо научиться актерской игре а-ля Харден, чтобы получать больше штрафных, и – главное – чувствует игру Карри лучше, чем кто бы то ни было еще, и может подсказать, что в тот или иной момент он сделал не так.

Фрэйзер сделал невозможное – научил лучшего шутера в истории лиги бросать еще лучше. И это никогда бы не произошло, если бы ему не удалось построить те доверительные отношения, которые видны даже по мучительному и одновременно веселому процессу подготовки к матчу.

Брэндон Пэйн

Связь: Личный тренер по физподготовке

Цитата: «Временами я думал, что нормальный здравомыслящий человек просто сдастся. Некоторые вещи, которые я заставлял его делать, слишком сложны, и я думал, что он скажет: «Погоди, это уж слишком».

История: О Пэйне Карри рассказал Джеральд Хендерсон, который так же был задрафтован в 2009-м, только под 12-м номером. Это произошло в апреле 2012-го, когда Карри восстанавливался после очередной операции на голеностопе.

Пэйн, бывший тренер в университете Уингэйт, начал собственный бизнес по тренировке спортсменов в 2009-м. Он работал с несколькими игроками, которые связаны с Северной и Южной Каролинами: Кембой Уокером, Тайрусом Томасом, Антуаном Джэмисоном, Мэттом Кэрроллом. Но он ухватился за возможность сотрудничать с Карри. Это был самый сложный момент в карьере Карри, когда его практически списали со счетов. Он пропустил большую часть усеченного из-за локаута сезона-2011/12 с повторными повреждениями голеностопа, и все ждали, что травмы похоронят его карьеру.

Первые занятия проходили на одном месте, так как голеностоп Карри только заживал. Параллельно с этим Карри получал образование в Дэвидсоне.

Пэйн моделировал для него гиперсложные условия. Во многих упражнениях Карри нужно выполнять упражнения и при этом вести мяч другой рукой. Или попадать из-под кольца и со средней дистанции. Ловить теннисные мячи. Выполнять игровые действия с сопротивлением висящего на нем каната.

Пэйн использовал различные технологии, чтобы постоянно усиливать эффект. Карри мог ловить теннисный мяч, при этом ведя баскетбольный мяч и при этом будучи в стробоскопических очках, которые ограничивают видимость. Очки закрывают обзор и пропускают лишь толику света (который регулируется Пэйном). Глаза отвлекаются в каждую секунду, что заставляет игрока сохранять максимальную концентрацию.

Пэйн использовал Fitlight, цветовую машину, которая представляет собой диски размером с ладонь, размещенные на стойках – каждый цвет обозначает движение, которое должен совершить Карри перед тем, как дотронуться до нее. Иногда ему приходится это делать и одновременно ловить теннисный мяч, отскакивающий от стены. При этом кто-нибудь из команды Пэйна держит сигнал, который дает Карри следующую задачу для выполнения. Все это нужно для того, чтобы, когда Карри двигается по площадке с мячом и его атакует защитник, он мог одновременно выполнить несколько задач, увидеть, какую команду ему дают со скамейки и принять правильное решение, даже если устал.

Наконец, Пэйн приучил Карри к камере сенсорной депривации, резервуару, ограничивающему человека от любых ощущений. Это огромная ванна, наполненная водой температуры кожи и английской солью. Смысл пребывания в ней заключается в том, чтобы абстрагироваться от любых физических ощущений и сконцентрироваться лишь на том, что происходит в голове.

«Обожаю каждый день, когда работаю со Стефеном Карри, – говорит Пэйн. – Это и радость, и вызов одновременно. Радость, потому что он приходит работать. Никаких криков, ничего лишнего. Когда мы на площадке, все идет само по себе. Это вызов, потому что мне приходится помогать парню, который за 10 минут делает все задания, которые я для него придумываю. Я могу ему показать что-то новое, и он будет выглядеть как только родившийся Бэмби в первых трех попытках. Но на четвертую и пятую уже будет казаться, что он это делал всю свою жизнь. И как только у него получается, то он уже этого не забудет».

Фото: REUTERS/Bob Donnan-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Ronald Martinez, Gregory Shamus / Stringer , Doug Pensinger; instagram.com/ayeshacurry; twitter.com/HokiesVB