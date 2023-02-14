16-летний пацан в старте «ПСЖ» – самый юный в истории плей-офф ЛЧ. Что в нем такого?

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В основе «ПСЖ» против «Баварии» выйдет 16-летний центральный полузащитник Уоррен Заир-Эмери – он станет самым молодым игроком в истории в плей-офф Лиги чемпионов (из тех, кто выходили в старте). Если быть точным, ему 16 лет и 343 дня.

Что о нем нужно знать?

Родился спустя 5 месяцев после дебюта Месси в футболе

Богатства «ПСЖ» – не препятствие для янгстеров. Пример – карьера Уоррена Заир-Эмери. В июле 2022-го он подписал контракт с парижским клубом. С августа потекли рекорды.

Сначала Заир-Эмери оказался самым молодым игроком, который выступил за «ПСЖ» в чемпионате. Затем – самым юным стартером и представителем в Лиге чемпионов. В феврале Уоррен взял рекорд как самый зеленый автор гола – пробил «Монпелье».

После дебютного мяча Заир-Эмери сиял в самоуверенности. «Я мог покатить на Лео Месси, но удар показался более выгодной опцией. Использовал возможность – получилось», – с улыбкой рассказывал Уоррен об игноре в адрес легенды.

Месси дебютировал в Ла Лиге в октябре 2005-го. Заир-Смит не застал первый матч аргентинца: родился лишь спустя пять месяцев. В 2023-м Лео и Уоррен встретились во взрослом «ПСЖ». В юном французе видят новую мегазвезду.

«По паспорту Уоррену 16, но в игре – гораздо больше». В детстве он учил играть взрослых

Уоррен с детства казался слишком зрелым. Отец футболиста Франк рассказывал, что не думал бросать сына в футбол, пока не захватил на любительский турнир. Заир-старший обрезал длинный пас и попал в ребенка. Эмери-младший принял мяч на грудь и опустил, будто несколько лет не вылезал с полей.

Франк не только играл, но и руководил любительской командой одного из парижских кварталов. Отец подтягивал Уоррена на тренировки со взрослыми. Иногда по просьбе папы Заир-младший показывал коллегам, как правильно выполнить то или иное упражнение. Таланта и техники хватало.

«По паспорту Уоррену 16, но в игре – гораздо больше», – суммировал Хосе Алькосер, который рулит юношеской сборной Франции. В 2022-м коуч возил юных игроков в Израиль на Евро. Заир-Эмери пролез в состав, хотя отставал от среднего возраста коллег на год.

Похожая картина сложилась в молодежной ЛЧ. Заир-Эмери шагнул с «ПСЖ» в четвертьфинал, хотя разница с другими футболистами составляла три-четыре года.

Классно владеет обеими ногами, быстрый и ооочень трудолюбивый

Заир собрал комплименты на всех возрастных уровнях.

Бафоде Дьяките, один из первых тренеров Уоррена в «ПСЖ», хвалил за самоотдачу. Эмери начинал столичный путь в команде U-11. Полузащитник пахал так, что партнеры по команде расслаблялись и просто дожидались отбора вундеркинда. Коуч понял, как сильно страдает командная самоотдача, и отправил парня на новый возрастной уровень.

Антони Вивьен, который руководит академией «ПСЖ», называл Эмери скромным и аккуратным. По словам менеджера, Заир не пестрит лидерскими качествами, зато в игровом плане развивается как 25-летний профи.

Алькосер видел признаки топ-таланта в деталях. Хосе рассказывал, что заметил Эмери, потому что он классно владеет обеими ногами, а еще из-за скорости, выдержке в технике и тактике и психологической стойкости.

Аналитический сайт Scouted Football пишет об Эмери чуть ли не как о совершенном футболисте. По оценке местных экспертов, Заир продвигает мяч и дриблингом, и передачами, а чужим воротам угрожает как за счет рывков в штрафную, но может и с дальней дистанции. Еще Уоррен прекрасно готов физически: легко снижает и повышает скорость, выдает рывок за рывком.

В защите Эмери спасает игровой интеллект. Заир чувствует, когда отсидеться поглубже и перехватить мяч, а когда – сыграть агрессивнее и броситься в отбор.

Scouted Football называют Эмери почти идеальным футболистом, а из слабостей выделяют лишь длинные передачи – и то чтобы выделить хоть что-то.

Кристоф Гальтье приметил Эмери летом 2022-го, когда повез «ПСЖ» на предсезонку в Японию. В феврале, после гола Уоррена в ворота «Монако», тренер объяснил личный подход: «Мне нужна конкуренция в составе. Если 16- или 17-летний игрок лучше готов к матчу, минуты на поле найдутся».

Перед домашней игрой «ПСЖ» против «Баварии» L’Equipe предвкушал схему 4-4-2, где Заир займет правый фланг, а левый достанется Карлосу Солеру. Уоррен должен будет придавить Альфонсо Дэвиса.

К середине февраля Заир подошел точечным оружием Гальтье. Иронично, что Кристоф хочет использовать парня именно против «Баварии» – по данным Goal, мюнхенцы следили за Заиром-Эмери, пока тот не подписал контракт с «ПСЖ». Впрочем, Вивьен, который руководит парижской академией, рисует для Уоррена совсем не узкопрофильное будущее.

«Клуб производит по одному крутому полузащитнику в декаду. Вспомните Луиса Фернандеса, Пьера Дюкрока, Клемана Шантома и Адрена Рабьо. В 2020-х запомнится Уоррен», – уверяет Антони.

Источники: Get Football News France, Goal.com, Look Charms, L’Equipe, Mirror, psg.fr, PSG Talk, Scouted Football

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Фото: East News/JEAN CATUFFE / DPPI via AFP, Matthieu Mirville / DPPI via AFP; REUTERS/Stephane Mahe; globallookpress.com/Naoki Morita/AFLO