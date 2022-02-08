Осторожно, триатлон! Побочный эффект в виде счастья или спорт невысоких достижений

Однажды он встал с дивана, занялся триатлоном, а через полгода встал на тумбочку... От подобных историй трескается интернет и я не буду помогать ему треснуть. Этот текст не о героическом преодолении и больших спортивных достижениях, а об обычном человеке - девушке, жене, маме. Для нее триатлон стал источником энергии в рутинных делах, не спортивных, но ежедневных маленьких подвигах для своей семьи.

Знаете, ведь нас таких большинство: тех, кто, собираясь в стартовом коридоре, сотнями легких дышит за спиной «элиты», тех, кто никогда не разорвет финишную ленту. Но именно все эти люди - основа триатлонного сообщества, которое растет с каждым днем.

Побочный эффект

В триатлоне я четвертый год. Не могу назвать себя сильным спортсменом, но опытным уже могу. На стене висят медальки за несколько олимпийских и 3 полу-железных дистанции, за спринты и индоры, за пару десятков разных заплывов, забегов, один марафон. Есть даже два греющих душу призовых места в open water на 4 км и индор триатлоне.

С момента как в моем доме появился подержанный шоссейный Scott и до регистрации на полную «железку» пройден большой путь, не лишенный ошибок и отрицания. Но есть у триатлона побочный эффект, который раз за разом возвращал меня в тренировочный ритм, превратив этот спорт из хобби в образ жизни. Этот побочный эффект называется счастьем.

Возникает закономерный вопрос: о каком таком счастье может быть речь, когда тренируешься минимум 9 часов в неделю? Общество говорит, что дети - это счастье. Что самореализация в профессии и свободное творчество - это счастье. Но как может быть счастьем 2,5 часа на велостанке, от чего пятая точка становится похожа на большую мозоль? Или 1,5 часа в бассейне, после которого весь день ходишь с опухшим лицом и синяками от очков?

Секрет таков: то, что остальным кажется страданием, нам, триатлоно-зависимым, приносит удовольствие. Нет, не мозоли и синяки, а сладкое ощущение ежедневно прибывающей силы, как физической так и моральной. Каждая тренировка открывает краник волшебного коктейля, наливая тебе стаканчик эндорфина с серотонином, а финиш в гонке окунает в этот коктейль с головой.

Здесь кроется основное отличие любительского триатлона от обычного фитнеса. Для триатлета процесс не менее важен, чем результат. Наблюдение за тем, как постепенно растёт спортивная форма, приносит не меньшее удовольствие, чем хорошее финишное время. А подтянутый пресс и улучшенное здоровье - это лишь естественные приятные дополнения, а не самоцель .

Но дело не только в удовольствии. Сильному телу и светлой голове очень хочется делать, творить, делиться и любить. Если успевать реализовать это желание, удается иногда испытывать уверенность, что топчешь эту землю не совсем уж бессмысленно.

Делай, что можешь, и будь, что будет. IRONSTAR Sochi 2019

Не будем идеализировать: сильное преувеличение утверждать, что каждый триатлет познал путь самурая без амбиций. Цели есть у всех, но они у всех очень разные. Для кого-то - это отобраться на Кону, для кого-то - «половинка» из 5 часов. А для кого-то, как для меня в 2019 году,- пройти олимпийскую дистанцию и не отдать богу душу.

Тогда, впервые попав в качестве участника на главный триатлонный праздник в стране - IRONSTAR Sochi, я ставила перед собой скромную задачу - финишировать «олимпийку» за 3 часа. Но судьба преподнесла более изощренное испытание в виде сильнейшего кишечного отравления накануне перед стартом. Выйдя на гонку с полным обезвоживанием, я приняла примерно столько боли, сколько во время родов двоих детей. Тем не менее, узнав за те 3 часа 15 минут много нового о себе, могу сказать, что это было не зря.

И к слову, настоятельно не рекомендую глотать воду в Имеретинской бухте при просмотре водного этапа - тренируйтесь плавать в волнах заранее!

Своя стая. IRONSTAR Sochi 2020

В октябре 2020-го я снова вернулась на фестиваль триатлона IRONSTAR уже со слотом на свои первые «113». Целью было просто дойти до конца. Но не столько гонкой и невероятными эмоциями на финише запомнились те дни в Адлере.

Успев за время подготовки обзавестись множеством друзей-триатлетов, там, в Сочи, можно было почувствовать себя частью большой дружной семьи. В каждой кафешке на Имеретинской набережной, в Олимпийском парке, на шоссе в Красную Поляну – везде знакомые лица, везде приветы, улыбки и пожелания «легких ног». Именитые спортсмены, триатлонные блогеры и журналисты, друзья и болельщики - все на одной волне. И это замечательно ощущать себя частью стаи, быть на своем месте.

За это низкий поклон IRONSTAR, ни на одной европейской гонке такого чувствовать не приходилось.

Болельщик- не от слова «боль», а от слова «больше». IRONSTAR Sochi 2021

Прошедшей осенью была моя третья полу-железная дистанция и снова IRONSTAR в Сочи. Получилось улучшить прошлогодний результат на 30 минут, но не это стало главным достижением. Со мной были дети и муж, который вдохновившись моим примером, вернулся в триатлон после девятилетнего перерыва.

Сын и дочь встречали нас в транзитках и на каждом беговом круге, хлопая в ладоши и размахивая нарисованными гуашью плакатами. Мы пересекали финишный створ вчетвером, взявшись за руки, а после я услышала от пятилетней дочки такие слова: «Мама, я хочу быть такой же сильной и красивой как ты».

Не меньше радости, чем участие в гонке, мне доставляет болеть за своих. Эти крики «давай-давай» заряжают обе стороны, в такие моменты происходит мощнейший обмен энергией. На прошедшем спортивном фестивале IRONSTAR в Адлере мне посчастливилось болеть ещё и за своего папу, который участвовал в соревновании SWIMSTAR и проплыл дистанцию в одну морскую милю 11м среди мужчин своей возрастной категории.

Торт в вишенках

Эндорфины, гонки, сообщество единомышленников - это все вишенки на торте. Я занимаюсь и буду заниматься триатлоном по одной простой причине. Этот спорт на физическую и моральную выносливость тренирует меня для обычной жизни. Ежедневные тренировки, приучившие к режиму и дисциплине, как стержень дня, на котором вертятся другие дела. Убери его и все развалится.

Чтобы встать в 5:45 утра, развести детей по школам, садам и кружкам, обеспечить семью едой и уютным домом, закупить сантехнику для ремонта в новой квартире, сделать конспект лекции по учебе, помочь старшему с уроками, слепить с младшей снеговика, погулять с собакой и к 22.30 быть в состоянии связно произносить слова, чтобы поболтать с мужем - бесспорно нужна выносливость. И она у меня есть благодаря триатлону.

В этом году в планах 3 «половинки», одна из которых IRONSTAR в Казани (надеюсь, медаль будет такая же красивая как в 2021 году), и полная железная дистанция в октябре. Так что вполне обоснованно рассчитываю через 8 месяцев получить двойной прирост и в выносливости и в счастье.