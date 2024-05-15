«Брюинс» – главные герои Кубка Стэнли. Напрягают топовую «Флориду» практически без ресурсов

И без Маршанда.

В первом по времени звене – Гики и Дебраск, во втором – Заха, Джеймс ван Римсдайк (да, тот самый) и Джастин Брэзо.

Если вы не в курсе (а вы, определенно, не в курсе): Джастин Брэзо начинал сезон на одностороннем контракте в АХЛ и энхаэловский подписал только в феврале. Ему 26 лет, и в НХЛ до этого года он не играл вообще – в регулярке-2023/24 провел 19 матчей.

Третье звено – Трент Фредерик, в четвертом – Пэт Марун и Джон Бичер. Потерей для «Бостона» справедливо считается выбывший из-за травмы Брэд Маршанд, которому на днях стукнуло 36.

Если смотреть на объективный уровень этого состава, то очень трудно оценить его выше, чем борьба за зону уайлд-кард. У любого соперника «Бостона» за место в топе Восточной конференции больше ресурсов в составе.

Возьмите «Торонто» – у «Бостона» нет таких звезд. Возьмите даже «Тампу» – у «Бостона» нет таких центров как Пойнт и Сирелли.

Но «Брюинс» шикарно потолкались в плей-офф, вышли во второй раунд и сейчас кошмарят возможно лучшую команду лиги – «Флориду». И регулярно появляются в моем телеграме .

«Бостон» превращает жизнь соперника в силовой ад

Суперсила, на которой базируется авторитет этого «Бостона» – конечно же, игра без шайбы. Это подозреваешь, глядя на состав: понятно, что главная звезда играет в атаке – и это Пастрняк, но Макэвой в первой паре и Линдхольм во второй – прекрасный набор.

Вот только когда видишь реализацию этого на льду, то понимаешь: дело не в составе. И не только в защитниках. Дело в исполнении и сплоченности, которую показывает команда. Все нападающие полноценно включены в защиту – получается такой живой цельнометаллический организм, который не только выталкивает соперника за пределы центра зоны защиты, но и у бортов навязывает чрезвычайно плотную борьбу.

Те, кто видел хотя бы один из пяти матчей серии, не дадут соврать: каждая смена любого из первых трех звеньев «Флориды» (которые и должны тут делать результат – и пока что его делают) в атаке – сущий кошмар.

«Пантеры» сражаются, чтобы заработать право просто бросить откуда-нибудь издалека. Это очень сложные, насыщенные физическим контактом смены, в которых очень редко удается поднять голову.

Эта защита делает великими вратарей «Бостона», которые не то чтобы выделяются какими-то навыками из топовой группы НХЛ. Все вместе работает даже не как стена, а как радиоактивный туман, что высасывает из тебя все силы, как только ты туда попадаешь.

Причем, когда серия только начиналась, выглядело так, будто вот эта уверенность «Брюинс» в своей зоне – результат некой потери тонуса, которую пережила «Флорида»: все-таки Мэттью и компания где-то с неделю не играли в хоккей.

Это ощущение подтверждали второй и третий матчи (у «Бостона» в каждом по 6 пропущенных), но в четвертом и пятом все вернулось. «Флориде» с трудом даются не то что голы – броски по чужим воротам. Поэтому когда Верхэге даже в большинстве вдруг оказывается в совершенно безопасной для Сваймена ситуации, он судорожно наносит прямой читаемый бросок – ну потому что другого шанса наверняка не будет.

И это ощущение давит на «Флориду» психологически. Ее звезды начинают усложнять. Они меньше уверены в собственных бросках – поэтому мы не видим идеальных попаданий. Они переносят это старание на большинство – и «Бостон» с успехом его съедает (0 реализаций у «пантер» за 8 минут пятого матча).

При этом «Бостон» получает психологический подъем после каждой отбитой атаки, наращивает уверенность в себе – и отвечает своими идеальными контратаками.

Это очень сложно в исполнении, это грандиозно выглядит, и это делает «Бостон» выдающейся историей Кубка Стэнли-2024.

Кажется, без ветерана стало лучше (да, опять)

Маршанд пропустил второй матч подряд. Понятно, что пока «Бостон» остается в игре, мы не узнаем никаких подробностей, что с ним, но для «Брюинс» каждый матч может стать последним. И если Брэд не выходит – значит, там что-то серьезное.

Фактор для дальнейшего развития серии? Безусловно. Но не в ту сторону, о которой вы подумали.

В 36 лет Брэд занимает железное место в топ-6 команды. Понятно, что его опыта и мастерства не хватает, но, по ощущениям, без него атака «Брюинс» стала быстрее – и из-за этого еще продуктивнее напрягает защиту «пантер» во втором раунде.

Косвенная улика: за пять прошедших в серии матчей «Бостон» не проиграл по броскам только три периода. Два из них – в отсутствие Маршанда.

Мастерство и опыт дико нужны, но, как показывает хоккей в серии, «Бостону» на чужой половине важнее габариты, сила и скорость. Очень важный способ доставки шайбы в чужие ворота для команды Монтгомери – скоростные контратаки. Атаки с ходу. И без Маршанда находится, кому в них участвовать и кому завершать (а ведь в пятом матче, например, не забил Пастрняк, хотя еще обязательно забьет).

Вернувшись, Брэд чуть сбавил бы скорость топ-6 «Брюинс» (он великий игрок, но ему не успеть за Верхэге). Год назад то же самое сделали Бержерон и Крейчи – и «Бостон» упустил серию с 1-3.

Так что, возможно, это не такая потеря, как кажется со стороны. И возможно, «Брюинс», сами того не подозревая, стали немного лучше без своего ветерана.

На шестой матч они едут домой. «Флорида», как и прежде, не уверена в своих бросках – и для сверхсбитой команды Монтгомери нет ничего невозможного.

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Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee