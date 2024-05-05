Вылет «Торонто» показал: 11 млн Тавареса окончательно испортили старт эпохи Мэттьюса, Марнера и Нюландера.

За 6 лет никакого прогресса.

На неделях я чуть не сжег пылесос. Включил третью скорость всасывания – тот загудел, замигал красным и просто вырубился.

Я подумал, что это какой-внутренний сбой, из-за которого пылесосу пришел конец, но краткий техосмотр показал: в шланг каким-то образом попала крышечка от минералки. Она застряла на сгибе и буквально мешала машине дышать, от чего та и отрубалась.

Вот пылесос в этой истории – «Торонто». А крышечка – контракт Джона Тавареса.

Если вы не в курсе, «Торонто» проигрывает седьмой матч «Бостону» далеко не в первый раз.

● Первый был в 2013-м – тогда «Лифс» по ходу игры вели аж 4:1, и ту битву Торонто (город, а не команда) запомнил под заголовком «It was 4:1».

● В 2018-м it was 4:3 – во втором периоде Каспери Капанен проходом из меньшинства вывел команду Бэбкока вперед, но счет та не удержала.

● В 2019-м it was 1:0 – «Лифс» вели в серии 3-2 и в шестом матче открыли счет.

● В 2024-м снова было 1:0 – и вы наверняка помните, чем закончилось.

За эти 6 лет «Бостон» пережил многое. Самые яркие хайлайты: финал Кубка Стэнли-2019, 65 побед в регулярке-2022/23 и расставание с Патрисом Бержероном.

Что пережил «Торонто»? Подписание Тавареса. Расставание с Бэбкоком. Расставание с Дубасом. В пределах льда команда достигла только выхода во второй раунд плей-офф-2023 – но этот второй раунд получился для нее таким, что о победе в первом не принято вспоминать.

Где команда находится сейчас? Поражение от «Бостона» – лучшее доказательство: там же, где и 6 лет назад.

Ее звезды выросли и подписали длинные, дорогие контракты. Мэттьюс стал 60-голевым снайпером. Нюландер стал 100-очковым игроком.

При этом «Торонто» все так же не просто проигрывает «Бостону» и не то что не доминирует, но даже не считается в серии с этим «Бостоном» фаворитом.

За 6 лет «Лифс» не развили в себе ни одного качества, с которым можно уверенно идти даже вот на этот «Бостон». Два первых центра которого – Гики и Койл. В топ-6 которого играют Заха, Гики, Койл, ДеБраск и 35-летний Маршанд.

Конечно, это все не школьники, которые должны выходить с поднятыми руками, но хоккей в серии против топ-6, где играют Марнер, Усы, Нюландер и Таварес, должен быть для этих парней другим. Он должен быть для «Бостона» другим, даже если у Нюландера голова болит и он пропускает старт серии. «Торонто», если учитывать состояние, статус и навыки его звезд, уже должен в этой серии доминировать.

Если не при 5-на-5 («Бостон» очень хорош системно), то хотя бы в большинстве.

«Бостону» против этого «Торонто» уже должно быть хоть где-то невыносимо тяжело. У «Бостона» должно хоть что-то ломаться.

Но мы видим, что «Бостон», в котором почти некому забивать, спокойно прошел эту серию. Она не была простой, но «Торонто» в ней не доминировал ни минуты. «Лифс» могли и победить, но поражение не выглядит запредельным результатом.

Это поражение – по делу. Его «Торонто» потерпел от команды с более слабым ядром, которая при этом здорово разобралась в себе, выстроила систему, научилась использовать игроков и из года в год здорово находит точечное усиление на рынке.

Что мешает «Лифс» сделать то же самое? Мы все знаем ответ: ситуация под потолком и конкретно контракт Тавареса.

Это никакая не новость, но последствия этого подписания до сих пор не исчерпаны и с каждым годом удивляют все больше. Джон уже давно не 11-миллионный форвард (в этом сезоне – 65 очков), но проблема не в том, что он показывает на льду.

А в том, что 11 млн, выданные ему Дубасом, мешают составу дышать.

«Торонто» все эти 6 лет не может позволить себе сохранить игроков, которые показали в его составе ощутимый прогресс. Хаймана, Михеева и Бантинга пришлось отпустить.

«Лифс» не смогли сохранить отличное третье звено из плей-офф-2022 (Михеев – Кемпф – Энгвалл), которое показывало отличную скорость и нагоняло страх на «Тампу».

«Листья» вынуждены перебиваться никому не подошедшими игроками и ставить тех максимально высоко. Лучшая иллюстрация в этом году – Бертуцци и Доми.

Треливинг подписал их с комментарием «добавим жесткости». Приходит плей-офф – Макс и Тайлер образуют первое звено с Марнером. Первое звено. Два игрока с рынка, с годичными контрактами.

Это не строительство команды, это выживание.

И в этих условиях непонятно, что за тренер Шелдон Киф. С одной стороны – звезды-то вроде бы раскрываются. Как вырос Нюландер! Какую топовую стабильность показывает Мэттьюс!

При этом у «Торонто» до сих пор нет ни одной связки, в которой можно быть уверенным в стыке с топовым соперником. Перед плей-офф весь город гадает: а смогут ли Мэттьюс и Марнер показать что-нибудь, если их поставят вместе? А оживет ли Таварес на этот раз?

И не работает ничего. За 6 лет не заработало ничего. Как устроен этот состав? Кто с кем тут играет?

Посмотрите на «Флориду» – реального контендера. В регулярке у «пантер» была дырочка в топ-6: Верхэге просто монстр в звене с Ткачаком – Беннеттом, но без его скорости первому звену Баркова-Райнхарта совсем плохо.

Поэтому регулярку «Флорида» шла с Казенсом во второй тройке и думала, что делать. В итоге на дедлайне взяли Володю Тарасенко, чтобы закрыть позицию в первом звене и освободили Верхэге для второй тройки – и он насовал победных шайб «Тампе» именно из второго звена уже в плей-офф.

У «Торонто» где хоть одна связка рабочая, которую можно выставить на кого-нибудь топового? Нет такой связки.

Мы не понимаем, есть ли у главного тренера идеи для этого состава. Мы не понимаем, есть ли у этого состава какие-то внутренние ресурсы.

У «Торонто» нет возможности для маневра, потому что отдавать игроков из большой тройки – чистое безумие, Тавареса уже никто не возьмет, а на весь остальной состав остаются копейки.

Возможно, это все не так страшно. Еще сколько-то лет до наступления тридцати у этого ядра есть, и контракт Тавареса вот-вот истекает – резкий взлет этого состава более чем возможен.

Но последние 6 лет упущены безвозвратно.

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Фото: East News /AP Photo/Ian Maule, Frank Gunn/The Canadian Press via AP, Nathan Denette/The Canadian Press via AP