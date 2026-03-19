Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое «Красная машина», спросите у любого канадца, американца»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о планах по развитию модного бренда.
На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.
«Мы хотим, чтобы наши спортивные бренды были лучше и успешнее тех западных, которые ушли с нашего рынка. Наша аудитория – наши наставники, легенды, те, кто занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Благодарны нашим партнерам, тем, кто инвестирует в наши проекты. Все только начинается.
В течение шести месяцев запустим полноценную коллекцию и дальше будем развиваться. Задача минимум – развивать бренд. Для нас хорошая новость, что из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour.
Весь мир знает, что такое «Красная машина» и что такое слоган «Шайбу, шайбу». Спросите у любого канадца, американца. Все, кто когда-либо занимались хоккеем, во всех странах мира, знают об этом. Мы стремимся к тому, чтобы забить шайбу», – заявил Ротенберг.
