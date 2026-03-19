  • Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое «Красная машина», спросите у любого канадца, американца»
Роман Ротенберг рассказал о планах по развитию бренда одежды.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о планах по развитию модного бренда.

На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

«Мы хотим, чтобы наши спортивные бренды были лучше и успешнее тех западных, которые ушли с нашего рынка. Наша аудитория – наши наставники, легенды, те, кто занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Благодарны нашим партнерам, тем, кто инвестирует в наши проекты. Все только начинается.

В течение шести месяцев запустим полноценную коллекцию и дальше будем развиваться. Задача минимум – развивать бренд. Для нас хорошая новость, что из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour.

Весь мир знает, что такое «Красная машина» и что такое слоган «Шайбу, шайбу». Спросите у любого канадца, американца. Все, кто когда-либо занимались хоккеем, во всех странах мира, знают об этом. Мы стремимся к тому, чтобы забить шайбу», – заявил Ротенберг. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Весь мир знает, что такое «Красная машина» ...
Феррари?
Этот человек не перестает удивлять.....и, очень жаль. Любой человек бы уже задумался, но не он
Прежде всего, должны задуматься его родственники. При любых допущениях и исключениях, его поведение не является нормальным.
Вы правы!
Как обычно лицемер. На многих фотках сам гоняет в этих фирмах.
Воздухан.
И будут китайский ширпотреб продавать за повышенный прайс.
Так уже продают, особенно автомобили. Где еще в мире придурки будут платить по 5 млн за Хавал, когда это цена новой Ауди q5 была пару лет назад?
Согласен. Что тут говорить о машинах, если детали на автоваз - китайские.
скоро вместо PUMA, будет РОМА. вот что значит патриотизм.
«Для нас хорошая новость, что из России сбежали…» 4 года назад они сбежали, у этого новость. У кого то тут есть хоть одна вещь этой тим? Колаборант фигов
Почему Спортс так любит цитировать этого гения маразматичных изречений??? Сколько можно, Ротенберг без конца!!!! У нас что умных людей мало в мире спорта?!
Я поужинал, немного взремнул, пойду искать любого канадца. Буду держать в курсе.
Обнимаю!
Давайте КХЛ перейдут на росс коньки!
Спасибо канешно,но я лучше under amour через казахстан себе и дальше буду заказывать
Иногда кажется, что РР - это искусственный интеллект. Просто набором фраз сыплет
