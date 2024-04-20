16 команд, за которые стоит болеть в Кубке Стэнли

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Розыгрыш Кубка Стэнли – одновременно самое веселое и самое грустное время года.

Радость: происходит очень много элитного хоккея.

Грусть: каждые пару недель прощаешься с какой-нибудь классной командой.

Штука в том, что 16 участников плей-офф, конечно, не равны по статусу, стадии развития и просто по факту, но их объединяет то, что у всех есть история, у всех есть звездные или располагающие к себе игроки, за всеми по каким-то причинам интересно следить.

За всех тянет поболеть – стоит только узнать о каждой команде немного больше. Вы готовы?

16. «Вашингтон»

Сюжет : скатывающаяся к перестройке организация с исторически важным снайпером 38 лет во главе растеряла-раздала ключевых игроков, но вырвалась в плей-офф на финишной прямой. Вырвалась, обогнав кучу более амбициозных и более развитых команд.

Что хорошего : в этих «Кэпиталс» подкупает энтузиазм. Небыстрая и не очень мощная команда нашла внутреннюю техническую гармонию (как ни странно, уход Кузнецова в этом только помог) и заиграла просто в свое удовольствие. Настрой этой команды окупает ее не всегда зрелищный хоккей.

Звезда : Александр Овечкин показал, что дальше пойдет по графику Павелски (с небольшим улучшением, соответствующим разнице в таланте), и рекорд по голам за всю историю – вопрос времени. При этом чувствуется, что для 38-летнего Ови главное по-прежнему не рекорд, а шаг вперед для команды – и он безумно рад каждому новому.

Деталь : «Кэпс» выбрались в финал с рекордно низкой разницей шайб в -37 и это стоит трактовать не как слабость, а доказательство очень своеобразной истории этого сезона.

15. «Нэшвилл»

Сюжет: группа ветеранов собралась, чтобы скрасить последние годы когда-то неплохого состава – и под управлением гения выдала уверенный заход на плей-офф.

Что хорошего: такой флер «Далласа»-2020, ощущение последнего шанса (по крайней мере, для некоторых из присутствующих) даже не на кубок, а на то, чтобы как следует пошуметь и задать молодежи (тому же, например, «Ванкуверу») пару полезных уроков – за такие команды всегда переживаешь как-то особенно.

Звезда: записные лидеры «Нэшвилла» Форсберг и Йоси выдали крепкий сезон, но говорить хочется не о них, а об Эндрю Брюнетте. Тренер, как кажется, и сделал разницу между просто крепким середняком и участником плей-офф.

Деталь: над составом «Нэшвилла» в большинстве перед началом сезона скорее смеялись (сейчас там и Нюквист, и новичок Евангелиста), но оно отлично стартовало и в итоге оказалось сильно лучше, чем у «Питтсбурга».

14. «Айлендерс»

Сюжет: крепкий середняк с неплохим потенциалом сначала этот потенциал чуть не похоронил, а потом уволил тренера, пригласил Патрика Руа и раскрылся практически во весь рост.

Что хорошего: «Айлендерс» сочетают определенное очарование молодой (посмотрите, сколько лет Барзэлу, Хорвату, Сорокину, Добсону и Романову) и неприятной, колючей системной команды. В их воротах – возможно лучшая бригада лиги, и это довершает портрет: да, «Айлс» не претенденты на кубок, но легко не будет никому.

Звезда: главный тренер Патрик Руа вернулся в НХЛ после длинного перерыва, вернулся по ходу сезона и, по сути, спас его для «Айлендерс».

Деталь: «Айлс» – одна из двух команд в плей-офф-2024 с отрицательной разницей шайб по итогам регулярки. При этом оба их вратаря – в топ-20 лиги по проценту отраженных бросков.

13. «Лос-Анджелес»

Сюжет: чемпионы начала прошлого десятилетия оперативно пересобрались и спустя 10 лет думают о том, как бы повторить.

Что хорошего: сочетание былого величия (Копитар, Даути), новой энергии (Кемпе, Фиала) и работоспособности (Мур, Дано). Этот коктейль едва не рассыпался в регулярке, но смена тренера, кажется, помогла чуть перестроится.

Звезда: Куинтон Байфилд наконец-то провел прорывной для себя сезон и в каком-то смысле компенсировал для «Кингс» проблемы с кое-какими другими хоккеистами звездного статуса (см. следующий пункт).

Деталь: третий по кэп-хиту игрок команды – Пьер-Люк Дюбуа – закончил регулярку восьмым бомбардиром «Лос-Анджелеса».

12. «Виннипег»

Сюжет: организация, скатившаяся к грани большой переделки после прошлого плей-офф, с оптимизмом прошла все испытания, сохранила ядро, обрела систему – и полноценно, на все сто процентов, вернулась в игру.

Что хорошего: удивительно крепкая система Боунесса позволяет «Виннипегу» быть упомянутым в числе претендентов на кубок (именно на кубок, а не на локальные успехи), хотя в регулярке команда реализовывала только 18% большинства (22-е место в лиге).

Звезда: в воротах «Джетс» играет Коннор Хеллибак – второй вратарь сезона по проценту отраженных бросков и первый по продвинутому показателю GSAE. Судя по всему, обладатель «Везина Трофи».

Деталь: прорывной отрезок сезона, включавший 8 побед подряд, «Виннипег» выдал в декабре-январе без главной звезды – Кайла Коннора (выбыл из-за травмы).

11. «Ванкувер»

Сюжет: легендарная франшиза под руководством нового главного тренера (Рик Токкет) не просто перезапустилась, а вышла в лидеры Западной конференции.

Что хорошего: в составе «Кэнакс» трудно назвать игрока, который бы не выдал превосходный сезон. Петтерссон, Хьюз, Миллер, Босер, вратарь Демко, парни из средних звеньев, защита – всех было видно (кроме Ильи Михеева, но это тоже нормально). «Ванкувер» сейчас одержим такой свежей энергией, что просто интересно, как все это будет в плей-офф.

Звезда: Рик Токкет, видимо, главный претендент на приз лучшему тренеру, но отметить хочется не только его, а вообще тренерский штаб «Кэнакс», куда входят Гончар и Фут и где появляются братья Седины. Очень похоже на лучший штаб в современной НХЛ.

Деталь: «Ванкувер» весь сезон лидировал по показателю PDO – это сумма процента реализации бросков и процента отраженных бросков, ей условно измеряют степень везения команды. Если эта цифра выше ста – значит, команде везет и скоро перестанет везти.

«Кэнакс» так и остались на первом месте по PDO до конца регулярки с показателем в 102,86.

10. «Торонто»

Сюжет: самое талантливое нападение лиги отправляется в новый поход против демонов, годами преследующих организацию. Проклятье первого раунда пало в прошлом году, сейчас на кону месть «Бостону» – за 2013-й, 2018-й и 2019-й годы.

Что хорошего: обаяние лидерской группы. К результативности Марнера и Мэттьюса мы уже давно привыкли, но в этом году – контрактном для себя – выстрелил Вильям Нюландер (тоже захотел большой контракт). Когда кто-то из них в настроении – против «ТМЛ» сложно обороняться. Когда в настроении двое – против «ТМЛ» невозможно обороняться.

Одновременно троих в настроении в плей-офф мы еще не видели.

Звезда: Остон Мэттьюс набил в регулярке какие-то сумасшедшие 69 голов, и, глядя на это число, сложно не думать что-то типа: «Ну может быть все-таки СЕЙЧАС?».

Деталь: лучший вратарь «Лифс» по проценту отраженных бросков в регулярке-23/24, Джозеф Уолл (90,7%) занял лишь 22-е место в лиге.

9. «Эдмонтон»

Сюжет: самое талантливое нападение лиги отправляется в новый поход против... ну, точнее, не совсем так. Для «Эдмонтона» этот сезон – новая попытка собрать хороший состав за пределами первой тройки (возможно, одной из лучших в истории). Текущая попытка выглядит самой многообещающей из всех последних.

Что хорошего: посмотрите, как и кем укрепили состав. Тут Браун, Перри, Хенрик и Кэррик. С учетом пышущей результативности Макди и всех, кто иногда выходит на лед вместе с ним (Хайман, РНХ, Драйзайтль), – выглядит вполне впечатляюще.

Звезда: в случае с «Эдмонтоном» этот пункт можно пропустить, ведь так?

Ну окей – Коннор Макдэвид. Довольны?

Деталь: на неделе Перри приходил на интервью к Sportsnet и там его попросили прокомментировать видео, которое иллюстрирует, почему этого 38-летнего до сих пор приглашают в команды уровня плей-офф.

«Жаль, что этот момент попал на камеру», – сказал Перри.

8. «Вегас»

Сюжет: действующий чемпион хочет повторить и делает ровно те же движения, что и год назад – кажется, что вынужденно, но может быть и на удачу.

Что хорошего: «рыцари» дали повод фанатам всех остальных команд активно болеть против себя – конечно же, действиями на рынке. Марк Стоун снова, как и год назад, очень неудачно и очень не вовремя травмировался, открыв клубу возможность вывести его зарплату за потолок, а на освободившееся место набрать качественных игроков.

На дедлайне «Вегас» собрал два самых горячих лота – защитника Хэнифина и центрального нападающего Гертла. И, до кучи, Энтони Манту из «Вашингтона».

Запах провала настолько силен, что нельзя пропустить ни секунды.

Звезда: тут без изменений – Джек Айкел. Его звено с Барбашевым и Маршессо не было таким же эффектным в регулярке, но есть ощущение, что Джек как-нибудь разберется.

Деталь: где-то за месяц до конца регулярки «Вегас» чуть не вывалился за линию плей-офф, но в важных матчах с прямыми конкурентами (например, «Сент-Луисом») показал, что готов к серьезным разборкам.

7. «Бостон»

Сюжет: детектив о том, как уход двух легендарных центров – Бержерона и Крейчи – оборачивается осознанием, что два первых центра 35+ в команде уровня плей-офф – это как-то нездорово, и что без них может быть даже лучше.

Что хорошего: «Брюинс» на ходу переосмыслили свою игру и стали будто бы новой командой, сохранив прежние амбиции и харизму. Посмотрите на составы соперников «Бостона» по дивизиону – и вы увидите больше таланта, больше звездности, больше потраченных на талант денег. Но «Бостон» с Койлом и Захой все равно злее, упорнее и в результате выше.

Звезда: система была бы ничем без разнообразия навыков Давида Пастрняка. Он ведь не просто финишер, он и в пас играет блистательно – и с ним на льду атака «Бостона» становится грандиозной.

Деталь: два вратаря «Бостона» – Сваймен и Улльмарк – в топ-10 НХЛ по коэффициенту пропущенных, по проценту отраженных и по GSAE.

6. «Даллас»

Сюжет: идеальный по глубине сплав опыта (Павелски, Бенн, Сегин) и молодости (Джонстон, Хейсканен, Хинтц, Робертсон) растворил в себе еще несколько ценных элементов (Мэтт Дюшен, Крис Танев) и выдвинулся за кубком. Как многие говорят: теперь уж точно.

Что хорошего: труднообъяснимая и трудновоспроизводимая глубина состава. 8 игроков «Старс» забили 20+ голов. Они могут рассыпать бомбардиров на 20+ голов по всему составу, включая четвертое звено.

Там нет ни одного игрока на 40+ шайб, но команда так перенаселена качеством, что не очень понятно, как против нее играть.

Звезда: в таком составе редко кто блещет ярче всех, но выделяются две истории. Молодой Уайтт Джонстон как-то резко раскрылся и стал одним из основных игроков команды; Мэтт Дюшен после небольшого уныния в «Нэшвилле» провел приличный сезон и тоже стал полноценным участником ядра.

Что характерно, оба – центры (хотя Дюшен больше играл справа от Сегина).

Деталь: в этой восьмерке нет Евгения Дадонова, который выбывал из-за травмы и в 51 матче забил 12 голов. То есть он вполне мог бы забросить больше 20 шайб и стать девятым таким игроком «Старс».

5. «Тампа»

Сюжет: легендарный состав собрался в, возможно, последний полноценный заход под предводительством капитана Стэмкоса. В первой половине регулярки-23/24 казалось, что ресурсы этого состава на исходе. Вторая половина показала, что ресурсов достаточно, но хватит ли их на плей-офф?

Что хорошего: перемены в составе сделали «Тампу» гораздо более турбулентной командой – очевидны длинные отрезки, когда ее игра будто разваливается, очевидны проблемы в защите, но впечатляют признаки чемпиона. Мастерство Кучерова, которое работает вроде бы всегда, но особенно – в моменты, когда очень нужно. Большинство и броски Стэмкоса в большинстве. Характер Хэйгла. Цепкость Сирелли. Вратарская стать Василевского.

Ландшафт вокруг «Тампы» сейчас такой, что она не ощущается крепостью посреди степи, как было в начале 2020-х. Она стала крепостью среди других крепостей, но все еще по-своему великолепна.

Звезда: небольшая история. Перед последним матчем регулярки-23/24 у Кучерова было 99 передач, у Мэттьюса – 69 голов. Этот последний матч они играли между собой, «Тампа» принимала «Торонто».

«Лайтнинг» победили 6:4, Кучеров забил, отдал – и набрал свою сотку. У Мэттьюса – 0+0.

Кто тут звезда?

Деталь: «Он прогрессирует, но не думайте, что он сыграет в первом раунде плей-офф, этого не будет», – сказал Джон Купер о восстановлении Михаила Сергачева.

4. «Каролина»

Сюжет: организация подбирается к пику и идет за кубком. Судя по составу, дособранному на дедлайне, этот заход – увереннее всех предыдущих.

Что хорошего: сочетание роботоподобности и обаяния – на самом деле, крайне человеческое. С технической точки зрения «Каролина» – отточенный и бездушный хоккейный механизм. Игра по заданию, четкие роли, ключевое слово – работа. Род Бринд’Амор использует слово «работа» не меньше какого-нибудь русского тренера, команды которого критикуют за бездушность.

Но если вы видели, каким взглядом Род смотрит на команду, то вы почувствуете, насколько это все – и сам тренер, и команда, и их взаимоотношения – живое.

Лучшая иллюстрация обаяния «Каролины» – то, как команда приняла Евгения Кузнецова. Игроки и тренеры чувствовали, что игроку важно стать своим, и очень постарались, чтобы это произошло мгновенно.

Звезда: впечатление, которое производит Себастьян Ахо, как мне кажется, немного страдает от общей и жесткой системности «Каролины», но эта системность не способна скрыть творческий талант лучшего финна лиги.

Деталь: Генцел в 2024-м сыграл 16 матчей за «Питтсбург» и 17 – за «Каролину». Счет по очкам 12-25.

3. «Рейнджерс»

Сюжет: ближе к концу своего громкого контракта Артемий Панарин вышел на суперобороты, новый тренер Питер Лавиолетт проделал прекрасную работу, Шестеркин остался Шестеркиным – и вот вам главный претендент на кубок.

Что хорошего: на старте панаринского контракта «Рейнджерс» производили впечатление не очень слаженного коллектива без выраженных внутренних лидеров и экосистемы. И вот сейчас, в 2024-м, когда смотришь на лихую стартовую драку «рейнджеров» с «Нью-Джерси», в которой игроки основы (Гудроу, Труба, Миллер) встали плечом к плечу с красавцем Мэттом Ремпе, просто не можешь не верить в их дух, в их характер, в их настрой.

«Рейнджерс» – это добро с подколами и кулаками; в плей-офф только такие и побеждают.

Звезда: Артемий Панарин. 120 очков в 32 года, абсолютное и чистое интеллектуальное доминирование на льду, концентрация, щедрость. Что еще добавить?

Деталь: за 82 матча сезона-23/24 Артемий Панарин нанес на 98 бросков больше, чем за 82 игры сезона предыдущего – 302 против 204.

2. «Колорадо»

Сюжет: бывший чемпион, команда с распахнутым чемпионским окном, собственно, идет за еще одним чемпионством. Правда, идет без одного из лидеров.

Что хорошего: плотность состава, которую менеджмент нарастил в этом сезоне. Какие-то ставки не сыграли (Джохансен), какие-то более-менее сыграли (Друэн), так же имел место обескураживающе интересный обмен Байрэма (лучшего защитника «Эвс» в финале-2022, да-да, лучшего) на Миттлстадта. Это очень хорошая работа.

Звезда: казалось, что мы уже видели максимум Нэтана Маккиннона. Оказалось, что этот максимум можно продлить на целую регулярку – получится «+35» и 140 очков. Вау.

Деталь: Александр Георгиев стал первым вратарем сезона по победам – 38 в 63 играх.

1. «Флорида»

Сюжет: прошлогодний финалист оказался не выскочкой, а полноценным контендером. Небольшая полировка – и теперь непонятно, кто сможет остановить всю эту банду.

Что хорошего: как часто бывает, в смысле харизмы команда перенимает черты своего лидера – и «Флорида» сейчас очень похожа на Мэттью Ткачака. Абсолютное хоккейное зло с тычками, драками и силовыми на грани. Тут же – ясный и светлый хоккейный интеллект. Тут же – настоящий хоккейный характер.

Одно «но»: «Флорида» в целом гораздо быстрее, чем один Ткачак.

Звезда: споры насчет позиции лучшего игрока вообще могут продолжаться довольно долго, но если сузить область поиска до лучшего игрока для плей-офф, то не думаю, что есть кандидаты намного сильнее Мэттью Ткачака.

Деталь: лучшим игроком регулярки-23/24 по показателю полезности стал защитник «Флориды» Густав Форслинг с «+56». В 2021-м «пантеры» подобрали его на драфте отказов у «Каролины».

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Фото: AP Photo /Matt Slocum, John Munson, Jeffrey T. Barnes, David Zalubowski, Chris O’Meara, Michael Dwyer, Jason Behnken