Скрытый скилл Панарина: делает партнеров лучше, играя на краю

П – плеймейкер.

5 и 8 апреля «Рейнджерс» проводили концовку матча ведя в счете, соперники снимали вратарей – и у Панарина была возможность дать газу в гонке бомбардиров НХЛ любимым способом Александра Шмурнова . Попаданиями в пустые ворота.

Но – два броска, две штанги, два промаха в элементарной ситуации. Два пронзительных взгляда.

«Я все утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», – улыбнулся Артемий после игры с «Монреалем».

Можно с уверенностью сказать: если бы задача была в том, чтобы отдать пас на пустые ворота партнеру, Панарин справился бы чище. И партнер бы наверняка забил.

Дело не только в том, что Артемий провел второй сезон на 70+ ассистов и стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с двумя такими сезонами. Мы знаем, что он всю свою карьеру блистательно играет в пас и иногда видит линии, которые не видит больше никто.

Но как думаете, что общего у Вадима Шипачева, Патрика Кэйна, Кэма Эткинсона, Райана Строума и Винсента Трочека?

Да, это партнеры Панарина по четырем разным командам – СКА, «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

И объединяет их не только факт игры с Артемием в одном звене. Все пятеро, играя рядом с Панариным, стали лучше.

Два дополнения. Играя с Панариным, Кэм Эткинсон забил 41 гол – элитный барьер, в обычное время доступный только лучшим. До перехода Панарина в «Коламбус» у Эткинсона был сезон на 35 шайб, после расставания с Артемием его максимум – 23.

64 очка Винсент Трочек набрал в первом совместном сезоне с Панариным. Во втором он выбрался за отметку в 75.

И да, можно сказать, что взлет Шипачева не выглядит удивительным, что это элитный русский центр КХЛ – но к 2014-му Вадиму было уже 27 лет, он не был молодым игроком; и в двух предыдущих сезонах он набирал 32 и 41 очко. Именно сезон в звене с Панариным и Дадоновым перезапустил его карьеру и отправил в эшелон великих.

Патрик Кэйн был великим хоккеистом и до встречи с Панариным, и после нее, но 100+ очковых сезонов у Патрика за карьеру только два. Один из них – в звене с Артемием.

Панарин был главной звездой «Коламбуса», но поднимать «Блю Джекетс» ему приходилось в звене с тем же Эткинсоном и юным Пьером-Люком Дюбуа – этот состав не выглядит прямо гарантией взлета, не так ли?

И потом был переход в «Рейнджерс», который зафиксировал суперзвездный статус Артемия – но вы помните, например, в составе какого звена Панарин сразу же попал в топ-3 кандидатов на «Харт Трофи» и «Арт Росс»? Больше всего времени он провел в звене со Строумом и Фастом – и они вместе стали лучшей тройкой «Рейнджерс» по голам в равных составах.

То же самое происходит сейчас, когда Панарина свели с Трочеком и Лафреньером – это звено уже сделало за 50 шайб, в нем Лафреньер наконец-то заиграл примерно на том уровне, что он него ждали изначально. Эта тройка ощущается одной из лучших троек лиги.

И все это за счет плеймейерских способностей Панарина, которые не помогают ему попадать в пустые ворота, но которые делают его чрезвычайно ценным игроком для своих партнеров – и в итоге для своей команды.

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Фото: East News /AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Danny Moloshok