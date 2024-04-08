Кучеров, Маккиннон и Макдэвид одинаково велики. В этом сезоне между ними нет смысла выбирать

«Харт Трофи» временно утратил смысл.

Краткий пересказ гонки за звание самого ценного игрока в сезоне-2023/24 выглядит очень просто: Кучеров и Маккиннон рванули со старта, Макдэвид слегка забуксовал, но потом вернул свое.

К середине апреля вопрос с «Харт Трофи» зашел в тупик: Кучеров уже побил свой же рекорд в 128 очков и долго держится выше всех в бомбардирской гонке, но Маккиннон его иногда обходит, уже набрал 130+ очков и не отстает. Макдэвид тоже очень близко – и у него тоже 130+ очков.

Что делать нам, простым смертным, которые выбирают лучшего?

Окей, мы можем пойти путем оценки вклада.

Вклад Макдэвида в этом сезоне очевиден: его руками одна из самых горячих команд лиги выбралась из болота в тройку дивизиона.

Вклад Маккиннона очевиден: его руками одна из самых горячих команд вновь стала сильнейшей.

Вклад Кучерова? Если бы у него к 8 апреля было 100 очков, а не 136 – то есть если б его сезон был просто отличным, а не сумасшедшим – «Тампа» с большой вероятностью не выходила бы в плей-офф.

Остается визуальное впечатление – и как раз тут все достаточно очевидно. Каждый, кто видел игры «Колорадо», особенно во второй половине чемпионата, подтвердит: Маккиннон – просто фантастика.

Но... все, кто видел игры «Эдмонтона», подтвердят, что Макдэвида – не остановить.

Все, кто видел игры «Тампы»... примерно то же самое говорят про Кучерова. Да, Никита не выглядит такой машиной все 60 минут игры – ну потому что физически ему далеко до Макди и Ти-Мака – но вспышки его интеллекта ослепляют как монгольские световые шашки в игре «Ghost of Tsushima».

Можно пойти путем формальностей, но тогда нужно предположить, что три очка, которые отделяют Кучерова от Маккиннона (на данный момент) – это достаточная разница для определения самого ценного хоккеиста. Что разница между самым ценным и не самым ценным – три очка.

Так ли это? Уверен, что нет.

«Харт Трофи» придуман, чтобы награждать очевидно самого выдающегося хоккеиста регулярки. Такие сезоны и такие перфомансы случаются регулярно – возьмите Малкина-2012 или того же Макди-2023.

Но этот сезон не такой. И лучшее, что можно сделать для хоккея в этом сезоне – дать «Харт» троим. Или не давать никому.

Потому что выбор одного из них заставляет искать минусы в идеальном. Придираться к великолепным игрокам, выдавшим великолепные сезоны. Делать вид, что между Кучеровым, Маккинноном и Макдэвидом в этом сезоне есть какая-то существенная разница, которую возможно осознать.

Я думаю, хоккей выиграет от признания того, что этой разницы нет. Конечно, метод голосования эту разницу обнаружит, но, если какие-то журналисты дадут чуть больше голосов одному или второму, это не делает третьего хуже, ни в каком смысле.

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Хоккей выиграет, если вместо дежурного голосования за одного, НХЛ подчеркнет величие всех троих – таких равных и таких разных стилистически.

Хоккей выиграет, если мы вспомним, что сразу за большой троицей в бомбардирской гонке идет Артемий Панарин – человек, который зашел за 110 очков без партнера уровня Пойнта / Рантанена / Драйзайтля и который своей игрой делает «Рейнджерс» претендентом на все что угодно в этом сезоне.

Понятно, что голосование проведут и Маккиннон получит статуэтку, но даже для него самого она не будет значить многого. Он сам знает, что минимум два бойца на этой же ступени. А призы, полученные по итогам голосования, по сравнению с тем, что выигрываешь на льду – просто ничто.

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Фото: AP Photo /Gene J. Puskar, Julie Jacobson, David Zalubowski, Tony Gutierrez, Matt Slocum